Космический грузовик «Прогресс» установил рекорд длительности полета

Навальный рассказал о своем здоровье владимирским правозащитникам

Члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области посетили в пятницу ИК-2, где отбывает наказание Алексей Навальный. Визит прошел после появления сообщений в соцсетях, в которых утверждалось, что администрация колонии якобы не реагирует на жалобы блогера на боль в ноге.

«Мы посетили колонию и встретились с Алексеем Навальным для выяснения проблем с его здоровьем и организацией медицинского обслуживания» – сообщил «Газете.ru» председатель ОНК Владимирской области Вячеслав Куликов.

По его словам, Навальный сообщил, что у него болит нога и он попросил оказать содействие в получении уколов «Диклофенак» для снятия болевого синдрома. При этом осужденный продолжает ходить самостоятельно, отметил Куликов. Он также подчеркнул, что других пожеланий высказано не было.

«Мы проверили медицинскую документацию в медицинской части ИК и убедились, что заявка на данный медицинский препарат от Алексея Навального официально зафиксирована. Мы попросили медиков обратить на это внимание и в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование», – добавил представитель ОНК.

Ранее в некоторых СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что состояние здоровья Навального якобы ухудшилось. При этом в пресс-службе регионального управления ФСИН сообщили, что Навальному в колонии во Владимирской области провели плановое медицинское обследование, его состояние здоровья удовлетворительное.

28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.