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В институте Коха заявили о начале третьей волны коронавируса в Европе

10 марта, среда  |  Последнее обновление — 18:49  |  vz.ru
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В России придумали новый способ борьбы с ростом цен

Власть подает сигнал бизнесу о необходимости сдерживать цены Виталий Аньков/РИА «Новости»
Российское правительство вводит новую методу контроля за ценами. Теперь каждое ведомство должно проводить постоянный мониторинг и быстро выявлять резкий рост цен на определенные товары. Как будет работать эта система ценового контроля, чем она отличается от существующей, и главное – поможет ли она удержать рост цен? Эксперты опасаются, что перегибы здесь чреваты возникновением дефицита. Подробности...
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Госдеп атаковал «Спутник V» с неожиданной стороны

В версии Госдепа информационная кампания против американских вакцин превратилась в операцию российских спецслужб Luc Nobout/Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Госдепартаменте США заявили, что российские спецслужбы ведут информационную войну с западными вакцинами через несколько малоизвестных сайтов. Это очевидная чушь, но сейчас эта чушь нужна США и ЕС, чтобы не проиграть в «вакцинной войне». Подробности...
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Российской оборонке пришлось вернуться к советским хитростям

В портовом Гамбурге пограничники пресекли попытку вывоза в Россию «подозрительных» станков Christian Charisius/Reuters
В Германии на три года осудили бизнесмена, поставлявшего России «продукцию двойного назначения». Это были высокоточные станки, необходимые для создания боевых ракет. Российскому ВПК по-прежнему удается, вопреки «крымским» санкциям, добывать на Западе компоненты и оборудование, используя фактически тайные операции. Как избавить отечественную оборонку от зарубежной зависимости? Подробности...
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Чем опасны Москве и Минску польские «проклятые солдаты»

Всего «проклятых солдат», как считают польские историки, было порядка 20 тысяч человек общественное достояние
Из Белоруссии высылают польского консула, Варшава возмущена и угрожает ответом. Причина дипломатического конфликта – так называемые проклятые солдаты и память о них. У поляков и белорусов эта память разная. Одни помнят героев, другие – жестоких убийц. Чего добивались борцы за «объединение польских земель»? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Почему дети стали обузой

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы должны признать, что наша малодетность – от трусости. Что мы боимся не то чтобы буквально «не прокормить» своих детей, мы боимся, что дети помешают нам наслаждаться мелкобуржуазным образом жизни. Подробности...

Кто на самом деле раскалывает общество

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Я не против других политических взглядов, не против протестов и обличений свинцовых мерзостей русской жизни. Уважаю многих оппозиционеров, а либералов, которые в хорошем смысле, просто люблю. Но я против плохих смыслов и в поиске здравого. Подробности...
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Как «русской женщине» Маниже не врезаться в стену

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
«Креативные» и «прогрессивные» цинично лгут и лицемерят, притворяясь для русских своими, правильными традиционалистами – и одновременно продвигая «радужную» повестку. Причем продвигают ее с помощью таких искренне ищущих себя людей, как Манижа. Подробности...
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Русофобы Сербии доказали правоту Достоевского

«Экстремальные санкции» от США и Британии

«Спутник V» подорвал власть в Словакии

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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В институте Коха заявили о начале третьей волны коронавируса в Европе
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    В институте Коха заявили о начале третьей волны коронавируса в Европе

       10 марта 2021, 18:00
    Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Европе в скором времени может начаться третья волна коронавирусной инфекции, заявил президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер.

    «В Европе мы должны опасаться (начала третьей волны COVID-19 – прим. ВЗГЛЯД). Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры. Что касается Германии, то у нас начинается третья волна. У нас есть четкие сигналы. И совершенно ясно, что меры общественного здравоохранения, в том числе сокращение контактов и ношение масок, до сих пор действительны», – цитирует президента института РИА «Новости».

    Вилер добавил, что государствам необходимо соблюдать ограничительные меры по максимуму, так как они помогают спасать тысячи жизней. «Мы должны привить как можно больше людей за наиболее короткое время, иначе мы получим больше серьезных заболевших, чем мы сможем справиться», – предупредил ученый.

    Глава института отметил, что вакцинация показала свой эффект, поскольку в Германии среди пожилых сократилось число серьезных случаев заболевания. В случае, если не будет произведено достаточно вакцин, или в СМИ создадут имидж опасности прививки, то ситуация может выйти из-под контроля, добавил Вилер.

    «Если внезапно вакцинация не будет проведена или недостаточное количество людей по какой-либо причине будет привито, то я абсолютно уверен, что контроль в Германии и других европейских странах вернется этой осенью», – заключил ученый.

    В феврале доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что третья волна COVID-19 уже завершилась, серьезного подъема заболеваемости не было, но не исключена новая волна коронавируса.


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    Глава немецкой комиссии по вакцинации похвалил «Спутник V»

    10 марта 2021, 11:22

    Текст: Наталья Ануфриева

    Председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс дал положительную оценку российской вакцине «Спутник V».

    Мертенс заявил газете Rheinische Post, что «это хорошая вакцина, которая, по всей вероятности, когда-нибудь будет допущена и в ЕС». Он также указал, что «у российских исследователей очень большой опыт в сфере вакцин», и «Спутник V» разработан умело», передает Deutsche Welle.

    Вместе с тем председатель организации, разрабатывающей рекомендации по вакцинации населения Германии, отметил, что «Спутник V», как и препарат шведско-британского концерна AstraZeneca, является векторной вакциной, базирующейся на аденовирусе.

    «Но, в отличие от AstraZeneca, в нем используются два различных векторных вируса для первой и второй дозы. Это очень разумно, поскольку тем самым можно предотвратить потенциальное снижение эффективности из-за иммунной реакции на векторы», – указал Мертенс.

    На данный момент в ЕС допущены три вакцины от коронавируса – препараты BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca. 11 марта EMA, предположительно, одобрит также вакцину американского концерна Johnson & Johnson.

    Вместе с тем в ЕС обвиняют Россию в якобы использовании вакцины от COVID для «ведения пропаганды». Об этом, например, заявил накануне председатель Евросовета Шарль Мишель, указав, что «Европа не будет использовать вакцины в пропагандистских целях».

    Между тем в Венгрии уже началась вакцинация «Спутником V», Чехия и Словакия хотят последовать ее примеру.

    Напомним, общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших его государств.

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    Выжившая при взрыве кислородной будки пенсионерка из Челябинска попала на страницы Vogue

    10 марта 2021, 16:00

    Текст: Наталья Ануфриева

    Фотография 83-летней челябинской пенсионерки Лидии Тучковой, переболевшей коронавирусом, попала на страницы итальянской версии журнала Vogue.

    Тучкова сумела не только победить коронавирус, но и выжить после взрыва кислородной будки в ГКБ №2, где располагался ковидный госпиталь, передает Ura.ru.

    После выздоровления 83-летняя челябинка попала на страницы журнала Vogue, посвященные творчеству фотографов со всего мира. Ее запечатлела с букетом тюльпанов челябинский фотограф Саша Саматова. Фото было приурочено к празднику 8 марта.

    Напомним, взрыв в горбольнице №2 Челябинска, где находился ковидный госпиталь, произошел 31 октября.

    В данный момент госпиталь отремонтирован, ему возвратили функционал поликлиники.

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    В Европе начали продавать фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса
       9 марта 2021, 22:15
    Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    Мошенники в Цюрихе начали распространять листовки с предложением приобрести поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса за 99 швейцарских франков (107 долларов), заплатить за сертификат они предлагают биткоинами, об этом рассказали в местной полиции.

    «Приближающееся открытие границ для людей, вакцинированных от коронавируса, также активизировало мошенников. Они предлагают поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса... Мошенники распространяют листовки формата A5 через почтовые ящики и предлагают поддельный сертификат вакцинации от коронавируса за 99 швейцарских франков», – сообщили в полиции кантона Цюрих, об этом сообщает РИА «Новости».

    Также на сайте полиции были опубликованы листовки мошенников. На них напечатано предложение купить «поддельную вакцинацию», сертификат о ней и справку, также на листовках размещена информация о том, как оплатить услугу биткоинами.

    Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) представит первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе 17 марта, решение же об их практическом применении будет приниматься позднее.  

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    Гондурас заключил контракт на покупку российской вакцины «Спутник V»
       10 марта 2021, 02:33
    Фото: RTД на Русском/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Власти Гондураса подписали контракт на закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил президент республики Хуан Орландо Эрнандес.

    «Мы только что закончили встречу с руководством Российского фонда прямых инвестиций, нам прислали договор о контракте, он подписан», – приводит слова главы республики ТАСС.

    Напомним, в конце февраля Агентство по регулированию в здравоохранении республики Гондурас зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Регистрация вакцины прошла в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Authorization, EUA).

    Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.

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    Голикова допустила необходимость регулярных прививок от коронавируса
       10 марта 2021, 01:34
    Фото: RT на русском/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Коронавирус постепенно превращается в сезонный вирус, поэтому, с высокой долей вероятности, прививаться от инфекции придется регулярно, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «Конечно, то, когда мы снимем маски, связано и с 60% провакцинированного населения, и с соблюдением нашими гражданами в этот период ограничительных мер, и тем, что коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно», – сказала Голикова в интервью ТАСС.

    Вице-премьер отметила, что ни мир, ни Россия пока не накопили достаточного опыта с точки зрения понимания того, сколько держится иммунная защита. «Конечно, сейчас все «подрасслаблены» и считают, что COVID-19 уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус еще никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких», – подчеркнула вице-премьер.

    В минувшую пятницу Голикова сообщила, что два комплекта вакцины от коронавируса получили около 2,5 млн россиян, первый этап вакцинации прошли 5 млн человек. Ранее вице-премьер назвала возможный срок снятия ограничений из-за COVID-19 в России в связи с прогнозируемым достижением коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% населения. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял о планах вакцинировать 40 млн россиян к июню. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.

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    Латвия решила возобновить авиасообщение с Россией

    10 марта 2021, 09:39

    Текст: Наталья Ануфриева

    Правительство Латвии решило с 17 марта возобновить авиасообщение с третьими странами, включая Россию, в том числе будут разрешены чартерные рейсы.

    Международные пассажирские перевозки в третьи страны (не входящие в Евросоюз) были запрещены в Латвии с 17 марта 2020 года из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

    «Правительство Латвии приняло решение о возобновлении (17 марта) авиасообщения с третьими странами, в том числе будут разрешены чартерные рейсы», – сказано в сообщении.

    Министерство сообщения мотивировало свое предложение о снятии запрета на полеты тем, что Эстония и Литва, разрешают пассажирские перевозки в третьи страны и из них.

    В ведомстве отмечают, что на практике складывается ситуация, когда жители Латвии ездят в третьи страны, используя возможности транзита через соседние государства.

    Полеты в Россию из Латвии и обратно до запрета осуществлялись несколько раз в день.

    Ранее Россия возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном.

    До этого было возобновлено авиасообщение с Грецией и Сингапуром. С лета 2020 года Россия частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Индию, Казахстан, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Финляндию, Японию, на Мальдивы и Кубу.

    Также формально возобновлено авиасообщение с Вьетнамом, Грецией, Сингапуром, Эфиопией и Сейшелами.

    В декабре Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля.

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    В Марокко одобрили использование «Спутника V»

    9 марта 2021, 22:24

    Текст: Ксения Панькова

    Научно-консультативный комитет Марокко по коронавирусу одобрил использование в стране вакцин «Спутник V» и Johnson & Johnson, сообщил член комитета Саид Афиф.

    По его словам, комитет дал согласие на использование этих вакцин исходя из двух основных условий – эффективности и условий хранения, передает РИА «Новости».

    Представитель комитета пояснил, что обе вакцины доступны и просты в хранении, что является большим преимуществом. Комитет согласился одобрить оба препарата после соответствующего запроса министерства здравоохранения Марокко, минздрав «получил рекомендацию комитета и изучает ее», сказал Афиф.

    Эпидемиологическую ситуацию в Марокко Афиф охарактеризовал как стабильную. По его данным, в королевстве зарегистрированы не более 30 случаев заражения так называемым британским штаммом коронавируса, не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения бразильским или южноафриканским штаммами. Снижение темпов распространения COVID-19 представитель комитета связал с эффективностью жестких ограничительных мер, своевременно принятых правительством. По данным министерства здравоохранения королевства, число случаев коронавируса с начала пандемии превысило 486 тыс. Скончались 8 тыс. 683 пациента, выздоровели более 472 тыс. человек.

    Напомним, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии.

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    Эпидемиолог назвал главное условие для окончательной победы над коронавирусом в России
       9 марта 2021, 20:00
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Россия входит в фазу стабилизации с постепенным снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил газете ВЗГЛЯД замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, для полной победы над COVID необходимо, чтобы иммунитет к вирусу был у 70 % населения.

    «По сути, уже завершен первый раунд в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это подтверждает официальная статистка, которая есть в настоящий момент: в России практически 4 млн перенесли заболевание, будем считать, что 2–3 млн бессимптомников еще, плюс 5–6 млн привито. Но до окончательной и безоговорочной победы пока все равно далеко», – говорит Горелов.

    Он подчеркивает, что хотя эпидемиологический процесс в стране все еще и продолжается, но статистика говорит о положительных тенденциях: «У нас эпидемиологическая кривая, которая имеет подъемы и некие снижения. Есть и колебания заболеваемости. Сейчас благостный период стабилизации с устойчивой тенденцией к снижению». 

    Горелов отмечает, что подобное развитие ситуации позволяет постепенно отменять ограничительные меры. «Снятия ограничений не зависят от желания кого-то, а определяются четкими, разработанными Роспотребнадзором критериями, которые как раз утверждены Оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией. Весь мир идет по такому сценарию», – объясняет Горелов.

    По его словам, исходя из того, что ограничений становится все меньше, можно проследить положительную динамику по заболеваемости вирусом в том или ином регионе. Но для того, чтобы Россия как можно скорее избавилась от угрозы коронавируса, необходимо выработать коллективный иммунитет, утверждает специалист. Для этого необходимо наличие иммунитета у 70% населения.

    «Один из наилучших сценариев – добиться коллективного иммунитета с помощью вакцинации. То есть либо мы переболеваем все естественным способом, либо прививаемся, где прививка является более безопасным и выигрышным способом. Она, собственно, в первую очередь защищает от тяжелого течения данной болезни», – подчеркивает собеседник. В первую очередь, вакцинация необходима лицам, которые не сталкивались еще с коронавирусной инфекцией, отмечает эпидемиолог.

    Врач и телеведущий Александр Мясников также считает, что пока нет острой необходимости проходить вакцинацию тем, кто уже переболел COVID-19, но, в то же время подчеркнул, что она не принесет никакого вреда.

    Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России улучшается. А главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что страна выходит из второй волны коронавируса, о чем свидетельствуют статистические данные, постепенное снятие ограничений и отсутствие повторного локдауна.

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    Жительница Литвы умерла после применения вакцины Pfizer

    10 марта 2021, 07:51

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Женщина умерла в литовском городе Паневежисе после вакцинации от COVID-19, врачи не связывают смерть с прививкой, сообщает радио Литвы.

    «Женщина 1941 года рождения, у нее был кардиостимулятор. Вакцинирована препаратом Pfizer-BioNTech», – передает РИА «Новости» сообщение радио.

    По словам директора городской станции скорой помощи Паневежиса Руты Рамошкене, после вакцинации женщина объяснила врачам, что ей не хватает воздуха, срочно вызванной бригаде скорой помощи спасти женщину не удалось.

    «Я думаю, у нее был стресс, были также проблемы со здоровьем. Такого внезапного эффекта от вакцины быть не могло», – сказала Рамошкене.

    Напомним, в воскресенье в Японии зафиксировали второй случай анафилаксии после вакцины Pfizer.

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    Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга поставки «Спутник V»

    10 марта 2021, 15:31

    Текст: Ксения Панькова

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем возможные поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Кремля.

    «Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, также сторонами обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. «Отмечен традиционно дружественный и конструктивный характер российско-люксембургского взаимодействия, в том числе в контексте исполнившегося на днях 130-летия установления дипломатических отношений. Подтвержден обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей», – отмечается в сообщении.

    Кроме того, как отметили в Кремле, затронуто также текущее положение дел в диалоге между Россией и Европейским союзом.

    Напомним, применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии.

    Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.

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    Американский биолог допустил ежегодную вакцинацию от COVID-19

    10 марта 2021, 14:37

    Текст: Алина Назарова

    Мутации коронавируса могут потребовать постоянной разработки новых вакцин, в этом случае прививаться от вируса нужно будет ежегодно, считает профессор Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Адам Годзик.

    «На разработку вакцины от гриппа уходит полгода. Модели предсказывают эволюцию вируса гриппа, и вакцины производятся до появления вариантов. Если прогнозы хорошие, то вакцины работают. Если нет – то последует тяжелый сезон гриппа. Именно так, скорее всего, будет вести себя COVID-19», – пишет биолог, передает «Интерфакс».

    По его прогнозу, ученые будут тратить значительные усилия на то, чтобы предсказывать, какой штамм коронавируса придет в следующем году, затем будут модифицироваться вакцины, и людям будет нужно снова прививаться. С вирусом идет жесткая гонка на опережение: если не удастся быстро привить людей и подавить пандемию, новые штаммы могут добиться доминирующего положения и распространиться вплоть до того, что все вакцины потеряют эффективность.

    Годзик отметил, что из новых штаммов особую тревогу вызывают южноафриканский и бразильский, которые из-за мутаций научились сопротивляться антителам, которые появляются после применения существующих вакцин.

    Биолог подчеркнул, что вирусов SARS-CoV-2 много и они постоянно мутируют. «Один из способов понять это – представить, что этот вариант является главной ветвью дерева, у которого есть много меньших ветвей. Некоторые из них, более мелкие, могут расти быстрее других и приобретать большее значение. Этот динамический процесс трудно предсказать», – отмечает ученый.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коронавирус постепенно превращается в сезонный вирус, поэтому, с высокой долей вероятности, прививаться от инфекции придется регулярно. Вице-премьер также отметила, что ни мир, ни Россия пока не накопили достаточного опыта с точки зрения понимания того, сколько держится иммунная защита.

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    В России выявили 9 тыс. новых случаев коронавируса
       10 марта 2021, 11:25
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявлено 9079 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9079 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни.».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1116, Санкт-Петербурге – 959, Нижегородской области – 378. Всего в стране выявлено 4 351 553 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 945 527 человек, из них 13 350 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 466 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 90 275 человек.

    Накануне, 9 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9445. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 366.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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    BioNTech и Pfizer захотели произвести 3 мдрд доз вакцин в 2022 году

    10 марта 2021, 04:55

    Текст: Антон Никитин

    Германская компания BioNTech вместе с американским партнером Pfizer намерена увеличить производственные мощности для обеспечения возможности выпуска до 3 млрд доз вакцины от коронавируса в 2022 году, сообщил гендиректор и соучредитель BioNTech Угур Шахин в интервью Bloomberg.

    По словам Шахина, консорциум BioNTech и Pfizer уже заключил соглашения на поставку в общей сложности 1,3 млрд доз вакцин, при этом количество выпускаемых препаратов будет зависеть от спроса и необходимости проводить дополнительные кампании вакцинации, передает ТАСС.

    «В принципе, мы могли бы и дальше увеличивать производственные мощности», – заявил гендиректор и соучредитель BioNTech. Он также сообщил, что компания исследует действие бустерной ревакцинации третьей дозой вакцины на более устойчивые новые штаммы коронавируса. По словам Шахина, BioNTech уже ведет переговоры о поставках дополнительных доз для такой вакцинации. Ожидается, что новые данные исследования эффективности препарата консорциума против южноафриканской мутации появятся в течение шести-восьми недель. По данным Bloomberg, американская компания Pfizer спрогнозировала выручку от продаж вакцины в 15 млрд долларов в 2021 году.

    Напомним, в феврале ученые в США установили, что штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР, на две трети снижает иммунный ответ организма в случае вакцинации препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech. После этого разработчики «Спутник V» предложили помочь Moderna и Pfizer улучшить эффективность их вакцин.

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    Ученые создали антиковидную маску для носа

    10 марта 2021, 12:21

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Исследователи мексиканского Национального политехнического института создали и запатентовали назальную маску, которая должна помочь в борьбе с коронавирусом в повседневной жизни, сообщило правительство Мексики.

    Как отмечается в пресс-релизе, изобретение «не предназначено для того, чтобы заменить маску, а должно усилить меры по защите здоровья в те моменты повседневной жизни, когда ее (маску) необходимо снимать: при приеме пищи, питье и консультациях стоматолога».

    По словам координатора проекта Акоста Альтамирано, идея создания назальной маски Mask Eating возникла из-за необходимости в дополнительной защите, «особенно перед лицом более заразных вариантов SARS-CoV-2».

    «Акоста Альтамирано отметил, что для создания маски – эффективного барьера для борьбы с заражением SARS-CoV-2 исследовательская группа учитывала размер частичек (менее 5 микрон) и проводила оценку различных материалов, пока не нашла оптимальный для изготовления, которое проводилось в соответствии со строгими стандартами качества», – сообщил источник РИА «Новости».

    Сейчас исследователи ведут переговоры с компанией, которая будет отвечать за производство назальных масок.

    Ранее главврач московской горбольницы №71 и телеведущий Александр Мясников усомнился в эффективности ношения масок и перчаток во время пандемии коронавируса.

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    Черчесов заявил о большей свободе россиян в пандемию по сравнению с другими странами

    10 марта 2021, 09:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Люди в России в условиях новой коронавирусной инфекции живут свободнее, чем в некоторых других странах, заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

    «Пандемия лишила прежде всего мобильности и живого общения. Что касается формата работы, то в сборной, в отличие от клуба, он предполагает дистанционный характер, поэтому мы к нему привыкли», – передает ТАСС слова Черчесова.

    На вопрос о том, что пандемия коронавируса дала ему, главный тренер сборной России ответил: «Возможность проанализировать и переосмыслить какие-то вещи. И конечно, побыть с родными и близкими, что очень важно для каждого человека, в том числе и для меня».

    «В принципе, нормальную жизнь мы ведем и сейчас, просто присутствуют определенные ограничения. Кстати, в России мы начали жить более свободно раньше, чем в других странах. Общаюсь со многими друзьями и коллегами, которые подтверждают, что у них все гораздо жестче», – добавил Черчесов в ответ на вопрос о том, когда, по его мнению, вернется нормальная жизнь.

    Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила об улучшении ситуации с коронавирусом в России. 

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