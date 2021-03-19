Россия предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе

Байден назвал Харрис президентом США

Глава американской администрации Джо Байден в ходе выступления назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов, сообщили СМИ.

Выступление Байдена было посвящено темпам вакцинации в Соединенных Штатах. Говоря о вакцинации в Аризоне, Байден назвал Харрис «нашим президентом», при этом никто из присутствовавших не поправил главу Белого дома, а сам он не заметил своей ошибки, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».

Комментируя очередную оговорку Байдена, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала на своей странице в соцсети Facebook: «И это [президент России Владимир] Путин просто предложил [Байдену] поговорить».

Ранее Путин заявил о готовности побеседовать с американским коллегой в прямом эфире. «Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – сказал глава государства, пояснив, что готов провести беседу 19 или 22 марта.

Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Сам Байден не стал отвечать на вопрос о том, согласится ли он провести разговор с российским лидером в прямом эфире. Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».

Напомним, в среду МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.

Днем ранее Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.

Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в США.

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