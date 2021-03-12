Американист: Антикоронавирусный план Байдена усилит раскол США

«Республиканцы осуждают Байдена за приписывание успехов Дональда Трампа в борьба с пандемией и за стремление помочь либеральным штатам, которые отстают в темпах вакцинации», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя критику республиканцев в Сенате в адрес плана президента по борьбе с коронавирусом.

«От Байдена уже долгое время ждали выступления с антикоронавирусным планом. Но, конечно, республиканцы осуждают его за приписывание успехов Дональда Трампа в борьба с пандемией, ведь и вакцина была получена при прошлом президенте, и темпы вакцинации были достигнуты при нем. Байдену просто очень повезло с тем наследием, которое досталось от Трампа», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

Выступление Байдена было назначено сразу после принятия большого проекта финансовой поддержки населения почти на 2 трлн долларов, из которых около 350 млрд долларов выделяется на спасение либеральных штатов, Калифорнии, Нью-Йорка, Иллинойса, находящихся на грани банкротства. «Разумеется, это тоже вызывает критику консерваторов. Они были равнодушны к проблемам этих штатов, говоря о том, что вакцинация – дело местных властей, и приводя в пример успешный опыт республиканских Флориды или Миссисипи. Байден, наоборот, уделяет больше внимание тем штатам, где представлена его Демократическая партия», – объяснил собеседник.

Политолог также упомянул ситуацию с удержанием многомиллионной партии вакцины AstraZeneca, отметив, что она вряд ли будет широко применяться в США. «Сейчас в адрес этого препарата звучит все больше критики. В то же время Pfizer буквально в военном режиме нарастил свое производство и теперь доз этой вакцины хватит Америке до мая, когда и предполагается привить почти всех американцев. А то, что закуплено властями, скорее всего нужно для избежания дефицита вакцин в отдельных штатах и для подстраховки на случай нехватки более популярного препарата», – заключил Дудаков.

Ранее президент США Джо Байден в годовщину начала пандемии выступил с телевизионным обращением к американцам и озвучил следующие шаги по преодолению ситуации с коронавирусом.

Как сообщил Белый дом, Байден в обращении сосредоточился на трех основных темах: многочисленных жертвах коронавируса, унесшего в США более полумиллиона жизней, работе своей команды по ускорению вакцинации и увеличению числа прививочных пунктов, следующих шагах по преодолению пандемии, передает РИА «Новости».

При этом в Сенате США раскритиковали план Байдена по борьбе с коронавирусом, назвав его «троянским конем». По мнению главы республиканского меньшинства Митча МакКоннелла, под видом спасения Америки от пандемии, которое состоится и так, глава государства решил помочь властям штатов.

В пятницу Байден подписал пакет мер стимулирования экономики США в условиях коронавируса на 1,9 трлн долларов. Как сообщает университет Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в США за все время достигло 29 155 047 человек, скончались 529 267 пациентов с выявленным коронавирусом.

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