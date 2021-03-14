На Украине выросло число регионов в «оранжевой» зоне по коронавирусу

Министерство здравоохранения Украины расширило список регионов, которые вошли в так называемую оранжевую эпидемическую зону в связи с распространением коронавируса, сообщило министерство здравоохранения страны.

«Оранжевый» уровень установлен в 11 регионах – в Киеве, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях, передает ТАСС.

«Оранжевый» – предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий, соответствующих «красной» зоне. В последней по-прежнему остаются четыре области – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая. Остальные регионы – в «желтой» зоне карантина. В наиболее благоприятной – «зеленой» – зоне по-прежнему нет ни одной области.

По действующим правилам в «красной» зоне приостановлена работа общественного транспорта, торговых центров, заведений общественного питания, запрещено посещение учебных заведений. Согласно решению правительства, «красный» уровень вводят при пятикратном превышении в регионе средней по стране заражаемости коронавирусом и заполненности больниц пациентами с коронавирусом выше 70%. В «оранжевой» не разрешена работа хостелов, туристических баз, деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, запрещены плановые госпитализации. В «желтой» зоне, помимо масочного режима и ограничения на число пассажиров транспорта, запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.

Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации.

Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.

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