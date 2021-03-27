Врио главы Пензенской области Олега Мельниченко официально представили в регионе

Эксперт объяснил трудности при разблокировке Суэцкого канала

«Спасатели пытаются либо полностью сдернуть судно с мели, либо хотя бы приткнуть его всем бортом к берегу, чтобы освободить движение», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по судоходству Михаил Войтенко, говоря о процессе разблокировки Суэцкого канала от застрявшего в нем одного из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given.

«Ever Given – одно из крупнейших в мире судов. Оно гигантское и к тому же полностью загруженное. Контейнеровоз хоть и не шел полным ходом, но сильная инерция воткнула его в берег канала на мелководье. Настолько тяжелое ЧП такого рода произошло впервые», – отметил главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко.

По словам эксперта, беспрерывно работающие на месте минимум пять буксиров со спасателями сильно ограничены в пространстве – они вынуждены работать в щели. «Им не хватает пространства для полноценного применения всех сил и средств, чтобы сдернуть гиганта с мелководья. Это привело к тому, что операция сильно затруднена», – пояснил собеседник.

«В ближайшие несколько суток специалисты будут стараться сделать все возможное, чтобы избежать самого страшного – частичной разгрузки контейнеровоза, потому что на это уйдут многие недели. Поэтому они, раскачивая застрявшее судно взад-вперед, пытаются либо полностью сдернуть его с мели, либо хотя бы приткнуть всем бортом к берегу канала. Это позволит обеспечить пусть частичное и затрудненное, но все же хоть какое-то движение по каналу», – рассказал эксперт.

Войтенко убежден, что произошедшее не приведет к расширению Суэцкого канала. «Какой он есть, его хватит с лихвой. Многие суда уже пошли в обход. Мировой экономике сейчас не до расширения канала. Судоходство идет на спад из-за пандемии коронавируса», – резюмировал собеседник.

Блокировка Суэцкого канала севшим в среду на мель контейнеровозом Ever Given привела к повышению цен на морские перевозки – на некоторые направления в несколько раз, сообщило в пятницу агентство Bloomberg. Повышение цен коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал.

Из-за аварии Ever Given в канале, в частности, застряли танкеры с нефтью на сумму более 400 млн долларов. Расходы при отправке судов альтернативным путем в обход мыса Доброй Надежды (плюс 9,6 тыс км к маршруту) составят 300 тыс. долларов для супертанкера, перевозящего нефть с Ближнего Востока в Европу.

Предполагается, что восстановление судоходного маршрута может занять несколько недель, а не несколько дней, как предполагалось ранее. Для разблокирования Суэцкого канала на место следуют два дноуглубительных судна.

Ранее Войтенко, оценив ситуацию в Суэцком канале вскоре после возникновения затора, сказал газете ВЗГЛЯД: «Если контейнеровоз очень серьезно «расклинился» и потребуется масштабная спасательная операция длительностью в несколько недель – тогда происходящее и начнет приносить ощутимые экономические потери».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, чем эта нештатная ситуация может быть полезна России.