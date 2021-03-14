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На Украине выросло число регионов в «оранжевой» зоне по коронавирусу
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Министерство здравоохранения Украины расширило список регионов, которые вошли в так называемую оранжевую эпидемическую зону в связи с распространением коронавируса, сообщило министерство здравоохранения страны.
«Оранжевый» уровень установлен в 11 регионах – в Киеве, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях, передает ТАСС.
«Оранжевый» – предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий, соответствующих «красной» зоне. В последней по-прежнему остаются четыре области – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая. Остальные регионы – в «желтой» зоне карантина. В наиболее благоприятной – «зеленой» – зоне по-прежнему нет ни одной области.
По действующим правилам в «красной» зоне приостановлена работа общественного транспорта, торговых центров, заведений общественного питания, запрещено посещение учебных заведений. Согласно решению правительства, «красный» уровень вводят при пятикратном превышении в регионе средней по стране заражаемости коронавирусом и заполненности больниц пациентами с коронавирусом выше 70%. В «оранжевой» не разрешена работа хостелов, туристических баз, деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, запрещены плановые госпитализации. В «желтой» зоне, помимо масочного режима и ограничения на число пассажиров транспорта, запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.
Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации.
Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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В ВСУ заявили о возвращении украинских офицеров в Крым
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Генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс.
В ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» он заявил, что украинские власти проиграли битву за разум и сердце своего народа. Он предложил «вспомнить, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно». Это произошло, так как «люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать» на подконтрольной Киеву территории, сказал генерал. Кривонос сообщил, что большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить, их там «никто не ждал, никто не поддерживал», передает РИА «Новости».
Напомним, Кривонос сообщал, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими». Он также указал, что идея президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения республики в случае войны с Россией неосуществима, так как украинцы не умеют держать в руках оружие и вряд ли захотят идти на фронт.
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Китай прокомментировал решение Украины национализировать «Мотор Сич»
Власти КНР требуют от Украины учесть интересы китайских компаний после принятого Киевом решения вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич», заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Лицзянь заявил, что Пекин требует от Украины учитывать «законные права китайских предприятий и инвесторов», передает ТАСС.
Также Лицзянь сообщил, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о российско-китайском партнерстве, что китайские власти намерены совместно с Россией продолжать борьбу с пандемией нового коронавируса и считают такое взаимодействие очень продуктивным: «Мы высоко оцениваем сотрудничество с Россией в данном направлении».
Ранее китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» оспорили введенные указом Владимира Зеленского санкции в Верховном суде Украины.
В январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение».
В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.
До этого, в августе 2019 года, китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.
7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
В Польше раскрыли обман Запада и Украины при покупке российского газа
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Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк рассказал, как западным поставщикам и их партнерам на Украине удавалось годами «прекрасно зарабатывать» на простых украинцах при помощи «накручивания счетчика» и схем «виртуального реверса» поставок природного газа из России.
Автор статьи, опубликованной в Mysl Polska, напомнил, что в 2015 году Газпром перестал поставлять голубое топливо на Украину, поскольку страна «перестала платить по счетам». При этом украинские власти сочли это «политическим шантажом» и начали «с гордостью считать дни без российского газа», передает РИА «Новости».
«Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали «виртуальный реверс», – пояснил Щенсняк. Он уточнил, что для этого стал использоваться механизм «накручивания счетчика» – небольшая трубопроводная петля у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. В итоге, как отметил эксперт, украинцы продолжили получать российской газ, однако уже по европейским ценам.
«От сравнения украинских цен и цен на европейских биржах захватывало дух <...> Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. [Около] 25-50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление», – заметил публицист, подчеркнув, что западным поставщикам и их партнерам на Украине удалось «прекрасно зарабатывать на простой схеме».
Напомним, в январе руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину. Ранее в том же месяце сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко призвал власти Украины подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле. Отметим, что с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%. В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.
Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе
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Украинские военные не планируют начинать наступление в Донбассе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По его словам, «российская сторона распространяет дезинформацию, что якобы Украина вот завтра-послезавтра пойдет в наступление и наступлением будут брать Донецк и Луганск». Он заверил, что это «не соответствует действительности». Как утверждает Данилов, «это такая психологическая атака идет».
Данилов признал, что в Донбассе «происходит обострение», возросло «количество обстрелов». «Но мы не можем сказать, что это критическая ситуация и она не находится под контролем наших военных. Ситуация полностью контролируемая», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта.
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Россия предостерегла Украину от силового сценария в Донбассе
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Москва предостерегает власти Украины, а также «горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют» от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что Москва хотела бы «предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», передает ТАСС.
Так она прокомментировала высказывания главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о неких «радикальных шагах» Киева в случае отказа России признать себя стороной конфликта на востоке Украины.
Риторика представителей украинских властей, по словам Захаровой, «заставляет задуматься об истинных намерениях Киева на данном историческом отрезке».
«В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и наконец взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашением», – указала она.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Киев с завидной регулярностью пытается прикрыть свое бездействие и откровенный саботаж достигнутых ранее договоренностей по урегулированию ситуации на востоке страны обвинениями в адрес России и переложить ответственность.
«При этом в Киеве пытаются всех убедить, что якобы Москва является стороной конфликта и что у нее якобы есть некие обязательства по минскому комплексу мер», – добавила она.
Захарова также напомнила, что стороны конфликта в Донбассе четко определены Минскими соглашениями – это Киев с одной стороны, Донецк и Луганск – с другой.
«Именно нежелание признавать этот факт украинскими переговорщиками и их отказ договариваться с Донбассом, собственно, и является той причиной, которая препятствует установлению долгосрочного мира в регионе», – отметила дипломат.
Ранее ЛНР призвала мировое сообщество предотвратить новую войну в Донбассе. До этого там заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе.
Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
Также представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.
СБУ возбудила дело по Харьковским соглашениям о размещении ЧФ в Крыму
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На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму.
Соответствующее уголовное дело возбудила Служба безопасности Украины (СБУ), передает РИА «Новости».
«Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти. Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», – сообщили в СБУ.
Правоохранители также намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Напомним, за ратификацию соглашения также выступал городской совет Севастополя.
Действующие тогда президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали 21 апреля в Харькове соглашение по продлению базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет.
Зеленский захотел найти виновных в потере Украиной Крыма
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Нужно «разобраться с тем, кто создал условия» для потери Киевом контроля над Крымом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Когда мы говорим о деоккупации, то логично также разобраться с тем, кто и как создал условия для оккупации», – сказал он, пояснив, что говорит не только о событиях 2014 года, но и «об утверждении так называемых Харьковских соглашений».
Зеленский заверил, что украинские власти не снимают вопрос Крыма с повестки. Он подчеркнул, что создана «государственная стратегия деоккупации и рентеграции Крыма и Севастополя». «Тем, кто на что-то рассчитывал, хочу сказать: забудьте о том, что Украина забудет про Крым», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России
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Москва расценивает озвученную Киевом стратегию «деоккупации» Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов России, а участие каких-либо государств в «Крымской платформе» – как посягательство на территориальную целостность России, заявил источник в Москве.
«Расцениваем эту стратегию как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ. Будем рассматривать участие каких-либо стран в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность РФ», – подчеркнул источник РИА «Новости».
Ранее в Госдуме заявили, что предстоящая встреча на международной площадке «Крымская платформа», посвященная «возвращению Крыма» под контроль Киева, окажется «пустопорожними разговорами».
В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Зеленский поддержал американские санкции в отношении Коломойского
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал санкции США против Игоря Коломойского и других бывших собственников «Приватбанка».
По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский заявил, что украинские власти «поддерживают» решение Вашингтона о «санкциях против бывших собственников «Приватбанка». По его словам, Киев «работает над тем, чтобы вернуть на Украину средства», передает ТАСС.
Напомним, США ввели санкции олигарха Игоря Коломойского и его семьи за коррупцию. Украинскому бизнесмену, его жене и двум детям будет запрещен въезд в США. Американские власти считают, что с 2008 по 2016 год, когда «Приватбанк» был национализирован решением украинского правительства, Коломойский вывел из него миллиарды долларов.
Автомобиль протаранил МиГ-29 под Киевом
В результате столкновения с автомобилем на аэродроме в Василькове под Киевом получил повреждения и загорелся истребитель МиГ-29.
По предварительным данным, военный инженер, будучи пьяным, на личном легковом автомобиле выехал на рулежную дорожку аэродрома воинской части. После чего врезался в хвостовую часть самолета, который в тот момент буксировался к месту стоянки.
«В результате столкновения произошло возгорание самолета, которое было локализовано и ликвидировано пожарными. ДТП привело к повреждениям двигателя самолета и других агрегатов боевой машины», – передает ТАСС со ссылкой на «Обозреватель».
Инженер при столкновении с истребителем получил ушибы грудной клетки и лица. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, процессуальное руководство в нем осуществляет группа прокуроров Киевского гарнизона. В Минобороны Украины инцидент пока не прокомментировали.
Ранее в московском аэропорту Шереметьево самолет по касательной столкнулся со служебным автомобилем.
В ЛНР заявили о концентрации военной техники и вооружений ВСУ в Донбассе
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Украинские военные начали концентрировать вооружение и военную технику в подконтрольных украинской стороне населенных пунктах в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
«Для совершения провокационных действий, в нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер, противник продолжает сосредотачивать вооружение и технику в зоне карательной операции. Для его размещения оккупанты используют территории объектов гражданской инфраструктуры, подвергая опасности жизни мирных жителей», – цитирует Осадчего РИА «Новости».
Он добавил, что в течение прошлой недели разведка республики зафиксировала 17 единиц военной техники в жилых массивах шести подконтрольных Украине населенных пунктов приграничной линии Донбасса.
«С целью сокрытия от международных наблюдателей размещения военной техники в населенном пункте Троицкое, боевики 59-ой бригады (ВС Украины) по приказу комбрига (Геннадия) Шаповалова открыли огонь из стрелкового оружия в направлении БПЛА Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в данном районе. Наблюдатели были вынуждены покинуть район мониторинга», – указал представитель ЛНР.
Ранее в ДНР сообщили, что за неделю на территории ДНР погибли из-за обстрелов пять человек.
Пушков отреагировал на заявление Киева об эскалации в Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на заявление главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе и экс-президента Украины Леонида Кравчука о возможном начале полномасштабного военного конфликта в Донбассе.
«Кравчук, видите ли, не исключает... А откуда возьмется широкомасштабный конфликт, если не из Киева? Сам по себе он не возникнет. И зачем нужны США? Чтобы играть на стороне Киева», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что у Вашингтона уже был спецпредставитель по вопросу конфликта на востоке Украины, но тот ни разу не посетил неподконтрольные официальному Киеву регионы. И именно участие Соединенных Штатов способно привести к усугублению ситуации, считает парламентарий. «США ничем не способны помочь решению конфликта – они способны только разогреть его. Поэтому их надо держать в стороне от всех переговоров», – заключил Пушков.
Накануне в представительстве провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили об обстреле украинскими силовиками северной окраины Донецка. В тот же день глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В четверг в ЛНР обвинили Киев в подготовке к эскалации конфликта в Донбассе и призвали мировое сообщество повлиять на власти Украины. Тем временем представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вероятности возобновления Киевом полномасштабного конфликта в Донбассе.
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В ДНР заявили о гибели пяти человек из-за украинских обстрелов
За неделю на территории ДНР погибли из-за обстрелов пять человек, сообщил представитель аппарата омбудсмена донбасской республики.
«В период с 6 марта по 12 марта 2021 года, по официальным источникам, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины получил ранение один гражданский и один военнослужащий республики... погибли четыре военнослужащих республики. Также, к сожалению, на этой неделе от пулевого ранения в голову умер ранее раненый военнослужащий», – цитирует представителя ДНР РИА «Новости».
По его словам, с начала 2021 года на территории республики в результате боевых действий скончались 15 человек, шестеро получили ранения. С начала конфликта в республике погибли 4977 человек, в числе которых 90 детей.
В начале марта в ДНР сообщали, что в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли трое военнослужащих республики, один получил ранение.
До этого сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени.
Партия Зеленского пообещала стать «секси» и «смарт»
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Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что фракция президента Украины Владимира Зеленского должна стать не только «секси», но и «смарт».
«В прошлом году я полушутя сказал, что «слуги народа» должны быть «секси», то есть политически привлекательной партией. Сейчас переходим к следующему этапу – «смарт-партии». У вас у всех есть смартфоны, универсальные устройства с телефоном, компьютером, текстовым редактором, камерой внутри. Также наша партия будет становиться универсальной, сможет работать во многих плоскостях и направлениях», – приводит пресс-служба партии слова Корниенко.
Корниенко на съезде партии рассказал, что «смарт-партия» направлена на то, чтобы строить «смарт-страну». «То есть разумную страну, где не воруют, где нет коррупции, где политики и бизнесмены ответственны перед законом, где царит мир», – добавил он.
Партия «Слуга народа» (прежнее название – «Партия решительных перемен») официально была зарегистрирована 2 декабря 2017 года. Ее основателем является действующий президент Украины Владимир Зеленский, лидером – депутат Верховной рады Александр Корниенко.
Ранее Зеленский заявил о сложных условиях работы его партии «Слуга народа», отметив, что ряды политической силы постепенно очищаются от «засланных казачков и случайных людей».
Напомним, партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» заняла третье место в рейтинге политических сил на Украине. Кроме того, в отчетах пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» были выявлены нарушения, которые в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) расценили как признаки уголовных преступлений. В итоге партию лишили госфинансирования.
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В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками северной окраины Донецка
Украинские силовики в субботу утром из гранатомета обстреляли северную окраину Донецка, сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В СЦКК сообщили, что был зафиксирован «обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Пески (под контролем Киева) – Донецк, «Вольво – Центр», выпущено пять гранат из подствольного гранатомета», передает РИА «Новости».
Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди.
В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта.
При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.