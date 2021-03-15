В России выявили 9,4 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 9437 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9437 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1353, Санкт-Петербурге – 933, Московской области – 627. Всего в стране выявлено 4 400 045 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 003 576 человек, из них 8447 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 404 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 92 494 человека.

Накануне, 14 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 083. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 646.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.