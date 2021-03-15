Врач рассказала, как дождь влияет на распространение COVID

При переходе от минусовых погодных отметок к плюсовым вся группа респираторных заболеваний быстрее распространяется, заявила врач-иммунолог-терапевт Лариса Алексеева, отметив, что особенно вирусы агрессивны при высокой влажности.

По словам врача, особенно вирусы агрессивны при высокой влажности и температурных показателях от нуля до десяти градусов с положительной отметкой. Она отметила, что такая среда является благоприятной не только для гриппа, туберкулеза, ангины, отита, ринита, ротавируса, но и для коронавируса, сообщает «Вечерняя Москва».

При высокой влажности, как заметила Алексеева, вирусные частицы COVID-19 могут долго сохраняться в атмосфере, оседать на поверхностях и предметах как в помещении, так и на улице.

За минувшие сутки в России выявлено 9437 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания.