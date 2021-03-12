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Соучредитель «Польской школы» задержана в Бресте
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В белорусском Бресте по делу о героизации военных преступников задержана соучредитель «Польской школы» Анна Панишева, сообщают СМИ.
Как сообщает канал «Беларусь 1», задержана «еще один соучредитель «Польской школы». Панишева «причастна к акциям, направленным на пропаганду нацизма». Сообщается, что некоторое время Панишева была в Польше, откуда «вещала» через интернет, но «по возвращении в Брест ее задержали». Правоохранительные органы Белоруссии «продолжают устанавливать участников дела о героизации военных преступников», передает РИА «Новости».
Напомним, в конце февраля в Бресте устроили мероприятие, посвященное «дню проклятых солдат» – членов польского антикоммунистического подполья. Белорусская генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту героизации военных преступников. Был задержан один из соучредителей ООО «Польская школа». Кроме того, из-за участия в мероприятии временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Мартина Войцеховского Минск выслал из Белоруссии польских дипломатов. Польша в ответ решила выслать белорусского дипломата.
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Песню Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении» за политический контекст
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Песню белорусской группы «Галасы ЗМеста» «Я научу тебя» не допустили к участию к песенном конкурсе «Евровидение» из-за несоответствия правилам, такое решение принял Европейский вещательный союз.
«Мы написали телекомпании БТРК [Белтелерадиокомпания], которая отвечает за участие Белоруссии в конкурсе песни «Евровидение», чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе», – передает заявление вещателя ТАСС.
Организаторы конкурса проанализировали композицию белорусских музыкантов и установили, что она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».
Белоруссии предлагается либо изменить текст песни, либо представить на конкурс новую композицию или же заменить исполнителя. В случае отказа страна будет отстранена от участия в конкурсе.
Лидер группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков заявил, что в свете решения организаторов «Евровидения» Минск может сам отказаться от участия в конкурсе, передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста» исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в стране.
В песне, которую не допустили к участию в «Евровидении-2021», звучат слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке».
Варшава заявила о праве на «адекватный ответ» Минску
Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач прокомментировал решение Минска выслать польских дипломатов из Белоруссии.
Как заявил Пшидач, в связи с решением Белоруссии «о высылке очередных двух польских дипломатов» Варшава «оставляет за собой право адекватного ответа» Минску, передает РИА «Новости».
11 марта в МИД Белоруссии вызвали временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Мартина Войцеховского. Ему заявили о нецелесообразности присутствия на территории Белоруссии руководителя и консула генконсульства Польши в Гродно. При этом польской стороне была вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Белоруссии, передает ТАСС.
Напомним, скандал разразился из-за участия Войцеховского в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат» – членов польского антикоммунистического подполья. Консулу Польши в Бресте Ежи Тимофеюку предложили покинуть страну за «героизацию нацизма». Польша в ответ сообщила, что высылает белорусского дипломата.
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В Белоруссии возбудили уголовное дело после акции в честь «проклятых солдат»
Прокурором Бреста возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.
«Прокурор Бреста возбудил уголовное дело по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса республики Белоруссия», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В ходе доследственной проверки выяснилось, что 28 февраля в помещении, которое арендует общеобразовательное учреждение «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», провели массовое незаконное мероприятие. В нем также участвовали несовершеннолетние и молодежь.
«Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый», – пояснили в ведомстве.
Уголовное дело передали в Следственный комитет по Брестской области.
Напомним, МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». В Варшаве пообещали «немедленный и адекватный» ответ на высылку своего консула.
«Проклятые солдаты» – участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из «героев», в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый – военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в дипломатическом конфликте двух стран.
Спецслужбы Белоруссии заявили об обнаружении тайников с оружием
Тайники с большим количеством взрывчатки, оружия и дистанционными средствами по подрыву различных объектов обнаружены в Белоруссии, заявил глава КГБ республики Иван Тертель.
«Обнаружены тайники на нашей территории с большим количеством взрывчатых веществ. Тротил, к примеру, там исчисляется десятками килограммов, пластит – большое количество, большое количество взрывных устройств, большое количество специального оружия, предназначенного для разведывательно-диверсионной деятельности.., дистанционные средства по подрыву различных объектов. Это серьезная профессиональная вооруженная группа. Поверьте, что эти взрывчатые вещества и иное оружие не предназначалось, к примеру, для браконьерской ловли рыбы», – приводит РИА «Новости» слова главы КГБ Белоруссии в интервью телеканалу «Беларусь 1».
По словам руководителя ведомства, задержанная организованная группа состоит «из определенного количества лиц». Тертель отметил, что пока в интересах следствия не может разглашать более подробную информацию и называть какие-то фамилии, но пообещал сообщить в ближайшее время, когда это станет возможным.
Накануне КГБ Белоруссии получил информацию о подготовке дестабилизации ситуации в республике. Позже он раскрыл три сценария запланированных конец марта протестов.
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Тихановская призвала Евросоюз к «реальным действиям» против Минска
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) в ООН с помощью расследований и санкций противостоять якобы нарушению прав человека в Белоруссии.
Онлайн-встреча с постпредами ЕС в ООН прошла в среду, 10 марта. На ней Тихановская призвала «к независимому, справедливому и прозрачному международному расследованию серьезных нарушений прав человека в Белоруссии», подчеркнув, что «пришло время реальных действий», передает Deutsche Welle.
Одним из таких действий, по ее словам, может стать создание механизма ООН по расследованию нарушений прав человека в Белоруссии, пыток и жестокого обращения с «мирными протестующими».
С другой стороны, Тихановская призвала к расширению санкционного списка представителей белорусской власти, куда, по ее мнению, должны войти и судьи, ответственные за «жестокие и неправосудные приговоры».
Она также неоднократно повторяла, что уход Александра Лукашенко с должности президента станет возможным благодаря совокупному действию внутреннего и внешнего давления, так как в какой-то момент Минск не сможет больше «избегать начала переговоров, чтобы выйти из этого масштабного кризиса».
«Давление должно быть усилено», – подчеркнула лидер оппозиции.
Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии.
По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.
Лукашенко призвал силовой блок защищать Белоруссию от «подрыва изнутри»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республику собираются «подрывать изнутри», как уже пытались делать после выборов главы государства в 2020 году, силовой блок должен защитить страну.
«Мир изменился, и под этот изменяющийся мир прогнулась и военная организация. Я не хочу сказать, что в плохом смысле этого слова. Войны сегодня приобретают иной характер… Никто на нас группировками наступать не будет, как шли в 1941 году. Потому что обстановка поменялась. Это слишком будет явно, и это – третья мировая война, если только так произойдет. Будут подрывать изнутри. Но мы это уже проходили отчасти. Чуть-чуть нас зацепили с августа после выборов, попробовали на зуб. Зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри. Публично вам говорю: нам, людям военным, придется защищать свою страну вот отсюда, начиная изнутри», – передает слова Лукашенко «БелТА».
Глава республики заявил, что «не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет… границу и вот тогда мы ружье возьмем и начнем воевать». «Воевать будем отсюда. Вы к этому должны быть готовы», – добавил он.
В четверг Лукашенко произвел кадровые перестановки в силовом блоке. Президент Белоруссии сменил председателя Следственного комитета, главу МЧС и начальника генштаба Вооруженных сил.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.
Мужу Тихановской предъявили окончательное обвинение
Блогеру Сергею Тихановскому, супругу лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе об организации массовых беспорядков и воспрепятствовании работе ЦИК, сообщила пресс-служба СК республики.
В сообщении ведомства указывается, что Тихановскому «предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 293 «Организация массовых беспорядков», ч. 3 ст. 130 «Разжигание социальной вражды», ч. 2 ст. 191 «Воспрепятствование работе ЦИК», ч. 1 ст. 342 «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок», передает РИА «Новости».
Максимальное наказание, которое предполагают эти статьи, – лишение свободы на срок до 15 лет.
Напомним, Тихановская заявляла, что ее супруг был задержан «по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб».
Она призвала Евросоюз к «реальным действиям» против Минска. До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс до этого заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии.
По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
Тихановская в день инаугурации заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала себя «символом свободы» Белоруссии.
Польша ответила на высылку из Белоруссии участвовавшего в «дне проклятых солдат» дипломата
Польша высылает белорусского дипломата в ответ на аналогичные действия Минска, сообщил замглавы польского МИД Марчин Пшидач.
«В ответ на враждебные и безосновательные действия властей Белоруссии в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила персоной нон-грата дипломата посольства Белоруссии в Варшаве», – написал Пшидач в своем Twitter.
Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что прокурором Бреста возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.
Накануне МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». В Варшаве пообещали «немедленный и адекватный» ответ на высылку своего консула.
«Проклятые солдаты» – участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из «героев», в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый – военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась чем опасны Москве и Минску польские «проклятые солдаты».
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КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов
Глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель назвал три сценария протестов, запланированных оппозицией на 25-27 марта.
По словам главы КГБ, спецслужбам республики достоверно известно о готовящихся «попытках дестабилизации» ситуации в Белоруссии в конце марта, передает РИА «Новости».
«Будет подана официальная заявка на проведение мероприятия (оппозиции) 25 числа, предусматривается сбор людей на площади Якуба Коласа, последующий марш до площадки в районе театра оперы и балета, затем – неконтролируемый выход людей по призыву известных Telegram-каналов, провокация для столкновений с правоохранителями», – заявил Тертель в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Он добавил, что возможны «более жесткие сценарии с участием третьих лиц и нанесением увечий здоровью людей и граждан», которые будут находиться в районе акций.
Второй вариант развития событий предполагает подачу заявки по заявительскому принципу на проведение официальных мероприятий в районе площади Бангалор в Минске. Затем последует вывод людей в центральные районы города на несанкционированную акцию «с эмоциональным подогревом», продолжил он. Тертель отметил, что в этом случае также будут провокации в адрес правоохранительных органов.
«Третий сценарий предусматривает в случае отсутствия разрешения на заявку отслеживание ситуации, информационная манипуляция, ориентирование на домовые чаты, на координаторов, с последующим призывом их на несанкционированные акции, столкновения с правоохранителями в центральной части города», – сообщил Тертель. Он подчеркнул, что во всех случаях КГБ будет «действовать жестко, в соответствии с законодательством».
Председатель ведомства уточнил, что первый вариант разрабатывают за рубежом с участием представителей оппозиции, которые ранее покинули территорию Белоруссии. «Крайними» по этому сценарию должны стать известные среди оппозиционеров лица – Григорий Костусев, Юрий Губаревич и некоторые другие, а также так называемые координаторы домовых чатов, сказал глава КГБ.
«Предусматривается, что организаторы получат основные финансовые дивиденды, а те лица, которые предпримут попытку официальной организации мероприятий, впоследствии будут отвечать за вывод людей на несанкционированную часть мероприятий на улицы с элементами провокаций, с возможными пострадавшими из числа простых граждан и каких-то чрезвычайных ситуаций», – пояснил глава КГБ Белоруссии.
Как утверждает Тертель, уехавшие из Белоруссии в страны ЕС оппозиционеры «серьезно конкурируют» между собой за финансовые потоки.
«Мы констатируем: в настоящее время за границей сложилось несколько так называемых политэмигрантских центров, подрывных центров, в которых находятся так называемые беглецы. Они находятся на содержании иностранных спецслужб, <… > финансируются ими, и на сегодняшний день основной поток средств направляется на дестабилизацию ситуации именно в этот период (в конце марта)», – добавил глава КГБ Белоруссии.
Накануне КГБ Белоруссии получил информацию о подготовке дестабилизации ситуации в республике.
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Польша пообещала ответить на высылку консула из Белоруссии
Варшава немедленно и адекватно ответит на высылку своего консула из Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
«Мы считаем решение белорусских властей полностью безосновательным и непонятным. Польша немедленно и адекватно ответит на это безосновательное решение», – заявил Пшидач, передает РИА «Новости».
Говоря о чествовании «проклятых солдат», Пшидач отметил, что «в минувшие годы, в том числе в Белоруссии, уже проходили подобные мероприятия».
Ранее МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат».
«Проклятые солдаты» – участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из «героев», в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый – военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.
В Госдуме поддержали кандидатуру Лукьянова на пост посла России в Минске
Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал кандидатуру посла России в Латвии Евгения Лукьянова для представления интересов Москвы в Белоруссии.
«Комитет поддержал кандидатуру Лукьянова», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в комитете.
Лукьянов возглавляет российскую дипмиссию в Латвии с 2016 года.
Ранее стало известно о том, что новым послом России в Минске вместо Дмитрия Мезенцева может стать 69-летний Евгений Лукьянов. Об этом сообщало издание «Коммерсант». Отмечается, что Москва в третий раз за последние три года меняет посла в Минске. По словам собеседников издания, кандидатура согласована, а подписание президентского указа о его назначении ожидается в ближайшее время.
Евгений Лукьянов – выпускник Ленинградского государственного университета, который он окончил в 1974 году с дипломом по специальности «английский язык и литература». После вуза работал инженером-переводчиком на оборонном предприятии НИИ «Импульс», был заместителем секретаря правления Ленинградской организации Союза журналистов СССР.
С 1984 по 1990 год, как указано в официальной биографии на сайте посольства РФ в Латвии, он был на дипломатической работе в МИД СССР, а в 1987–1990 годах –заместителем представителя МИД в Ленинграде. В 1990–1991 годах работал замдиректора музея «Государственный Эрмитаж», потом проректором петербургского Международного института развития и обучения банковской и биржевой деятельности. С 1993 по 2006 год занимал руководящие должности в «Дрезднер-банке» и ВТБ. В «Дрезднер-банке», рассказывал сам Евгений Лукьянов, он руководил направлением по предотвращению отмывания денег.
Из банковской сферы Евгений Лукьянов перешел на госслужбу. С 2006 года руководил департаментом социально-экономического и финансового мониторинга аппарата полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, в 2007 году стал заместителем полпреда, а затем ушел работать в Совбез.
Политолог Николай Межевич в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил кандидатуру Лукьянова в качестве претендента на пост посла в Белоруссии.
Первую партию российских управляемых ракет «Атака» доставили в Белоруссию
Вооруженные силы Белоруссии получили первую партию российских управляемых ракет 9М120 «Атака», сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.
«В рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией в Вооруженные силы Беларуси поступила первая партия управляемых ракет 9М120 «Атака», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Ракеты «Атака» оснащены боевой частью кумулятивного действия и предназначены для поражения танков всех типов, в том числе с экранами динамической защиты. Пуск ракеты может происходить как с наземного, так и с воздушного носителя.
«В перспективе ВС Белоруссии планируют полностью обновить арсенал данного вооружения», – отметили в военном ведомстве.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о создании в НАТО военной группировки для захвата западной Белоруссии.
Лукашенко сменил глав МЧС, СК и начальника генштаба ВС Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил председателя Следственного комитета, главу МЧС и начальника генштаба Вооруженных сил.
Так, Дмитрий Гора назначен председателем Следственного комитета Белоруссии. До настоящего времени он работал на посту заместителя генерального прокурора, сообщает БелТА.
Начальником генерального штаба Вооруженных сил – первым заместителем министра обороны республики назначен Виктор Гулевич, который раньше занимал пост командующего войсками Западного оперативного командования.
Кроме того, Лукашенко назначил министром по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского, который до настоящего времени занимал пост начальника УВД Гродненского облисполкома.
«Британский» штамм коронавируса выявили в Белоруссии
Несколько случаев инфицирования «британским» штаммом коронавируса выявили в Белоруссии, сообщает пресс-служба минздрава республики.
В Telegram-канале минздрава Белоруссии сообщается, что в республике «выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом COVID-19», это было подтверждено исследованиями «специалистов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии».
Завлабораторией Елена Гасич отметила, что в республиканском научно-практическом центре постоянно проводятся исследования по генотипированию и определению мутаций вируса SARS-CoV-2, циркулирующего или завозимого на территорию Белоруссии.
По ее словам, первые образцы «британского» штамма белорусские специалисты нашли у лиц, прибывших из-за рубежа: Польши, Украины и Египта. Еще несколько положительных образцов получены у лиц, инфицированных на территории республики.
В данных образцах выявлена «делеция в 69 и 70 позициях гена S белка, характерная для «британского» варианта вируса».
«Результаты дополнительного секвенирования участка гена S белка в четырех пробах показали наличие аминокислотных замен в позициях N501Y, A570D, D614G, что также характерно для «британского» варианта вируса. Для подтверждения циркуляции на территории Республики Беларусь новых вариантов SARS-CoV-2 с одним образцом проведено полногеномное секвенирование, результаты анализа которого в программе GISAID показали принадлежность исследуемого генома к «британскому» варианту», – указала специалист.
Ранее ученые вычислили смертность от британского штамма коронавируса.
Белоруссия пока не приняла решение по поводу участия в «Евровидении»
Национальная телерадиокомпания Белоруссии (Белтелерадиокомпания) все еще не приняла окончательного решения по поводу участия страны в песенном конкурсе «Евровидение-2021».
«В настоящее время Белтелерадиокомпания находится в непрекращающемся диалоге с постоянными службами Европейского вещательного союза (ЕВС), правообладателя конкурса песни «Евровидение». Как только будет принято окончательное решение о формате участия, Белтелерадиокомпания готова будет ответить на все вопросы, связанные с организацией данного проекта», – передает сообщение белорусского вещателя ТАСС.
Напомним, сообщалось, что Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста», которая исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в стране.
В песне, которую не допустили к участию в «Евровидении-2021», звучат слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке».
11 марта Европейский вещательный союз не допустил песню «Я научу тебя» к участию в «Евровидении» из-за политического подтекста.
Белоруссии предлагается либо изменить текст песни, либо представить на конкурс новую композицию или же заменить исполнителя. В случае отказа страна будет отстранена от участия в конкурсе.