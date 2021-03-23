Путин и Токаев обсудили применение «Спутника V» в Казахстане

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НОВОСТЬ ЧАСА

Военный эксперт предположил причину трагедии с пилотами Ту-22М3 под Калугой

23 марта, вторник  |  Последнее обновление — 16:41  |  vz.ru
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Турецкая лира затягивает рубль в девальвацию

Обвал турецкой лиры перекинулся на российской рубль REUTERS/Murad Sezer
Турция снова балансирует на грани валютного кризиса. Обвал турецкой лиры после увольнения главы местного ЦБ может рикошетом жестко ударить по российскому рублю, у которого сейчас и своих проблем хватает. Все это грозит увести рубль к курсу 80 за доллар, не исключают эксперты. Почему турецкая лира так плохо влияет на рубль? Подробности...
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Россия призвала Китай дать бой санкциям и доллару

Лавров предложил выстроить глобальную защиту от «причуд» Запада mid.ru
В мире должна появиться широкая коалиция стран – противников американских односторонних санкций. Лишь в этом случае США сложат это оружие для сохранения мирового господства. Об этом, в числе прочего, сказал Сергей Лавров в программном интервью накануне переговоров в Китае. Что Москва и Пекин готовы предложить миру для отказа от американской зависимости? Подробности...
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Почему все меньше россиян считают себя европейцами

Желание ассоциировать себя с Европой все меньше распространено среди жителей России кадр из видео
Еще недавно незыблемое, казалось бы, убеждение большинства жителей России – ощущение себя европейцами, частью большой Европы – теперь существенно поколеблено. По крайней мере, соответствующие результаты показывают социологические опросы. В чем причины таких изменений общественного сознания и стоит ли им радоваться? Подробности...
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Пророссийские силы устроили зачистку черногорских спецслужб

Деян Вукшич устроил перестройку в АНБ Черногории gov.me
В Черногории разгорается крупный скандал, связанный с главной местной спецслужбой – Агентством национальной безопасности (АНБ). На этот раз сторонники и окружение президента страны Мило Джукановича обвиняют руководителя разведки Деяна Вукшича в некомпетентности, разглашении государственной тайны и чуть ли не в сознательной работе на Сербию и Россию. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Собчак плавает в говне по самые брови

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
У Собчак эмпатия мороженой свеклы. Обсуждая, что делал маньяк Мохов с похищенной 14-летней девочкой, Собчак называет это «заниматься сексом». Пользователи соцсетей дискутируют о новом фильме Ксении Собчак про «скопинского маньяка». Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Сокращение числа «православных» – хорошая новость для Церкви

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Это может показаться парадоксальным – но важная часть православной миссии состоит в том, чтобы убедить людей в том, что они пока еще не православные. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

Россия – это высокая гора бесхозного прошлого

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Принято говорить, что мы, мол, не любим и не видим будущего, что в то время, как трижды величайший какой-нибудь Илон Маск уже буквально запускает ракеты на Марс и только что не встречается с зелёными человечками, мы всё копаемся в пыльной старине, ну не позор ли. А я скажу: у нас мало прошлого. Подробности...
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Байдена слишком рано хоронят

Пашиняна дожали

Обсуждение: 6 комментариев

Хамство Байдена и отзыв посла

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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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    Путин и Токаев обсудили применение «Спутника V» в Казахстане

    23 марта 2021, 15:42

    Текст: Алина Назарова

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией, в том числе вопросы использования в Казахстане российской вакцины «Спутник V», сообщает пресс-служба Кремля.

    «С учетом прошедших 22 марта в Москве переговоров глав правительств России и Казахстана обсужден ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание уделено наращиванию усилий в борьбе с пандемией коронавируса, включая использование в Казахстане российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Кроме того, в ходе переговоров затрагивались вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

    В свою очередь пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Токаев в разговоре с российским лидером попросил обеспечить дополнительные поставки вакцины «Спутник V» в республику, передает ТАСС.

    Напомним, к началу марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.


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    Британцев впечатлил отдых Путина в тайге
       23 марта 2021, 08:54
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Читатели британской газеты Daily Mail высоко оценили решение президента России Владимира Путина провести выходные на свежем воздухе в Сибири.

    «Кто-то назовет это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но я думаю, что он на самом деле и есть такой лидер», – уверен PaperCutSurvivor, передает РИА «Новости».

    «Мне Путин не нравится, но я его уважаю. Он не из робкого десятка. Сейчас Америке не достает смелости. Грустные времена для жизни», – признался Nothankuu.

    При этом некоторые комментаторы вспомнили о резких высказываниях президента США Джо Байдена в адрес российского лидера, после которых Путин предложил американскому коллеге провести беседу в прямом эфире, однако тот уклонился от ответа.

    «Им нужно было пригласить Байдена», – пошутил в этой связи Swiss fondue.

    «Еще немного и там появится Джо на инвалидном скутере, который перепугает их (Путина и Шойгу – прим. ред.) до окостенения», – пошутил Betascience.

    Некоторые читатели вспомнили, что в минувшую пятницу Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу президентского самолета. Эти кадры облетели все мировые СМИ.

    «Пока Путин занимается этим (отдыхает в тайге – прим. ред.), так называемый лидер свободного мира не может по лестнице подняться по трапу и несколько раз подает вниз лицом», – обратил внимание SilverIce.

    «Тем временем Байден в защитной маске проводит встречи в Zoom из подвала Белого дома, потом пьет теплое молоко и ложиться спать в восемь часов вечера. Мы обречены», – отметил Olderandslower.

    «Между тем Байден обеими руками держится за поручни жизни», – метафорично констатировал dai2000.

    Путин провел выходные в тувинской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.

    Коментарии (51)
    В Италии не согласились с мнением ЕК о «ненужности» «Спутника V» ЕС
       22 марта 2021, 22:25
    Фото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Министр столичной области Лацио по вопросам здравоохранения Алессио Д’Амато выразил несогласие со словами еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о «ненужности» российской вакцины «Спутник V» в ЕС.

    Как заявил министр столичной области Италии по вопросам здравоохранения, «Европе нужно много эффективных вакцин», поскольку вакцинация не ограничится несколькими месяцами. К тому же, по его мнению, важно организовать производство вакцин, включая «Спутник V», в Европе для обеспечения дозами других стран в Африке, Азии, передает ТАСС.

    «Нам нужно 12 млрд доз во всем мире, мы должны обезопасить население не только Европы, Америки, России, но и всей Африки, Азии, и сегодня мировое производство гораздо ниже необходимого уровня. Нам нужны все лучшие вакцины. Нам необходимо объединить усилия, и никто не может считать себя самодостаточным в нынешней ситуации, особенно когда в Европе значительные отставания от графика поставок. Поэтому французский комиссар ошибается», – сказал Д’Амато.

    Он убежден, что в вопросах вакцинации требуется «глобальное видение». «Вакцинация продлится в ближайшие годы, примерно как от гриппа, и важно обеспечить вакцинами весь мир, чтобы истребить COVID, потому что если мы иммунизируем население здесь, а в других частях мира будут появляться мутации коронавируса, его циркуляция не прекратится», – сказал Д’Амато. «В декабре мы будем должны начинать новый этап кампании по вакцинации. Пока ученые не пришли к единому мнению, но похоже, что эффект от вакцины длится семь-восемь месяцев. Поэтому важно защищаться от вариантов», – добавил министр.

    Д’Амато выразил надежду, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) как можно скорее закончит оценку российской вакцины. Он сообщил, что в Лацио есть фармацевтическая компания, которая готова рассматривать ее производство. Министр подчеркнул, что контракты о производстве заключаются между компаниями на двусторонней основе. При этом он упомянул Reithera, компанию с государственным участием, у которой есть необходимые производственные мощности.

    Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». Президент Владимир Путин, комментируя заявления Еврокомиссии о российских вакцинах от коронавируса, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.

    В прошлую субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.

    В пятницу глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.

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    Вице-премьер Словакии подал в отставку из-за скандала со «Спутником V»

    23 марта 2021, 11:38

    Текст: Евгения Шестак

    Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик подал в отставку на фоне правительственного кризиса, который возник после закупок российской вакцины «Спутник V».

    Сулик заявил, что теперь свой пост должен покинуть и премьер-министр Игор Матович, после чего в стране может быть сформировано новое правительство, передает Deutsche Welle.

    Накануне премьер-министр Словакии Игор Матович согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса. Он заявил, что готов уйти со своего поста, но намерен остаться членом правительства.

    Ранее на фоне правительственного кризиса министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк подал в отставку. 

    Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что минздрав страны разрешил применение препарата. Глава минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера.

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    РФПИ сообщил о возможном нарушении патента на «Спутник V» компанией из США

    22 марта 2021, 18:09

    Текст: Абдулла Шакиров

    Одна из американских компаний могла нарушить патент на производство вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Очень сильная патентная защита – мы подали с самого начала и получили преимущество, потому что в России подали гораздо раньше, чем другие…Мы посмотрели, что на самом деле, возможно, одна из американских компаний, которые производят вакцину, нарушает наши патенты. Мы уведомили эту компанию, хотим с ними начать диалог», – передает слова Дмитриева РИА «Новости».

    Глава РФПИ отметил, что фонд не будет в период пандемии COVID-19 требовать от компании возмещения ущерба за нарушение патента, однако в будущем отнесется к защите своих интеллектуальных прав более серьезно.

    В феврале сообщалось, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) получил девять заявок на патенты по вакцинам от коронавируса.

    Напомним, в августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%.

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    Кремль не стал раскрывать название антиковидной вакцины для Путина
       23 марта 2021, 12:50
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Кремль не намерен сообщать, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется президент Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Все три российских препарата «подтвердили свою эффективность и надежность», напомнил он.

    «Подтвердили практически свободный режим использования в соответствующих возрастных группах. И также подтвердили свою способность создавать устойчивый иммунитет», – сказал Песков.

    «Мы не будем специально говорить, какую. Все три российские вакцины абсолютно надежные. Они очень хорошие, надежные и эффективные», – указал он.

    «Вам придется верить на слово», – заявил Песков в ответ на вопрос, покажут ли, как прививается глава государства, передает РИА «Новости».

    Он также затруднился ответить, станет ли президент прививаться на рабочем месте или в прививочном кабинете. «Как, собственно, врач посчитает необходимым, так все и будет сделано», – пояснил представитель Кремля.

    Песков добавил, что процедуру проведут так, чтобы это минимально повлияло на рабочее время.

    Также представитель Кремля отметил, что президент привьется до конца дня, в вечернее время, передает ТАСС.

    Напомним, о намерении сделать прививку от коронавирусной инфекции глава государства сообщил в понедельник, 22 марта. «Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – сказал Путин.

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    Назван срок поставок вакцины «КовиВак» в гражданский оборот
       23 марта 2021, 10:24
    Фото: ФНЦИ им.М.П. Чумакова/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Первые поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «С конца марта у нас сейчас наступает такое же масштабирование по «ЭпиВакКороне»: уже полмиллиона будет поступать в гражданский оборот. По-моему, 28 марта первые поставки «КовиВака» центра Чумакова», – сказала она в интервью телеканалу RT.

    В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».

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    Разработчик «Спутника» заявил об эффективности ревакцинации
       23 марта 2021, 13:24
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Повторная вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» не только возможна, но может быть эффективнее первичной, заявил директор разработавшего эту вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Данные целого ряда научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену. Таким образом, ревакцинация «Спутником V» не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация», – сказал Гинцбург, передает ТАСС.

    Ранее во вторник заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что привившимся «Спутником V», возможно, следует выбирать для ревакцинации другие препараты. Позже она пояснила, что сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом «Спутник V» были поняты некорректно.

    «Повторная вакцинация им возможна, но выбор препарата для ревакцинации – прерогатива лечащего врача. В комментариях о ревакцинации имелось в виду, что после прививки через один-два года возможна ревакцинация и другими вакцинами», – заявила Пшеничная, слова которой приводятся на сайте Роспотребнадзора.

    На данный момент в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.

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    Путин заявил об отсутствии у «Спутник V» побочных эффектов

    22 марта 2021, 16:54

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская вакцина «Спутника V» не имеет побочных эффектов, на это указывает анализ применения препарата в Мексике и Аргентине, заявил президент России Владимир Путин.

    «Правительственные органы в таких странах, как Мексика, Аргентина, провели анализ применения на своей территории, в своих странах нашей вакцины и пришли к выводу, что побочных эффектов нет», – заявил Путин в ходе совещания по вопросам вакцинации, передает РИА «Новости».

    Глава государства обратил внимание на то, что эти исследования являются независимой экспертизой.

    Напомним, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

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    Меркель объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля
       23 марта 2021, 05:34
    Фото: Ren Ke/Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.

    «Мутации коронавируса остаются серьезной угрозой», – приводит слова Меркель ТАСС. Статистика демонстрирует экспоненциальный рост, уточнила глава правительства ФРГ. Меркель сказала, что так называемый британский штамм, который является более заразным, представляет собой, «по сути, новый вирус». В этих условиях вводить послабления нельзя, добавила председатель правительства.

    «С 1 по 5 апреля (когда католики отмечают Пасху) – будет действовать принцип сокращения контактов, будут выходные», – сказала Меркель. Таким образом, ограничения выходного дня будут действовать не только в Страстную пятницу, Пасхальное воскресенье и Пасхальный понедельник, но и еще два дополнительных дня – 1 и 3 апреля. Встречаться можно максимум с двумя знакомыми из другого домохозяйства, дети до 14 лет не учитываются.

    Также правительство ФРГ призывает «по возможности отказаться от посещения богослужений». Кабмин просит проводить пасхальные службы в онлайн-режиме, добавила Меркель. Присутствовавший на мероприятии премьер Баварии Маркус Зедер назвал очередной карантин «пасхальным локдауном».

    Накануне еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.

    В прошлую субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В немецком Касселе акция протеста против карантина в Германии переросла в беспорядки. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.

    В прошлую пятницу глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.

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    Коментарии (2)
    Путин поручил Минздраву представить к госнаградам создателей вакцин от COVID-19

    22 марта 2021, 17:40

    Текст: Абдулла Шакиров

    Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко представить к государственным наградам всех причастных к разработке и производству вакцин от коронавируса.

    «Некоторые сотрудники наших научных центров, которые работали в плане разработки этих вакцин, уже представлены к государственным наградам. Но мы услышали сегодня, что над этой проблемой трудились сотни людей, поэтому подумайте еще раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам», – сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса, передает ТАСС.

    Заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой глава государства дал поручение проработать вопрос о материальном поощрении создателей вакцин. Президент от имени всех граждан России выразил благодарность сотрудникам научных центров, работавшим над разработкой препаратов от коронавируса, отметив смелость и самоотверженность ученых, которым ради получения живого вируса приходилось идти на риск, работая в госпиталях для больных COVID-19. «Я хочу и от своего имени, и от всех наших людей, от всех граждан поблагодарить всех сотрудников всех наших научных центров, которые работали над решением этой задачи и успешно ее решили», – сказал он.

    Ранее Путин рассказал запуске еще одной российской вакцины от коронавируса в гражданский оборот. Кроме того, глава государства заявил об отсутствии у «Спутник V» побочных эффектов.

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    ОАЭ доставили в Албанию партию российской вакцины «Спутник V»

    22 марта 2021, 23:42

    Текст: Антон Никитин

    Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в понедельник доставили в Албанию партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил северомакедонский журнал «Фокус».

    По данным издания, прибытия самолета с российским препаратом в международном аэропорту албанской столицы Тираны ожидали министр здравоохранения и социальной защиты Огерта Манастирлу, а также министр восстановления Арбен Ахметай, передает ТАСС.

    «[Партия] вакцины «Спутник V» – подарок из ОАЭ – уже прибыла, и мы продолжим вакцинацию в ускоренном темпе, – приводит журнал слова Манастирлу. – Это еще один шаг вперед на последнем километре пути к победе. Мы будем продолжать с обеспечением еще больших объемов вакцин с целью как можно быстрее начать массовую вакцинацию населения, чтобы облегчить туристический сезон».

    Накануне госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович выразила надежду на заключение договора на поставку большего количества российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Напомним, к началу марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

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    Главный инфекционист США оценил российскую вакцину от COVID

    22 марта 2021, 18:31

    Текст: Ксения Панькова

    Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что данные по российской вакцине выглядят «довольно хорошо», а сам препарат довольно эффективен.

    «Данные по российской вакцине, я видел некоторые отчеты, выглядят довольно хорошо», – ответил Фаучи на вопрос об эффективности российских и китайских вакцин в интервью программе Hugh Hewitt Show, передает РИА «Новости».

    При этом он отметил, что не может точно утверждать то же самое относительно китайской вакцины, так как не видел достаточно данных. «Но я думаю, что российская вакцина довольно эффективна», – добавил Фаучи.

    Ранее главный инфекционист США в интервью греческому телеканалу Skai сообщил, что данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» достаточно хорошие.

    В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».

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    Куба разработала собственные вакцины от коронавируса

    22 марта 2021, 22:59

    Текст: Антон Никитин

    Медицинские специалисты Кубы в понедельник начали третий этап клинических испытаний собственной вакцины против коронавируса Abdala, сообщило министерство здравоохранения республики.

    Вакцина Abdala является вторым кубинским препаратом, успешно дошедшим до финальной стадии исследований. По данным ведомства, в испытаниях, которые продлятся до 9 апреля, принимают участие 48 тыс. человек в возрасте от 19 до 80 лет в восточных провинциях Гранма, Гуантанамо и Сантьяго-де-Куба. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье сообщил, что с начала апреля планируется начать испытания кубинского препарата Abdala в Боливарианской Республике, передает ТАСС.

    Также на Кубе начали добровольную вакцинацию от коронавируса медицинского персонала местной вакциной Soberana 02. Всего кубинские медики разработали пять вакцин.

    Первые три случая заражения коронавирусом на Кубе были подтверждены 11 марта 2020 года. По официальным данным, на острове выявили более 67 тыс. случаев инфицирования, 397 человек умерли, выздоровели более 63 тыс. пациентов. Руководство республики планирует провести вакцинацию всего населения Кубы в 2021 году.

    Напомним, ранее из доклада американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) стало известно, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь России, Кубы и Венесуэле. Между тем в понедельник главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что данные «Спутнику V» выглядят «довольно хорошо», «российская вакцина довольно эффективна». «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

    В России зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.

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    В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о повторной вакцинации «Спутником V»

    23 марта 2021, 10:37

    Прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса «Спутник V», вероятно, будет нельзя, заявила врач-инфекционист, замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

    «Векторная вакцина тоже дает достаточно высокий подъем антител. И да, действительно предполагается, что она будет достаточно длительной. Единственное, что ревакцинировать этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, например, через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме», – приводит РИА «Новости» цитату из ее заявления в эфире «Соловьев LIVE».

    Пшеничная уточнила, что повторная вакцинация будет возможна другими вакцинами от коронавируса – «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

    Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первые поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта.

    На данный момент в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.

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    AstraZeneca уличили в предоставлении неполных данных о вакцине

    23 марта 2021, 10:04

    Текст: Евгения Шестак

    Независимый совет по мониторингу данных и безопасности в США обеспокоен тем, что компания AstraZeneca могла представить неполные данные об эффективности разработанной ей вакцины от коронавируса.

    Согласно заявлению американского института аллергии и инфекционных заболеваний, в США «обеспокоены опубликованной AstraZeneca информацией о первоначальных данных клинических испытаний ее вакцины от COVID-19», передает РИА «Новости»

    «DSMB выразил обеспокоенность тем, что AstraZeneca могла включить устаревшую информацию из исследования, что могло дать неполное представление о данных об эффективности препарата», – говорится в заявлении.

    В институте призвали компанию AstraZeneca к сотрудничеству с Независимым советом по мониторингу данных и безопасности в США для анализа данных об эффективности препарата и обеспечения скорейшего обнародования наиболее точных и актуальных данных. 

    Ранее AstraZeneca сообщила, что независимая комиссия не выявила повышенного риска тромбоза среди получивших вакцину от коронавируса. Испытания, которые проводились в США, Чили и Перу, показали эффективность вакцины в 79% против коронавируса, протекающего с симптомами, и в 100% против тяжелого течения COVID-19.

    Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.

    До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

    На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.

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