Инфекционист заявил о возможной новой волне коронавируса

Третья волна COVID-19 уже завершилась, серьезного подъема заболеваемости не было, но не исключена новая волна коронавируса, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Третья волна коронавируса, на мой взгляд, имела место после окончания январских праздников. Когда другие ОРВИ стали более распространенными, подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией не произошло. Это стало следствием того, что сформировавшийся естественный иммунитет защищает уже достаточно большое количество населения», – передает его слова РИА «Новости».

По мнению Вознесенского, не исключена новая волна коронавируса. Он пояснил, что в случае значительной изменчивости вируса и несостоятельности уже выработавшегося иммунитета может начаться новый подъем заболеваемости.

Пока что, по его словам, новые мутации не приводят к всплеску новых случаев COVID-19. «Это говорит о том, что иммунитет пока что протективный. Но если такие изменчивости произойдут, то подъем может быть», – считает эксперт.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 11 749 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни.