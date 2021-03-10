Британия направит корабли ВМС в Арктику для противостояния России

Военно-морские силы Великобритании будут постоянно находиться за северным полярным кругом, чтобы противостоять стратегическому преимуществу России в контроле над новыми торговыми маршрутами, открывающимися из-за таяния льдов а Арктике, пишет Times.

По данным источников, в ближайшие месяцы в состав многонациональной оперативной группы в Баренцевом море войдет британский фрегат на фоне опасений, что изменения климата могут привести к установлению Москвой контроля над полярными регионами. Лондон также опасается, что Россия и Китай якобы могут использовать в своих интересах новые морские пути, которые появляются за северным полярным кругом по мере таяния льдов, передает ТАСС.

«Преуспевание в мире зависит от торговли, и если торговые пути откроются, мы должны убедиться, что они остаются открытыми и не контролируются одной или двумя странами», – приводит издание слова источника в британских ВМС.

В сентябре 2020 года два британских истребителя Typhoon и фрегат «Сазерленд» были направлены за полярный круг, чтобы продемонстрировать приверженность стран НАТО свободной навигации в данном регионе. Впервые за более чем 20 лет британские ВМС возглавили там многонациональную оперативную группу, подойдя к российскому побережью на расстояние всего в 50 морских миль.

Именно климатические изменения будут, по сведениям газеты, определены как «серьезная угроза безопасности» в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны. В документе Global Britain in a Competitive Age, который будет опубликован на следующей неделе, речь пойдет о наиболее глубоком пересмотре оборонной стратегии королевства со времен холодной войны, с четким определением «угрозы стабильности во всем мире».

Британские официальные лица считают, что воздействие глобального потепления на продовольственную безопасность, водоснабжение и, в свою очередь, на миграцию и экстремизм в таких регионах, как африканская зона Сахеля, может иметь самые разнообразные последствия для безопасности Соединенного Королевства.

«За полярным кругом таяние льда открывает новые судоходные маршруты по соседству с Россией, и эти перспективные новые маршруты, которые могут сократить время транзита из Китая в Европу почти вдвое, могут быть оспорены», – приводит издание выдержки из документа британских военных.

Еще в 2019 году министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что страна планирует нарастить военное присутствие в Арктике, «чтобы защитить северный фланг НАТО от России».