В парламенте Турции заявили, что не нуждаются в разрешении США по С-400

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Американцы извинились перед Россией за высказывания властей США

20 марта, суббота  |  Последнее обновление — 08:51  |  vz.ru
Разделы

Российский авиапром избавляется от балласта

Российский авиапром хочет стать эффективней Марина Лысцева/РИА Новости
Российский авиапром готовится к серьезной реформе. ОАК вместе с компаниями «Сухой» и «МиГ» войдут в единый корпоративный центр самолетостроения. В свое время европейские именитые конструкторские бюро нашли в себе силы объединиться. Так появился мировой лидер авиастроения наравне с Boeing – Airbus. Получится ли у России? Подробности...
Перейти в раздел…

Путин объяснил Байдену, чем русские отличаются от американцев

Путин обозначил главный приоритет в отношениях с США Алексей Дружинин/ТАСС
REUTERS/Jonathan Ernst
Россия будет работать с США, но на своих условиях. Об этом заявил Владимир Путин в ходе видеовстречи с общественностью Крыма и Севастополя. Российский президент рассказал, как складывалось сознание американского истеблишмента и как исходя из этого видят взаимодействие с Москвой в Вашингтоне. «Но мы другие люди», – сказал Путин. В чем же суть этого различия и как оно отразится на отношениях между Россией и США? Подробности...
Перейти в раздел…

Как поляки насладились крупнейшим унижением России

Церемония подписания Рижского мира Общественное достояние
Ровно сто лет назад, 18 марта 1921 года, в Риге делегациями РСФСР, Советской Украины и Польши был подписан мирный договор, завершивший советско-польскую войну. Для России результатом провала военной кампании стали гигантские территориальные потери и политическое унижение. Которое, однако, затем очень жестоко аукнулось Польше. Подробности...
Перейти в раздел…

США сделали ставку на хамство и бескомпромиссность

Китайцам пришлось напомнить главе Госдепа об элементарных правилах приличия Liu Jie/Global Look Press
Вслед за скандалом в отношениях России и США последовал дипломатический конфуз на первых переговорах команды Байдена с китайской делегацией на высшем уровне. Попытка американцев говорить с позиции силы вызвала резкую реакцию представителей Поднебесной, а китайский дипломат был вынужден дать американским партнерам урок политического этикета. Почему Байден и его команда в отношениях с главными оппонентами перешли на хамство? Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

В советский рай Латвию больше не возьмут

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Случилось неожиданное: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предложил провести в стране «реиндустриализацию». Где? В Латвии? Откуда за последние 30 лет уехала почти половина населения, самого молодого, активного и умного. Подробности...
Обсуждение: 87 комментариев

России нужны не контрсанкции, а санкции

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Оборонительный подход к «санкциям» является ошибкой и следствием укоренившихся у нас заблуждений относительно взаимодействия политики и экономики в международной среде. Нет ни одного примера ослабления или нейтрализации противника одной только обороной. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Россия выигрывает Первую коронавирусную войну

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва пока что обыгрывает Запад в войне за глобальное лидерство в борьбе с коронавирусом. Однако у наших противников еще остается возможность нанести серьезный, если даже не смертельный контрудар. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Пашиняна дожали

Хамство Байдена и отзыв посла

Немцев обязали вернуть Крым Украине

Перейти в раздел…

На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
Подробности...

Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
Подробности...

Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
Подробности...
Перейти в раздел…
17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
Подробности...
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
  • Да

  • Нет
Каким поисковиком вы пользуетесь в первую очередь?
  • Отечественным

  • Зарубежным
Вы получали какие-либо пособия от государства?
  • Да, в прошлом

  • Да, в настоящее время

  • Планирую получать в будущем

  • Нет, стараюсь обходиться своими силами
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Американцы извинились перед Россией за высказывания властей США
    Американцы извинились перед Россией за высказывания властей США Захарова: Странно, что в падении Байдена не обвинили русских хакеров Москва посоветовала Западу принять факт воссоединения Крыма с Россией Сын Трампа высмеял оправдания Белого дома после падения Байдена
    Москва обвинила США в нацеленности учений в Европе против России Посол оценил отношение в Германии к воссоединению Крыма с Россией Найдена взаимосвязь между употреблением аспирина и риском смерти от COVID Маск в сообщениях по-русски перешел на дореформенную орфографию
    Аваков испугался перехода холодной войны России и США в «горячую» для Украины Глава OMV посоветовал США не угрожать «трансатлантическим друзьям» Татьяна Васильева ответила оскорблявшему крымчан матом соратнику Навального Стали известны главные схемы аферистов с переводами «по ошибке»

    Главная тема


    Черноморский флот оттачивает мастерство на кораблях НАТО

    Опасения киева


    Аваков испугался перехода холодной войны России и США в «горячую» для Украины

    трансатлантическое партнерство


    СМИ: Новые санкции США по «Северному потоку – 2» поставят крест на планах Байдена

    президент США


    Байден трижды споткнулся на трапе президентского самолета

    Видео

    «мы другие люди»


    Путин объяснил Байдену, чем русские отличаются от американцев

    моральная ответственность


    Украина хочет вернуть Крым с помощью немецкой оккупации

    территориальные потери


    Как поляки насладились крупнейшим унижением России

    центр самолетостроения


    Российский авиапром избавляется от балласта

    утерянное достояние


    Юрий Алексеев: В советский рай Латвию больше не возьмут

    глобальное лидерство


    Геворг Мирзаян: Россия выигрывает Первую коронавирусную войну

    оборонительный подход


    Тимофей Бордачёв: России нужны не контрсанкции, а санкции

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?

    В парламенте Турции заявили, что не нуждаются в разрешении США по С-400

    20 марта 2021, 07:58

    Текст: Антон Антонов

    Турция действует самостоятельно, «не спрашивает разрешения США или других», заявил член турецкого парламентского комитета по безопасности и обороне Мурат Байбатур.

    Он сообщил, что Анкара и Москва ведут «переговоры о поставках второй партии систем ПВО С-400». Байбатур подчеркнул, что Турция не собирается «отступать» от принятого решения «относительно российской системы ПВО». Он не считает «правильной и тактичной» позицию США, которые используют «язык угроз» в отношении члена НАТО, «армия которого считается второй по величине». Байбатур заявил, что «каждая страна обязана учитывать свои интересы и интересы своих граждан». Как заявил депутат, диалог с США по вопросу С-400 продолжится, но Анкара будет действовать в соответствии со своими интересами, передает ТАСС.

    Напомним, США в очередной раз потребовали у Турции отказаться от российских С-400. Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Стала известна судьба пропавшей с радаров НАТО подлодки ЧФ «Ростов-на-Дону»
       19 марта 2021, 12:01
    Фото: mil.ru
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Исчезнувшая с радаров кораблей НАТО в Средиземном море подводная лодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону» находится на связи и передает информацию, рассказал информированный источник.

    Накануне ряд иностранных СМИ сообщили, что группа кораблей НАТО после контакта начала поиск российской подлодки в Средиземном море.

    «Противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку «Ростов-на-Дону»... Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связь с «Ростовом-на-Дону», – сообщил источник РИА «Новости» в День моряка-подводника.

    По его словам, НАТО располагает большими возможностями в Средиземном море, но уровень скрытности российской субмарины превзошел ожидания.

    «Они задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно. Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает», – отметил источник.

    Как накануне написало, в частности, издание News Israel, несколько дней назад российская подлодка исчезла с экранов систем управления и контроля кораблей НАТО. Исчезновение подлодки вызвало озабоченность у ВМС США, «особенно в связи со способностью российской подводной лодки собирать конфиденциальную информацию». После этого ВМС США развернули силы союзников для помощи по поиску «пропажи».

    Напомним, ранее в пятницу командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов сообщил, что все шесть подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) находятся в пятницу в море на боевом дежурстве.

    Коментарии (63)
    Эрдоган назвал роскошным ответ Путина Байдену
       19 марта 2021, 14:26
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемо для главы государства, глава российского государства дал достойный ответ, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

    «Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин) очень умный, и дал роскошный ответ», – сказал Эрдоган, отвечая на вопрос о словах Байдена, передает РИА «Новости».

    Ранее лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что президент Владимир Путин сделал политически грамотный шаг, предложив американскому коллеге Джо Байдену провести открытый диалог. По его словам, теперь Байден находится в сложном положении.

    В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.

    Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (23)
    Российские ракетчики оценили украинский «Нептун»
       17 марта 2021, 12:58
    Фото: rnbo.gov.ua
    Текст: Андрей Самохин

    «Ракета «Нептун» – изобретение еще советских времен. Возможно, на Украине задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев. Так он прокомментировал заявление украинского военного эксперта о том, что Россия бессильна против «Нептунов».

    Российские корабли второго и третьего поколения сегодня имеют новейшие ракетные и пушечные средства вооружения, радиолокационные станции и системы навигации, отметил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. «Кроме того, мы постоянно работаем над их усовершенствованием. Это значит, что ракета «Нептун» для России – это несложная цель, которую мы можем своевременно обнаружить и уничтожить», – констатировал эксперт.

    Ранее бывший сотрудник оперативного отдела Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник запаса Олег Жданов заявил, что противодействия находящимся на вооружении Киева ракетам «Нептун» якобы не существует, и из-за этого якобы «Россия уже психует».

    По словам Жданова, противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, противодействия которому на сегодняшний день якобы нет. Он также отметил, что этой «уникальной вещью» даже заинтересовались США. «Ракета летит над водой на высоте 3-300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость», – цитировало Жданова украинское издание «Главред».

    «Ракета «Нептун» – не новая разработка украинских специалистов, а старое изобретение еще советских времен. Это оружие достаточно известное, никаких секретов для России в нем нет. Возможно, на Украине эту ракету усовершенствовали, задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы», – отметил Хатылев.

    Как, в свою очередь пояснил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Айтеч Бижев, бывший зам главкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ, «Нептун» –  это модернизированная противокорабельная многофункциональная советская ракета К-35, которой вооружали самолеты Ту-22, корабли и береговые ракетные комплексы «Бал».

    «В советское время это действительно была передовая разработка, предназначенная для уничтожения авианосцев и корабельных группировок, – сказал Бижев. – Система заключала ноу-хау: ракета могла выходить на атаку сверху, но у самой воды становилась горизонтально, атакую корабль на высоте 30-50 метров над уровнем воды, что затрудняло ее обнаружение и уничтожение. Понятно, что украинцы усовершенствовали ее, возможно увеличили дальность полета с прежних 300 километров, но кардинально изменить тактико-технические характеристики, в частности, скорость они не в состоянии».

    «Изделие разработано киевским КБ «Луч». Вся информация по нему приходит только с украинской стороны, но доверия этому источнику информации нет, – сказал военный эксперт, сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев. – Изделие создано не на ровном месте. Задел существует еще с советского времени, аналоги ракеты разрабатываются и в Китае и в Индии и в Пакистане. Это не говорит о каком то сумасшедшем уровне высоких технологий. Ракета дозвуковая, летит на небольшой высоте, что уже давно не новость. Заявленная дальность в 300 километров, но непонятно на какой высоте достигается».

    По оценке Бижева, испытания ракеты Украина может проводить только на Черном море – полигонов у нее нет – и как только такие испытания пройдут средства разведки Черноморского флота, получат и проанализируют все характеристики «Нептуна».

    На ваш взгляд

     
    Ожидаете ли вы начало новой полномасштабной войны на юго-востоке Украины в этом году?



    Обсуждение:  43 комментария
    Теоретически, ракету можно использовать и для защиты и для нападения, например на черноморский сухогруз, в свою очередь указал Денисенцев. «Можно попытаться атаковать и российские военные корабли, но нужно думать о последствиях и вероятностях успеха этой акции», – добавил эксперт АСТ.

    Но, отметил Денисенцев, одно дело – создать один экземпляр вооружения, другое – развернуть большую серию. Есть  большие сомнения в возможностях Украины наладить производство «Нептунов», отметил военный эксперт. «Существует значительная проблема с носителями данных ракет, – указал Денисенцев. – Изначально предполагалось и береговое, и морское базирование. Осталось только береговое. Производственные возможности для выпуска носителей ограничены». Также есть сомнения в том, что «Нептун» будет востребован на внешнем рынке, заметил эксперт. «У американцев есть противокорабельная ракета Harpoon, и в целом, предложений в этой нише вооружений достаточно», – напомнил Денисенцев.

    Что касается противодействия «Нептунам», то не стоит также забывать об эффективности средств радиоэлектронной борьбы, в свою очередь отметил Хатылев. «У России есть возможность создавать помехи ракетам противника, что значительно повышает результативность ведения боевых действий. Однако самое главное не то, насколько эксклюзивная и модернизированная техника на вооружении у страны, а то, кто ей управляет. В России и боевые расчеты, и командование, их уровень подготовки и способность выполнять задачи в сложной обстановке находятся на высочайшем уровне», – подчеркнул он.  

    «На Украине же часто забывают об этом важном факторе. Каким бы современным не было оружие, если один из командиров побежит, всей системе конец. Мы уже молчим о том, что такое вооружение нужно поставить на серийное производство, а этот процесс занимает годы, а не пару месяцев. Для этого нужен высокий уровень кооперации на всех стадиях, который на Украине оказался просто уничтожен», – заключил Хатылев.

    Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретных» вооружений. Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (25)
    США потребовали у Турции отказаться от российских С-400

    19 марта 2021, 21:01

    Текст: Алексей Дегтярев

    Единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400, заявил посол США в Турции Дэвид Саттерфилд.

    «Турция должна отказаться от С-400. Это единственное решение, которое мы сможем отстоять в Конгрессе США», – сказал Саттерфилд, передает ТАСС со ссылкой на газету «Бир гюн».

    Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.

    Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не откажется от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, несмотря на позицию Вашингтона.

    Коментарии (14)
    Самые многочисленные атомные подлодки ВМФ решили оснастить новым оружием

    19 марта 2021, 07:49

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Срок службы самых многочисленных в ВМФ России многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, их оснастят новым оружием, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.

    В качестве нового оружия могут быть использованы крылатые ракеты «Калибр», а также разрабатываемые сейчас гиперзвуковые «Цирконы». Срок службы подлодок этих проектов составлял порядка 30 лет.

    «Будет продолжаться ремонт и модернизация атомных подводных лодок проекта 949А, 971. Могу с уверенностью отметить, что эти подводные лодки станут обладателями новых характеристик по оружию и техническому оборудованию. Это повысит эффективность выполнения этими подводными лодками задач в условиях современной обстановки в Мировом океане. Ну и конечно же, в два раза будет увеличен срок службы подводных лодок проекта 949А и 971», – передает РИА «Новости» слова Евменова в интервью газете «Красная Звезда».

    Он подчеркнул, что такая работа уже ведется с привлечением проектно-конструкторских организаций, судоремонтных мощностей предприятий.

    «Их модернизационный запас и уникальные технологические решения, применяемые при ремонте и модернизации, позволят с еще большим уважением относиться к этим кораблям», – сказал главком.

    Ранее в пятницу был назван срок передачи ВМФ стратегической АПЛ «Князь Олег».

    Коментарии (4)
    Назван срок передачи ВМФ последней подлодки серии «Варшавянка»
       18 марта 2021, 05:32
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    Последняя в серии подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» будет передана ВМФ России в 2024 году, сообщил генеральный директор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

    «Шестая лодка будет передана флоту в 2024 году, строительство серии будет завершено», – приводит слова Бузакова РИА «Новости».

    Бузаков напомнил, что пятую и шестую лодки проекта 636.3 для ВМФ (Тихоокеанского флота) заложат ко Дню Победы, либо ко Дню ВМФ.

    Напомним, в начале марта «Адмиралтейские верфи» назвали сроки спуска на воду третьей «Варшавянки» для Тихоокеанского флота России. В феврале гендиректор предприятия Александр Бузаков назвал сроки закладки пятой и шестой подлодок проекта 636.3 для ТОФ.

    Коментарии (1)
    Все подводные силы Черноморского флота вышли в море

    19 марта 2021, 11:19

    Все шесть подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) находятся в пятницу в море на боевом дежурстве, сообщил в Севастополе командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

    В России 19 марта отмечается День моряка-подводника. Зоной ответственности ЧФ являются Черное и Средиземное моря.

    «Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет», – передает РИА «Новости» слова Осипова на торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику подводников.

    Принявший участие в мероприятии старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан 1 ранга Анатолий Варочкин также заявил, что все подводные лодки находятся в море.

    «Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств. Все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море», – сказал Варочкин.

    Ранее в пятницу был назван срок передачи ВМФ стратегической АПЛ «Князь Олег».

    Коментарии (5)
    Турция заявила о ракетном обстреле с территории Сирии

    19 марта 2021, 01:26

    Текст: Антон Никитин

    Министерство национальной обороны Турции в четверг заявило о ракетном обстреле провинции Килис с территории Сирии.

    «Ракеты, район запуска которых был определен как территория Сирии, упали на пустые земли в Килисе. Наши граждане в результате инцидента не пострадали», – приводит текст заявления министерства обороны Турции ТАСС.

    В заявлении уточняется, что российская сторона уведомлена об обстреле, а турецкая армия открыла огонь по точкам, из которых вылетели ракеты. Ведомство также сообщило, что размещенные в регионе ВС Турции проинформированы и следят за развитием событий.

    В понедельник замглавы центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов выразил крайнюю обеспокоенность в связи с переброской Турцией военной техники и фортификационными работами на опорных пунктах в сирийской провинции Ракка, подчеркнув, что действия Турции «нарушают статус-кво», который был установлен «меморандумом о взаимопонимании». В воскресенье на границе с Турцией были уничтожены бензовозы с сирийской нефтью, обстрелам подверглись также склады с нефтепродуктами в пограничных селениях. Минобороны Турции заявило, что это Сирия нанесла ракетный удар по населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо.

    Коментарии (5)
    По делу о хищении при ремонте «Адмирала Кузнецова» арестован гендиректор завода

    20 марта 2021, 00:59

    Текст: Антон Антонов

    Арестован гендиректор судоремонтного завода в Мурманске, его подозревают в хищении средств при ремонте единственного в ВМФ России авианосца «Адмирал Кузнецов», сообщил источник в правоохранительных органах.

    Источник ТАСС сообщил, что гендиректор арестован на два месяца. В АО  «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» и в домах его руководства провели обыски. В отношении гендиректора открыто уголовное дело о хищении примерно 45 млн рублей, выделенных на ремонт авианосца.

    Напомним, уже несколько лет флагман ВМФ России, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» находится в ремонте. В 2019 году во время ремонтных работ произошло возгорание. Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли два человека.

    Коментарии (9)
    САУ «Малка» применили на максимальную дальность на учениях в Амурской области

    18 марта 2021, 09:09

    Текст: Дмитрий Зубарев

    На полигоне Трехречье в Амурской области подразделение самоходных артиллерийских установок большой мощности «Малка» Восточного военного округа в ходе тактического учения выполнили стрельбы на максимальную дальность по координатам, полученным от беспилотного летательного аппарата, сообщили в Минобороны.

    По замыслу учения на удалении около 50 километров условный противник проводил мероприятия подготовки к наступлению на позиции наших войск. Для срыва наступательного замысла, командованием было принято решение задействовать дальнобойные орудия «Малка» в связке с беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10».

    «Комплекс БпЛА передал точные координаты выявленных объектов в режиме реального времени на огневую позицию. Расчеты ввели поправки и залпом нескольких орудий поразили командный пункт и скопление техники. Далее орудия перешли на одиночный огонь, точечно уничтожая уцелевшие разведанные цели», – передает официальный сайт Минобороны.

    Там добавили, что применение комплекса БпЛА с дальнобойной системой «Малка» значительно расширил ее потенциал. Появилась возможность использования мощных снарядов на дальних расстояниях с результативностью высокоточного оружия.

    Стрельбы проведены в рамках полевого выхода ракетных войск и артиллерии общевойсковой армии ВВО. К нему привлечено более 2 тыс. военнослужащих объединения.

    Напомним, в ноябре для пушки «Малка» решили разработать боеприпасы нового поколения.

    Коментарии (5)
    Назван срок передачи ВМФ стратегической АПЛ «Князь Олег»

    19 марта 2021, 04:55

    Текст: Антон Никитин

    Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») будет передан флоту ко Дню ВМФ, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    «Первый серийный ракетоносец проекта 955А «Князь Олег» после завершения государственных испытаний будет передан флоту ко Дню ВМФ РФ (в 2021 году выпадает на 25 июля)», – приводит слова источника ТАСС.

    «До передачи флоту «Князь Олег» в рамках госиспытаний выполнит учебно-боевой пуск из акватории Баренцева моря из подводного положения одной МБР «Булава» по цели на полигоне Кура на Камчатке», – добавил источник.

    Ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что ВМФ получит РПКСН проекта «Борей-А» «Князь Олег» до конца 2021 года. Напомним также, ко Дню Победы 9 мая 2021 года планируется заложить РПКСН «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» проекта 955А («Борей-А»). 12 июня 2020 года в боевой состав ВМФ России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А»). 12 декабря стратегическая АПЛ проекта 955А «Владимир Мономах» выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава» из акватории Охотского моря.

    Коментарии (1)
    В Брянске начался суд над блогером за клевету на ветерана

    17 марта 2021, 18:32

    Текст: Ксения Панькова

    Суд в Брянске начал рассмотрение дела в отношении блогера и юриста Сергея Маслова, который обвиняется в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, отца губернатора Брянской области Александра Богомаза, заседания будут проходить в закрытом режиме, сообщили в Брянском областном суде.

    «Сторона обвинения – прокуратура Брянской области, заседания будут проходить в закрытом режиме до момента оглашения резолютивной части», – рассказали в суде, передает РИА «Новости».

    Брянский блогер и юрист Сергей Маслов обвиняется в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, отца губернатора Брянской области Александра Богомаза. В августе на Youtube был опубликован ролик, в котором адвокат рассказал, что ветеран якобы сотрудничал с контрразведкой Германии. В отношении Маслова было возбуждено уголовное дело за клевету. На среду было назначено первое судебное заседание по делу.

    Напомним, депутаты подготовили поправки ко второму чтению в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма и защите исторической памяти, который Госдума единогласно приняла в первом чтении 10 февраля. Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет. Все думские фракции поддержали поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов.

    20 февраля суд Москвы признал блогера Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей.

    Коментарии (1)
    США и Канада анонсировали учения в Арктике

    18 марта 2021, 13:47

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Военно-воздушные силы США и Канады проведут совместные учения по противовоздушной обороне в Арктике, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

    Как отмечается в распространенном заявлении, учения под кодовым наименованием Amalgam Dart пройдут с 20 по 26 марта над канадскими арктическими районами.

    «В них будут задействованы различные военные самолеты, действующие с авиабаз в Уайтхорсе (территория Юкон), Йеллоунайфе (Северо-Западные территории), Эдмонтоне (провинция Альберта), Гуз-Бэе (провинция Ньюфаундленд), Икалуите (территория Нунавут) и Туле (Гренландия). Эти учения предоставляют нам возможность отработать боевые навыки в то время, как ВВС Канады и США совместно действуют с нашими союзниками и партнерами в Арктике», – передает ТАСС сообщение командования.

    Ранее в США заявили о перехвате бомбардировщиков и истребителей ВКС России.

    Коментарии (1)
    Стало известно о скорой передаче ВМФ двух ДЭПЛ проекта 677 «Лада»

    19 марта 2021, 04:30

    Текст: Антон Никитин

    Состав российского подводного флота вскоре пополнят две улучшенные дизель-электрические подлодки (ДЭПЛ) «Великие Луки» и «Кронштадт» проекта 677 «Лада», сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

    «В ближнесрочной перспективе ВМФ также получит в свой состав неатомные подводные лодки типа «Лада» проекта 677 «Великие Луки» и «Кронштадт», – сказал главком в интервью изданию «Красная звезда».

    По его словам, тактико-технические характеристики и возможности субмарин существенно улучшены. «Что касается перспектив этих подводных лодок, то могу сказать, что планируется строительство еще двух единиц», – добавил адмирал Евменов.

    Вопрос дальнейшего строительства дизель-электрических подлодок «Лада», по словам главкома, остается открытым. «Относительно дальнейшего продолжения серии подводных лодок проекта 677, то отмечу, всегда обосновывается опытом эксплуатации того или иного проекта подводных лодок. Исходя из этого опыта и будем поступать», – заявил он.

    Напомним, в начале февраля гендиректор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков сообщил, что первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» – «Кронштадт» и «Великие Луки» – планируется передать ВМФ России в 2022 году. Он также рассказал о планах вооружить обе субмарины крылатыми ракетами «Калибр».

    Коментарии (1)
    ВМФ пообещали три атомные подлодки до конца года

    19 марта 2021, 03:31

    Текст: Антон Никитин

    Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А «Борей-А» и две атомные подлодки «Казань» и «Новосибирск» проекта 885М «Ясень» войдут в состав ВМФ России до конца 2021 года, сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

    «До конца [2021] года ВМФ России получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» – «Князь Олег», атомные подводные крейсеры проекта «Ясень» – «Казань» и «Новосибирск», которые строятся на предприятии «Севмаш», – сказал Евменов в интервью изданию «Красная звезда».

    В начале марта в ОСК сообщали, что все замечания на головной атомной многоцелевой подлодке проекта 885М «Казань» устранены, корабль готов к передаче в боевой состав Военно-морского флота. Позже в оборонно-промышленном комплексе раскрыли срок передачи ВМФ многоцелевой АПЛ проекта 885М «Новосибирск». Тем временем на «Севмаше» приступили к формированию корпусов седьмой и восьмой АПЛ проекта 885М. На предприятии в разных стадиях строительства находятся еще шесть субмарин этого проекта.

    Напомним также, ко Дню Победы 9 мая 2021 года планируется заложить атомные подводные крейсеры стратегического назначения «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» проекта 955А («Борей-А»). 12 июня 2020 года в боевой состав ВМФ России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А»). 12 декабря стратегическая АПЛ проекта 955А «Владимир Мономах» выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава» из акватории Охотского моря.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •