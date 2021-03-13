|
|
Статья об отношениях России и США привела к скандалу в Атлантическом совете
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В американском аналитическом центре «Атлантический совет» (организация, признанная нежелательной на территории России) при НАТО разгорелся скандал из-за статьи, посвященной отношениям США и России, сообщают СМИ.
Старшие эксперты Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз опубликовали на сайте Atlantic Council статью, в которой призвали США «не уделять слишком много внимания теме защиты прав человека» в отношениях с Россией. При этом отмечалось, что «демократизация в России не обязательно сыграет на руку внешнеполитическим интересам США», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Работники и научные сотрудники аналитического центра в ответ на «пророссийский» заявили, что статья «не достигает своей цели». Как утверждается в их заявлении, она «основана на ложном предположении, что права человека и национальные интересы абсолютно не зависят друг от друга и что в основе американской политики в отношении России были и остаются проблемы прав человека».
Один из сотрудников, подписавших это заявление, считает, что Эшфорд и Берроуз могли опубликовать статью под влиянием пожертвований от миллиардера Чарльза Коха, который считает, что США чересчур активно вмешиваются в дела других государств. Однако другой «возмутился» этим утверждением, заверив, что центр не принимает пожертвования, обязывающие к «зависимой» деятельности.
Также высказывается беспокойство в связи с тем, что статья «подорвать доверие к некоторым материалам», которые публикуются по «российскому вопросу».
Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил, что Россия «атакует американскую демократию».
Стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V»
|
|
На Западе готовится сценарий информационной атаки на российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», в ходе которой произойдет инсценировка массовой гибели после использования препарата, сообщил высокопоставленный источник в Кремле.
«Через подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд «Томсон Рейтер») и медиаструктуры (Би-би-си, Reuters, Internews) готовится сценарий информационной атаки на «Спутник V», в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о «неэффективности и опасности вакцины» инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата», – пояснил собеседник ТАСС.
Собеседник РИА «Новости» в Кремле уточнил, что против вакцины планируется провести масштабную информационную кампанию, она направлена «на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19».
В ходе атаки планируется выдвинуть и подкрепить тезисы о «неэффективности и опасности вакцины». «Одновременно США и их союзники планируют тиражировать «разоблачающие материалы» о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии», – указал он.
Целевой аудиторией для кампании избраны европейские страны, которые зарегистрировали «Спутник V» – Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.
«На Западе признание нашей вакцины этими странами вызвало всплеск антироссийской пропаганды. В частности, голландские СМИ подают наш «Спутник V» не как средство от COVID-19, а как «кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза», «орудие пропаганды Москвы». В качестве примера приводится как раз Венгрия, которая «поддалась на уловки России» и без согласования с Брюсселем приступила к прививанию своих граждан нашей вакциной», – пояснил источник.
При этом сами США ведут «беспрецедентно агрессивную политику» по продвижению собственной вакцины Pfizer, пытаясь добиться освобождения американской стороны от возможных исков в случае проявления побочных эффектов и от материальной ответственности за халатность производителя, в том числе за фабричный брак и нарушения условия хранения.
На эти условия, по данным источника, согласно расследованию британской организации Bureau of Investigating Journalism, пошли в Аргентине.
Напомним, российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в мире происходит борьба между производителями вакцин против коронавирусной инфекции.
США отказались продлевать визы российским дипломатам
|
|
Соединенные Штаты не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим, сообщил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.
«Уже несколько лет генконсульство функционирует в неполном штатном составе именно по причине жесткой визовой политики наших американских коллег. Обыденными стали сроки ожидания виз в течение года и более, при этом результат не гарантирован. Люди вынуждены возвращаться в Россию без замен, что, как вы понимаете, очень негативно сказывается на возможностях эффективно исполнять поставленные перед нами задачи», – передает РИА «Новости» слова Захарова.
«Что более тревожно, принимающая сторона теперь не только затягивает выдачу виз новым сотрудникам, но и отказывается продлевать разрешения на пребывание работникам российских загранпредставительств, уже находящимся в США. Получается, что если у кого-либо из моих коллег, оказавшихся в такой ситуации, возникает срочная необходимость съездить в Россию, будь то по служебному или личному поводу, обратно в Америку они въехать уже не могут. Своего рода «билет в один конец» в середине загранкомандировки», – пояснил он.
Генконсульство рассчитывает, что американская сторона пересмотрит свою позицию и вернется к конструктивным переговорам по визовой проблематике, подчеркнул Захаров.
В 2016 году между Россией и США имела место «консульская война». Барак Обама на исходе своего президентства принял решение о высылке 35 российских дипломатов, тогда американские власти закрыли доступ к дачам посольства в Вашингтоне и постпредства в Нью-Йорке.
Конфликт продолжился и после избрания Дональда Трампа – в 2017 году было приостановлено использование посольством США в Москве дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице.
Напомним, в сентябре 2017 года американские власти в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Весной 2018 года Вашингтон также объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства России (арендуемое помещение) и резиденции генконсула (дипсобственность РФ). Поводом послужило отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Россия расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.
Швеция сравнила готовность России и стран НАТО к крупномасштабной войне
|
|
НИИ оборонных исследований Швеции (FOI) представил доклад «Западные военные возможности в Северной Европе – 2020», где приводится системный анализ соотношения сил между Западом и Россией.
Ответственный редактор доклада Кристер Паллин заявил, что в крупномасштабной войне в непосредственной близости от Швеции «у России будет явное преимущество, особенно на земле», если «на оборонную подготовку Запада не хватит времени», причем «преимущество будет длиться довольно долго». «По крайней мере, для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на SVT.
В FOI заявили, что государства НАТО проводят слишком мало учений, их силы, несмотря на преимущество в воздухе и на море, рассредоточены географически, а также имеют очень разные военные возможности. По мнению FOI, НАТО не нужно наращивать силы, ему требуется действовать быстрее. При этом увеличение военных расходов и приближение позиций НАТО к России не слишком изменили баланс сил.
В размещенной на сайте института статье говорится, что войска России «ограничены по сравнению с объединенным западным альянсом, тем не менее страна может представлять серьезную угрозу восточному флангу НАТО». Учитывая ограниченность «инвестиций западного мира в оборону в ближайшие годы», странам НАТО рекомендуют «сосредоточить внимание на краткосрочных улучшениях». В статье призывают к солидарности и координации усилий западных стран в подходе к России.
В феврале журналисты польского издания Gazeta Polska смоделировали сценарий ядерной войны России и НАТО. По их мнению, в случае конфликта российская сторона будет готова применить «самое смертоносное оружие».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США назвали три «самых крутых» российских самолета
|
|
Эксперты американского журнала Popular Mechanics составили список «самых крутых» самолетов за последние четыре десятилетия, включив в него три российских воздушных судна.
Журналисты Popular Mechanics упорядочили самолеты по годам, когда был совершен первый полет. Так, в 1998 году издание выделило Бе-200 «Альтаир», который нередко участвовал в тушении лесных пожаров. Журналисты отмечают, что самолет способен направить 12 тонн воды над горящей целью, а затем приземлиться на озере или в море, взяв еще один груз всего за 14 секунд. Бе-200 «Альтаир» также можно задействовать для перевозки пассажиров или даже использовать в качестве летающей машины скорой помощи.
В 2000 году наиболее интересным проектом составители списка посчитали прототип двухмоторного истребителя с треугольным крылом – МиГ-1.44 МФИ. А самолетом 2010 года Popular Mechanics назвал Су-57 – российский истребитель пятого поколения, «сочетающий в себе скрытность, скорость и современное вооружение и технологии», передает РИА «Новости».
Ранее читатели американского издания Defence Blog признали российский самолет Су-35 поколения 4++ одним из самых красивых современных истребителей в мире.
Кремль заявил о критических разногласиях Москвы с новой администрацией США
|
|
Контакты с новой американской администрацией осуществляются по дипломатическим каналам регулярно, но на этом уровне происходит много критических разногласий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Разумеется, ведутся рабочие контакты (с администрацией США) по дипломатическим каналам. Они непростые. Тем не менее они есть. И это главное», – подчеркнул представитель Кремля.
Он уточнил, что сложность заключается в наличии «многих критических разногласий», передает ТАСС. Песков также сообщил, что разговоров о контактах Путина и Байдена пока не ведется.
Кроме того, в Кремле уточнили, что не получали предложений об участии Владимира Путина в саммите по климату, организуемом США. «Вы знаете, пока нет никаких планов у президента. И мне не известно о том, что было какое-то приглашение. Если были какие-то контакты по дипканалам, то, наверное, это лучше перепроверить в МИДе», – ответил Песков, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что США собираются провести саммит по климату 22 апреля или чуть раньше.
Тем временем стало известно, что Соединенные Штаты не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим.
Эксперт оценил угрозу размещения новых войск США у границ России
|
|
«Наращивание у наших границ вооруженных сил США говорит о том, что Америка готовится к ведению реальных боевых действий против России», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя сообщение начальника штаба американской армии Джеймса Макконвилла о размещении новых оперативно-тактических групп в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«В последнее время в США появилось очень много терминов, которые не несут в себе какого-то особенного смысла. Так и формулировка «многосферная оперативно-тактическая группа» имеет чрезвычайно затемненное значение – нельзя сказать точно, что именно принципиально нового она подразумевает. По всей видимости, речь идет просто о создании группировки вооруженных сил, которая будет состоять из войск разных видов (флота, авиации, сухопутных войск, космического командования) и управляться единой автоматизированной системой оперативно-тактического уровня. Но, опять же, это не является каким-то нововведением США», – объяснил доктор военных наук Константин Сивков.
Эксперт также отметил, что у США до сих пор нет системы гиперзвукового оружия, о которой ранее заявлял начальник штаба американской армии Джеймс Макконвилл. «Однако сам факт наращивания у границ России вооруженных сил США, объявления о развертывании оперативно-тактических группировок представляют однозначную угрозу для нашей страны. Становится понятно – Америка готовится к ведению реальных боевых действий против России», – заключил Сивков.
Ранее начальник штаба армии США Джеймс Макконвилл сообщил о размещении одной новой оперативно-тактической группы в Европе и еще двух в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Эти соединения пока формируются и оснащаются, их «создают прямо сейчас», сказал он. По его словам, они будут обладать высокоточным вооружением большой дальности, вероятно, от гиперзвуковых ракет до ракет средней дальности. Также у военных будут средства для ведения разведки, информационных операций, боевых действий в киберпространстве, радиоэлектронной борьбы, космические средства и ПРО. Пентагон называет данные подразделения многосферными оперативно-тактическими группами, передает ТАСС.
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не собирается выводить американские войска из Европы, несмотря на глобальный пересмотр дислокации войск США. Остин сообщил, что Пентагон проведет обзор расположения военных США по всему миру. До этого президент США Джо Байден объявил о приостановке вывода войск из Германии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД потребовал от США выдать визу главе делегации России для работы в комиссии ООН
Москва требует от Вашингтона обеспечить въезд в США главе российской делегации для участия в заседании комиссии ООН по разоружению, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы требуем от властей США кардинально пересмотреть свою линию, вернуться к ответственному выполнению обязательств в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН, обеспечив въезд главе российской делегации для участия в работе комиссии», – сказала она, передает ТАСС.
18 октября 2020 года США сорвали заседание комиссии ООН по разоружению невыдачей визы главе российской делегации Константину Воронцову. В конце февраля комиссия ООН по разоружению вновь перенесла работу из-за невыдачи визы главе российской делегации.
В МИДе заявляли, что ситуация с выдачей виз российским официальным лицам в США продолжает деградировать. В Кремле также выражали обеспокоенность из-за невыдачи виз российским дипломатам.
Раскрыты подробности шпионажа Цуркан в пользу НАТО
Бывший топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан сообщала секретную информацию разведке Молдавии, которая передавалась спецслужбам НАТО, говорится в ее приговоре.
«Судом были исследованы сообщения СВР России и ФСБ России, составленные по результатам проведенных мероприятий, из которых следует, что Цуркан К. В., представляющая интерес в силу своей профессиональной деятельности в области энергетики, под псевдонимом «Карла» была привлечена на материальной основе к конфиденциальному сотрудничеству с Службой информационной безопасности Молдавии, контакты с представителями которой поддерживала посредством личных встреч и негласных каналов связи, передавая информацию разведывательного характера», – цитирует ТАСС документ, опубликованный правозащитным объединением «Команда 29».
Молдавская спецслужба ссылалась на Цуркан как на очень важный источник информации, она сообщала в подразделение сил НАТО и других иностранных спецслужб о полученных данных, отмечается в тексте.
В декабре 2020 года Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии общего режима бывшего члена правления «Интер РАО» Цуркан по обвинению в шпионаже. Прокурор запрашивал для обвиняемой 18 лет колонии общего режима, защита же настаивала на оправдании.
По версии следствия, Цуркан в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. Сообщалось, что в апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». В конце сентября того же года она якобы передала документ спецслужбе Молдавии.
Дело маркировано грифом «совершенно секретно». По данным источников в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. СМИ сообщали, что ФСБ подозревает женщину в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия – передача информации о проекте строительства в Турции АЭС «Аккую».
Госдеп США обвинил Россию в «дезинформации» о вакцинах
|
|
Власти Соединенных Штатов намерены противостоять «дезинформации» относительно вакцин от коронавируса, которая, по мнению Вашингтона, распространяется рядом стран, в том числе и Россией, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Я разделяю вашу обеспокоенность из-за ложной и неверной информации относительно вакцин, которая распространяется, в том числе Россией. Это невероятно опасно, помимо того, это невероятно ошибочно и в конечном счете чрезвычайно контрпродуктивно для стран, вовлеченных в это, поскольку они тоже не будут в полной безопасности до тех пор, пока большая часть мира не будет вакцинирована. Если они предпринимают действия с целью посеять сомнения о вакцинах, в конечном счете это нанесет вред им самим, а также всем остальным. Мы намерены решительно противостоять, ясно высказываться, когда мы видим это. Мы решительно даем этому отпор», – приводит ТАСС заявление госсекретаря США на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США
«Кроме того, мы пытаемся сделать так, чтобы сам Госдепартамент был эффективно снабжен ресурсами и концентрировал внимание на противодействии дезинформации независимо от ее источника», – продолжил Блинкен. По его словам, у внешнеполитического ведомства США для этого есть ряд необходимых инструментов. «Однако нам нужна дополнительная поддержка, дополнительные ресурсы. Также, мне кажется, нам нужны тесные консультации с Конгрессом», – подытожил госсекретарь США.
В понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что четыре российские онлайн-платформы якобы распространяли дезинформацию о вакцинах от коронавируса, работая при этом под руководством российских разведывательных служб.
Кроме того, в прошлый вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обвинил Россию в «активной дезинформации» против ЕС. Он выступил с утверждением, что, Россия якобы пытается дискредитировать западные вакцины. Между тем в конце января в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что в Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами от коронавируса, чтобы не допустить их использования и производства в странах ЕС.
Напомним также, в конце февраля соцсеть Facebook начала блокировать рекламу о пользе вакцинации. Facebook также решила модерировать информацию о вакцинации. В начале декабря 2020 года Facebook и Instagram объявили о намерении удалять посты с «дезинформацией» о вакцинах против коронавирусной инфекции. Под предлогом «борьбы с фейками» западные соцсети фактически вводят цензуру на своих площадках, ограничивая для российских интернет-пользователей доступ к ряду средств массовой информации.
Минобороны заявило о слежении за испанским фрегатом «Кристобаль Колон» в Черном море
Черноморский флот следит за действиями фрегата ВМС Испании «Кристобаль Колон», зашедшего в Черное море, сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной России (входит в Минобороны России).
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата «Кристобаль Колон» ВМС Испании, зашедшего в 15 часов 12 марта 2021 года в акваторию Черного моря», – приводит ТАСС сообщение центра.
Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В феврале Черноморский флот также отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции.
В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в Черном море кораблей стран, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.
Ранее сообщалось, что учения НАТО Poseidon 21 прошли в Черном море. Посольство России в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием».
США пригрозили санкциями участникам строительства «Северного потока – 2»
Если американская администрация вычислит дополнительных участников строительства газопровода «Северный поток – 2», их ждут санкции в соответствии с законодательством США, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Он пояснил, что доклады, касающиеся санкций, «нужно предоставлять Конгрессу каждые 90 дней», в течение которых власти США будут «оценивать деятельность вокруг трубопровода». Прайс выразил уверенность, что в том случае, если «эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций», Вашингтон «выполнит требования закона». «И если закон говорит о том, что против этих юридических лиц должны быть введены санкции за их деятельность вокруг трубопровода, то, я полагаю, вы услышите от нас об этом дополнительно», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций против участников проекта «Северный поток – 2», в том числе в отношении компании Nord Stream 2 AG.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Роскосмосе полет американского астронавта на «Союзе» назвали разовым
Полет астронавта НАСА Марка Ванде Хая на российском пилотируемом корабле «Союз МС-18», летящем на МКС, станет разовым событием, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
«Никаких разговоров об обмене мест нет, идут переговоры по перекрестным полетам, но это другая история. У нас просто образовалось свободное место, американская компания заключила с нами договор, покупая место на корабле «Союз». Это одноразовое событие», – сказал Крикалев в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.
Он пояснил, что перекрестные полеты – «совсем другая история, никак не связана с полетом 9 апреля». «Но разговор о перекрестных полетах давно ведется в профессиональных кругах. Обе стороны согласны, что это будет полезно. Это не покупка или продажа места, а распределение экипажа на разные корабли. Это делается для того, чтобы в случае задержек или аварий какого-то корабля на станции всегда оставались представители как одной, так и другой стороны», – сказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам.
Таким образом, при любых задержках на борту станции всегда будут представители обеих сторон. «Это целесообразно и с точки зрения надежности, и с точки зрения безопасности, но пока еще есть определенные юридические нюансы, которые нам надо разрешить и на нашей, и на американской стороне», – отметил он.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что замену российского космонавта Сергея Корсакова на американского астронавта Марка Ванде Хая в экипаже «Союза МС-18», летящем на МКС, провели для того, чтобы «не оставить без надзора» американский сегмент станции.
Запуск «Союза МС-18» запланирован на 9 апреля, в состав экипажа также войдут россияне Олег Новицкий и Петр Дубов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США заинтересовались российским опытом строительства при низких температурах
США отказались от помощи России замерзавшим Техасу, Оклахоме и Луизиане, но выразили заинтересованность в изучении российского опыта приспособления к холодам, заявил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.
«Руководствуясь гуманитарными соображениями, мы запросили власти наиболее пострадавших штатов – Техаса, Оклахомы и Луизианы – не планируют ли они обращаться за помощью к зарубежным государствам, отметив, что в случае поступления такого официального обращения российская сторона оперативно готова была бы его изучить», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».
По его словам, власти Штатов ответили, что «в дополнительных ресурсах не нуждаются, но крайне заинтересованы в изучении российского опыта строительства инфраструктуры, адаптированной к низким температурам».
Во второй половине февраля, на 25 штатов США обрушилась беспрецедентная снежная буря, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в США стали 58 человек.
Россия назвала действия в США и ЕС против демонстрантов нарушением прав человека
Серьезную озабоченность вызывает ситуация с реализацией прав на свободу мирных собраний в США и странах Евросоюза, где жестко, а порой жестоко правоохранительные органы пресекают массовые акции протеста, заявил в Женеве на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) представитель России Дмитрий Воробьев.
Воробьев в выступлении на сессии в пятницу призвал спецдокладчиков СПЧ рассмотреть ситуацию в области соблюдения прав и свобод в Соединенных Штатах и ЕС.
«Серьезную озабоченность вызывает ситуация с реализацией прав на свободу мирных собраний в США и странах Европейского союза. Эти государства «все чаще демонстрируют миру, как нельзя обращаться со своими гражданами», в них «жестко, а порой жестоко правоохранительные органы пресекают массовые акции протеста»,– приводит ТАСС слова Воробьева.
Он напомнил о протестном движении «желтых жилетов» во Франции, когда погибли 11 человек, ранены более 2,5 тыс., арестованы более 9 тыс. и более 3 тыс. приговорены к различным срокам тюремного заключения. При разгоне демонстрантов в Париже, Нанте, Лионе, Тулузе использовался слезоточивый газ, дубинки, водометы. В Нидерландах во время январских демонстраций против карантинных ограничений «полиция также применяла дубинки, слезоточивый газ и водометы». В свою очередь в США всех, кто вышел на массовые протесты для выражения недовольства результатами президентских выборов, признали «внутренними террористами».
«Настало время так называемым старым демократиям бросить свои менторские замашки в отношении других стран и начать заниматься защитой прав человека у себя», – отметил дипломат.
Напомним, в ходе произошедших в Нидерландах беспорядков полиция задержала не менее 70 человек. Для разгона протестующих власти привлекли спецназ. Основное недовольство людей вызвано правительственными мерами по борьбе с коронавирусом.
В МИД пообещали ответить на возможное размещение американских ракет в АТС
Россия будет принимать меры для обеспечения национальной безопасности, если США решат разместить ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Размещение в различных регионах мира, в том числе в АТР, американских ракет средней и меньшей дальности в каком бы то ни было оснащении имело бы крайне дестабилизирующий эффект с точки зрения международной и региональной безопасности. Это спровоцировало бы новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями. Подобное развитие событий, очевидно, никак не укрепит безопасность ни США, ни тем более их союзников. При этом появление дополнительных ракетных угроз, безусловно, повлечет за собой реакцию с нашей стороны», – цитирует Захарову ТАСС.
Дипломат напомнила, что в силе остается объявленный Россией односторонний мораторий на размещение ракет этого класса в тех регионах, где не будут появляться соответствующие системы американского производства. «Призываем все заинтересованные стороны к совместному поиску путей политико-дипломатического урегулирования ситуации, сложившейся после развала Вашингтоном ДРСМД», – сказала Захарова.
Россия, по словам дипломата, по-прежнему открыта к равноправной и конструктивной работе по восстановлению доверия, укреплению международной безопасности и стратегической стабильности в мире после договора о РСМД.
Напомним, начальник штаба армии Джеймс Макконвилл заявил, что в Европе планируется разместить одну новую оперативно-тактическую группу армии США, еще две, вероятно, разместят в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Военный эксперт Константин Сивков заявил газете ВЗГЛЯД, что «наращивание у наших границ вооруженных сил США говорит о том, что Америка готовится к ведению реальных боевых действий против России».