В ЕС спрогнозировали одобрение «Спутника V» через несколько недель

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НОВОСТЬ ЧАСА

Путин отстранил Белозерцева от должности губернатора в связи с утратой доверия

23 марта, вторник  |  Последнее обновление — 22:40  |  vz.ru
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Турецкая лира затягивает рубль в девальвацию

Обвал турецкой лиры перекинулся на российской рубль REUTERS/Murad Sezer
Турция снова балансирует на грани валютного кризиса. Обвал турецкой лиры после увольнения главы местного ЦБ может рикошетом жестко ударить по российскому рублю, у которого сейчас и своих проблем хватает. Все это грозит увести рубль к курсу 80 за доллар, не исключают эксперты. Почему турецкая лира так плохо влияет на рубль? Подробности...
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Россия призвала Китай дать бой санкциям и доллару

Лавров предложил выстроить глобальную защиту от «причуд» Запада mid.ru
В мире должна появиться широкая коалиция стран – противников американских односторонних санкций. Лишь в этом случае США сложат это оружие для сохранения мирового господства. Об этом, в числе прочего, сказал Сергей Лавров в программном интервью накануне переговоров в Китае. Что Москва и Пекин готовы предложить миру для отказа от американской зависимости? Подробности...
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Почему все меньше россиян считают себя европейцами

Желание ассоциировать себя с Европой все меньше распространено среди жителей России кадр из видео
Еще недавно незыблемое, казалось бы, убеждение большинства жителей России – ощущение себя европейцами, частью большой Европы – теперь существенно поколеблено. По крайней мере, соответствующие результаты показывают социологические опросы. В чем причины таких изменений общественного сознания и стоит ли им радоваться? Подробности...
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Пророссийские силы устроили зачистку черногорских спецслужб

Деян Вукшич устроил перестройку в АНБ Черногории gov.me
В Черногории разгорается крупный скандал, связанный с главной местной спецслужбой – Агентством национальной безопасности (АНБ). На этот раз сторонники и окружение президента страны Мило Джукановича обвиняют руководителя разведки Деяна Вукшича в некомпетентности, разглашении государственной тайны и чуть ли не в сознательной работе на Сербию и Россию. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Борьба за достойную смерть упрощает левым политикам жизнь

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Идея эвтаназии напрямую противоречит клятве Гиппократа, отвергается практически всеми религиями, но более чем усиленно продвигается политиками – в комплекте со свободным выбором из множества полов и расизмом наоборот. Подробности...

Собчак плавает в говне по самые брови

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
У Собчак эмпатия мороженой свеклы. Обсуждая, что делал маньяк Мохов с похищенной 14-летней девочкой, она называет это «заниматься сексом». В соцсетях дискутируют о новом фильме Собчак про «скопинского маньяка». Подробности...
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Сокращение числа «православных» – хорошая новость для Церкви

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Сергей Худиев, публицист, богослов
Это может показаться парадоксальным – но важная часть православной миссии состоит в том, чтобы убедить людей в том, что они пока еще не православные. Подробности...
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

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Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    В ЕС спрогнозировали одобрение «Спутника V» через несколько недель

       23 марта 2021, 21:30
    Фото: GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС в ближайшие шесть – восемь недель, заявил член правления ЕМА, представитель Постоянного комитета европейских врачей (CPME) Вольф-Дитер Людвиг.

    «Текущие результаты, обнародованные в журнале Lancet, в целом кажутся заслуживающими доверия. Поэтому я предполагаю, что одобрение будет предоставлено после тщательной проверки EMA», – сказал он новостному порталу «Karenina» форума «Петербургский диалог», передает ТАСС.

    Представитель ЕМА уточнил, что «процесс может быть отложен из-за отсутствия соглашения между ЕС и Россией о так называемой надлежащей производственной практике». Согласно правилам Евросоюза, экспертам, назначаемым EMA, необходимо в том числе изучить процесс изготовления препарата на месте. По его словам, это наверняка займет некоторое время.

    «Однако я ожидаю, что условное одобрение со стороны Европейского агентства лекарственных средств будет получено быстро, вероятно, через шесть – восемь недель», – подчеркнул Людвиг. Вместе с тем он заметил, что при благоприятном развитии событий, применение «Спутника V» в Европе следует ожидать не раньше мая.

    4 марта EMA (Европейский лекарственный регулятор) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Отметим, что Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата.

    «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 млрд человек.

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    Вице-премьер Словакии подал в отставку из-за скандала со «Спутником V»

    23 марта 2021, 11:38

    Текст: Евгения Шестак

    Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик подал в отставку на фоне правительственного кризиса, который возник после закупок российской вакцины «Спутник V».

    Сулик заявил, что теперь свой пост должен покинуть и премьер-министр Игор Матович, после чего в стране может быть сформировано новое правительство, передает Deutsche Welle.

    Накануне премьер-министр Словакии Игор Матович согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса. Он заявил, что готов уйти со своего поста, но намерен остаться членом правительства.

    Ранее на фоне правительственного кризиса министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк подал в отставку. 

    Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что минздрав страны разрешил применение препарата. Глава минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера.

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    Коментарии (19)
    Разработчик «Спутника» заявил об эффективности ревакцинации
       23 марта 2021, 13:24
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Повторная вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» не только возможна, но может быть эффективнее первичной, заявил директор разработавшего эту вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Данные целого ряда научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену. Таким образом, ревакцинация «Спутником V» не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация», – сказал Гинцбург, передает ТАСС.

    Ранее во вторник заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что привившимся «Спутником V», возможно, следует выбирать для ревакцинации другие препараты. Позже она пояснила, что сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом «Спутник V» были поняты некорректно.

    «Повторная вакцинация им возможна, но выбор препарата для ревакцинации – прерогатива лечащего врача. В комментариях о ревакцинации имелось в виду, что после прививки через один-два года возможна ревакцинация и другими вакцинами», – заявила Пшеничная, слова которой приводятся на сайте Роспотребнадзора.

    На данный момент в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.

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    Кремль не стал раскрывать название антиковидной вакцины для Путина
       23 марта 2021, 12:50
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Кремль не намерен сообщать, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется президент Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Все три российских препарата «подтвердили свою эффективность и надежность», напомнил он.

    «Подтвердили практически свободный режим использования в соответствующих возрастных группах. И также подтвердили свою способность создавать устойчивый иммунитет», – сказал Песков.

    «Мы не будем специально говорить, какую. Все три российские вакцины абсолютно надежные. Они очень хорошие, надежные и эффективные», – указал он.

    «Вам придется верить на слово», – заявил Песков в ответ на вопрос, покажут ли, как прививается глава государства, передает РИА «Новости».

    Он также затруднился ответить, станет ли президент прививаться на рабочем месте или в прививочном кабинете. «Как, собственно, врач посчитает необходимым, так все и будет сделано», – пояснил представитель Кремля.

    Песков добавил, что процедуру проведут так, чтобы это минимально повлияло на рабочее время.

    Также представитель Кремля отметил, что президент привьется до конца дня, в вечернее время, передает ТАСС.

    Напомним, о намерении сделать прививку от коронавирусной инфекции глава государства сообщил в понедельник, 22 марта. «Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – сказал Путин.

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    Назван срок поставок вакцины «КовиВак» в гражданский оборот
       23 марта 2021, 10:24
    Фото: ФНЦИ им.М.П. Чумакова/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Первые поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «С конца марта у нас сейчас наступает такое же масштабирование по «ЭпиВакКороне»: уже полмиллиона будет поступать в гражданский оборот. По-моему, 28 марта первые поставки «КовиВака» центра Чумакова», – сказала она в интервью телеканалу RT.

    В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».

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    Меркель объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля
       23 марта 2021, 05:34
    Фото: Ren Ke/Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.

    «Мутации коронавируса остаются серьезной угрозой», – приводит слова Меркель ТАСС. Статистика демонстрирует экспоненциальный рост, уточнила глава правительства ФРГ. Меркель сказала, что так называемый британский штамм, который является более заразным, представляет собой, «по сути, новый вирус». В этих условиях вводить послабления нельзя, добавила председатель правительства.

    «С 1 по 5 апреля (когда католики отмечают Пасху) – будет действовать принцип сокращения контактов, будут выходные», – сказала Меркель. Таким образом, ограничения выходного дня будут действовать не только в Страстную пятницу, Пасхальное воскресенье и Пасхальный понедельник, но и еще два дополнительных дня – 1 и 3 апреля. Встречаться можно максимум с двумя знакомыми из другого домохозяйства, дети до 14 лет не учитываются.

    Также правительство ФРГ призывает «по возможности отказаться от посещения богослужений». Кабмин просит проводить пасхальные службы в онлайн-режиме, добавила Меркель. Присутствовавший на мероприятии премьер Баварии Маркус Зедер назвал очередной карантин «пасхальным локдауном».

    Накануне еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.

    В прошлую субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В немецком Касселе акция протеста против карантина в Германии переросла в беспорядки. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.

    В прошлую пятницу глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.

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    Путин привился от коронавируса
       23 марта 2021, 21:04
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    Какой вакциной из трех привился Путин, не уточняется.

    В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи.

    «У президента есть свои врачи, которые и определят, какой именно вакциной ему делать прививку. Тут не имеет смысла гадать, какой это будет препарат. Любая из трех вакцин, которые у нас есть, подойдет. Какую решат – вопрос техники», – объясняет депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

    В Минздраве также затруднились однозначно ответить, какой именно препарат выбран для главы государства. «Сложно, конечно, точно ответить, какую именно вакцину выберет Владимиру Владимировичу его врач. Но я позволю себе предположить, что, наверное, это будет «Спутник V». Он разрешен в этой возрастной категории, да и уже есть четкие исследования, доказывающие его эффективность», – считает главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.

    В свою очередь ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов пояснил отсутствие информации о конкретном препарате.

    «Президент для того и не стал говорить о том, какой вакциной будет вакцинироваться, чтобы не создавать никаких предпочтений. Он не стал, так сказать, лить воду на мельницу никого из производителей», – пояснил вирусолог.

    Накануне в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от COVID-19 во вторник, 23 марта. В Кремле воздержались от сообщения, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется глава государства.

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    В Минздраве объяснили процедуру выбора российских вакцин от COVID пациентами
       23 марта 2021, 17:05
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    У россиян будет выбор, какой именно вакциной против коронавируса привиться. А определиться пациентам поможет врач, занимающийся проблемами вакцинопрофилактики, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 28 марта вакцина против коронавируса «КовиВак» Центра имени Чумакова поступит в гражданский оборот. Это будет уже третья отечественная вакцина, доступная россиянам.

    «Я считаю, что у людей будет выбор, какой именно вакциной против коронавируса привиться. Три вакцины – это действительно серьезное достижение российских ученых, производителей и страны в целом. Ну и, естественно, выбор, какой именно вакциной кому нужно прививаться, будет осуществляться с учетом показаний. Определяет их врач, который занимается как раз проблемами вакцинопрофилактики. Поэтому, без сомнений, он подберет наилучшую с его точки зрения вакцину и обсудит это с пациентом», – говорит Козлов.

    Он подчеркивает, что никакой принудительной вакцинации, тем более конкретным препаратом, не будет. Врач, исходя из индивидуальных показаний, даст пациенту рекомендацию привиться тем или иным препаратом, а само решение о вакцинации человек уже принимает самостоятельно.

    «У вакцин есть очень четкие противопоказания или возрастные критерии. Некоторым нельзя ту или иную вакцину в детском возрасте, некоторым – в пожилом. Для этого как раз и нужны рекомендации специалистов. «Спутник V», например, провел исследование у пожилых пациентов и для них, соответственно, разрешен. По вакцине Центра имени Чумакова я таких исследований не видел пока, но это все равно очень важная вакцина», – заключил собеседник.

    Ранее бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко поделился с газетой ВЗГЛЯД мнением, что россиянам не позволят самостоятельно выбирать, какой именно вакциной против коронавируса им привиться. Такие назначения, по его мнению, будет давать исключительно лечащий врач в зависимости от индивидуальных особенностей.

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    ОАЭ доставили в Албанию партию российской вакцины «Спутник V»

    22 марта 2021, 23:42

    Текст: Антон Никитин

    Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в понедельник доставили в Албанию партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил северомакедонский журнал «Фокус».

    По данным издания, прибытия самолета с российским препаратом в международном аэропорту албанской столицы Тираны ожидали министр здравоохранения и социальной защиты Огерта Манастирлу, а также министр восстановления Арбен Ахметай, передает ТАСС.

    «[Партия] вакцины «Спутник V» – подарок из ОАЭ – уже прибыла, и мы продолжим вакцинацию в ускоренном темпе, – приводит журнал слова Манастирлу. – Это еще один шаг вперед на последнем километре пути к победе. Мы будем продолжать с обеспечением еще больших объемов вакцин с целью как можно быстрее начать массовую вакцинацию населения, чтобы облегчить туристический сезон».

    Накануне госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович выразила надежду на заключение договора на поставку большего количества российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Напомним, к началу марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

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    Куба разработала собственные вакцины от коронавируса

    22 марта 2021, 22:59

    Текст: Антон Никитин

    Медицинские специалисты Кубы в понедельник начали третий этап клинических испытаний собственной вакцины против коронавируса Abdala, сообщило министерство здравоохранения республики.

    Вакцина Abdala является вторым кубинским препаратом, успешно дошедшим до финальной стадии исследований. По данным ведомства, в испытаниях, которые продлятся до 9 апреля, принимают участие 48 тыс. человек в возрасте от 19 до 80 лет в восточных провинциях Гранма, Гуантанамо и Сантьяго-де-Куба. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье сообщил, что с начала апреля планируется начать испытания кубинского препарата Abdala в Боливарианской Республике, передает ТАСС.

    Также на Кубе начали добровольную вакцинацию от коронавируса медицинского персонала местной вакциной Soberana 02. Всего кубинские медики разработали пять вакцин.

    Первые три случая заражения коронавирусом на Кубе были подтверждены 11 марта 2020 года. По официальным данным, на острове выявили более 67 тыс. случаев инфицирования, 397 человек умерли, выздоровели более 63 тыс. пациентов. Руководство республики планирует провести вакцинацию всего населения Кубы в 2021 году.

    Напомним, ранее из доклада американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) стало известно, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь России, Кубы и Венесуэле. Между тем в понедельник главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что данные «Спутнику V» выглядят «довольно хорошо», «российская вакцина довольно эффективна». «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

    В России зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.

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    Вирусолог объяснил более сильный иммунный ответ при повторной вакцинации от COVID
       23 марта 2021, 19:15
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Если коронавирусная инфекция все-таки останется в человеческой популяции, то ревакцинировать все население страны, возможно, придется примерно каждые полгода–год, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов.

    Директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ревакцинация данным препаратом не только возможна, но и может быть более эффективной первичной.

    «Сомнения по поводу ревакцинации возникли вполне логично, потому что в качестве носителя фрагмента генома коронавируса в данном случае используется аденовирус. Сам по себе аденовирус тоже вызывает иммунный ответ, поэтому при вторичном введении препарата это может вызывать блокировку введенного материала антителами против аденовируса, которые появляются в организме», рассказывает Чепурнов.

    Для того, чтобы преодолеть эту проблему, коллектив Гинцбурга взял для вакцинации два разных аденовируса, полагает вирусолог. Для первой инъекции – аденовирус пятого типа, в который встроены коронавирусные гены. А для повторной, которая происходит через 21 день, использован аденовирус 25-го типа, поскольку к этому времени уже появляются антитела к коронавирусу. Если же использовать снова аденовирус 5-го типа для ревакцинации, то вирус может просто не попасть, или попасть, но в недостаточном количестве в клетки, поскольку будет заблокирован появившимися антителами.

    Исходя из этого, продолжает собеседник, специалисты предполагали, что когда понадобится повторная вакцинация, данная проблема с блокировкой не даст провести ревакцинацию, поскольку у человека сложится иммунитет и против аденовируса 5-го и 26-го типов. Но через какое-то время появилась информация, которая касалась англо-шведской вакцины AstraZeneca. В вакцине использован тот же самый принцип, но взят для вакцинации аденовирус шимпанзе. У них тоже двухкратная вакцинация, но использован только один аденовирус, в результате чего получалось, что после второй вакцинации, видимо из-за того, что антитела, выработавшиеся после первой вакцинации, мешали второй, эффективность была низкая – порядка 70 %. Однако позже они обнаружили, что если ревакцинацию проводить не через 21 день, а через 3–4 месяца, то эффективность повышается до 90 %.

    «Это позволило предположить, что антитела, которые образуются после первой вакцинации против аденовируса, достаточно быстро уходят из организма человека, что является абсолютно нормальным процессом, поскольку нет повторного раздражения этим белком организма. Тогда при повторном введении аденовирус успевает попасть в иммунокомпетентные клетки (клетки, которые участвуют в создании иммунного ответа), поскольку свободноплавающих антител против коронавируса нет. Думаю, что именно это, а может и какие-то собственные эксперименты, позволили Гинцбургу сделать предположение, что по прошествии некоторого времени проблем с повторной ревакцинацией не будет. На сегодняшний день, на мой взгляд, это выглядит логично», – говорит специалист.

    Соответственно, если коронавирусная инфекция все-таки останется в человеческой популяции, то, возможно, примерно каждые полгода–год придется ревакцинировать все население страны.

    «Но у всех людей разная длительность постковидного иммунитета, про поствакцинальный иммунитет мы пока практически не знаем ничего. Поэтому, возможно, действительно придется большие контингенты постоянно ревакцинировать до тех пор, пока не приладимся мы с этим вирусом друг к дружке», – считает Чепурнов.

    Также он подчеркивает, что абсолютно не имеет значения то, какой именно вакциной прививается человек в первый раз. То есть если в этом месяце человеку назначили препарат «Спутник V», а через год ему снова показана вакцинация против коронавируса, то ему вполне можно будет использовать любую другую вакцину против данной инфекции. Все зависит лишь от личных показаний. «Здесь ничего друг другу не противоречит. Для ревакцинации в будущем может быть использована любая другая вакцина – хоть наша, хоть зарубежная. Убитую (пептидную) вакцину вообще постоянно можно ревакцинировать. Это как ежегодная вакцинация против клещевого энцефалита, которая проводится людям, которые, например, часто бывают в лесу», – подчеркивает вирусолог.

    В пример он также приводит Израиль, где на сегодняшний день очень высокий уровень вакцинации – препарат дважды получили уже больше половины населения страны. В основном там используются американские вакцины Pfizer и Moderna. В результате  вакцинации израильские ученые выяснили, что даже когда человек, который переболел коронавирусной инфекцией, вакцинируются однократно, то у него иммунный ответ выше, чем у человека, который дважды провакцинирован. «Это некий пример того, что вакцина в любом случае будет подстегивать иммунитет человека и будет эффективна, потому что здесь не будут вступать в потенциальный конфликт вирусоносители, такие как у векторных вакцин (вакцины с использованием аденовирусов)», – заключил Чепурнов.

    Ранее главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что с появлением третьей вакцины против коронавирусной инфекции «КовиВак», которая поступит в гражданский оборот уже в конце текущей недели, у россиян появится выбор. Определиться с ним пациентам поможет врач, занимающийся проблемами вакцинопрофилактики.

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    В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о повторной вакцинации «Спутником V»

    23 марта 2021, 10:37

    Прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса «Спутник V», вероятно, будет нельзя, заявила врач-инфекционист, замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

    «Векторная вакцина тоже дает достаточно высокий подъем антител. И да, действительно предполагается, что она будет достаточно длительной. Единственное, что ревакцинировать этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, например, через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме», – приводит РИА «Новости» цитату из ее заявления в эфире «Соловьев LIVE».

    Пшеничная уточнила, что повторная вакцинация будет возможна другими вакцинами от коронавируса – «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

    Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первые поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта.

    На данный момент в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.

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    Украина изменила правила въезда для иностранцев

    23 марта 2021, 16:26

    Текст: Евгения Шестак

    Правительство Украины обязало въезжающих на территорию государства граждан и иностранцев предоставлять сделанную не позднее чем за 72 часа до пересечения границы справку об отрицательном результате теста на коронавирус.

    Решение кабинета министров было утверждено на очередном заседании. Правила въезда на Украину были изменены в связи с ростом числа новых случаев коронавируса. Они будут действовать вне зависимости от государства, из которого прибывает въезжающий, передает «Интерфакс-Украина».

    Если у туриста не будет справки, то он может быть отправлен на обязательную самоизоляцию до прохождения теста. Новые требования не распространяются на дипломатов, детей до 12 лет, дальнобойщиков и ряд других категорий физических лиц.

    Ранее Киевская область попала в «красную» зону перечня областей по зонам карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. 

    До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.

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    AstraZeneca уличили в предоставлении неполных данных о вакцине

    23 марта 2021, 10:04

    Текст: Евгения Шестак

    Независимый совет по мониторингу данных и безопасности в США обеспокоен тем, что компания AstraZeneca могла представить неполные данные об эффективности разработанной ей вакцины от коронавируса.

    Согласно заявлению американского института аллергии и инфекционных заболеваний, в США «обеспокоены опубликованной AstraZeneca информацией о первоначальных данных клинических испытаний ее вакцины от COVID-19», передает РИА «Новости»

    «DSMB выразил обеспокоенность тем, что AstraZeneca могла включить устаревшую информацию из исследования, что могло дать неполное представление о данных об эффективности препарата», – говорится в заявлении.

    В институте призвали компанию AstraZeneca к сотрудничеству с Независимым советом по мониторингу данных и безопасности в США для анализа данных об эффективности препарата и обеспечения скорейшего обнародования наиболее точных и актуальных данных. 

    Ранее AstraZeneca сообщила, что независимая комиссия не выявила повышенного риска тромбоза среди получивших вакцину от коронавируса. Испытания, которые проводились в США, Чили и Перу, показали эффективность вакцины в 79% против коронавируса, протекающего с симптомами, и в 100% против тяжелого течения COVID-19.

    Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.

    До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

    На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.

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    Власти Британии задумались о продлении запрета международных поездок

    23 марта 2021, 05:58

    Текст: Антон Никитин

    Британские власти намерены продлить запрет на международные поездки до июля, а нарушители могут быть оштрафованы на 5 тыс. фунтов (520 тыс. рублей), сообщила Times.

    По информации издания, соответствующие рекомендации правительство Великобритании внесло на рассмотрение депутатов 22 марта. Голосование по этому вопросу запланировано на 25 марта и, учитывая уверенное большинство в парламенте правящей Консервативной партии, предложения практически точно будут одобрены. В этом случае новые правила должны вступить в силу со следующего понедельника, передает ТАСС.

    Как уточняет издание, вплоть до 30 июня все поездки за рубеж, не считающиеся жизненно необходимыми, будут оставаться под запретом, как это происходит сейчас. Исключения будут сделаны для поездок по работе, учебе, для лечения, чтобы навестить находящегося при смерти родственника или друга, сочетаться браком или посетить свадьбу ближайшего родственника, переехать или продать свою недвижимость.

    Относительно въезда в королевство иностранных туристов новых деталей пока нет. Но, как говорится в статье, правила по обязательному карантину по въезду в Великобританию вряд ли ослабятся до августа-сентября. Сейчас въезжающие из любой страны обязаны провести десять дней на самоизоляции, а также сдать как минимум три анализа на коронавирус – один до въезда, два – после прибытия, на второй и восьмой день карантина. Прибывающие из ряда стран, куда входят все государства Южной Америки, ряд стран Африки, Катар, ОАЭ, должны провести десять дней карантина в гостинице за свой счет. По информации издания, на этой неделе в страны «красного списка», вероятнее всего, добавится Франция, где идет третья волна пандемии.

    Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве. При этом месяцем ранее он заявлял, что к 21 июня власти рассчитывают снять связанные с пандемией ограничения. С 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. С 15 февраля Британия ужесточила карантин для въезжающих.

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    Лавров обвинил Запад в попытке выставить Россию и КНР «авантюристами вакцинной дипломатии»

    23 марта 2021, 09:09

    Текст: Евгения Шестак

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал голословными попытки западных государств выставить Россию и КНР авантюристами так называемой «вакцинной дипломатии».

    «[Западные партнеры] пытаются выставить Россию и Китай в качестве неких авантюристов на ниве вакцинной дипломатии так называемой. Это абсолютно не соответствует действительности», – сказал он, передает ТАСС.

    Лавров напомнил, что в понедельник, 22 марта, российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в вопросах производства и распространения вакцин, в том числе против коронавируса, все государства должны руководствоваться только соображениями гуманности, интересами спасения жизней, а не геополитическими соображениями или коммерческими подходами. «Это абсолютно необходимо помнить всем, в том числе и нашим партнерам на Западе», – добавил Лавров.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, критические заявления западных стран о разработанных в России вакцинах от коронавируса происходят от бессильной злобы, им нечего противопоставить российскому опыту борьбы с пандемией. 

    Накануне стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V». Днем ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на идущую в мире борьбу между производителями вакцин против коронавирусной инфекции.

    Напомним, к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В феврале научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи, эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания составила 100%.

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