Путин поручил ГП особо следить за организацией горячего питания в школах

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НОВОСТЬ ЧАСА

Путин заявил о неоправданном росте тарифов на ЖКХ

17 марта, среда  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
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Когда доходы россиян снова начнут расти

Экономисты рассказали, кто в пандемию затянул пояса потуже Гавриил Григоров/ТАСС
Состоятельные россияне, оказывается, потеряли в год пандемии больше, чем люди с меньшими доходами. Такой вывод делают экономисты. Чем же объясняется такой парадокс и когда доходы россиян восстановятся до докризисных уровней? Подробности...
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Жители Донбасса хотят повлиять на состав Госдумы

Россияне, живущие в ДНР, хотят принять участие в выборах в Госдуму Михаил Почуев/ТАСС
Число избирателей на выборах в Госдуму в 2021 году может увеличиться на полмиллиона. Свои голоса после получения российских паспортов смогут отдать жители республик Донбасса. В Госдуме считают, что мнение этих граждан России должно быть учтено. Как организовать такое голосование и как оно отразится на результатах выборов? Подробности...
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Лед Байкала даст возможность прочесть историю Вселенной

Российские ученые готовы поймать «нейтрино за бороду» Алексей Кушниренко/ТАСС
На Байкале заработал уникальный глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Он стал крупнейшим в Северном полушарии. С его помощью ученые узнают секреты Вселенной, лучше поймут ее устройство. Событие уже называют очередным триумфом российских ученых и международного научного сотрудничества, а главную роль в работе телескопа будет играть лед Байкала. Подробности...
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Зачем Британия объявила своим главным врагом Россию

Британская русофобия имеет давние корни общественное достояние
«Россия представляет собой наиболее серьезную угрозу нашей безопасности». Такие слова содержатся в новой внешнеполитической доктрине Великобритании. Каковы реальные, а не декларативные причины столь серьезной оценки Лондона и почему Соединенные Штаты не считают Россию столь же масштабной угрозой? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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30 лет назад прошел референдум обреченных

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
В несуразицах с союзным референдумом 1991 года мы видим не политическую волю и не план преодоления кризиса, а расписку в беспомощности. Это была заявка на самоликвидацию советско-союзной формы государственности – то есть сразу двух её составляющих одновременно. Подробности...
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На Украине появился стадион имени гауптмана СС

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украина – это страна сплошных метаморфоз. И оказалось, что нацификации государства и чествованию нацистских преступников, причастных к Холокосту, вовсе не мешает то, что высшее должностное лицо державы – еврей. Подробности...
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На бродячих собак тратятся огромные деньги из бюджета

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Это не милые домашние животные, а самый настоящий подвид диких животных. Вредительский подвид! Что нужно делать? Я уже даже не прошу, как в Ирландии, разрешить фермерам отстреливать диких собак. Но нам действительно проблему надо решить. Подробности...
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В США предложили отдать Украину России

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Националисты против Манижи

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Чем закончится новое сражение за Донбасс

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заявил о неоправданном росте тарифов на ЖКХ
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    Путин поручил ГП особо следить за организацией горячего питания в школах

    17 марта 2021, 15:14

    Текст: Елизавета Булкина

    Генпрокуратура должна уделить особое внимание организации питания в школах и летнего досуга детей и подростков, эту сферу необходимо регулярно проверять, поручил президент России Владимир Путин на коллегии ГП.

    «Нужно совершенствовать систему обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. Самого серьезного внимания требуют вопросы организации питания в школах и летнего досуга детей и подростков. Вы знаете, что у нас были здесь... большие проблемы и трагедии. Проверки здесь должны быть регулярными», – передает слова главы государства РИА «Новости».

    Президент также потребовал, чтобы выявленные нарушения полностью устранялись.

    Путин подчеркнул, что охрана прав несовершеннолетних должна быть приоритетом. «Среди безусловных приоритетов – охрана прав несовершеннолетних. Нарушений здесь по-прежнему, вы хорошо знаете это, немало. Поэтому обращения многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, опекунов детей-сирот прошу рассматривать в первоочередном порядке», – сказал он.

    Путин потребовал привлекать к решению этих проблем власти регионов и муниципалитетов и опираться в этом вопросе на общественные организации. «Нужно совершенствовать систему обеспечения безопасности в образовательных учреждениях», – добавил президент.

    Ранее Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно использует детей в своих целях. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Путин обвинил в «хорьковых» интересах тех, кто призывает детей выходить на незаконные акции.


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    Путин назначил Медведева своим замом по науке
       15 марта 2021, 20:11
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Абдулла Шакиров

    Президент России Владимир Путин утвердил состав Совета по науке и образованию, возглавляемого главой государства. Заместителем председателя совета назначен замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «B целях совершенствования деятельности Совета при президенте России по науке и образованию и повышения эффективности государственной научно-технической политики постановляю: утвердить прилагаемые ... положение о Совете при президенте РФ по науке и образованию ... состав Совета при президенте РФ по науке и образованию ... состав президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

    Медведев возглавил президиум Совета по науке и образованию. Кроме того в состав Совета вошли помощник президента Андрей Фурсенко, в прошлом составе занимавший должность зампредседателя Совета,  и первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов.

    Напомним, в январе прошлого года Медведев был назначен Путиным на должность зампредседателя Совета безопасности.

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    Тело девочки со следами укусов собаки нашли в Москве

    14 марта 2021, 20:41

    Текст: Абдулла Шакиров

    В Москве начали проверку после обнаружения тела 14-летней девочки с признаками укусов американского стаффордширского терьера, сообщила столичная прокуратура.

    «Предварительно установлено, что 14-летняя девочка пришла к своему 15-летнему знакомому, в ночное время подростки находились в квартире без присмотра взрослых. При этом в квартире находились две собаки бойцовской породы американский стаффордширский терьер. На теле девочки обнаружены телесные повреждения...от укуса собаки», – говорится на сайте ведомства.

    Обстоятельства произошедшего выясняются. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей, отмечается в сообщении.

    В начале января собаки загрызли ребенка в Подмосковье. Спустя неделю домашняя собака загрызла ребенка в Кемеровской области.

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    В ДТП под Екатеринбургом погибли двое детей и трое взрослых

    14 марта 2021, 18:40

    Текст: Абдулла Шакиров

    В Свердловской области в ДТП погибли пять человек. Инцидент произошел вечером 14 марта в городском округе Заречный, сообщил представитель экстренных служб.

    По его словам, на 48-м километре автодороги Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» рядом с селом Мезенское столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В аварии погибли двое детей и трое взрослых, передает РИА «Новости».

    В феврале в Свердловской области при столкновении автомобиля ВАЗ-2110 с автомобилем Scoda погибли пять человек, еще трое пострадали.

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    На сбившего девочку на снегоходе водителя завели уголовное дело в Татарстане

    15 марта 2021, 19:55

    Текст: Абдулла Шакиров

    Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, сбившего 10-летнюю девочку в Свияжске, сообщило следственное управление СК по Республике Татарстан.

    В воскресенье, 14 марта, во время празднования Масленицы мужчина, управляя снегоходом, нарушил правила дорожного движения и наехал на девочку, после чего скрылся. Ребенка госпитализировали с переломом плечевой кости, сказано на сайте ведомства.

    «Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). В настоящее время личность водителя установлена, принимаются меры по его задержанию. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз», – уточняется в сообщении.

    В феврале внедорожник сбил насмерть подростков в Улан-Удэ.

    В сентябре прошлого года в Приморском крае грузовой самосвал наехал на группу детей, один ребенок погиб.

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    Для российских подростков могут ввести новый налоговый вычет

    15 марта 2021, 08:47

    Текст: Алина Назарова

    В России могут ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ для несовершеннолетних, ведущих активный образ жизни.

    В Госдуме подготовили поправку ко второму чтению законопроекта, согласно которому вычет сможет получить не только сам налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети, если они ходят на фитнес или секции. Это будет распространяться на усыновленных и подопечных детей, пишет «Парламентская газета».

    Как отметил член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Валерий Скруг, эта инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни. «Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей», – подчеркнул Скруг.

    Согласно законопроекту, «оздоровительный» налоговый вычет будут выделять в размере фактически произведенных расходов, однако его размер не может превышать 120 тыс. рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальная сумма может составить 15,6 тыс. рублей. Минспорт подготовит список организаций, при получении услуг, которых можно будет рассчитывать на вычет.

    На рассмотрение Госдумы законопроект могут вынести 23 марта.

    Напомним, каждый пятый российский школьник имеет лишний вес. Диетологи говорят, что главная причина этого – неправильный рацион ребенка в семье. Представители образования с ними солидарны и считают, что если детей перекармливают дома, то не помогут ни сбалансированные школьные обеды, ни дополнительные уроки физкультуры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто и как должен бороться с ожирением среди учащихся школ.

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    Петербургская учительница уволилась после роликов в TikTok

    15 марта 2021, 13:57

    Текст: Алексей Дегтярев

    Преподаватель русского языка и литературы прекратила работать в петербургской школе после того, как родители пожаловались на ее ролики в TikTok, в которых запечатлены дети, сообщила представитель пресс-службы администрации Приморского района.

    Молодая учительница из школы Приморского района Дарина Счастная, по данным СМИ, была вынуждена уволиться из-за своей активности в TikTok, под давлением руководства школы, передает РИА «Новости».

    По этим данным, администрация школы после жалоб родителей увидела в ее действиях нарушение морального кодекса учителя, в роликах обыгрывались преподавательские будни и также типичное поведение учеников.

    «Дарина Сергеевна приняла решение об увольнении добровольно. Соответствующее заявление было подано 26 февраля, и до 12 марта она могла его отозвать, однако не воспользовалась этой возможностью. В марте директор школы интересовалась у учительницы, не изменила ли она свое решение и не готова ли продолжать работать до конца учебного года, но решение Дарины Сергеевны осталось неизменным», – пояснили в пресс-службе Приморского района.

    Там уточнили, что родители некоторых учеников действительно пожаловались на ролики учителя, они были недовольны тем, что детей вовлекли в запись без согласия их законных представителей, а также их возмутил сам факт съемки в стенах учебного заведения.

    По их мнению, активность педагога в соцсети негативно сказалась на успеваемости школьников и соблюдении дисциплины в классах.

    В декабре в одной из школ Хабаровского края уборщица решила уволиться по собственному желанию после драки с учеником.

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    Путину рассказали о разработке модели уникального университетского медицинского кластера

    15 марта 2021, 21:10

    Текст: Ксения Панькова

    Модель университетского медицинского кластера, создание которого позволит готовить медицинские кадры, а также развивать исследования в области медицины, проработали в университете «Сириус» совместно с ведущими российскими медорганизациями, сообщила президенту Владимиру Путину руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

    «По вашему поручению мы проработали с ведущими российскими медицинскими организациями и экспертами модель университетского медицинского кластера», – цитирует ТАСС Шмелеву.

    Она уточнила, что экспертные организации, которые разрабатывают новые технологии в кластере , могут применить свои разработки вокруг университета в интересах каждого жителя и гостя федеральной территории «Сириус». Также Шмелева отметила, что такая работа экспертных организаций позволит в будущем начать готовить в рамках проекта медицинских работников, а также развивать научные исследования в этой области.

    В пресс-службе фонда пояснили, что развитием медицинского кластера будет заниматься руководитель Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Олег Карпов. «Это одна из лучших многопрофильных клиник, и опыт ее специалистов будет крайне полезен. В планах – строительство в Сириусе к 2022 году современного консультативно-диагностического центра для обслуживания жителей, в том числе и по ОМС», – добавили в фонде.

    Кроме того, Шмелева на встрече с президентом заявила, что к концу 2022 года на базе центра «Сириус» будет построен концертный зал, передает РИА «Новости Недвижимость».

    Как рассказала Шмелева, программа развития концертного зала уже обсуждается с ведущими деятелями искусства. Новая международная музыкальная площадка, отметила она, поможет реализовать возможности талантливых музыкантов, артистов из всех регионов России.

    Президент поинтересовался, на сколько мест будет рассчитан зал и когда его построят.

    «1200 мест в основном зале и 300 – это вторая сцена. Будет ещё литературно-художественная гостиная, будет художественная галерея. (Окончание строительства) - IV квартал 2022 года», - сообщила руководитель фонда «Талант и успех».

    Она добавила, что концертный зал расположится возле главного входа на федеральную территорию – будет открывать «Сириус». Как сообщила Шмелева, на данный момент подходит к концу строительство шестого этажа объекта, уже сформирован художественно-экспертный совет.

    Ранее Путин на встрече с руководителем фонда «Талант и успех» Шмелевой заявил, что образовательный кластер «Сириус» активно развивается и становится центром для подготовки талантливых детей и переподготовки преподавателей.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в понедельник в рамках своей встречи с руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой обсудит с ней развитие федеральной территории «Сириус», где находится одноименный образовательный кластер. Представитель Кремля напомнил, что «Сириус» – это «проект, идея создания которого принадлежит лично президенту Путину». Пресс-секретарь главы государства добавил, что проект «развивается под неусыпным вниманием президента». 

    «Сириус» – первая в России федеральная территория, образованная в декабре 2020 года. Федеральная территория «Сириус» – новый вид публично-правового образования, экономически самостоятельный с собственным бюджетом и имуществом. Вопросы организации функционирования федеральной территории будут решаться в течение пятилетнего переходного периода. Полномочия председателя совета – органа публичной власти территории – могут прекращать досрочно в связи с утратой доверия президента России на основании его представления.

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    Дети стали жертвами пожара в Красноярском крае

    17 марта 2021, 02:56

    Текст: Антон Антонов

    В результате пожара в Лесосибирске погибли четверо несовершеннолетних, сообщил главк МЧС по Красноярскому краю.

    Пожар произошел в двухэтажном 18-квартирном жилом доме. Погибли дети двух, пяти и десяти лет, а также 17-летний подросток. Пострадали ребенок 12 лет и один взрослый. В МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 60 кв. м, на месте работают 37 человек и 14 единиц техники, передает РИА «Новости».

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    Общественники и волонтеры составили большинство в оргкомитете предварительного голосования ЕР

    15 марта 2021, 16:12

    Текст: Ксения Панькова

    «Единая Россия» впервые сформировала оргкомитет предварительного голосования, в котором большинство представляют не партийные функционеры, а те, кто до этого никак не был связан с политикой или партиями, заявил председатель оргкомитета, один из основателей партии, Герой России, сенатор Александр Карелин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости участия в предвыборном процессе волонтеров и активистов движения «Мы вместе». Общественники в составе федерального оргкомитета «Единой России» смогут показать, что процедура проходит максимально открыто и прозрачно, объяснил Карелин. «Наша с вами задача в том, чтобы опираясь на мнение каждого – и представителей цифровой индустрии, и тех, кто работает на ниве общественных и добровольческих организаций, и, конечно, нашего журналистского сообщества – чтобы все видели, насколько буквально действуют положения, которыми мы будем руководствоваться [на предварительном голосовании]», – приводятся на сайте «Единой России» слова сенатора.

    В результате «Единая Россия» сформировала оргкомитет, в котором большинство представляют не партийные функционеры, а те, кто до этого никак не был связан с политикой или партиями. Карелин поблагодарил добровольцев движения «Мы Вместе» за помощь в формировании структур не только на федеральном уровне, но и в регионах.

    «Единая Россия» – единственная партия на сегодняшний день, которая при формировании списков на любом уровне выборов проводит предварительное голосование. Сейчас мы еще и расширяем нашу сферу ответственности и приглашаем к широкому обсуждению, наблюдению и редактированию происходящего каждого из вас», – отметил Карелин.

    Победители предварительного голосования получат возможность избираться от «Единой России» без дополнительных требований и войдут в списки партии. В состав оргкомитета помимо Карелина вошли руководитель «Волонтерской роты «Боевого Братства» Антон Демидов, первый замруководителя Центрального исполкома «Единой России» Максим Жаворонков, сенатор Мария Львова-Белова и другие.

    От экспертного сообщества в оргкомитете будут работать специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения Игорь Ашманов, председатель центрального совета «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Артем Демидов, руководитель «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» Евгений Козеев. Также в состав оргкомитета вошел главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин, врач Александр Мясников, руководитель творческой мастерской «Невский Баталист» Дмитрий Поштаренко и  основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота.

    В оргкомитете будут работать представители Общероссийского народного фронта и всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе». ОНФ представит сопредседатель Центрального штаба Елена Шмелева, добровольческое движение – координатор федерального штаба акции «Мы Вместе» по региональному развитию Мария Якунчикова.

    Ранее координатор красноярской команды «Молодежка ОНФ» Глеб Химич, комментируя призыв президента Путина к волонтерам активнее участвовать в политике, сказал газете ВЗГЛЯД, что «за прошлый год добровольческое движение приобрело богатый опыт, стало фактором, который способен влиять на политическую жизнь в России».

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    Путин подписал указ о новых функциях совета по науке

    15 марта 2021, 15:00

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин подписал указ, которым возложил на совет по науке при главе государства функции по определению стратегических приоритетов научно-технологического развития России.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    «В целях научно-технологического развития РФ, определения его приоритетов и обеспечения взаимодействия органов государственной власти РФ при формировании и реализации государственной научно-технической политики постановляю возложить на Совет при президента РФ по науке и образованию функции по определению стратегических целей, задач и приоритетов научно-технологического развития РФ, а также по принятию решений о разработке и реализации правительством РФ важнейших инновационный проектов государственного значения», – говорится в документе.

    Кроме того, Путин распорядился создать в качестве постоянно действующего органа при правительстве комиссию по научно-технологическому развитию России.

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    В Алтайском крае для школьников установили модель космического корабля «Буран»
       16 марта 2021, 17:55
    Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Поучаствовать в старте, полете и посадке шаттла, а также научиться ликвидировать технические неисправности и нештатные ситуации смогут школьники в барнаульском центре для одаренных детей «Талант 22», где установили интерактивную модель орбитального корабля-ракетоплана.

    Модель корабля, напоминающая знаменитый «Буран», установлена на специальные металлические опоры. Внутри находится кабина пилотов, пульт управления со множеством кнопок и переключателей, панели видеонаблюдения и контроля параметров. Об этом сообщается на сайте «Национальные проекты».

    В шаттле могут находиться до 12 человек одновременно, а специальная акустическая система создает иллюзию того, что ты действительно внутри корабля. Этому способствуют и жидкокристаллические экраны, которые имитируют вид на Землю из космоса. Кроме того, симулятор оснащен трехмерным игровым миром, благодаря которому можно увидеть созвездия и планеты и даже испытать ощущение полета. А программное обеспечение модели корабля позволяет выбрать различные сценарии путешествия – все зависит от уровня подготовки игроков.

    Проверить свои силы на «Буране» будущие астронавты из Алтайского края смогут во второй половине апреля. Как рассказала руководитель центра «Талант 22» Татьяна Денисенко, создание астрономического полигона, а вместе с ним и модели корабля стало возможным благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» и инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Денисенко отметила, что оборудование позволит школьникам проводить исследования, которые не входят в учебные программы.

    «Хочется порадоваться за ребят, которые будут на нем заниматься. Современное высокоточное учебное оборудование, в том числе прототип космического корабля «Буран», отвечает последним требованиям, оно позволяет детям реализовывать исследовательские работы, значительно выходящие за рамки и возможности школьных программ», – отметила руководитель центра.

    Центр «Талант 22» открылся в декабре 2020 года. Во время церемонии замминистра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая отметила, что школьники смогут самостоятельно выделять ДНК, делать ПЦР-тесты и многое другое. Для этого оборудованы биохимическая, физико-химическая и генетическая лаборатории, класс робототехники, математический и астрономический полигоны.

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    Фонд «Круг добра» одобрил все заявки на помощь детям со спинальной мышечной атрофией

    15 марта 2021, 13:45

    Текст: Алина Назарова

    Фонд «Круг добра» утвердил все поступившие 946 заявок из всех 85 субъектов России на оказание помощи детям со спинальной мышечной атрофией.

    «Фонд «Круг добра» 12 марта провел плановое заседание экспертного совета, на котором были утверждены все поступившие заявки на оказание помощи детям со спинальной мышечной атрофией (СМА). В дополнение к ранее рассмотренным заявкам на оказание помощи детям со СМА из 76 регионов экспертный совет утвердил новые заявки из девяти оставшихся регионов. На сегодняшний день по этому диагнозу одобрено 946 заявок из всех 85 субъектов Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ОП России.

    Кроме того, на заседании был принят перечень категорий детей по утвержденным на предыдущем заседании аутовоспалительным заболеваниям, для которых показано назначение препарата «Канакинумаб». Формирование перечня учитывает отсутствие непереносимости на лекарственный препарат, отсутствие особенностей, препятствующих применению препарата, и другие критерии.

    Также среди обсуждаемых тем был вопрос принципов формирования перечня заболеваний фонда. С докладом на эту тему выступил руководитель Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава Виталий Омельяновский. Член экспертного совета, сопредседатель Всероссийского союза пациентов и президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев выразил готовность со стороны возглавляемого им союза разработать принципы и методологию принятия решений для экспертного совета. Инициатива была одобрена другими членами экспертного совета.

    Предложенная методология будет обстоятельно обсуждаться с членами попечительского совета фонда «Круг добра», общественными и пациентскими организациями. Для ее рассмотрения пройдут слушания в Общественной палате.

    «Экспертный совет принял очень важное решение о том, что методологию принятия решений для фонда «Круг добра» разработает пациентская организация. Я благодарен Всероссийскому союзу пациентов за готовность взять на себя эту работу. Уверен, что этот документ будет учитывать не только оценку медицинских показателей, но и этические принципы. И самое главное состоит в том, что в центре всех действий и решений экспертного совета должны стоять ребенок и его потребности. Хотел бы подчеркнуть, что принимаемые решения – это не одномоментные задачи. Мы закладываем сейчас основы работы фонда на многие годы, и те принципы, которые будут включены сейчас, определят решения фонда в будущем. Пациенториентированный подход и приоритетность интересов ребенка — это те основы, на которых должна строиться вся работа фонда», — заявил глава фонда протоиерей Александр Ткаченко.

    Президент Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда «Круг добра». Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в России.

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    Путин назвал долгожданным событием турнир St. Petersburg Ladies Trophy

    15 марта 2021, 10:33

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Международного женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy и назвал его долгожданным событием для поклонников спорта.

    Международный женский теннисный турнир категории WTA 500 открывается в Санкт-Петербурге 15 марта и продлится до 21 марта. Жеребьевка состоялась в воскресенье, имена соперниц сеяных россиянок станут известны позднее. В число сеяных российских теннисисток вошли Екатерина Александрова (1), Вероника Кудерметова (2), Светлана Кузнецова (4), Анастасия Павлюченкова (5) и Дарья Касаткина (8).

    «Эти традиционные соревнования прочно обосновались в международном теннисном календаре и всегда становятся большим, долгожданным событием для поклонников спорта. Ведь на кортах нашей Северной столицы встречаются как именитые участницы, признанные звезды, так и талантливые, подающие надежды дебютантки из разных стран», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Президент подчеркнул, что популярность St.Petersburg Ladies Trophy – результат эффективной работы дружной команды «преданных делу людей, настоящих энтузиастов и любителей тенниса».

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    Путин заявил о неоправданном росте тарифов на ЖКХ
       17 марта 2021, 15:18
    Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба
    президента РФ/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию Генпрокуратуры по проблемам неоправданного роста тарифов на ЖКХ.

    «Много острых, чувствительных для граждан вопросов остаются в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов. Понятно, что экономика живет по своим законам, и влезать в эти законы очень опасно. Но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры. В решении этих проблем рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию прокуроров», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин на коллегии Генпрокуратуры призвал тщательно вести мониторинг рынка труда и продолжать защищать права наиболее уязвимых категорий граждан. 

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    В кабмине уточнили планы по увеличению числа мест в школах

    16 марта 2021, 17:22

    Текст: Алексей Дегтярев

    В России к 2025 году планируется создать свыше 1 млн мест для учащихся в школах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «В целом к 2025 году в рамках нацпроекта запланировано создание в общей сложности более 1 млн школьных мест», – сказала Голикова в Совете Федерации, передает РИА «Новости».

    По ее словам, исполнение нацпроекта в дальнейшем позволит устранить проблему недостатка школьных мест.

    В январе 2020 года Голикова сообщала, что в России необходимо создать порядка 413 тыс. дополнительных мест в школах. 

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