Черниговская: Лидеры уровня Далай-ламы помогают нам понять, кто мы и зачем живем

«Мы оказались на сломе цивилизации, наша природа под угрозой, и у нас смута в головах. А лидеры уровня Его Святейшества Далай-ламы помогают нам понять, кто мы и зачем живем», – заявила газете ВЗГЛЯД доктор биологических и филологических наук Татьяна Черниговская, комментируя предстоящую встречу лидера буддистов Далай-ламы со студентами нескольких российских университетов, которую она будет вести.

В понедельник, 29 марта состоится онлайн-встреча Далай-ламы «Мир в эпоху перемен», в которой примут участие студенты МГУ, СПбГУ, а также университетов трех российских республик, традиционно исповедующих буддизм: Бурятии, Калмыкии и Тувы. Отвечать на вопросы духовный лидер буддистов будет из своей резиденции в Дхарамсале, в Индии.

Как подчеркивают организаторы, встреча носит светский характер. Тема беседы «Наш мир в эпоху перемен» была выбрана в связи с тем, что в последнее время все больше людей беспокоит не только личное будущее, но и дальнейшая судьба человечества.

«Эмпатия и сострадание – это главные темы, которые обсуждаются Его Святейшество в своих выступлениях. Сейчас, когда мы все планетой попали в тяжелейший цивилизационный кризис, то, что говорит Далай-лама, приобретает особенное и очень важное экзистенциональное значение», – подчеркивает директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Татьяна Черниговская.

В ситуации, когда человечество столкнулось с серьезными вызовами в виде пандемии, глобального потепления и развития цифровых технологий, особенно актуальной становится концепция Далай-ламы о едином человечестве, считает ученая.

«Сейчас время, которое дал нам этот жестокий вирус, время паузы, когда нужно подумать о самых важных вещах. Мы должны внести поправки в этические нормы, в правовые нормы. Это другой мир и нужно учиться в нем жить. Мы почти что попали на другую планету. И без очень ясной, глубокой, ответственной позиции каждого из нас наша планета и наша цивилизация под угрозой», – полагает Черниговская.

«Его Святейшество неоднократно говорил о том, что наше сознание нужно формировать – туша злое и агрессивное – и развивать способность к регуляции своих эмоций и поведения», – указывает она. – «Мы должны обучать свое сознание, делать его более тонким и восприимчивым, убрать гордыню, не считать, что мы самые главные на земле, но считать, что от нашего поведения очень много зависит».

Черниговская подчеркивает, что она не буддист, а участвует во встрече Далай-ламы с российскими студентами «как мыслящий и ответственный человек». «Я православная и я ученый, но я не вижу никаких противоречий между вот такой позицией и положениями разных религиозных конфессий, а также тому, чему нас учит наука», – сказала она.

Инициаторами встречи Далай-ламы со студентами россйских вузов выступили фонд «Сохраним Тибет» и Центр тибетской культуры и информации в Москве.

«Пандемия наглядно продемонстрировала каждому из нас, насколько хрупок и ненадежен уклад жизни, который мы привыкли считать незыблемым. В такой ситуации неопределенности каждый пытается найти точку опоры. Особенно важно обрести духовную опору для молодых людей, которые только вступают во взрослую жизнь. И встреча с Его Святейшеством Далай-ламой – это прекрасная и редкая возможность получить мудрый совет, пищу для размышлений», – полагает замдиректора фонда «Сохраним Тибет» Наталья Иноземцева.

По ее словам, тибетский духовный лидер возлагает основные надежды в деле изменения мира к лучшему на молодое поколение, «которому принадлежит будущее». Поэтому он охотно встречается с молодежью из разных стран.