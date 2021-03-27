Байден захотел создать аналог инициативе КНР «Один пояс – один путь»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в состоявшемся в пятницу телефонном разговоре с британским премьер-министром Борисом Джонсоном заявил о возможности создания «демократическими государствами» альтернативы китайской инициативе «Один пояс – один путь», сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Мы говорили о Китае и конкуренции, в которую они вовлечены в рамках [инициативы] «Один пояс, один путь». Я высказал идею о том, что у нас должна быть, по сути, схожая инициатива, исходящая от демократических государств, чтобы помочь тем сообществам по всему миру, которые на самом деле нуждаются в помощи», – приводит слова Байдена ТАСС.

Как отметил американский президент, в ходе беседы лидеры Британии и США обсудили также изменение климата и вопросы, связанные с НАТО. «[Мы говорили о том, ] смогу ли я приехать – надеюсь, что смогу, – на встречу НАТО, полагаю, она будет в конце июня», – сказал Байден.

После переговоров в Белом доме сообщили, что лидеры стран «договорились тесно работать вместе по общим внешнеполитическим приоритетам, среди которых КНР и Иран», а также подтвердили «важность сохранения политической стабильности в Северной Ирландии».

Напомним, в четверг Байден заявил о намерении США привлечь Китай к ответственности по вопросам, касающимся Тайваня, Южно-Китайского моря и ряду других тем. Ранее Китай призвал Байдена избавиться от влияния политики администрации Дональда Трампа и остановить ухудшение двусторонних отношений.

В конце февраля глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения Китая и США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него». В ответ в Белом доме заявили о намерении властей США строить отношения с Китаем «с позиции силы».

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