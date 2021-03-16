Суд оправдал Марадону по делу о неуплате налогов

Итальянский кассационный суд снял обвинения со скончавшегося аргентинского футболиста Диего Марадоны в неуплате налогов, заявил его адвокат Анджело Пизано.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Ранее его именем был назван стадион «Наполи», в составе которого Марадона стал чемпионом Италии и обладателем Кубка УЕФА.

«Наконец после 30 лет кассационный суд поставил точку в преследовании Марадоны, которого лишили достоинства и мешали ему вернуться в Неаполь на основе предположения об уклонении (от уплаты) налогов, которого на самом деле никогда не существовало», – передает РИА «Новости» слова Пизано.

Итальянские налоговики вменяли Марадоне нарушение налогового законодательства во время его семилетней карьеры в «Наполи». По их расчетам, объем сокрытого от итальянской казны составлял 40 млн евро.

По словам адвоката, реальная сумма претензий к звезде мирового футбола достигала 3,5 млн, остальные средства были частью штрафов, комиссий и пени.

«Когда я изучил документы, то узнал, что еще в 90-х годах итальянские судьи сообщили налоговой о беспочвенности ее предположений. Наследники Марадоны должны продолжать это дело только, чтобы потребовать компенсаций и восстановления доброго имени семьи», – сказал юрист.

Он подчеркнул, что ущерб, который понес Марадона, намного превышает сумму в 40 млн, потому что «в течение 30 лет его изображали преступником, отбирали часы и серьги».

«Если бы не это преследование, возможно, Марадона мог бы еще жить в Италии, где его любят, и не оказался бы в руках людей, которые не лечили его и не помогали, оставив умирать», – сказал Пизано.

Напомним, 12 января 2012 года судебный процесс против легендарного аргентинского футболиста Диего Армандо Марадоны, обвиняемого на Апеннинах в уклонении от уплаты налогов, начался в Неаполе.