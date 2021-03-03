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Путин назвал «хорьковыми» интересы использующих детей в своих целях
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Президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно использует детей в своих целях.
«Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет и как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента – для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств», – передает слова президента РИА «Новости».
«Но кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья», – добавил Путин.
Глава государства призвал выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в незаконные акции.
«Вместе с тем, необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активно выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные, несанкционированные уличные акции, это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать», – сказал он.
Ранее Роскомнадзор начал составлять административные протоколы в отношении ряда социальных сетей за призывы к участию в несанкционированных акциях. В социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены.
Лукашенко назвал «полной брехней» большинство сообщений о встрече с Путиным в Сочи
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «полной брехней и выдумками» 70% того, что писали про его встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи 22 февраля.
Белорусский лидер также заявил, что на его встрече с российским лидером в Сочи были подвергнуты ревизии буквально все вопросы отношений двух стран, сообщает агентство БелТА.
«Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 – это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений», – сказал Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.
Напомним, 22 февраля президенты провели переговоры в Сочи, встреча длилась больше шести часов. Также главы государств в Сочи также покатались на лыжах в Красной Поляне. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике.
В Кремле сообщили, что Путин позитивно оценивает итоги встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, она была очень конструктивной и откровенной.
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Путин поручил доложить о плане по расширению БАМа и Транссиба
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину доложить о созданном плане по расширению Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, который должен быть поквартальным до 2024 года.
Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли напомнил, что «запущены планы по развитию восточного полигона железных дорог, по расширению пропускной способности БАМа и Транссиба, которые выходят на дальневосточные морские порты», передает ТАСС.
Президент поручил правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба «Сейчас мы видим – проблемы есть, они сохраняются. И нужно сделать то, о чем я сказал, с указанием пропускной и провозной способности не вообще всего, а отдельных участков, а также отдельного веса грузового пояса до и после реализации проекта», – сказал Путин, завершая совещание по развитию угольной отрасли, передает РИА «Новости».
Он попросил «сделать такой график в поквартальной разбивке до 2024 года включительно».
«И прошу мне его доложить. И закрепить его правовым актом правительства», – добавил глава государства.
По словам Путина, если жестко не регламентировать процесс, то «проблемы останутся».
Ранее Путин поручил выстраивать планы на длительную перспективу в развитии угольной отрасли.
Путин поручил выстраивать планы на длительную перспективу в развитии угольной отрасли
В развитии угольной отрасли следует выстраивать планы как на три-четыре года, так и на более длительную перспективу, с учетом потребностей других стран, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли.
«Сегодня предлагаю обсудить ситуацию в отечественной угольной промышленности – одной из ключевых, опорных отраслей нашего топливно-энергетического комплекса, значимой для социально-экономического развития целых регионов нашей страны», – сказал Путин, открывая совещание, передает РИА «Новости».
Президент заявил, что с 2017 года добыча угля в России стабильно превышает 400 млн тонн в год, из них больше половины поставляется за рубеж, объем экспортных поставок вырос более чем на треть за последние восемь лет.
«Для дальнейшего устойчивого развития отрасли нужно постоянно анализировать рыночную ситуацию, выстраивать планы как на ближайшие три-четыре года, так и на более длительном горизонте, исходя из стратегических вызовов и долгосрочных перспектив мирового угольного рынка», – добавил Путин.
Он также отметил, что необходимо формировать современную комфортную среду для жизни людей в регионах, где идет добыча, поэтому «важнейшая задача – забота об окружающей среде, улучшение экологической ситуации». «Эти вопросы также необходимо держать на постоянном контроле», – заявил президент.
«По всем этим направлениям необходима скоординированная совместная работа бизнеса, региональных и федеральных властей. Поручения на этот счет уже давали, и не раз», – сказал президент.
Кроме того, Путин призвал задействовать экспортные доходы от продажи угля для диверсификации экономик угледобывающих регионов. «Важно задействовать экспортные доходы угольной отрасли для укрепления и диверсификации угледобывающих регионов РФ. Этот ресурс должен реально работать на повышение благополучия людей, на формирование современной и комфортной среды для жизни», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Он также заявил, что поставки угля из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона можно нарастить. «На сегодняшней день основной сбыт приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, в прошлом году на этом направлении было поставлено 122 млн тонн российского угля», – сказал глава государства. По мнению Путина, «при этом в АТР есть и дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании».
«Важно не упустить этот момент, гибко используя логистические возможности нашей транспортной системы, нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности», – указал президент.
Если говорить о долгосрочных перспективах мирового угольного рынка за пределами текущего десятилетия, то на этот счет есть разные прогнозы, отметил Путин.
«Не секрет, что некоторые из них предполагают существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений, активного использования альтернативных видов топлива. Но вот что с этим происходит, мы тоже знаем. Сейчас Техас замерз, когда холода были, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Ну может быть, и это тоже внесет свои коррективы какие-то», – сказал он.
Путин заявил о резком росте преступности в IT-сфере
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Преступность в IT-сфере за шесть лет выросла более чем в десять раз, и поле для аферистов увеличивается с развитием технологий, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД.
«Например, по преступлениям в сфере информационных технологий: за последние шесть лет их число возросло более чем в десять раз. Понятно – сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем, все мы хорошо понимаем при этом, что за развитием электронной торговли, за предоставлением в глобальные сети разного рода услуг, включая финансовые услуги, за этим, конечно, будущее. Технологии здесь обновляются и меняются стремительно, и поле для преступлений, для разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается», – сказал он.
В этой связи Путин указал, что правоохранители должны активно мониторить интернет и поручил МВД наладить тесную связь с банковским сообществом, провайдерами интернета и сотовой связи для предотвращения информационных преступлений, передает РИА «Новости».
Путин также заявил, что обстановка 2020 года из-за пандемии затруднила работу по раскрытию преступлений, но органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи. По его словам, «несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, органы правоохранители действовали грамотно, четко, без сбоев», передает ТАСС.
Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал причину активизации законодателей в сфере регулирования интернета и заявил о необходимости развития в каждом сегменте ИТ-отрасли российских производителей.
Путин назвал Горбачева выдающимся деятелем современности
Президент России Владимир Путин поздравил бывшего президента СССР Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем, назвав его выдающимся деятелем современности, сообщила пресс-служба Кремля.
«Примите поздравления по случаю знаменательного, 90-летнего юбилея. Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Президент отметил, что энергия и жизненный опыт помогают Горбачеву участвовать в международных гуманитарных проектах и просветительской деятельности. Российский лидер пожелал Горбачеву здоровья и «всего самого доброго».
Михаил Горбачев был избран президентом Советского Союза 15 марта 1990 года. В 1991 году, после подписания Беловежских соглашений, политик объявил о прекращении своей деятельности на посту главы СССР. С 1992 года по настоящее время Горбачев является президентом Международного фонда социально-экономических и политологических исследований, также он создал Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
Ранее Горбачев заявил, что считает своим основным достижением на внешней арене прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений.
Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса
Испытания российских вакцин от коронавируса доказывают их эффективность против новых штаммов COVID-19, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой.
«Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе», – передает слова главы государства ТАСС.
«Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов», – подчеркнул Путин.
Ранее специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердили эффективность российских вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» в отношении британской мутации коронавируса.
Кремль не получил от Маска ответа по поводу предложения Путину пообщаться в ClubHouse
Кремль обращался к главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску за разъяснениями по поводу предложения президенту России Владимиру Путину пообщаться в ClubHouse, но не получил ответа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, назвав тему исчерпанной.
«Вы знаете, это, видимо, наверное, было какое-то недоразумение, потому что мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Но или оно не имеет отношения к Илону Маску – мы не получили никакого ответа, поэтому, скорее всего, эта тема уже исчерпана», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России и пригласил на разговор в набирающую популярность социальную сеть ClubHouse. Комментируя это предложение, Песков заявил, что в Кремле надеются в ближайшее время уточнить его детали. Впоследствии журналисты спросили Маска в Twitter, о чем бы он хотел поговорить с президентом России и не может ли предметом разговора стать космическая тематика, но глава компании SpaceX вопрос проигнорировал.
Кремль анонсировал телемост Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку телемоста Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана по случаю начала строительства третьего блока АЭС «Аккую».
«Да, действительно, готовится церемония по случаю начала основного этапа строительства третьего блока «Аккую». И готовится, прорабатывается возможность организации телемоста между президентом Эрдоганом и президентом Путиным по случаю вот этого начала строительства», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Пресс-секретарь президента также напомнил, что совсем недавно между главами государств был «весьма обстоятельный телефонный разговор», во время которого речь в том числе заходила о таком возможном телемосте.
«Каких-то других субстантивных переговоров помимо тематики «Аккую» не планируют, если иного не посчитают необходимым президенты», – отметил Песков.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган попросил Росатом ускорить строительство АЭС «Аккую» в Турции и ввести первый блок к столетию республики.
Напомним, в 2018 году президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции из Анкары запустили строительство АЭС «Аккую», которая станет первой построенной на турецкой территории атомной электростанцией.
В Кремле пообещали рассказать, как Путин поздравит Горбачева с юбилеем
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле сообщат, если президент России Владимир Путин созвонится с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в связи с его 90-летием.
Первый президент СССР отмечает юбилей 2 марта.
«Я не знаю, был ли контакт до сих пор, если он будет телефонный, мы вам сообщим. Обо всем остальном тоже, но вы знаете, что уже президент направил поздравительную телеграмму Михаил Сергеевичу», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
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Ранее на сайте Кремля была опубликована поздравительная телеграмма
президента, в которой Путин назвал Горбачева выдающимся деятелем современности, оказавшим значимое влияние на ход истории.
Путин призвал к беспощадной борьбе с пьянством за рулем
Президент Владимир Путин призвал правоохранителей к беспощадной борьбе с пьянством за рулем.
«Прошу и дальше делать все от вас зависящее, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших, сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе расширенного заседания коллегии МВД.
Напомним, в феврале пьяный водитель пытался сбежать от полиции в Петербурге, зацепившись за поезд.
Путин поздравил сноубордиста Логинова с победой на ЧМ-2021
Президент Владимир Путин поздравил сноубордиста Дмитрия Логинова с победой на чемпионате мира-2021 в Рогле (Словения) в параллельном гигантском слаломе, следует из текста телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
«В противостоянии с серьезными, именитыми соперниками вы проявили недюжинную силу воли, характер и по-настоящему соревновательный настрой. Защитили свой высокий титул чемпиона мира в параллельном гигантском слаломе. И конечно, особые слова благодарности вашим тренерам и наставникам, всем, кто помогает вам добиваться блестящих результатов», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.
Логинов завоевал золото ЧМ-2021 в понедельник. Для 21-летнего россиянина это третья высшая награда на чемпионатах мира: в 2019 году он победил в параллельном и параллельном гигантском слаломе.
Путин предложил ввести новые формы сбора доказательств по уголовным делам
Президент Владимир Путин предложил ввести в России новые формы сбора доказательств по уголовным делам с учетом изменения криминальных угроз и развития технологий. Такую инициативу он озвучил, открывая ежегодное расширенное заседание коллегии МВД.
Глава государства отметил, что характер криминальных угроз меняется: передовые технологии затрагивают все сферы жизни.
«В этой связи важно проработать вопрос о включении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств, в том числе в тех случаях, когда участники следственных действий объективно не могут явиться к месту их проведения», – передает ТАСС слова Путина.
Путин призвал жестко пресекать национализм и ксенофобию
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил о необходимости жестко пресекать национализм и ксенофобию, а также действия провокаторов.
«Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что сотрудники российских спецслужб должны продолжать решительно бороться с терроризмом, а также уделять самое серьезное внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией.
Путин предостерег от препятствования работе полиции
Президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД предупредил о строгом наказании за попытки воспрепятствовать деятельности сотрудников правоохранительных органов.
«Как и прежде, по всей строгости закона будут наказываться те, кто пытается помешать, в том числе агрессивно воспрепятствовать работе сотрудников правоохранительных органов», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.
Он также отметил активную проработку мер по защите сотрудников правоохранительных органов и их близких от угроз. «Активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях», – сказал глава государства в среду на заседании коллегии МВД России.
В рамках заседания президент также заявил, что преступность в IT-сфере за шесть лет выросла более чем в десять раз, и поле для аферистов увеличивается с развитием технологий. Он также призвал правоохранителей действовать эффективнее.
Путин оценил ситуацию в сфере миграции в России
Президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД призвал решать вопросы допуска иностранной рабочей силы в Россию в соответствии с реальными потребностями экономики и исходя из защиты интересов россиян на рынке труда.
По словам главы государства, тема миграционной политики является чувствительной для общества и экономики. «Ситуация в этой сфере стала более упорядоченной и более прозрачной, повысилась эффективность законодательного регулирования», – передает слова Путина ТАСС.
При этом президент отметил, что «риски здесь еще сохраняются, включая проникновение криминала в среду трудовых мигрантов».
Российский лидер призвал МВД взвешенно и ответственно подходить к вопросам допуска иностранной рабочей силы в Россию, «ориентироваться на реальные потребности отечественной экономики», ориентируясь при этом на защиту прав российских граждан на рынке труда.
Ранее в МВД сообщили, что в России введут электронные реестры иностранных работников и их работодателей.