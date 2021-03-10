В правительстве предложили ускорить сбор биометрических данных россиян

Правительство намерено активизировать медленно продвигающийся сбор биометрических данных россиян – планируется ввести «административные меры», в том числе закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг в отсутствие биометрии. За два года власти рассчитывают увеличить число записей в Единой биометрической системы (ЕБС) до 70 млн с текущих 164 тысяч.

В Минцифры 26 февраля прошло совещание, посвященное применению ЕБС (управляется «Ростелекомом») для удаленной идентификации абонентов связи, на котором обсуждался вопрос увеличения количества способов сбора биометрических данных россиян. По словам участников совещания, чиновники Минцифры, признавая крайне низкий темп заполнения ЕБС, обещали «решить вопрос административными мерами». Речь, в частности, идет о том, чтобы стимулировать граждан сдавать биометрию в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ) и через специальное мобильное приложение.

«Без сдачи биометрии некоторые госуслуги могут стать недоступными удаленно», – уточнил источник «Коммерсанта».

В результате в течение двух лет в Минцифры рассчитывают увеличить число биометрических «слепков» граждан в ЕБС до 70 млн, что равно числу подтвержденных профилей на портале госуслуг.

ЕБС запущена в июле 2018 года и представляет собой платформу для дистанционной биометрической идентификации граждан России. Инициатором проекта выступили ЦБ и Минцифры. По состоянию на февраль в системе было зарегистрировано около 164 тыс. россиян.

Сейчас данные в ЕБС могут собирать только банки – согласно официальным данным, это делают 228 кредитных организаций. Однако в каком количестве подразделений это должно происходить, законодательно не записано, и банкиры не проявляют особого рвения. Их пытается со своей стороны подталкивать ЦБ – регулятор уже подготовил проект документа, который обяжет все банки с универсальной лицензией организовать сбор биометрии в 80% подразделений в населенных пунктах с численностью более 1 тыс. жителей.

Пользуются ЕБС пока тоже в основном банки: за запрос для подтверждения личности они платят 200 рублей, из которых «Ростелеком» 100 рублей отдает банку, поставившему «слепок» данных, а 100 рублей оставляет себе. С 1 января 2021 года к ЕБС также подключились страховые компании.

Минцифры прорабатывает возможности применения ЕБС в различных сферах правоотношений и ведет работу по возможности сбора биометрических образцов в МФЦ по желанию граждан. В феврале оно разработало соответствующий проект постановления правительства, который опубликован для общественного обсуждения. Он вносит изменения в правила организации деятельности МФЦ, дополняя их функции за счет сбора биометрических данных и внесения их в ЕБС.

В «Ростелекоме» уточнили, что также планируется запуск решения для самостоятельной регистрации биометрии с использованием мобильного приложения. По словам представителя компании, на основе биометрии граждане смогут проводить оплату «по лицу», проходить на массовые мероприятия, заключать договор с мобильным оператором, получать услуги нотариуса, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах.