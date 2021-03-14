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Google не удалось остановить процесс по делу о незаконном сборе данных
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Американская корпорация Google не смогла убедить суд штата Калифорния о необходимости прекратить судопроизводство в ее отношении по делу о незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей в режиме анонимного использования своего браузера Chrome, сообщил Bloomberg.
Согласно мнению истцов, корпорация тайным образом собирает информацию о пользователях посредством сервиса для создания статистики посещения интернет-сайтов Google Analytics («Гугл аналитикс»), менеджера рекламы Google Ad Manager и других приложений, включая установленные на смартфонах. Отмечается, что сбор информации осуществляется даже в случае активации режима анонимного просмотра в браузере, передает ТАСС.
«Суд пришел к мнению, что [корпорация] Google не уведомляла пользователей, что производила приписываемый [истцами] сбор данных, когда пользователь находится в анонимном режиме браузера», – приводит его решение агентство.
В свою очередь компания намерена твердо отстаивать свою позицию, которая состоит в том, что все пользователи при работе с поисковой системой подтверждают принятие положений политики конфиденциальности, в которых приводится вся информация по сбору данных, и отмечает, что, «когда вы открываете новое окно в режиме инкогнито (режим анонимного просмотра в браузере — прим. ВЗГЛЯД), веб-сайты могут осуществлять сбор информации о вашей активности».
В июне прошлого года в отношении Google был выдвинут коллективный иск, по которому корпорации грозит штраф в 5 млрд долларов.
Ранее Google пообещал прекратить слежку за пользователями. Компания уже заявила, что прекратит поддержку сторонних файлов cookie, которые используются для отслеживания местоположения пользователей. Теперь Google заявил, что не будет использовать другие способы отслеживания людей, что приведет к серьезному изменению политики компании.
Посол ЕС предложил изменить подход в отношении России
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Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной», сообщило Bloomberg.
По данным агентства, Эдерер встретился с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в рамках подготовки к саммиту ЕС 25–26 марта, в центре внимания которого будут находиться отношения с Россией. Во время беседы Эдерер предложил пересмотреть стратегию, применяемую ЕС в отношении Москвы. По сведениям Bloomberg , Эдерер назвал позицию союза в отношении России «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной», передает ТАСС.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали отказалась комментировать темы, которые обсуждались во время встречи. Она заявила, что ее участники сошлись во мнениях «о сохраняющейся актуальности следования пяти руководящим принципам (среди которых выполнение всех условий Минских соглашений, установление тесных контактов с бывшими советскими республиками, борьба с угрозами со стороны России, а также избирательное сотрудничество по некотором вопросам – ред.ВЗГЛЯД), а также о более широком подходе сопротивления, сдерживания и сотрудничества с Россией при необходимости».
Согласно данным Bloomberg, Германия, страны Прибалтики и большая часть стран Восточной Европы, выступают за сохранение существующих принципов. Также отмечается, что на встрече постпредов ЕС в среду некоторые члены ЕС предложили определить сферы избирательного сотрудничества с Москвой, которые лидеры будут обсуждать на предстоящем саммите. В качестве возможных вариантов Италия предложила «экономическое сотрудничество и региональные конфликты». Германия выступает за тему борьбы с изменением климата. Также Германия поддержала «скоординированный трансатлатический подход». А вот Польша, Эстония и Литва, выступают за более жесткую позицию в отношениях с Россией. В частности они настаивают на полном выполнении Минских соглашений как необходимом условии любых изменений. Кипр в свою очередь обратился с просьбой провести анализ эффективности антироссийских санкций.
Ранее Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих
Британский генерал заявил о «решающем преимуществе России» в киберпространстве
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Россия и Китай «получают преимущества» в «битве за киберпространство», заявил глава Стратегического командования вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс.
В материале «Китай и Россия перехватили инициативу в битве за киберпространство» в газете Times генерал указал, что Британия «уступает стратегическую инициативу соперникам».
«В то время как мы истощали свои силы в вооруженных интервенциях, таких, как Ирак, другие использовали время и пространство, чтобы продвигать свои интересы с более стратегической точки зрения. Китай осуществлял стратегию победы без борьбы, меняя положения мирового порядка; Россия комбинировала военные и невоенные средства, чтобы изменить карту, пытаясь поменять баланс сил и подрывая единство обществ путем распространения дезинформации. Обе страны получают решающее преимущество в военных технологиях информационного века», – написал Сандерс, передает РИА «Новости».
Страны Запада неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках. В феврале руководитель Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом заявил, что спецслужбы страны якобы «каждый день ловят хакеров как из Китая, так и России», однако не привел никаких доказательств. Консультанты Белого дома даже включили Россию в список государств-хакеров. В России не раз называли обвинения Запада в причастности российских хакеров к различным атакам бездоказательными. При этом Москва предлагала Западу возобновить диалог по кибербезопасности, но получила «категорический отказ».
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Самолет Ан-26 упал в районе аэропорта Алма-Аты
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Самолет Ан-26, предположительно, принадлежащий Пограничной службе комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, упал при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты, сообщила пресс-служба аэропорта.
«Сегодня около 17.20 (14.20 мск) при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан - Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы», – приводит РИА «Новости» сообщение.
В пресс-службе также уточнили, что самолет, по предварительной информации, принадлежит Пограничной службе КНБ Казахстана, на борту находились шесть человек, их судьба выясняется.
В управлении здравоохранения города сообщили, что по предварительной информации, два человека из находившихся в рухнувшем самолете выжили, они госпитализированы.
В свою очередь пресс-служба МЧС Казахстана сообщила, что по предварительным данным, четыре человека погибли, передает ТАСС.
В сентябре прошлого года в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Власти страны рассматривали четыре основных версии авиакатастрофы, в том числе неисправность самолета, а также ненадлежащую подготовку борта к полету.
Экс-президента Боливии Аньес задержали по подозрению в госизмене
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Экс-президент Боливии Жанин Аньес была задержана, она находится в руках полиции, сообщил министр внутренних дел страны Эдуардо дель Кастильо. Политика подозревают в терроризме, госизмене и преступном сговоре.
Накануне особая прокуратура по антикоррупционным делам Боливии выдала ордер на арест в отношении десяти чиновников федерального правительства, включая бывшего главу МВД Артуро Мурильо, экс-главу президентской администрации Йерко Нуньеса и экс-президента Жанин Аньес, которых подозревают в терроризме, госизмене и преступном сговоре, передает РИА «Новости».
В свою очередь Аньес в Twitter обвинила действующие власти в политическом преследовании: «Я заявляю Боливии и всему миру, что руководство Движения к социализму, совершая акт насилия и политического преследования, приказало меня арестовать. Меня обвиняют в участии в перевороте, которого не было. Молюсь за Боливию и за всех боливийцев».
Ранее на севере страны были задержаны два министра правительства Аньес – юстиции и энергетики. По данным полиции, экс-главы МВД и минобороны покинули страну в конце 2020 года и находились в Бразилии.
В конце октября 2020 года парламент Боливии потребовал провести судебное расследование в отношении Аньес, обвиняя ее в геноциде, сама политик считает себя невиновной.
Также парламент рекомендовал начать уголовные процессы против 11 министров и экс-министров за нарушение прав человека, когда во время протестов после выборов президента в 2019 году погибли 26 человек, были ранены и арестованы сотни людей. В этом, по мнению парламента, были виновны полиция и военные.
Напомним, беспорядки в Боливии вынудили действующего тогда президента страны Эво Моралеса уйти в отставку. Вместе с ним свои должности оставили его высокопоставленные сторонники. Власть перешла к Жанин Аньес, которая представляет оппозицию.
Аньес была президентом страны с 12 ноября 2019 года по 8 ноября 2020 года.
Стали известны регионы России с наибольшим ростом преступности
Генпрокуратура России опубликовала рейтинг регионов страны с наибольшим ростом преступности в 2020 году, в антилидерах оказались Севастополь, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Рейтинг опубликован на портале правовой статистики Генпрокуратуры.
На первом месте оказался Севастополь, там преступность выросла по сравнению с 2019 годом на 44%. Следом за ним идут Санкт-Петербург (рост преступности составил 26%) и Ленинградская область (12,8%).
В пятерку также вошли Республика Алтай (11,6%) и Костромская область (10,4%).
При этом в 35 регионах криминогенная обстановка улучшилась. Лидерами по этому показателю стали Чечня, Северная Осетия и Адыгея – преступность по итогам года упала соответственно на 17%, 15% и 12,4%.
Ранее сообщалось, что в России выросло число тяжких и особо тяжких преступлений.
Захарова: IT-компании из США «пошли вразнос»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на блокировку IT-компаниями США контента из России, заявив, что, приняв такое решение, платформы «пошли вразнос».
Захарова написала в Facebook, что «очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией американские цифровые платформы решили отметить по-своему».
«Сперва Google произвольно ввел возрастное ограничение на размещенный в YouTube документальный фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» из-за якобы содержащихся в нем «сцен насилия». За пять лет наконец придумали, за что уцепиться. Затем Instagram реализовал частичную блокировку телеканала «Крым 24», лишив его возможности размещать текстовую информацию помимо фотографий», – указала она.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что «платформы пошли вразнос»: «Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских IT-компаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее».
Захарова пояснила, что «они в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Это смысловой и технологический тупик».
Дипломат считает, что «цифровой контент произвольно и безразборно цензурируется некими модераторами без решения суда или профильного компетентного органа власти».
«Одновременно сами платформы продолжают смешить мир призывами к сохранению свободы в интернете и пагубностью владения ограничений на распространение контента», – добавила она.
Таким образом, «чем больше будут изыматься «модераторами» из интернет-оборота и подвергаться цензуре неудобные с политической точки зрения материалы, тем быстрее и жестче будут вводиться регулятивные ограничения на действия платформ по всему миру», и виноваты в этом будут «исключительно интернет-монополии».
«Принимаемые ими рестриктивные меры носят экстерриториальный характер и идут вразрез с международными обязательствами Вашингтона в области обеспечения свободы слова и выражения мнений. В частности, нарушают право граждан на свободный поиск, получение и распространение информации, зафиксированное в Международном пакте о политических и гражданских правах, подписантом которого являются США», – указала официальный представитель МИД России.
Она подчеркнула, что «цель Вашингтона очевидна – использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции во всех сферах», и добавила, что «средства достижения этой явно неблагородной цели тоже неблагодарны».
Напомним, YouTube определил фильм «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен.
Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины.
Затем стало известно, что страницу телеканала «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») частично заблокировали в Instagram. Администрация соцсети сообщила, что канал якобы «накручивал лайки», но в телеканале заявили, что такими услугами не пользуются.
В ЕК признали ошибочность стратегии вакцинации ЕС
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Первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Tagesspiegel AM Sonntag выразил мнение, что стратегия Европейского союза по вакцинации от коронавируса содержала ошибки в части заказа препаратов.
«Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и государствами-членами были допущены ошибки», – приводит слова Тиммерманса ТАСС.
Однако он призвал не торопиться и подвести итоги по окончании пандемии, когда «можно будет увидеть, что мы сделали не так, а что было сделано правильно».
По словам Тиммерманса, совместный заказ вакцин был верным шагом. Однако, по его мнению, это соглашение было скорее в интересах богатых стран, таких, как Германия.
Накануне пять стран Евросоюза – Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия – призвали Брюссель провести саммит лидеров ЕС, чтобы обсудить неравномерное распределение вакцин от коронавируса между государствами сообщества. Письмо главам Еврокомиссии и Евросовета, Урсуле фон дер Ляйен и Шарлю Мишелю подписали канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министры Чехии, Словении, Болгарии и Латвии. Днем ранее канцлер Австрии обвинил страны ЕС в тайном сговоре с фармацевтическими компаниями по поставкам вакцин. В среду страны Балтии призвали Евросоюз перераспределить неиспользованные вакцины.
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Лукашенко нашел хорошее в претензиях к белорусской песне для «Евровидения»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что претензии Европейского вещательного союза (ЕВС) к песне белорусских участников песенного конкурса «Евровидение» группе «Галасы ЗМеста» стали для нее хорошим пиаром, однако не исключил замену конкурсной композиции.
«Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на «Евровидении», я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им (группе «Галасы ЗМеста» – прим. ВЗГЛЯД) добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», – сказал Лукашенко после участия в спортивном празднике «Минская лыжня», передает БелТА.
Напомним, сообщалось, что Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста», которая исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в стране.
В песне, которую не допустили к участию в «Евровидении-2021», звучат слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке».
11 марта Европейский вещательный союз не допустил песню «Я научу тебя» к участию в «Евровидении» из-за политического подтекста.
Белоруссии предлагается либо изменить текст песни, либо представить на конкурс новую композицию или же заменить исполнителя. В случае отказа страна будет отстранена от участия в конкурсе.
В Аргентине протестующие напали на автомобиль президента
Протестующие окружили и забросали камнями микроавтобус, в котором находился президент Аргентины Альберто Фернандес во время поездки в провинцию Чубут, сообщил телеканал TN и La Nacion.
На кадрах, показанных в эфире телеканала, видно, как протестующие окружили микроавтобус, в который садился Фернандес. Манифестанты стучали по автомобилю и кричали, а несколько человек бросили в машину камни и разбили одно из окон. По данным телеканала, в результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС.
Собравшиеся протестовали против крупного горнодобывающего проекта, реализацию которого продвигает губернатор Чубута Мариано Арсиони. Президент Аргентины прибыл в Чубут, чтобы посетить зоны, пострадавшие от пожаров.
В прошлом году в ходе демонстраций против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности» во Франции пострадали 37 полицейских и жандармов.
Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС
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Россия всегда открыта к взаимодействию с Европейским союзом по всем направлениям, но только на равноправной и взаимоуважительной основе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Наша позиция не зависит от тех заявлений, которые сейчас делаются. Наша позиция очевидна и, кстати говоря, очень проста для восприятия. Мы за взаимодействие на равноправной и взаимоуважительной основе. Готовы к такому взаимодействию? Пожалуйста, всегда открыты по всем направлениям – гуманитарное, политическое, оборонная сфера. Это константа, она не меняется на протяжении многих лет, десятилетий», – приводит слова Захаровой ТАСС.
Она указала, что в последнее время в адрес российского внешнеполитического ведомства часто поступают просьбы дать оценку высказываниям официальных лиц ЕС, однако это утратило какой-либо смысл. «Не надо в принципе, на мой взгляд, уже обращать внимание на каждую цитату, каждое заявление и каждый шорох из Брюсселя. Если раньше эти шорохи что-то означали, то на сегодняшний момент они являются индикаторами глобального тупика в Евросоюзе в осмыслении как своего положения в мире, так и взаимоотношений с различными регионами нашей планеты», – указала дипломат.
Так, по ее словам, Евросоюзу следует разобраться в своих внешнеполитических приоритетах, а прежде этого – в отношениях между странами объединения, поскольку связанный с пандемией кризис выявил их неорганизованность. «На сегодняшний день это как оркестр непрофессионалов. Мы все время слышим какие-то звуки, которые составляют не музыку, а какофонию. Какой смысл нам на это реагировать? Поэтому пусть внутри себя сами определятся, что они хотят, и дальше встраивают свою политику», – заключила Захарова.
Накануне глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной». Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.
В начале февраля глава МИД Сергей Лавров заметил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом и настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике. Он подчеркнул, что в 2014 году Евросоюз сам «обрушил» создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с Россией. «Первопричиной стала, напомню, поддержка со стороны Евросоюза антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской», – указал министр. Лавров также обратил внимание, что с момента вхождения в ЕС стран Прибалтики в этом регионе проводится «ведется откровенная и последовательная дискриминация проживающего там русскоязычного населения». Ранее по итогам переговоров с Боррелем Лавров заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами.
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В Польше раскрыли обман Запада и Украины при покупке российского газа
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Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк рассказал, как западным поставщикам и их партнерам на Украине удавалось годами «прекрасно зарабатывать» на простых украинцах при помощи «накручивания счетчика» и схем «виртуального реверса» поставок природного газа из России.
Автор статьи, опубликованной в Mysl Polska, напомнил, что в 2015 году Газпром перестал поставлять голубое топливо на Украину, поскольку страна «перестала платить по счетам». При этом украинские власти сочли это «политическим шантажом» и начали «с гордостью считать дни без российского газа», передает РИА «Новости».
«Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали «виртуальный реверс», – пояснил Щенсняк. Он уточнил, что для этого стал использоваться механизм «накручивания счетчика» – небольшая трубопроводная петля у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. В итоге, как отметил эксперт, украинцы продолжили получать российской газ, однако уже по европейским ценам.
«От сравнения украинских цен и цен на европейских биржах захватывало дух <...> Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. [Около] 25-50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление», – заметил публицист, подчеркнув, что западным поставщикам и их партнерам на Украине удалось «прекрасно зарабатывать на простой схеме».
Напомним, в январе руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину. Ранее в том же месяце сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко призвал власти Украины подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле. Отметим, что с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%. В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.
Британским парламентариям представили сценарий войны с Россией
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Комитет по обороне Палаты общин Великобритании опубликовал на сайте парламента отчет о состоянии бронетанковых подразделений вооруженных сил Соединенного Королевства с описанием сценария возможного военного конфликта с Россией.
«Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе в ближайшие несколько лет, наши солдаты, будучи, несомненно, все еще одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой, используя устаревающую и даже устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха», – приводит текст документа РИА «Новости».
По мнению британских парламентариев, министерство обороны страны и армейское руководство знали о необходимости обновления парка военной техники. Но провал направленных на это программ привел к дальнейшему устареванию эксплуатируемых моделей. Это, в свою очередь, «влияет на общий потенциал и боевую мощь армии, особенно перед лицом потенциального равного противника, такого как Россия», отмечается в отчете.
«С окончания холодной войны в конце 1980-х годов парки боевых машин армии характеризовался все большим устареванием и все большим сокращением числа (машин). В 1990 году у Великобритании было 1200 основных боевых танков, сегодня – 227, и те что остались, нуждаются в срочной модернизации», – говорится в докладе.
Кроме того, парламентарии упомянули новейший танк «Армата» и создание в России улучшенной брони для других боевых машин, находящихся на вооружении. Составители отчета выражают сомнения насчет способности британского танка Challenger 2 «противостоять этой новой угрозе». Кроме того, отмечается, что он также уступает и аналогичным боевым машинам стран-союзников по НАТО.
Помимо этого, в отчете приводится анализ, проведенный бригадным генералом Беном Барри. Он пришел к выводу, что специальная сокращенная дивизия, которая должна быть создана к 2025 году, «не сможет победить современную российскую бронетанковую дивизию, а скорее окажется превзойденной».
Напомним, в пятницу в Эстонии заявили о проведении в Балтийском море совместных учений с участием военно-морских сил (ВМС) Великобритании, Латвии и Литвы. Кроме того, в среду стало известно о решении Британии направить корабли ВМС в Арктику для противостояния «стратегическому преимуществу России в контроле над новыми торговыми маршрутами, открывающимися из-за таяния льдов а Арктике».
Мясников рассказал о поразившем 95% людей вирусе
Вирусом Эпштейна-Барр большинство заражается в детстве, он вызывает лимфомы, лейкозы, онкологию, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, отметив, что инфекция поразила 95% людей.
Мясников в эфире «Россия 1» сообщил, что проявляется инфекция в результате ослабления иммунитета из-за возраста. Вирус Эпштейна-Барр поразил 95% людей, считает доктор.
«Активируясь, он вызывает жуткие болезни – лимфомы, <...> лейкозы, рак головы и шеи, он играет роль в развитии рассеянного склероза. То есть, это уже серьезно, это вирус, который ведет к очень многим онкологическим заболеваниям», – приводит слова Мясникова РИА «Новости».
Мясников подчеркнул, что зачастую вирус Эпштейна-Барр может не проявиться вовсе. Врач призвал россиян помочь организму сохранить иммунный барьер и избежать опасных последствий инфекции. Для этого следует придерживаться здорового образа жизни, минимизировать стресс, а также следить за сном и питанием.
Ранее Александр Мясников предупредил, что грипп может оказаться опаснее для человечества, чем коронавирус.
Эксперт: Полиция была обязана остановить форум «Муниципальная Россия»
Правоохранительные органы были обязаны остановить форум «Муниципальная Россия», потому что его организатором выступила «Открытая Россия», признанная в нашей стране нежелательной, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. Он уверен, что участники форума намерено пошли на провокацию, целью которой было вмешательство во внутренние дела России.
«С юридической точки зрения здесь все стопроцентно соответствует закону. Не остановить этот форум было невозможно. Согласно закону, зарубежная организация «Открытая Россия» признана у нас в стране нежелательной и поэтому она не имеет права проводить здесь свои мероприятия, участие в которых тоже незаконно. Есть соответствующие статьи КоАП на эту тему», – сказал член Общественной палаты (ОП), президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
В субботу столичная полиция задержала муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину, а также экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на форуме, организованном «Открытой Россией». Мероприятие проходило в гостинице «Измайлово Дельта» на востоке столицы.
Как рассказала РИА «Новости» координатор «Объединенных демократов» (проект межрегиональной общественной организации «Открытый Петербург», признанной в РФ иноагентом) Анастасия Буракова, на форуме собралась группа муниципальных депутатов из регионов с целью обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл. «Всех задержали, кто принимал участие и в качестве слушателя, и в качестве спикера», – сообщила Буракова.
По информации газеты «Известия», правоохранители разъяснили участникам форума причину задержания, указав, что мероприятие будет прекращено. На всех задержанных будут оформлять протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ (сотрудничество с нежелательной организацией). «По факту осуществления деятельности международной или иностранной организации неправительственной, деятельность которой нежелательна на территории РФ, вы будете задержаны и доставлены в территориальные отделения для составления оперативных материалов», – сообщили представители полиции.
Григорьев подчеркивает, что правоохранительные органы действовали максимально вежливо и аккуратно в отношении всех участников мероприятия. «Здесь все совершенно логично. Я скорее поднял бы вопрос о том, почему люди нарушают закон и участвуют в мероприятиях подобной организации. Какой уровень правового нигилизма у этих людей, что они идут на явное нарушение закона?» – задается вопросом эксперт.
Григорьев убежден, что участники форума отдавали отчет своим действиям и намеренно пошли на провокацию. «Они считают себя особенными и что имеют право нарушать российское законодательство. Они также уверены, что российское государство не будет предпринимать никаких мер. Кроме того, у многих из этих людей достаточно большие доходы и они могут позволить себе оплатить очень небольшие штрафы за нарушения», – отметил член ОП.
Собеседник считает, что организаторы и координаторы форума осуществляют «прямое вмешательство во внутренние дела России». «Цели, которые ставит перед собой «Открытая Россия», никто не скрывает. Послушайте господина [Михаила] Ходорковского, владельца этой организации. Он прямо ставит целью свержение конституционного строя в России», – полагает Григорьев.
В Госдуме оценили слова Кравчука про «развертывание конфликта» в Донбассе
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о развертывании широкомасштабного конфликта в регионе, заявил, что все к этому идет.
Ранее Кравчук заявил, что не исключает развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе, поэтому выступает за привлечение к переговорам США.
«Масштабно мыслит пан Кравчук, даже внутриукраинский гражданский конфликт требует зачислить в список мировых проблем. Все что угодно, скоро сигнал в космос пошлют о помощи, лишь бы не исполнять Минские соглашения. Ну а насчет масштабного конфликта, то, судя по всему, все к этому идет», – цитирует РИА «Новости» Бальбека.
Депутат также отметил, что США зарекомендовали себя как агрессор. Кроме того, Вашингтон меняет условия соглашения в одностороннем порядке, поэтому «разговаривать с ними никто не станет».
«Так что в любом случае Донбасс – это кровавая рана на теле Украины, а не мирового сообщества, хотя, конечно, экс-президенту очень хочется, чтобы проблемы Киева расхлебывал весь мир», – подчеркнул Бальбек.
Ранее Кравчук сообщил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в Донбассе, однако это пока не в публичной плоскости.
Напомним, в ЛНР заявили о подготовке Киева к новому конфликту в Донбассе и призвали мировое сообщество повлиять на власти Украины, чтобы не допустить эскалации. В то же время представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.