Кремль оценил призывы ужесточить отношение к США

Большая часть заявлений о необходимости ужесточить отношение к Вашингтону не имеет отношения к официальной политике, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя подобные призывы.

«Мы часто вокруг себя слышим разные разговоры. Большая часть этих разговоров, конечно же, не имеет никакого отношения к официальной позиции. Вы знаете, что любые внешнеполитические контакты осуществляются только на равноправной и взаимовыгодной основе и на основе взаимности. И вы знаете, что мы сторонники добрых отношений со всеми», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, то, что любые международные дела России в первую очередь должны отвечать российским национальным интересам – не новость, так было всегда, во всяком случае, во время президентства Владимира Путина.

Песков также указал, что «Путин является убежденным сторонником добрых отношений со всеми, но, конечно, их выстраивать в одиночку невозможно». Отвечая на вопрос о том, куда бы он поставил Путина на политическом поле, Песков отметил, что это политологические изыскания, их надо оставить политологам.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона наступают трудные времена в связи с глубокими разногласиями по многим вопросам, однако Соединенные Штаты могут сотрудничать с Россией, в том числе по ядерной повестке.

На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.

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