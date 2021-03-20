Украина захотела получить план действий по членству в НАТО

Украине необходим план действий по членству в НАТО, чтобы понимать, где альянс видит ее в десятилетней перспективе, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, на данный момент взаимодействие Киева с НАТО несравнимо с 2008 годом.

«Сегодня страны НАТО формируют новое видение до 2030 года. Украина должна понимать, где страны альянса видят ее в десятилетней перспективе. Поэтому важно иметь ответ о получении плана действий по членству. Напомню, это еще не членство», – заявила в интервью агентству «Укринформ» Стефанишина.

Она уточнила, что план действий – это политическое решение, которое позволит Украине мобилизовать усилия внутри страны для дальнейших реформ и интеграции в евроатлантическое сообщество. Стефанишина выразила надежду на то, что в ходе предстоящей встречи лидеров НАТО украинский вопрос будет в повестке дня.

В феврале украинское министерство иностранных дел и Центр информации и документации НАТО на Украине запустили проект «Сильнее вместе» о взаимном сотрудничестве.