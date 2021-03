Госдума одобрила миллионные штрафы и лишение свободы за оскорбление ветеранов Стало известно об удалении браузера Alibaba из китайских магазинов приложений Красовский обратился в Роскомнадзор из-за политики YouTube в отношении RT 16 марта 2021, 15:28 Текст: Елизавета Булкина

Журналист Антон Красовский обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой обратить внимание на политику YouTube в отношении телеканала RT. Он заявил о притеснении его документального проекта «Эпидемия», созданного совместно с RT. «Год назад, когда в России началась эпидемия коронавируса, я и моя команда начали делать регулярный цикл репортажных фильмов – «Эпидемия». Внимание к теме было такое, что миллионы зрителей моментально обратили на продукт свое внимание. Миллионы зрителей видели его на канале «Россия 24», на Facebook RT, во «ВКонтакте» и, разумеется, на YouTube», — написал Красовский в письме к главе ведомства, которое опубликовал также в своем Telegram-канале. Он уточнил, что интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко за ночь собрало больше 2 млн просмотров и было тут же заблокировано модератором. «Разразился скандал, возможно, Вы его помните. И ролик восстановили. Но после этого YouTube, видимо, принял решение пессимизировать все, что мы производим. С каждым разом выдача нашего видеоконтента в поиске и рекомендациях сокращалась и в итоге свелась до нуля», – продолжил Красовский. Журналист пояснил, что команда попыталась перейти с YouTube и Google на коммерческие отношения: сократила вложения в производство, выделила сэкономленные деньги на промо и попробовала протестировать. По словам Красовского, ни одна из рекламных кампаний не была принята модераторами YouTube. «Мы пытались рекламировать вполне спокойный фильм про депутата Госдумы Оксану Пушкину, где она общается с женщинами, подвергшимися насилию. Фильм про российского параатлета Дмитрия Игнатова. (…) Мы пытались поставить на промо интервью с вице-мэром города Москвы Анастасией Раковой», – написал он. По словам Красовского, ни один из этих видеопродуктов не был принят модераторами с формулировкой «деликатный контент», а апелляции и разговоры с руководством русского YouTube и Google оказались бесполезными. «Именно поэтому я обращаюсь к Вам, поскольку надежды наши растаяли и терпение закончилось. Год нас убивают на нашей же земле, и мы ничего не можем сделать. Ни дать отпор, ни контратаковать, ни даже уйти в партизаны. Год мы унижаемся, клянчим, плачем на плече у сотрудников американской компании, чтобы хоть как-то выцыганить у них дозволение быть заметными. Я мог бы написать, что год на нас не обращают внимание. Но это не так. Год за нами пристально следят в YouTube и на корню пресекают хоть какое-то внимание к нам… Уважаемый Андрей Юрьевич, я прошу Вас и Роскомнадзор обратить внимание на несправедливое отношение YouTube к государственному производителю», – написал в письме журналист. В декабре прошлого года Госдума одобрила в первом чтении проект закона об ответных мерах за цензуру против российских СМИ.

Посол ЕС предложил изменить подход в отношении России 13 марта 2021, 18:03

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной», сообщило Bloomberg. По данным агентства, Эдерер встретился с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в рамках подготовки к саммиту ЕС 25–26 марта, в центре внимания которого будут находиться отношения с Россией. Во время беседы Эдерер предложил пересмотреть стратегию, применяемую ЕС в отношении Москвы. По сведениям Bloomberg , Эдерер назвал позицию союза в отношении России «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной», передает ТАСС. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали отказалась комментировать темы, которые обсуждались во время встречи. Она заявила, что ее участники сошлись во мнениях «о сохраняющейся актуальности следования пяти руководящим принципам (среди которых выполнение всех условий Минских соглашений, установление тесных контактов с бывшими советскими республиками, борьба с угрозами со стороны России, а также избирательное сотрудничество по некотором вопросам – прим. ВЗГЛЯД), а также о более широком подходе сопротивления, сдерживания и сотрудничества с Россией при необходимости». Согласно данным Bloomberg, Германия, страны Прибалтики и большая часть стран Восточной Европы выступают за сохранение существующих принципов. Также отмечается, что на встрече постпредов ЕС в среду некоторые члены ЕС предложили определить сферы избирательного сотрудничества с Москвой, которые лидеры будут обсуждать на предстоящем саммите. В качестве возможных вариантов Италия предложила «экономическое сотрудничество и региональные конфликты». Германия выступает за тему борьбы с изменением климата. Также Германия поддержала «скоординированный трансатлатический подход». А вот Польша, Эстония и Литва выступают за более жесткую позицию в отношениях с Россией. В частности, они настаивают на полном выполнении Минских соглашений как необходимом условии любых изменений. Кипр, в свою очередь, обратился с просьбой провести анализ эффективности антироссийских санкций. Ранее Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих проблем. В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ 15 марта 2021, 17:56

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания. В рамках нацпроекта детская школа искусств в городе Лабинске Краснодарского края переехала в здание бывшего Дома культуры при совхозе, которое прошло реконструкцию. За 64 года работы школа выпустила более 3 тыс. профессионалов. В настоящее время в школе занимаются почти 900 человек, которых обучают 47 педагогов, передает ТАСС. Кроме того, до конца 2021 года новые инструменты получат более 300 музыкальных школ. Одной из первых инструменты в этом году получила Боринская детская школа искусств в Липецкой области. Сюда поступили скрипки «Каденция» и «Каприс», произведенные в Санкт-Петербурге. Как отметили преподаватели и ученики, они обладают отличными звуковыми характеристиками и тембровой насыщенностью. Фонд школы также пополнился инструментами, которых ранее не было, – это учебные ксилофоны, сделанные в Москве. Также Боринская школа искусств получила новые ученические аккордеоны «Тула». По словам директора школы Светланы Третьяковой, реализация нацпроекта «Культура» выводит преподавание на новый качественный уровень. Она выразила надежду, что с полученными инструментами ученики Боринской школы смогут лучше готовиться к международным и всероссийским конкурсам и побеждать в них. В детских школах искусств Пермского края появилось сразу 31 новое пианино марки «Мелодия», а в ближайшие время ожидается поставка трех ксилофонов и трех наборов маршевых барабанов. Новый инструмент появился и в Бардымской детской школе искусств. В прошлом году десять музыкальных школ Пермского края также получили субсидии для приобретения инструментов, оборудования и необходимых обучающих материалов – всего 630 позиций. А на 2021 год на нужды детских образовательных учреждений выделили более 100 млн рублей. Планируется, что до 2024 года около 70 детских школ искусств и училищ региона обеспечат новым оборудованием и направят на эти цели более 245 млн рублей. В детской школе искусств «Вдохновение» города Новокуйбышевска Самарской области также с нетерпением получили новые музыкальные инструменты. «С инструментами, полученными в рамках нацпроекта «Культура», мы сможем обеспечить по-настоящему качественный учебный процесс, ведь когда ребенок играет на хорошем инструменте, у него и отношение к самой музыке, и мотивация к обучению совершенно другая», – уверена директор школы Ольга Вешникина. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма «Ржев. 500 дней в огне» 16 марта 2021, 09:23 Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо, в котором потребовал снять все ограничения с документального фильма «Ржев. 500 дней в огне», наложенные YouTube под предлогом наличия неприемлемого контента. Видеозапись «Ржев. 500 дней в огне» размещена на официальном канале российского СМИ «БелРос» на видеохостинге YouTube. «Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием снять в максимально короткие сроки все ограничения с документального фильма «Ржев. 500 дней в огне», наложенные видеохостингом YouTube под предлогом наличия в нем контента, «неприемлемого для некоторых пользователей», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Ранее YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму был ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины. На сбившего девочку на снегоходе водителя завели уголовное дело в Татарстане 15 марта 2021, 19:55 Текст: Абдулла Шакиров

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, сбившего 10-летнюю девочку в Свияжске, сообщило следственное управление СК по Республике Татарстан. В воскресенье, 14 марта, во время празднования Масленицы мужчина, управляя снегоходом, нарушил правила дорожного движения и наехал на девочку, после чего скрылся. Ребенка госпитализировали с переломом плечевой кости, сказано на сайте ведомства. «Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). В настоящее время личность водителя установлена, принимаются меры по его задержанию. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз», – уточняется в сообщении. В феврале внедорожник сбил насмерть подростков в Улан-Удэ. В сентябре прошлого года в Приморском крае грузовой самосвал наехал на группу детей, один ребенок погиб. Дело о продаже карт Генштаба поступило в суд Петербурга 15 марта 2021, 19:36 Текст: Абдулла Шакиров

В Санкт-Петербургский городской суд с грифом «Совершено секретно» поступило дело в отношении сотрудника петербургского филиала «Центра геодезии» Владимира Грабовского, обвиняемого в передаче карт Генштаба. «Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Владимира Грабовского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.283 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»). К производству уголовное дело пока не принято. Материалы дела с грифом «Совершенно секретно» переданы судье», – сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. В мае 2018 года петербургский историк и кладоискатель Антон Коломицын купил за 9 тыс. рублей диск с топографическими картами Генштаба 1960-1970-х годов. Позже выяснилось, что карты представляют государственную тайну, было возбуждено уголовное дело. В январе 2020 года Коломицын был задержан и отпущен под подписку о невыезде. В феврале его объявили в розыск из-за неявки к следователю для проведения следственных действий. Сообщалось, что мужчина выехал в Нидерланды и был объявлен в международный розыск. SpaceX запустила очередную группу спутников для сети Starlink 14 марта 2021, 14:07 Текст: Елена Мирошниченко

Ракета-носитель Falcon 9 была запущена с группой из 60 интернет-спутников Starlink, трансляция велась на сайте компании SpaceX. Запуск ракеты Falcon 9 прошел во Флориде на мысе Канаверал в 06.01 по местному времени (13.01 мск). Предполагается, что первая ступень ракеты сядет на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования. Об этом сообщает РИА «Новости». Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. Запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов. Компания уже запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить 499 долларов, ежемесячная абонентская плата составляет 99 долларов, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США. Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше. Напомним, в четверг американская компания SpaceX осуществила очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками для орбитальной сети Starlink. Британия собралась наращивать военный потенциал в киберпространстве 14 марта 2021, 01:56 Текст: Антон Никитин

Великобритания намерена наращивать военный потенциал в киберпространстве для противодействия потенциальным противникам, говорится в выступлении премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона на основе комплексного обзора по вопросам безопасности, обороны и внешней политики страны. «Цифровые возможности вносят революционные изменения в наш стиль жизни и ведения войн, как сто лет назад это делала авиация. Нам необходимо наращивать свой кибернетический потенциал, чтобы иметь в распоряжении все возможности, которые он предоставляет. В то же время мы должны гарантировать, что будем в состоянии сорвать любой план тех, кто намерен использовать кибернетические средства с целью атаковать нас и наш образ жизни. Наш новый всеобъемлющий подход к киберсфере позволит полностью изменить те возможности, которые мы имеем сейчас, чтобы защищать людей, продвигать свои интересы в мире и день за днем улучшать жизнь британцев», – приводит слова Джонсона ТАСС. Накануне глава Стратегического командования вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил о «решающем преимуществе России и Китая» в киберпространстве. В декабре 2020 года начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер предложил обострить соперничество с Россией и Китаем в киберпространстве. В ноябре стало известно о намерении Британии создать национальные силы кибербезопасности, «космическое командование» и увеличить оборонные расходы на 16,5 млрд фунтов стерлингов. Россия предлагала Западу диалог по кибербезопасности, но получила «категорический отказ». Корабли Балтфлота возобновили антипиратский поход в Индийском океане 15 марта 2021, 20:28 Текст: Абдулла Шакиров

Корабли Балтийского флота после завершения программы захода в порт Омана Салала продолжили выполнение задач в рамках регулярного присутствия сил ВМФ России в пиратоопасных районах Аденского залива и Африканского рога, сообщили пресс-служба флота. Вахту Индийском океане несут корвет «Стойкий» и танкер «Кола», передает РИА «Новости». Уточняется, что во время кораблей Балтфлота в Салалу экипажи пополнили корабельные запасы и провели осмотр кораблей. За время, проведенное в Индийском океане, экипаж корвета «Стойкий» отработал десятки учений: военнослужащие корабля провели маневры по противовоздушной и противолодочной обороне, группа антитеррора отработала антипиратские учения. В дальнем походе корабли Балтфлота находятся с декабря 2020 года. В феврале боевые корабли Балтийского флота в рамках учений в акватории Балтийского моря выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника. Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке Twitter через месяц 16 марта 2021, 14:52

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор заблокирует социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию, заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин. «Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», – сказал он ТАСС. На прошлой неделе Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже. Правкомиссия одобрила ужесточение ответственности за повторное вождение в пьяном виде 15 марта 2021, 16:25 Текст: Ксения Панькова

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Уголовный кодекс, которые ужесточают ответственность за повторное вождение в пьяном виде, сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР). «Если гражданин, имеющий судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь будет задержан за вождение в пьяном виде, к нему будут применяться повышенные санкции. Максимальное наказание может составить до трех лет лишения свободы», – рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, передает ТАСС. Он отметил, что существует двухступенчатая система наказания для пьяных водителей. «Первый раз человека наказывают по статье КоАП. Второй раз за подобное нарушение наступает уже уголовная ответственность. Максимальная санкция – до двух лет лишения свободы», – уточнил Груздев. По его словам, практика показывает, что каждый пятый из осужденных за вождение в нетрезвом состоянии совершил преступление повторно. «В 2020 году доля лиц, совершивших повторные нарушения по статье УК 264.1, составила 20%, в 2019 году – 15%, а в 2018 году из осужденных только каждый десятый сел за руль пьяным, будучи уже когда-то судимым за такое преступление. Таким образом, процент серийных нарушителей ежегодно растет», – рассказал он. Газета ВЗГЛЯД писала, как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов. Власти Китая попросили Alibaba уменьшить число медиаактивов 15 марта 2021, 16:44 Текст: Алексей Дегтярев

Китайское правительство попросило сократить число медиаактивов компанию Alibaba, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники. «Официальные лица были потрясены тем, насколько расширились интересы Alibaba в СМИ и попросили компанию разработать план значительного сокращения ее медиаактивов», – цитирует сообщение Wall Street Journal РИА «Новости». По данным источников газеты, пока не понятно, придется ли Alibaba продавать свои медиаактивы, но любой план потребует одобрения руководства страны. Обсуждения по этому вопросу проводятся с начала 2021 года, у Alibaba, по данным издания, есть множество медиаактивов, в них входят печатные издания, соцсети, вещательные платформы и реклама. Alibaba владеет в том числе долями в Weibo и South China Morning Post. «Такое влияние рассматривается как серьезный вызов Коммунистической партии Китая и ее собственному мощному пропагандистскому аппарату», – сказали источники. В январе американские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что владелец Alibaba китайский миллиардер Джек Ма якобы предлагал передать часть активов Ant Group правительству. Роскомнадзор потребовал снять ограничения с Instagram-аккаунта телеканала «Крым 24» 15 марта 2021, 11:12 Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор направил в адрес Facebook письмо с требованием снять ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала «Крым 24» в соцсети Instagram (принадлежит Facebook). «Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала «Крым-24» в Instagram», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее администрация Instagram ограничила возможность публикации текстовых постов на данном аккаунте. В письме отмечается, что действия компании Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на блокировку IT-компаниями США контента из России, заявив, что, приняв такое решение, платформы «пошли вразнос». В России решили создать фонд отечественного онлайн-контента 16 марта 2021, 09:05 Текст: Наталья Ануфриева

Фонд отечественного онлайн-контента планируют создать в России по аналогии с Фондом кино, сообщают СМИ. Источники, знакомые с идеей, сообщают, что «Фонд кино занимается поддержкой контента, который выходит в прокат в кинотеатрах, механизма поддержки онлайн-контента, у которого своя специфика, сейчас нет», в Сети «количество российского контента увеличивается естественным образом, в том числе на это повлияла и пандемия, но с государственной поддержкой этот процесс может идти быстрее», передает РБК. Указывается, что на субсидии от фонда могут рассчитывать создатели профессионального видеоконтента. Объем и источники финансирования пока не определены. По словам собеседников издания, рассматриваемым вариантом источников финансирования являются средства, уплачиваемые в качестве НДС онлайн-кинотеатрами. Это может быть новый фонд, либо в качестве основы задействуют одного из действующих операторов, например, Институт развития интернета (ИРИ), являющийся оператором конкурса по созданию интернет-контента для молодежи и поддержавший 211 проектов. Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко отметил, что идея создания подобного фонда действительно существует. В Минцифры сообщили, что поддерживать российский аудиовизуальный контент необходимо, но говорить о деталях пока преждевременно. В ИРИ не прокомментировали свое участие в создании фонда. Напомним, Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года. Его основные цели – поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в России и за рубежом. Ранее YouTube определил фильм «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму был ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать сайт за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины. Затем стало известно, что страницу телеканала «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») частично заблокировали в Instagram. Администрация соцсети сообщила, что канал якобы «накручивал лайки», но в телеканале заявили, что такими услугами не пользуются. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ситуацию, заявив, что зарубежные IT-платформы «пошли вразнос». Стало известно об удалении браузера Alibaba из китайских магазинов приложений 16 марта 2021, 15:55 Текст: Алексей Дегтярев

Из китайских магазинов приложений для мобильных устройств удалили интернет-браузер компании Alibaba UC Browser, сообщили западные СМИ. Власти Китая якобы приняли меры в отношении браузера от Alibaba после того, как государственный телеканал КНР CCTV продемонстрировал сюжет о «вводящей в заблуждение медицинской онлайн-рекламе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. В сюжете шла речь о том, что при поиске в браузере по ключевым словам пользователи могли попасть на веб-страницы частных медицинских учреждений, а не государственных. По данным издания, большая часть китайских магазинов приложений, включая магазины Huawei, Xiaomi и Tencent, ввели блокировку на браузер UC Browser или удалили его. По данным газеты, удаление приложения – это стандартная мера в Китае, она применяется в качестве «наказания» для фирм, нарушающих правила. Разработчик браузера UCWeb, принадлежащий Alibaba, принес извинения за подобную рекламу, и пообещал устранить нарушения. Ранее западные СМИ сообщили, что китайское правительство якобы попросило сократить число медиаактивов компанию Alibaba. Под Петербургом нашли пакет с частью тела 16 марта 2021, 15:03 Текст: Алексей Дегтярев

В Ленобласти якобы нашли пакет с ногой ребенка, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Часть тела нашла местная жительница в городе Шлиссельбург, она обнаружила его в мусорном баке около 8.30 утра МСК, сообщает 78.ru. Находку отправили на исследование судмедэкспертам. Пока достоверно не установлено, настоящая ли это нога или нет, по некоторым данным, это может быть стопой медвежонка. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. В октябре из Невы в Петербурге достали пакеты с частями тела. В ноябре 2019 года доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе домашней ссоры застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко. Через два дня он решил избавиться от тела – расчленил его, а после часть останков выбросил в реку Мойку.