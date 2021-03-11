Елизавета II решила лично обсудить с принцем Гарри последствия скандального интервью

Королева Великобритании Елизавета II, как ожидается, в ближайшие несколько дней поговорит с принцем Гарри по телефону и обсудит с ним последствия интервью, которое он и его супруга Меган Маркл дали телеведущей Опре Уинфри, сообщают СМИ.

Газета The Daily Mail со ссылкой на источник сообщила, что своим звонком королева «намерена попытаться умерить страсти». Предполагается, что она «протянет личную оливковую ветвь Гарри и Меган, так как берет на себя ответственность за последствия интервью», передает РИА «Новости».

Кроме того, как сообщает газета, Елизавета II выпустила специальную инструкцию для сотрудников королевского двора, чтобы предотвратить их участие в публичном обсуждении ситуации.

«Люди буквально приходят в себя после того, что случилось, и некоторые сотрудники (королевского двора) очень хотели бы публично опровергнуть то, что было сказано о них», – заявил изданию источник, знакомый с ситуацией.

«Но королева предприняла очень взвешенный, разумный подход. Она показывает пример. Это дело ее и ее семьи», – добавил он.

Напомним, в интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии.

Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета II, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи.

Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив, что «некоторые воспоминания могут расходиться». Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности, расовую, частным образом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что удар по монархии ставит под вопрос будущее всей Британии.