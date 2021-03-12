Варшава заявила о праве на «адекватный ответ» Минску

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Песков сообщил об увеличении числа кибератак на сайт Кремля

12 марта, пятница  |  Последнее обновление — 05:56  |  vz.ru
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В России придумали новый способ борьбы с ростом цен

Власть подает сигнал бизнесу о необходимости сдерживать цены Виталий Аньков/РИА «Новости»
Российское правительство вводит новую методу контроля за ценами. Теперь каждое ведомство должно проводить постоянный мониторинг и быстро выявлять резкий рост цен на определенные товары. Как будет работать эта система ценового контроля, чем она отличается от существующей, и главное – поможет ли она удержать рост цен? Эксперты опасаются, что перегибы здесь чреваты возникновением дефицита. Подробности...
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Госдеп атаковал «Спутник V» с неожиданной стороны

В версии Госдепа информационная кампания против американских вакцин превратилась в операцию российских спецслужб Luc Nobout/Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Госдепартаменте США заявили, что российские спецслужбы ведут информационную войну с западными вакцинами через несколько малоизвестных сайтов. Это очевидная чушь, но сейчас эта чушь нужна США и ЕС, чтобы не проиграть в «вакцинной войне». Подробности...
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Роскомнадзор уронил акции Twitter

Роскомнадзор замедлил трафик Twitter на всех мобильниках и на половине компьютеров страны Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press
Роскомнадзор впервые применил свои полномочия, предоставленные ему недавно принятыми законами. Регулятор замедлил скорость работы Twitter на территории России за систематический отказ сервиса удалять посты с пропагандой наркотиков, суицидов и детским порно. Выполнит ли теперь Twitter требования российских властей, ведь действия Роскомнадзора уже отразились на акциях компании?  Подробности...
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Что мешает мигрантам из Средней Азии вернуться в Россию

Среднеазиатские мигранты рвутся в Россию Валерий Шарифулин/ТАСС
Миллионы жителей стран Средней Азии мечтают приехать на заработки в Россию – а здесь, в свою очередь, целый ряд отраслей экономики очень хочет принять их. Почему, несмотря на все усилия и бизнеса, и государственных органов, среднеазиатские мигранты пока не могут вернуться в нашу страну – и когда это все-таки произойдет? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Британская монархия рискует пойти к черту

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Покуда Виндзоры отвергали тех, кто выносит сор из Букингемской избы, британская монархия все преодолевала. Но с прогрессивной младшей ветвью – по-американски настырной герцогиней и принцем-фетюком – все может пойти вразнос. Подробности...
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Манижа разбудила у националистов зависть к вагине

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Если интересно, проведите соцопрос, что больше всего делает уязвимой русскую женщину – Манижа с ее песней или декриминализация домашнего насилия. Судя по вашей сегодняшней активности, вас ждет много сюрпризов. Подробности...
Обсуждение: 73 комментария

Как регулируется «удаленка»

Сергей Бекренев
Сергей Бекренев, президент Европейской юридической службы
Пандемия коронавируса в корне изменила рынок труда, в частности, многих перевела на удаленную работу. Такой формат оценили и сотрудники, и работодатели. Но как сегодня юридически контролируется новый режим труда? И какие изменения претерпело законодательство? Подробности...
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Чем закончится новое сражение за Донбасс

Россия осваивает Арктику с помощью космоса

Чем опасны «проклятые солдаты»

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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Ожидаете ли вы начало новой полномасштабной войны на юго-востоке Украины в этом году?
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Как вы относитесь к представляющей Россию на &laquo;Евровидении 2021&raquo; певице Manizha?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Песков сообщил об увеличении числа кибератак на сайт Кремля
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    Варшава заявила о праве на «адекватный ответ» Минску

    12 марта 2021, 04:36

    Текст: Антон Антонов

    Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач прокомментировал решение Минска выслать польских дипломатов из Белоруссии.

    Как заявил Пшидач, в связи с решением Белоруссии «о высылке очередных двух польских дипломатов» Варшава «оставляет за собой право адекватного ответа» Минску, передает РИА «Новости».

    11 марта в МИД Белоруссии вызвали временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Мартина Войцеховского. Ему заявили о нецелесообразности присутствия на территории Белоруссии руководителя и консула генконсульства Польши в Гродно. При этом польской стороне была вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Белоруссии, передает ТАСС.

    Напомним, скандал разразился из-за участия Войцеховского в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат» – членов польского антикоммунистического подполья. Консулу Польши в Бресте Ежи Тимофеюку предложили покинуть страну за «героизацию нацизма». Польша в ответ сообщила, что высылает белорусского дипломата.

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    Песню Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении» за политический контекст
       11 марта 2021, 18:38
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елизавета Булкина

    Песню белорусской группы «Галасы ЗМеста» «Я научу тебя» не допустили к участию к песенном конкурсе «Евровидение» из-за несоответствия правилам, такое решение принял Европейский вещательный союз.

    «Мы написали телекомпании БТРК [Белтелерадиокомпания], которая отвечает за участие Белоруссии в конкурсе песни «Евровидение», чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе», – передает заявление вещателя ТАСС.
    Организаторы конкурса проанализировали композицию белорусских музыкантов и установили, что она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

    Белоруссии предлагается либо изменить текст песни, либо представить на конкурс новую композицию или же заменить исполнителя. В случае отказа страна будет отстранена от участия в конкурсе.

    Лидер группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков заявил, что в свете решения организаторов «Евровидения» Минск может сам отказаться от участия в конкурсе, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста» исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в стране.

    В песне, которую не допустили к участию в «Евровидении-2021», звучат слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке».

    Коментарии (93)
    На «Евровидении» Минск представит исполняющая язвительные песни о протестах группа

    9 марта 2021, 18:14

    Текст: Ксения Панькова

    На международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» Белоруссию представит группа «Галасы ЗМеста», исполняющая язвительные песни о протестах, сообщили белорусские СМИ.

    Белорусская группа «Галасы ЗМеста» исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в стране, сообщил портал Tut.by со ссылкой на Белтерадиокомпанию.

    По данным издания, группа поедет на конкурс с песней под названием «Я научу тебя», в которой есть слова слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке».

     

    В феврале депутат Европарламента от шведской партии «Либералы» Карин Карлсбру призвала собрать подписи под письмом в Европейский вещательный союз с требованием запретить Белоруссии участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение».

    Ранее стало известно, что певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» с песней Russian woman.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к представляющей Россию на «Евровидении 2021» певице Manizha?



    Обсуждение:  71 комментарий

    Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.

    Коментарии (20)
    В Белоруссии возбудили уголовное дело после акции в честь «проклятых солдат»

    10 марта 2021, 19:30

    Текст: Алексей Дегтярев

    Прокурором Бреста возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.

    «Прокурор Бреста возбудил уголовное дело по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса республики Белоруссия», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    В ходе доследственной проверки выяснилось, что 28 февраля в помещении, которое арендует общеобразовательное учреждение «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», провели массовое незаконное мероприятие. В нем также участвовали несовершеннолетние и молодежь.

    «Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый», – пояснили в ведомстве.

    Уголовное дело передали в Следственный комитет по Брестской области.

    Напомним, МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». В Варшаве пообещали «немедленный и адекватный» ответ на высылку своего консула.

    «Проклятые солдаты» – участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из «героев», в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый – военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в дипломатическом конфликте двух стран.

    Коментарии (13)
    Спецслужбы Белоруссии заявили об обнаружении тайников с оружием

    10 марта 2021, 07:57

    Текст: Антон Никитин

    Тайники с большим количеством взрывчатки, оружия и дистанционными средствами по подрыву различных объектов обнаружены в Белоруссии, заявил глава КГБ республики Иван Тертель.

    «Обнаружены тайники на нашей территории с большим количеством взрывчатых веществ. Тротил, к примеру, там исчисляется десятками килограммов, пластит – большое количество, большое количество взрывных устройств, большое количество специального оружия, предназначенного для разведывательно-диверсионной деятельности.., дистанционные средства по подрыву различных объектов. Это серьезная профессиональная вооруженная группа. Поверьте, что эти взрывчатые вещества и иное оружие не предназначалось, к примеру, для браконьерской ловли рыбы», – приводит РИА «Новости» слова главы КГБ Белоруссии в интервью телеканалу «Беларусь 1».

    По словам руководителя ведомства, задержанная организованная группа состоит «из определенного количества лиц». Тертель отметил, что пока в интересах следствия не может разглашать более подробную информацию и называть какие-то фамилии, но пообещал сообщить в ближайшее время, когда это станет возможным.

    Накануне КГБ Белоруссии получил информацию о подготовке дестабилизации ситуации в республике. Позже он раскрыл три сценария запланированных конец марта протестов.

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    Коментарии (11)
    Консулу Польши в Бресте предложили покинуть страну за «героизацию нацизма»

    9 марта 2021, 20:25

    Текст: Ксения Панькова

    МИД Белоруссии вручил польской стороне ноту, в которой консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию страны.

    Как пояснили в МИД Белоруссии, 9 марта временному поверенному в делах Польши в Белоруссии Мартину Войцеховскому был заявлен решительный протест в связи с участием консула в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат» (членов польского антикоммунистического подполья), которое прошло в Бресте 28 февраля с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций, говорится в сообщении белорусского дипведомства.

    «Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении «проклятых солдат» и их типичных представителей – «банды Бурого» остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма», – отмечается в сообщении.

    В МИД также подчеркнули, что «проклятые солдаты» под командованием Ромуальда Райса «поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями». Там отметили, что в Белоруссии разжигание расовой и национальной розни и реабилитация нацизма являются уголовными преступлениями.

    «Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права … В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь», – добавили в белорусском дипведомстве.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что в республике не допустят переписывания истории Великой Отечественной войны.

    Напомним, в 2019 году польский посол в Белоруссии был вызван в МИД страны для дачи пояснений в связи с оправданием казненного антикоммунистического активиста времен Второй мировой войны Ромуальда Райса, признанного виновным в массовом убийстве белорусов.

    В 2016 году жители города Хайнувка на востоке Польши в письме президенту страны выразили протест против марша национал-радикальных сил в честь «проклятых солдат» – подразделения Ромуальда Райса, который в 1946 году провел карательную операцию в деревнях.

    Коментарии (5)
    Тихановская призвала Евросоюз к «реальным действиям» против Минска
       11 марта 2021, 10:37
    Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) в ООН с помощью расследований и санкций противостоять якобы нарушению прав человека в Белоруссии.

    Онлайн-встреча с постпредами ЕС в ООН прошла в среду, 10 марта. На ней Тихановская призвала «к независимому, справедливому и прозрачному международному расследованию серьезных нарушений прав человека в Белоруссии», подчеркнув, что «пришло время реальных действий», передает Deutsche Welle.

    Одним из таких действий, по ее словам, может стать создание механизма ООН по расследованию нарушений прав человека в Белоруссии, пыток и жестокого обращения с «мирными протестующими».

    С другой стороны, Тихановская призвала к расширению санкционного списка представителей белорусской власти, куда, по ее мнению, должны войти и судьи, ответственные за «жестокие и неправосудные приговоры».

    Она также неоднократно повторяла, что уход Александра Лукашенко с должности президента станет возможным благодаря совокупному действию внутреннего и внешнего давления, так как в какой-то момент Минск не сможет больше «избегать начала переговоров, чтобы выйти из этого масштабного кризиса».

    «Давление должно быть усилено», – подчеркнула лидер оппозиции.

    Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии.

    По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы.

    Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.

    Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала  «символом свободы» Белоруссии.

    Коментарии (30)
    Лукашенко призвал силовой блок защищать Белоруссию от «подрыва изнутри»

    11 марта 2021, 14:14

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республику собираются «подрывать изнутри», как уже пытались делать после выборов главы государства в 2020 году, силовой блок должен защитить страну.

    «Мир изменился, и под этот изменяющийся мир прогнулась и военная организация. Я не хочу сказать, что в плохом смысле этого слова. Войны сегодня приобретают иной характер… Никто на нас группировками наступать не будет, как шли в 1941 году. Потому что обстановка поменялась. Это слишком будет явно, и это – третья мировая война, если только так произойдет. Будут подрывать изнутри. Но мы это уже проходили отчасти. Чуть-чуть нас зацепили с августа после выборов, попробовали на зуб. Зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри. Публично вам говорю: нам, людям военным, придется защищать свою страну вот отсюда, начиная изнутри», – передает слова Лукашенко «БелТА».

    Глава республики заявил, что «не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет… границу и вот тогда мы ружье возьмем и начнем воевать». «Воевать будем отсюда. Вы к этому должны быть готовы», – добавил он.

    В четверг Лукашенко произвел кадровые перестановки в силовом блоке. Президент Белоруссии сменил председателя Следственного комитета, главу МЧС и начальника генштаба Вооруженных сил.

    Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.

    Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала  «символом свободы» Белоруссии.

    Коментарии (15)
    Мужу Тихановской предъявили окончательное обвинение

    11 марта 2021, 11:05

    Текст: Наталья Ануфриева

    Блогеру Сергею Тихановскому, супругу лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе об организации массовых беспорядков и воспрепятствовании работе ЦИК, сообщила пресс-служба СК республики.

    В сообщении ведомства указывается, что Тихановскому «предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 293 «Организация массовых беспорядков», ч. 3 ст. 130 «Разжигание социальной вражды», ч. 2 ст. 191 «Воспрепятствование работе ЦИК», ч. 1 ст. 342 «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок», передает РИА «Новости».

    Максимальное наказание, которое предполагают эти статьи, – лишение свободы на срок до 15 лет.

    Напомним, Тихановская заявляла, что ее супруг был задержан «по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб».

    Она призвала Евросоюз к «реальным действиям» против Минска. До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс до этого заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии.

    По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы.

    Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.

    Тихановская в день инаугурации заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала себя «символом свободы» Белоруссии.

    Коментарии (10)
    Польша ответила на высылку из Белоруссии участвовавшего в «дне проклятых солдат» дипломата

    10 марта 2021, 20:51

    Текст: Ксения Панькова

    Польша высылает белорусского дипломата в ответ на аналогичные действия Минска, сообщил замглавы польского МИД Марчин Пшидач.

    «В ответ на враждебные и безосновательные действия властей Белоруссии в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила персоной нон-грата дипломата посольства Белоруссии в Варшаве», – написал Пшидач в своем Twitter.

    Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что прокурором Бреста возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

    Накануне МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». В Варшаве пообещали «немедленный и адекватный» ответ на высылку своего консула.

    «Проклятые солдаты» – участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из «героев», в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый – военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась чем опасны Москве и Минску польские «проклятые солдаты».

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    Коментарии (4)
    КГБ Белоруссии получил информацию о планах по дестабилизации извне

    9 марта 2021, 14:23

    Текст: Елизавета Булкина

    У Комитета госбезопасности Белоруссии есть данные о планах дестабилизации извне в период 25-27 марта, заявил глава ведомства Иван Тертель по итогам доклада главе республики Александру Лукашенко.

    «В целом мы констатируем, что обстановка в стране стабильная. Вместе с тем обращаем внимание на несколько моментов. Первое – беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе – попытки и планы по дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта», – приводит его слова «СБ. Беларусь сегодня».

    Напомним, ранее комитет государственной безопасности Белоруссии внес в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, 17 граждан республики.

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    КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов

    10 марта 2021, 07:30

    Текст: Антон Никитин

    Глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель назвал три сценария протестов, запланированных оппозицией на 25-27 марта.

    По словам главы КГБ, спецслужбам республики достоверно известно о готовящихся «попытках дестабилизации» ситуации в Белоруссии в конце марта, передает РИА «Новости».

    «Будет подана официальная заявка на проведение мероприятия (оппозиции) 25 числа, предусматривается сбор людей на площади Якуба Коласа, последующий марш до площадки в районе театра оперы и балета, затем – неконтролируемый выход людей по призыву известных Telegram-каналов, провокация для столкновений с правоохранителями», – заявил Тертель в интервью телеканалу «Беларусь 1».

    Он добавил, что возможны «более жесткие сценарии с участием третьих лиц и нанесением увечий здоровью людей и граждан», которые будут находиться в районе акций.

    Второй вариант развития событий предполагает подачу заявки по заявительскому принципу на проведение официальных мероприятий в районе площади Бангалор в Минске. Затем последует вывод людей в центральные районы города на несанкционированную акцию «с эмоциональным подогревом», продолжил он. Тертель отметил, что в этом случае также будут провокации в адрес правоохранительных органов.

    «Третий сценарий предусматривает в случае отсутствия разрешения на заявку отслеживание ситуации, информационная манипуляция, ориентирование на домовые чаты, на координаторов, с последующим призывом их на несанкционированные акции, столкновения с правоохранителями в центральной части города», – сообщил Тертель. Он подчеркнул, что во всех случаях КГБ будет «действовать жестко, в соответствии с законодательством».

    Председатель ведомства уточнил, что первый вариант разрабатывают за рубежом с участием представителей оппозиции, которые ранее покинули территорию Белоруссии. «Крайними» по этому сценарию должны стать известные среди оппозиционеров лица – Григорий Костусев, Юрий Губаревич и некоторые другие, а также так называемые координаторы домовых чатов, сказал глава КГБ.

    «Предусматривается, что организаторы получат основные финансовые дивиденды, а те лица, которые предпримут попытку официальной организации мероприятий, впоследствии будут отвечать за вывод людей на несанкционированную часть мероприятий на улицы с элементами провокаций, с возможными пострадавшими из числа простых граждан и каких-то чрезвычайных ситуаций», – пояснил глава КГБ Белоруссии.

    Как утверждает Тертель, уехавшие из Белоруссии в страны ЕС оппозиционеры «серьезно конкурируют» между собой за финансовые потоки.

    «Мы констатируем: в настоящее время за границей сложилось несколько так называемых политэмигрантских центров, подрывных центров, в которых находятся так называемые беглецы. Они находятся на содержании иностранных спецслужб, <… > финансируются ими, и на сегодняшний день основной поток средств направляется на дестабилизацию ситуации именно в этот период (в конце марта)», – добавил глава КГБ Белоруссии.

    Накануне КГБ Белоруссии получил информацию о подготовке дестабилизации ситуации в республике.

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    Мозырский НПЗ в Белоруссии возобновил прием нефти по «Дружбе»

    9 марта 2021, 11:41

    Текст: Алина Назарова

    Расположенный в Белоруссии Мозырский НПЗ, который с начала марта принимал азербайджанскую нефть, в соответствии с планом возобновил прием нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

    «Мозырский НПЗ в соответствии с планом начал с сегодняшнего дня прием нефти по «Дружбе» после перерыва с начала марта из-за поставок на этот НПЗ партии азербайджанской нефти», – сказал он, передает ТАСС.

    Российские и белорусские власти в январе согласовали повышение тарифа на транзит российской нефти по территории республики с 1 февраля 2021 года на 6,7%. 

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    Польша пообещала ответить на высылку консула из Белоруссии

    10 марта 2021, 11:14

    Текст: Алина Назарова

    Варшава немедленно и адекватно ответит на высылку своего консула из Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

    «Мы считаем решение белорусских властей полностью безосновательным и непонятным. Польша немедленно и адекватно ответит на это безосновательное решение», – заявил Пшидач, передает РИА «Новости».

    Говоря о чествовании «проклятых солдат», Пшидач отметил, что «в минувшие годы, в том числе в Белоруссии, уже проходили подобные мероприятия».

    Ранее МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат».

    «Проклятые солдаты» – участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из «героев», в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый – военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.

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    Посол России в Минске заявил, что Запад не отказался от идеи раскачивания Белоруссии

    9 марта 2021, 12:21

    Текст: Елизавета Булкина

    Страны Запада не отказались от идеи раскачивания обстановки в Белоруссии и отрыва Минска от Москвы, заявил посол России в республике Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу РБК.

    Дипломат заявил, что Запад сегодня «переосмысливает формат давления на Белоруссию». «То жесткое беспрецедентное неправовое давление, которое мы видели в ушедшем году со дня выборов, я думаю, будет меняться на более изящную, более тонкую, более умную работу», – передает его слова РИА «Новости».

    «Сегодня не получилось обеспечить противостояние на улицах. Совершенно понятно, что политическая и силовая система государства устояли против этого вызова, но задача раскачивания обстановки здесь и задача отрыва Белоруссии от России никуда не отложено в долгий ящик, к великому сожалению. И это заставляет сегодня предъявлять миру и белорусскому обществу более лояльную риторику, более внимательное отношение к запросам Белоруссии, наверное, не такой «ломовой» формат давления», – уточнил Мезенцев.

    По совам посла, «те месяцы линейного наращивания угроз и претензий будут сочетаться в ближайшее время с призывами найти формат диалога, учесть мнение граждан, мнение власти». «Наверное, будут другие посулы, посулы поддержки», – сказал Мезенцев, пояснив, что речь может идти о деполитизированных и выгодных для регионов страны проектах.

    Ранее Мезенцев заявил, что Запад не желает мириться с интеграцией Москвы и Минска, там хотели бы «оторвать» Белоруссию от России.

    Представитель Госдепартамента США Нед Прайс до этого заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии. По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы.

    Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала себя «символом свободы» Белоруссии.

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    В Госдуме поддержали кандидатуру Лукьянова на пост посла России в Минске

    10 марта 2021, 12:07

    Текст: Елизавета Булкина

    Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал кандидатуру посла России в Латвии Евгения Лукьянова для представления интересов Москвы в Белоруссии.

    «Комитет поддержал кандидатуру Лукьянова», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в комитете.

    Лукьянов возглавляет российскую дипмиссию в Латвии с 2016 года.

    Ранее стало известно о том, что новым послом России в Минске вместо Дмитрия Мезенцева может стать 69-летний Евгений Лукьянов. Об этом сообщало издание «Коммерсант». Отмечается, что Москва в третий раз за последние три года меняет посла в Минске. По словам собеседников издания, кандидатура согласована, а подписание президентского указа о его назначении ожидается в ближайшее время. 

    Евгений Лукьянов – выпускник Ленинградского государственного университета, который он окончил в 1974 году с дипломом по специальности «английский язык и литература». После вуза работал инженером-переводчиком на оборонном предприятии НИИ «Импульс», был заместителем секретаря правления Ленинградской организации Союза журналистов СССР.

    С 1984 по 1990 год, как указано в официальной биографии на сайте посольства РФ в Латвии, он был на дипломатической работе в МИД СССР, а в 1987–1990 годах –заместителем представителя МИД в Ленинграде. В 1990–1991 годах работал замдиректора музея «Государственный Эрмитаж», потом проректором петербургского Международного института развития и обучения банковской и биржевой деятельности. С 1993 по 2006 год занимал руководящие должности в «Дрезднер-банке» и ВТБ. В «Дрезднер-банке», рассказывал сам Евгений Лукьянов, он руководил направлением по предотвращению отмывания денег.

    Из банковской сферы Евгений Лукьянов перешел на госслужбу. С 2006 года руководил департаментом социально-экономического и финансового мониторинга аппарата полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, в 2007 году стал заместителем полпреда, а затем ушел работать в Совбез.

    Политолог Николай Межевич в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил кандидатуру Лукьянова в качестве претендента на пост посла в Белоруссии.

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