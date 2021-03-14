Google не удалось остановить процесс по делу о незаконном сборе данных

Американская корпорация Google не смогла убедить суд штата Калифорния о необходимости прекратить судопроизводство в ее отношении по делу о незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей в режиме анонимного использования своего браузера Chrome, сообщил Bloomberg.

Согласно мнению истцов, корпорация тайным образом собирает информацию о пользователях посредством сервиса для создания статистики посещения интернет-сайтов Google Analytics («Гугл аналитикс»), менеджера рекламы Google Ad Manager и других приложений, включая установленные на смартфонах. Отмечается, что сбор информации осуществляется даже в случае активации режима анонимного просмотра в браузере, передает ТАСС.

«Суд пришел к мнению, что [корпорация] Google не уведомляла пользователей, что производила приписываемый [истцами] сбор данных, когда пользователь находится в анонимном режиме браузера», – приводит его решение агентство.

В свою очередь компания намерена твердо отстаивать свою позицию, которая состоит в том, что все пользователи при работе с поисковой системой подтверждают принятие положений политики конфиденциальности, в которых приводится вся информация по сбору данных, и отмечает, что, «когда вы открываете новое окно в режиме инкогнито (режим анонимного просмотра в браузере — прим. ВЗГЛЯД), веб-сайты могут осуществлять сбор информации о вашей активности».

В июне прошлого года в отношении Google был выдвинут коллективный иск, по которому корпорации грозит штраф в 5 млрд долларов.

Ранее Google пообещал прекратить слежку за пользователями. Компания уже заявила, что прекратит поддержку сторонних файлов cookie, которые используются для отслеживания местоположения пользователей. Теперь Google заявил, что не будет использовать другие способы отслеживания людей, что приведет к серьезному изменению политики компании.