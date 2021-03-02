Губерниев обозвал отца финского лыжника за слова о «скальпе русских»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова Теро Мяки, отца финского лыжника Йони Мяки, о том, что на чемпионате мира в Оберстдорфе «с русских сняли скальп».

Отметим также, что финские журналисты назвали российского лыжника Глеба Ретивых русской черепахой. Губерниев заявил, что «люди хайпуют» и «торжествуют в моменте». Он напомнил, что «Глеб – бронзовый призер». Как подчеркнул комментатор, «сегодня они у него выиграли, а завтра он у них», пишет «Спорт-Экспресс».

«Не читал статьи финских журналистов, но могу сказать, что отец Йони Мяки – м***а», – сказал Губерниев, добавив, что «все нормальные люди с уважением относятся друг к другу, сражение продолжается». Он полагает, что «для спортсмена» подобные нападки – «лучшая мотивация», это «прекрасный повод показать себя на Олимпиаде».

Напомним, российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых получили бронзовые медали. Победили норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо, второе место заняли финны Ристоматти Хакола и Йони Мяки. В ходе командного спринта Большунов ушел в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Ретивых с преимуществом над Клебо в четыре секунды, однако Ретивых проиграл не только норвежцу, но и Мяки. Теро Мяки заявил, что «с русских сняли скальп».