В Норвегии еще два человека скончались после вакцинации AstraZeneca

В Норвегии зарегистрировали смерть еще двух человек после вакцинации от коронавируса лекарственным препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, сообщило норвежское агентство лекарственных средств.

«Ранее сообщалось о пяти пациентах, госпитализированных после вакцинации AstraZeneca. У них обнаружена комбинация тромбоза, кровоизлияний и низкого числа тромбоцитов. Один из них умер в начале недели, сейчас стало известно о двух новых случаях смерти», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В агентстве не исключают связь образование тромбозов и применение вакцины AstraZeneca. Отмечается, что при применении вакцин других компаний подобные побочные эффекты выявлены не были.

Ранее опрос британского института YouGov показал, что большинство жителей Германии, Франции, Испании и Италии считают вакцину против коронавируса от британско-шведского фармконцерна AstraZeneca небезопасной.

Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.

До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.