Гинцбург назвал сроки выработки иммунитета после вакцинации двумя компонентами «Спутника V»

Случаи заражения COVID-19 у вакцинированных одним компонентом «Спутника V» редки, двумя – единичны. Меры защиты от коронавируса нужно соблюдать три недели после вакцинации вторым компонентом, чтобы сформировался иммунитет, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи – у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.

Гинцбург напомнил, что «Спутник V» двухкомпонентная вакцина, через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Человек считается защищенным от коронавируса только через три недели после введения второго компонента – в это время формируется иммунитет к инфекции.

Согласно наблюдениям, у молодых иммунитет формируется быстрее, у старшей возрастной группы, особенно старше 60 лет, это может занимать больше времени, уточнил Гинцбург. Он также добавил, что меры защиты от коронавируса нужно соблюдать три недели после вакцинации вторым компонентом, чтобы успел сформироваться иммунитет.

«Хотел бы обратить внимание всех граждан, прошедших вакцинацию, на необходимость продолжать соблюдать индивидуальные защитные меры – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом – в период между введением первого и второго компонентов вакцины, а также в течение еще трех недель после второй прививки», – заявил он. По словам Гинцбурга, это позволит организму сформировать надежную защиту от возбудителя инфекции, которая составляет почти 92%, что особенно важно для лиц старше 60 лет.

Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что иммунитет к COVID выработался почти у 44% москвичей. По ее словам всего в Москве первым компонентом вакцины привито почти 1 млн человек, и около 80% из них уже привито вторым.