Послание королевы Елизаветы II принцу Гарри прочли между строк

Близкие к Букингемскому дворцу эксперты попытались расшифровать послание Елизаветы II принцу Гарри, направленное после обвинений в расизме в адрес неназванного члена британской королевской семьи.

Бывший пресс-секретарь королевы Чарльз Энсон заявил изданию Daily Mail, что Елизавета II якобы хотела дать понять, что расстроена, когда писала, что «вся семья опечалена, узнав, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган», передает канал «360».

В официальном заявлении, в частности, сказано, что «воспоминания об определенных событиях» могут отличаться, но принц Гарри и его жена Меган Маркл всегда будут «очень любимыми членами семьи».

«Я думаю, что с этими событиями трудно справиться. И она хочет сделать это честно, но в семейном кругу, а не с помощью публичной дипломатии. Главное в ее послании, что какое бы решение ни приняли принц Гарри и Меган, Ее Величество и семья желают им всего наилучшего», – сказал Энсон.

Королевский комментатор Фил Дэмпьер считает, что «королева отчаянно пытается залечить раны и разобраться с этим наедине». Он указал, что фраза о том, что воспоминания могут отличаться, очень красноречива.

«Королева на самом деле говорит, что Гарри и Меган могут дать свою версию событий или свою интерпретацию разговора, состоявшегося пару лет назад. Она не обвиняет их во лжи, но намекает, что этого могло и не быть», – предположил он.

По мнению комментатора, очевидно, что королева уже поговорила с человеком, который якобы сделал замечание о возможном цвете кожи Арчи, и он представил ей свою версию событий.

«Прежде всего, она хочет сохранить личность старшего члена королевской семьи, который якобы сделал замечание о коже Арчи, в секрете», – отметил эксперт.

Он предположил, что королева хочет оградить близкого человека, которому никогда не позволят забыть об этой реплике, даже если ее не было.

Королевский биограф Том Бауэр заявил, что «хотя воспоминания могут отличаться» – это «изящная фраза, чтобы обвинить Сассексов в фантазиях в стиле Диснея». На его взгляд, ответ Елизаветы является шедевром вежливого отказа и дипломатических объятий.

«Придет момент установить истину, но королева права, она позволит буре утихнуть, а затем приступит к восстановлению непреходящего статуса монархии», – подчеркнул биограф.

Королевский комментатор Фил Дэмпьер предположил, что фраза о неизменно любимых членах семьи является предложением оливковой ветви мира и просьбой успокоиться и больше ничего не говорить.

«Их заверяют, что к их опасениям относятся очень серьезно и что способ решения поднятых ими вопросов – делать это в частном порядке, всей семьей», – сказал он.

Напомним, в интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии.

В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета II, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи.

Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив, что «некоторые воспоминания могут расходиться». Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности, расовую, частным образом.