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Киев объяснил, почему Украина не получила от стран ЕС «остатки вакцины»
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Украина договорилась со странами Евросоюза о том, что они поделятся остатками вакцин от коронавируса, однако сроки этого процесса пришлось сдвинуть, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«У нас с прошлого года есть переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной, и конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставок вакцин в сами страны ЕС был, по сути, сорван, и сдвинулись даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцины», – цитирует ТАСС Кулебу.
Напомним, главный санитарный врач Украины сообщил в понедельник, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield. 2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии. Накануне троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
На Украине захотели расплатиться за «Мотор Сич» за счет США
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Украинские СМИ назвали ситуацию с заводом «Мотор Сич» «вопросом жизни и смерти» для Киева.
По мнению автора материала в журнале «Главред», Совет национальной безопасности и обороны Украины принял верное решение о национализации завода. Он объясняет, что «такое стратегически важное предприятие должно принадлежать государству» из-за его значения для обороноспособности страны.
«Выбирая между подрывом обороноспособности Украины и выплатой компенсации, решение очевидно: лучше заплатить 2 млрд долларов, чем потерять предприятие совсем», – передает РИА «Новости» текст статьи.
В статье утверждается, что Китай «до сих пор не смог создать работоспособный двигатель для самолетов», что подчеркивает «насколько высок уровень производства в Украине».
При этом автор не отрицает, что решение по «Мотор Сич» было продиктовано Киеву с другой стороны Атлантики.
«Следует признать, что данное решение о возвращении «Мотор Сич» в собственность государства было принято не потому, что наша власть вдруг стала защищать интересы Украины, а потому что таким было пожелание США. Однако в данном случае интересы Штатов и Украины совпали. Хотя ни Соединенным Штатам, ни Европе невыгодно, чтобы мы все эти товары производили сами. Они заинтересованы, чтобы Украина все покупала у них», – утверждает автор.
Он также добавляет, что пока нет ясности, сможет ли Украина воспользоваться ситуацией и обеспечить это предприятие работой. Кроме того, автора волнует вопрос о том, кто будет выплачивать компенсации пострадавшим от решения СНБО инвесторам.
«Однако, если это решение нам «нашептали» Штаты, тогда Украина должна задать встречный вопрос – об участии США в выплате этих компенсаций. <...> На первый взгляд, пока все выглядит так, что мы выполнили пожелание американцев, но заплатим за все сами», – считает автор
Тем не менее, он призывает украинцев «думать стратегически» и не забывать о значении предприятия для обороны страны.
Ранее МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.
В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
Зеленский открыл посольства Украины в Киеве
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволит создать в Киеве так называемые дистанционные посольства страны. Как поясняется, посольства будут физически находиться на территории Украины и обеспечивать присутствие страны в другом государстве дистанционно.
Как пояснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, нововведения о заграничных дипломатических учреждениях позволят Киеву «оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономичными для налогоплательщиков», сообщает «Страна.ua».
По его словам, одним из ключевых нововведений является создание нового формата послов с резиденцией в Киеве. «Отныне мы сможем создавать посольства Украины за границей с резиденцией в Киеве. То есть посольство физически будет находиться на Украине и обеспечивать присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания», – считает Кулеба.
Он добавил, что такой формат дистанционного представительства успешно функционирует во многих зарубежных странах, в том числе и в Евросоюзе, и Украина начинает «воплощать этот передовой опыт как дополнение к традиционным форматам дипломатического присутствия».
В то же время тех дипломатов, которые изъявят желание остаться за рубежом, переведут на компактный формат работы «1 посол + 2 дипломата».
«Нововведения позволяют уже сегодня на практике расширять географию присутствия Украины в мире со значительной экономией денег налогоплательщиков. Больше присутствия – больше возможностей для украинского государства, украинского бизнеса и граждан», – подытожил министр.
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Привившийся индийской вакциной главный санитарный врач Украины заболел COVID
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщил, что заболел COVID–19.
«Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован», – написал Ляшко на своей странице в Facebook.
Как показывает анализ данных клинических исследований, по его словам, эффективность вакцины после одной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день, а уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. «У меня был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе», – добавил он.
2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, в феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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Стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от «Спутника V»
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США убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили создатели вакцины со ссылкой на доклад американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS).
Доклад составлен по итогам 2020 года. В нем сообщается, что подразделение Минздрава США «использовало дипломатические отношения» для «противодействия усилиям ряда стран», которые, по версии Вашингтона, действуют в регионе «в ущерб безопасности США». В частности, речь идет о России, Кубе и Венесуэле. В докладе сказано, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь «злонамеренных государств».
«Среди примеров – использование офиса атташе по вопросам здравоохранения для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Как подчеркнули создатели вакцины, американский Минздрав «публично подтвердил, что оказывал давление на Бразилию по поводу «Спутника V». «Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни», – заявили они, добавив, что «усилия, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней».
В марте Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. Предполагается, что дозы будут поставлены в апреле–июне.
Франция и Италия вслед за ФРГ объявили о приостановке использования вакцины AstraZeneca
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Власти Франции и Италии вслед за Германией временно приостанавливают использование препарата от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.
Президент Франции Эммануэль Макрон уточнил, что применение препарата приостановлено в стране до вторника.
«Европейский регулятор EMA [Европейское агентство лекарственных средств] завтра после обеда даст свое мнение по поводу использование этой вакцины. По рекомендации министра здравоохранения... было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca в надежде его быстро возобновить, если это позволит мнение ЕМА», – передает слова французского лидера РИА «Новости».
«Aifa [Итальянское агентство по лекарственным средствам] решило распространить запрет на использование вакцины AstraZeneca в качестве временной меры предосторожности на всей территории страны до сообщений EMA [Европейского агентства по лекарственным препаратам]. Это решение было принято в соответствии с аналогичными мерами, принятыми другими европейскими странами», – сообщил итальянский регулятор.
В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила также Германия.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
В Минздраве заявили о запуске коронавирусом процессов старения
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Течение коронавируса с возрастом становится тяжелее, а сам COVID-19, возможно, запускает процессы старения, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
«Некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения. Для этого есть два повода. Один – это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод… состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации», – сказала Ткачева, передает РИА «Новости».
По ее словам, помимо основных симптомов коронавирусной инфекции – лихорадки, кашля и одышки, у пожилых пациентов возможен еще и делирий, он должен быть в списке симптомов, оцениваемых при госпитализации и амбулаторном осмотре.
Ранее ученые из университетов Глазго, Ливерпуля и Сианя пришли к выводу, что поспособствовать передаче коронавируса от животных к человеку могло распространение африканской чумы свиней в Китае в 2018–2019 годах.
В Словакии еще одна партия правящей коалиции потребовала отставки премьера
Лидер входящей в правящую коалицию партии «Свобода и солидарность» (СиС) и вице-премьер Словакии Рихард Сулик заявил, что премьер страны Игор Матович должен уйти в отставку, поскольку он разделяет общество и ему не хватает коммуникационных способностей для того, чтобы руководить правительством.
«Слово «хаос» наилучшим образом характеризует первый год работы правительства премьера Игоря Матовича, он разделяет общество и должен уйти в отставку. У него не хватает менеджерских, личных и коммуникационных способностей для того, чтобы руководить правительством. Договоренности, достигнутые с Матовичем, не действуют», – цитирует РИА «Новости» Сулика.
Он также предложил, чтобы ни один из лидеров партий правящей коалиции не входил в состав кабмина. На посту премьера он готов видеть главу минфина Эдуарда Гегера.
В случае, если предложения партии СиС не будут приняты, она готова покинуть коалицию. В то же время лидер партии СиС выступил против проведения досрочных выборов.
Суслик попросил об аудиенции у президента республики Зузаны Чапутовой, чтобы лично проинформировать ее о создавшейся ситуации.
В воскресенье, практически то же самое заявила другой вице-премьер и лидер партии «За людей» Вероника Ремишова, которая при этом считает, что в отставку должен отправиться и Сулик.
Партии СиС и «За людей» ныне угрожают выходом из правящей коалиции, если Матович останется во главе кабинета.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V».
Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав разрешил применение препарата в стране.
«Разрешение на использование в стране «Спутника V» дал Минздрав, который, согласно действующему законодательству, в экстренных ситуациях может позволить применять лекарства, незарегистрированные в Евросоюзе. Ныне сложилась как раз такая ситуация», – заявлял премьер.
После этого глава минздрава Марек Крайчи заявил о намерении уйти в отставку, чтобы прекратить скандал. Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку министра здравоохранения Марека Крайчи, которую потребовали лидеры правых партий из-за одобрения российской вакцины «Спутник V».
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Врач рассказал, как восстановить память и внимание переболевшим коронавирусом
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Для того, чтобы как можно быстрее восстановить концентрацию и внимание, которые падают у переболевших коронавирусной инфекцией, следует принимать немедикаментозные препараты по назначению врача, а также бывать на свежем воздухе и соблюдать режим дня, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Полностью избежать падения концентрации и внимания больному коронавирусом невозможно, поскольку это одно из проявлений болезни. Коронавирусная инфекция поражает не только легкие, но и нервную систему, нарушает кровоток, кровоснабжение коры головного мозга, воздействует на передачу нервного импульса, частично разрушает белки, которые требуется для полноценной работы нервной системы, вызывает синдром хронической усталости, утомляемости, изменяет психическое состояние, вследствие чего возникают различные психозы, агрессивность. То есть вирус имеет неврологические последствия», – рассказывает Тимаков.
Избавиться от данных симптомов можно только своевременным началом лечения болезни, уверен врач. Соответственно, это нужно для того, чтобы у вируса осталось как можно меньше времени и возможности поразить организм. Кроме того, после перенесенной коронавирусной инфекции должен следовать восстановительный период.
«Переболевшим нужно принимать немедикаментозные препараты по назначению врача, например те, которые улучшают кровоток и восстанавливают работу нервной системы. И основная роль в процессе восстановления – это выдержка и самоорганизация: обязательно должен быть свежий воздух, физические нагрузки, режим дня, питание. Без всего этого восстановительный период проходит очень тяжело», – заключил инфекционист.
В начале марта ученые из Оксфордского университета Брукса выяснили, что 45 % переболевших коронавирусной инфекцией страдали таким краткосрочными когнитивными расстройствами как нарушение внимания. Кроме того, пациенты жаловались на проблемы с концентрацией (44 %).
Аксенов рассказал о позиции Крыма при передаче Украине в 1954 году
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Крымчане выступили бы против передачи полуострова из РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году, если бы могли предвидеть будущее после распада Советского Союза, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев принял решение (о передаче Крыма в состав УССР) в рамках одной страны, поэтому люди особо разницу не чувствовали. Был рубль, можно было ехать без загранпаспортов в любую республику, никаких проблем не было, поэтому так к этому люди и отнеслись», – сказал Аксенов в интервью РИА «Новости».
По его мнению, если бы кто-то мог предвидеть будущее, население и тогда было бы против. Также Аксенов добавил, что немаловажным мотивом решения людей на референдуме стало восстановление исторической справедливости.
«Историческая справедливость, поэтому высокий уровень поддержки... В 2014 году это было историческое решение, принятое президентом при поддержке, волеизъявлении крымчан. Он видел, что подавляющее большинство людей «за», и защита граждан лежала в основе этого решения о воссоединении», – сказал глава региона.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым всегда был и навсегда останется русской землей, Украина никогда не имела законного права на полуостров.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Ученые обнаружили «украинский» штамм коронавируса
Глава госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что украинские ученые передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) информацию о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Ивано-Франковской области Украины.
«То, что выявили на Буковине (регион Украины, включающий Ивано-Франковскую область – прим. ВЗГЛЯД), – это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с COVID-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ», – сказал Рубан украинскому изданию «Вести».
Среди «неприятных» признаков вируса он отметил агрессивность, быстрое распространение и «молодость». По его словам, так называемый украинский штамм выявлен учеными Института эпидемиологии им. Громашевского еще две недели назад, и они уже проинформировали о нем ВОЗ.
Между тем, РИА «Новости» в своем Telegram сообщили, что глава госпродпотребслужбы Киева теперь опроверг разошедшуюся новость о появлении «украинского штамма» коронавируса. По данным издания, Рубан заявил, что «СМИ напутали».
В понедельник главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщил, что заболел COVID-19.
Ранее ученый предсказал падение эффективности вакцин от COVID с каждой новой мутацией.
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В Норвегии после вакцинации препаратом AstraZeneca умер медик
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Один из медиков, ранее госпитализированный после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, скончался, сообщил медицинский директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен.
«В субботу агентство и национальный институт здравоохранения сообщили, что трое получивших вакцину госпитализированы по причине образования тромбов. Больница сообщила, что один из них умер», – цитирует ТАСС Мадсена.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
Глава ДНР прибыл в Крым
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прибыл в Крым, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией, сообщает его пресс-служба.
В сообщении пресс-службы указывается, что «делегация ДНР во главе с Денисом Пушилиным прибыла в Республику Крым», передает Донецкое агентство новостей (ДАН).
Во вторник состоится церемония вручения государственных наград ДНР и Республики Крым.
В четверг Пушилин примет участие в организованных мотоклубом «Ночные волки» ежегодном автомотопробеге и праздничной программе у подножья горы Гасфорта.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
18 марта Крым отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией. Основные праздничные мероприятия пройдут под девизом «Крымская весна – семь лет дома».
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым всегда был и навсегда останется русской землей, Украина никогда не имела законного права на полуостров.
Названы две группы сверхраспространителей коронавируса
Ученые Массачусетского технологического института и Гарварда пришли к выводу, что люди с излишним весом и пожилые люди могут быть сверхраспространителями коронавируса. К такому выводу ученые пришли после изучения частиц выдыхаемого воздуха у разных людей.
Ученые напомнили, что COVID-19 передается каплями, которые образуются на поверхности слизистой дыхательных путей инфицированных коронавирусом. Эксперты отметили, что количество выдыхаемого аэрозоля, в котором содержатся частицы коронавируса, у разных людей может различаться в сотни раз, пишет «Царьград».
В результате исследований ученые пришли к выводу, что наибольшее количество респираторных капель с инфекцией выделяют пожилые люди и люди с избыточным весом. Однако, по мнению других специалистов, сводить все факты только к весу и росту было бы неправильным.
Ранее эксперты пришли к выводу, что течение коронавируса с возрастом становится тяжелее, а сам COVID-19, возможно, запускает процессы старения.
Патрушев привез во Вьетнам «Спутник V»
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев привез во Вьетнам партию вакцины от коронавируса «Спутник V», которую Москва передала безвозмездно, сообщила пресс-служба Cовбеза.
По данным пресс-службы, Патрушев прибыл в Ханой, где пройдут двухдневные российско-вьетнамские консультации по безопасности, передает РИА «Новости».
В пресс-службе отметили, что по решению президента России Владимира Путина самолетом Ил-96, на котором прилетел Патрушев, доставлена партия вакцины «Спутник V» – она передана Вьетнаму безвозмездно.
Тем временем рабочая часть программы визита Патрушева во Вьетнам началась утром во вторник с церемонии возложения венков к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина и Памятнику павшим героям.
После этого состоялась официальная церемония встречи российской делегации в министерстве общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам, где Патрушева и главу ведомства То Лама приветствовал почетный караул.
Как сообщили в пресс-службе СБ России, программой пребывания Патрушева в Ханое запланированы консультации с представителями профильных министерств и ведомств Вьетнама.
Напомним, в августе министерство здравоохранения Вьетнама подало заявку на покупку российской вакцины от коронавируса.
Песков оценил заявления об «ударе» по Украине при эскалации конфликта в Донбассе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал ориентироваться на официальные заявления, а не высказывания в СМИ, комментируя сообщения о якобы возможности удара России по Украине в случае эскалации конфликта в Донбассе.
Журналист поинтересовался у представителя Кремля, насколько соответствуют действительности «заявления в эфирах российских телеканалов» о том, что Россия в случае эскалации конфликта в Донбассе якобы может нанести удар по военным объектам Украины за пределами Донбасса.
«Обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальные высказывания и, конечно же, всегда исходите из того, что России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке», – ответил Песков, передает РИА «Новости».
В начале марта в Донбассе произошло обострение конфликта – бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. Газета ВЗГЛЯД размышляла, почему сейчас у Зеленского больше причин для начала войны, чем когда-либо прежде.