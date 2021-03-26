Синоптики рассказали о погоде в Москве Севастопольский проспект в Москве встал в пробке из-за столкновения пяти машин 26 марта 2021, 18:05 Текст: Вера Басилая

Авария с участием сразу пяти автомобилей произошла на Севастопольском проспекте в Москве. Столкновение произошло в районе дома 17А в сторону области. Заняты 3-я и 4-я полосы. Пробка образовалась до пересечения с улицей Наметкина, сообщают «Московские новости». Ранее сообщалось, что пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов, наибольшие затруднения наблюдались в центре города.

Страховщики вычислили чаще всего попадающий под списание после аварии автомобиль 24 марта 2021, 16:53

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В России чаще всего не подлежит восстановлению после ДТП автомобиль Hyundai Solaris, соответствующие исследования провела страховая компания «Согласие». Также в компании назвали еще несколько моделей, которые водители разбивают до непригодного к ремонту состояния, передает РИА «Новости». В порядке убывания в этом списке следуют Lada Largus, Volkswagen Polo, Kia Rio, Renault Logan, Lada Granta, Renault Duster, Renault Kaptur, Skoda Rapid и Lada Vesta. Больше всего таких повреждений после ДТП получали машины из Москвы и Подмосковья, на их долю пришлось 42% подобных случаев, зафиксированных страховщиком в 2020 году. На втором месте значатся Петербург и Ленобласть (10%), на третьем – Новосибирск (3%). Также в числе городов с наибольшим числом таких повреждений у автомобилей значатся Казань, Екатеринбург, Красноярск, Махачкала, Тула, Пермь и Кемерово. Ранее сообщалось, что с 1 мая 2021 года в России изменится порядок купли и продажи подержанных авто. Россияне смогут приобрести или продать подержанный автомобиль через портал госуслуг. Синоптики пообещали москвичам мощный ливень 25 марта 2021, 18:02 Текст: Вера Басилая

Проливной дождь в Москве принесет до трети месячной нормы осадков в последний день марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В последний день марта в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков в виде проливного дождя. Финал марта выдастся с хорошими обложными проливными дождями, весенними, настоящими. И экология улучшится, воздух, вся пыль прибьется, дороги очистятся от всей этой грязи, снежно-водяной каши. Выпадет треть месячной нормы, до 10 миллиметров за сутки», – пояснил синоптик, передает РИА «Новости». По его словам, период относительно сухой погоды сменится проливными дождями, подчеркнув, что месячная норма марта по осадкам составляет 34 миллиметра. Ранее Тишковец заявил, что четверг, 25 марта, может стать самым теплым днем этого месяца в столице. Стала известна стоимость родстера «Крым» 25 марта 2021, 14:14

Фото: Родстер "Крым"

Текст: Алина Назарова

Заместитель главного редактора в МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева опубликовала фото родстера (двухместный спортивный автомобиль) «Крым», сообщив, что его стоимость составит 500-800 тыс. рублей. «Родстер «Крым» – автомобиль, проект студенческой корпорации Бауманки и техвузов России. К лету будет пара десятков таких моделей. Это мне проректор Ярославского техуниверситета показывает. В рознице будет стоить 500-800 тысяч (рублей)», – написал Лосева в Facebook. Проект «Родстер Крым» зародился в 2013 году, а начальный коллектив инженеров сформировался из первого состава команды «Формула Студент» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Над проектом трудятся студенты и аспиранты под руководством опытных преподавателей. В декабре 2020 года было принято решение о создании Межвузовской молодежной инженерно-технологической корпорации, которая обеспечивает трансфер знаний и образовательных технологий между вузами. Родстер «Крым» сделан полностью из российских комплектующих и по своим характеристикам может конкурировать с зарубежными аналогами. Иммунитет к COVID выработался почти у 44% москвичей 26 марта 2021, 06:34 Текст: Наталья Ануфриева

Порядка 44% жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу, это довольно высокий показатель, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Ракова заявила, что «мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета – антитела G в среднем имеют 43-44% москвичей», это «довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями», передает РИА «Новости». По словам заммэра, всего в Москве первым компонентом вакцины привито почти 1 млн человек, и около 80% из них уже привито вторым. Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Грунт провалился в центре Москвы 24 марта 2021, 14:25 В центре Москвы провалился грунт на площади 4 кв. метра, сообщил источник в экстренных службах. «В районе дома 10 строение 1 на Поварской улице произошел провал грунта на дороге на площади 4 кв. метра», – сообщил собеседник ТАСС. В результате ЧП никто не пострадал, движение из-за происшествия затруднено. Московскому полицейскому порвали форму при проверке документов в метро 25 марта 2021, 13:56 Текст: Алексей Дегтярев

В московском метро мужчина при проверке документов порвал полицейскому форму, сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МВД. «По предварительным данным, сотрудники полиции остановили мужчину на станции метро «Орехово» для проверки документов, в этот момент он повел себя неадекватно, агрессивно и порвал форменное обмундирование сотрудника полиции, после чего был задержан и доставлен в комнату полиции для дальнейшего разбирательства», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия, отметили в пресс-службе московской полиции. Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что полицейский, на которого набросился подозреваемый, не пострадал серьезно. Ранее в Москве полицейские задержали пассажира метро, который заявил об угрозе «взрыва» метрополитена. Подозреваемый в смертельном наезде на двух женщин в Москве признал вину 24 марта 2021, 18:26 Текст: Алексей Дегтярев

Сбивший двух человек на автомобиле Mercedes в Москве и сбежавший с места аварии водитель признал вину, соответствующие показания он дал в МВД. «Я задержан за аварию, произошедшую возле метро «Водный стадион». Я признаю вину, я виноват. <...> В момент ДТП у машины отказали тормоза, она врезалась в стоящую машину, потом ее занесло», – сказал подозреваемый на видеозаписи, передает ТАСС со ссылкой на ролик, предоставленный пресс-центром МВД. Он добавил, что в день аварии после ужина с другом в кафе планировал поехать на своем автомобиле на прием в больницу. Он заверил, что перед тем как сесть за руль, не употреблял алкоголь, и двигался со скоростью 60-70 километров в час. После аварии он был «в шоковом состоянии», вызвал такси и покинул место ДТП. «Я сам хотел сдаться, но решил сначала съездить в больницу», – сказал он. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемого зовут Хусен Сомон, он выходец из Таджикистана. Напомним, две женщины попали под Mercedes на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда, после аварии водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Предполагаемого виновника аварии задержали на следующий день в Москве. Позже стало известно, что сбитые женщины умерли в больнице от полученных травм. Москвичам пообещали самый теплый день в марте 25 марта 2021, 16:50 Текст: Алексей Дегтярев

Четверг, 25 марта, может быть самым теплым днем этого месяца в Москве, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «На 15 часов – плюс 10,7 градуса, это будет самый теплый день этого месяца, по всей видимости», – пояснил синоптик РИА «Новости». Ранее в четверг Тишковец пояснял, что метеорологическая весна с устойчивой среднесуточной температурой выше нуля пришла в Москву с опозданием на четыре дня. Собянин: Система здравоохранения справляется с госпитализациями пациентов с COVID 25 марта 2021, 22:16 Текст: Ксения Панькова

Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в столице остановился на невысоком уровне, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что система здравоохранения справляется. «Сегодня мы держимся практически на одной планке – небольшой рост, небольшое падение, [ситуация] стабилизировалась на достаточно таком, я бы не сказал, что очень низком уровне, но на таком, приемлемом, с которым свободно справляется здравоохранение», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС. При этом, по его словам, специалисты не исключают нового всплеска заболеваемости коронавирусом. «Такие опасения, конечно, у всех бывают, и специалисты говорят, что ничего не исключено», – сказал мэр, отметив, что многие жители Москвы прошли иммунизацию. Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей. В четверг глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России немного отступил, однако на лечении все еще остается большое количество пациентов. В Москве задержали подозреваемого в наезде на двух женщин водителя Mercedes 24 марта 2021, 14:42 Текст: Алексей Дегтярев

Задержан предполагаемый виновник аварии на Пулковской улице в Москве, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Сотрудники МВД задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП на Пулковской улице», – цитирует Волк РИА «Новости». Напомним, две женщины попали под Mercedes на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда, после аварии водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Возбуждено дело об утечке данных переболевших COVID москвичей 23 марта 2021, 22:37 Текст: Елизавета Булкина

Уголовное дело возбуждено по факту утечки персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. «По данному факту Следственным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красносельскому району города Москвы возбуждено уголовное дело», – говорится в ответе главка МВД депутату, который он опубликовал в своем Telegram-канале. В документе отмечается, что сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к преступлению. Напомним, ранее руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что утечка персональных данных москвичей, которые переболели коронавирусом, произошла вследствие человеческого фактора. Москвич выстрелил в малолетнего сына из травматического пистолета 25 марта 2021, 20:16 Текст: Вера Басилая

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту случайного ранения отцом сына из травматического пистолета, ребенка доставили в больницу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «По предварительной информации, 25 марта 12-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение с повреждениями, полученными в результате выстрелов из травматического пистолета. Телесные повреждения причинены по неосторожности отцом ребенка в квартире по ул. Перовская», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Проверка поручена Перовской межрайонной прокуратуре. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей. Кроме того, материалы полицейской проверки переданы в столичный СК, в связи с необходимостью дачи процессуальной оценки по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Результаты контролируются. Ранее следователи занялись изучением обстоятельств гибели забитого до смерти шестилетнего мальчика в поселке Кудряшовский под Новосибирском, по подозрению в его убийстве задержаны мать и отчим. В Москве предложили сделать бесплатные парковки для духовенства 25 марта 2021, 20:02 Текст: Алексей Дегтярев

Духовенство должно иметь доступ к бесплатной парковке в Москве в местах, куда священнослужители ездят по служебной необходимости, заявил президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер. «Для духовенства всех конфессий нужно сделать парковки бесплатными. Но не везде, а в местах, куда они должны ездить для исполнения своего служения, служебного долга. В частности, когда они посещают больных, заключенных», – сказал Каннер РИА «Новости». Он пояснил, что у него есть знакомый раввин в США, который не платил за парковку при посещении женщины в больнице. На автомобиле у него был специальный знак, оповещающий о том, что тот является сотрудником религиозной организации. Что касается верующих мирян (не духовенства), Каннер призвал не делать для них исключений в вопросе платных парковок. «Верующие должны платить за парковки так же, как все. Если у человека есть деньги на машину, значит, есть деньги на парковку. Чем меньше исключений – тем лучше», – добавил он. Власти столицы ранее сообщали, что тарифы на платные парковки изменятся на 193 участках с 5 апреля. На парковках, где загрузка достигает 96% и больше, будет действовать тариф 380 рублей за час в дневное время. На некоторых других улицах тарифы снизятся. Ранее парковки в Москве делали бесплатными на Международный женский день, 8 марта. Собянин заявил о росте заболеваний коронавирусом среди пожилых в Москве 25 марта 2021, 15:02 Текст: Алина Назарова

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Сегодня ситуация действительно стабильная, доля заболеваний, мы видим, что больше стало среди пожилого населения, и по количеству госпитализаций, мы видим, что это больше пожилых стало», – сказал Собянин, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1». Он отметил, что у большинства нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса, и это было бы для них спасением. Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России немного отступил, однако на лечении все еще остается большое количество пациентов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пробки в Москве достигли 9 баллов 25 марта 2021, 19:15 Текст: Ксения Панькова

Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов, наибольшие затруднения наблюдаются в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». В пробках стоит Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней сторонах, наибольшие затруднения на северо-востоке и юго-востоке, передает РИА «Новости». Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Софийской, Болотной набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце от Яузкого до Рождественского бульвара, также серьезные заторы Тверском и Никитском бульварах, на улицах Солянка, Большая Лубянка, Большая Никитская, Тверская, Театральный проезд. Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на юге, юго-востоке и востоке. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД на западе, юго-востоке. Заторы отмечаются на вылетных магистралях – Ленинском проспекте, Щелковском шоссе. Напомним, 20 февраля длина заторов утром на дорогах Москвы составила 53 километра.