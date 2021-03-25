Стали известны вероятные сроки снятия ограничений на массовые мероприятия в Москве

Московские власти рассматривают возможность отмены ограничений, введенные из-за пандемии коронавируса, на проведение массовых мероприятий ко Дню Победы, сообщил информированный источник.

По информаци источника РБК, предположительно, 26 апреля должен быть уличный фестиваль «Пасхальный дар», к нему должны снять ограничения. Эту информацию подтвердил и источник, близкий к мэрии.

«Пока исходим из того, что шествие (9 мая) состоится в обычном режиме, но окончательные решения будут приниматься ближе к делу исходя из эпидемиологической обстановки», – сказал один из собеседников издания.

По словам пресс-секретаря мэра Москвы Гульнары Пеньковой, при принятии решения власти будут опираться на динамику санитарно-эпидемиологической ситуации. В свою очередь сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева отметила, что организаторы обсуждают все возможные форматы мероприятия.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дальнейшее ослабление ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, возможно к лету, если граждане продолжат соблюдать противоэпидемические меры.