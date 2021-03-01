Эпидемиолог оценил необходимость масочного режима для привитых от COVID-19 МИД заявил о росте интереса к «Спутнику V» в ЕС 1 марта 2021, 16:10 Текст: Ксения Панькова

Замглавы МИД России Александр Грушко отметил рост интереса к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» в Европе. Он сообщил, что многие страны ЕС готовы не ждать одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а использовать национальную сертификацию. «Наша позиция известна: мы готовы оказать всем содействие, кто в этом реально нуждается, готовы договариваться о различных формах такого взаимодействия – начиная от поставок и завершая налаживанием производства в тех странах, где для этого есть промышленная и иная основа», – сказал он, отвечая на вопрос о сотрудничестве с европейскими странами по поставкам российской вакцины, передает РИА «Новости». Грушко напомнил, что об интересе к вакцине «Спутник V» недавно заявили Люксембург и Чехия. По его словам, Россия получает много неофициальных сигналов от других стран ЕС. «Многие из них исходят из того, что реальное сотрудничество можно будет наладить, когда наш препарат будет сертифицирован, но некоторые обозначают свою готовность пойти путем национальной сертификации, что будет достаточно для применения наших вакцин в соответствующих странах», – добавил дипломат. Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что республика может начать вакцинацию от коронавируса российском препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). До этого президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил главе российского государства Владимиру Путину просьбу предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V». Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Названы снижающие эффективность вакцин от COVID-19 факторы 28 февраля 2021, 19:56 Текст: Абдулла Шакиров

Генетические мутации новой коронавирусной инфекции снижают эффективность вакцин от COVID-19, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. «Мы воспринимаем (варианты) очень серьезно… Если есть новый вариант, он уменьшает потенциал вакцины», – цитирует специалиста РИА «Новости». Тем не менее, у вакцин остается «подушка безопасности», отметил Фаучи. «Это говорит нам, что не надо отчаиваться по поводу вариантов», – сказал он. На этой неделе в Нью-Йорке обнаружили новый вариант коронавируса, мутации которого могут снизить эффективность вакцин. Ранее в Финляндии выявили новый штамм COVID с 15 отличиями от предыдущих видов вируса. Сербия поблагодарила Россию за «Спутник V» 1 марта 2021, 01:56 Текст: Антон Антонов

Президент Сербии Александр Вучич лично встретил новую поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» из России и поблагодарил «российских друзей». Вучич встретил груз в аэропорту Белграда. Также в церемонии встречи приняли участие члены правительства Сербии и посол России Александр Боцан-Харченко. Вучич заявил, что «сегодня важный день». Он подчеркнул, что «российские друзья выполнили все абсолютно вовремя». Вучич поблагодарил Россию и «особенно президента Путина» за «помощь сербскому народу». «Большое спасибо президенту Путину, вам лично, господин посол, всей команде», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Танюг». Он выразил надежду, что до конца года Сербия сможет сама производить «Спутник V». Боцан-Харченко отметил, что российская сторона «приложит все усилия, чтобы к июню Сербия имела возможность расфасовки и дистрибуции вакцины», а «до конца года – и производства вакцины здесь, в Сербии, для всего региона». Тем временем глава МВД Сербии Александар Вулин в эфире канала Pink заявил, что «идея европейской солидарности была смертельно ранена миграционным кризисом и окончательно убита пандемией коронавируса». Он признался, что «не сторонник вступления Сербии в ЕС, но передвижение по Европе без границ всегда было привлекательным». «Сейчас вам говорят: у вас не будет и этого», – сказал он, подчеркнув, что в Европе только Сербия предлагает своим гражданам на выбор четыре вакцины: Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca и «Спутник V». Отметим, что в Сербии до сих пор нет ни одной вакцины, переданной по программе COVAX. Напомним, Вучич осудил предложение ЕС ввести паспорта о вакцинации от COVID, назвав эту идею позорной и антиевропейской. Отметим, что уже около 40 стран зарегистрировали «Спутник V». В России выявили 11,6 тыс. новых случаев коронавируса 1 марта 2021, 11:04

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 11 571 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 11 571 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 12% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2097, Санкт-Петербурге – 943, Московской области – 629. Всего в стране выявлено 4 257 650 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 823 074 человек, из них 11 277 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 333 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 86 455 человек. Накануне, 28 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 359. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 212. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В ЦКПЗ США одобрили вакцину Johnson&Johnson от COVID-19 1 марта 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

Специальная комиссия федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США одобрила использование вакцины Johnson&Johnson от коронавируса, сообщают СМИ. Ее члены проголосовали за то, чтобы рекомендовать использование вакцины Johnson&Johnson американцами старше 18 лет. Вакцину смогут начать распространять, когда глава центров Рошель Валенски утвердит рекомендацию, передает ТАСС со ссылкой на CNBC. Напомним, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов минздрава США сообщило, что выдало Johnson&Johnson разрешение на использование вакцины. Вакцину производит Janssen Pharmaceutica – подразделение Johnson&Johnson. Новая вакцина требует только одной инъекции. Ученые призвали нарастить темпы вакцинации от COVID-19 в России 1 марта 2021, 11:33 Текст: Алина Назарова

России необходимо срочно наращивать темпы вакцинации от коронавируса, страна отстает по этому показателю от США и Великобритании, что повлечет последствия, считает ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов. «Вакцинирование нужно наращивать, принимать меры. Мы очень буксуем по сравнению с другими странами. Последние цифры говорят о трех миллионах всего. Причем не ясно, три миллиона человек провакцинировано или три миллиона доз вакцины использовано. По данным Bloomberg, в Великобритании уже 15 миллионов доз, а в США в день вакцинируют 1,3 млн человек. Нужно срочно исправлять ситуацию. Чтобы все было красиво», – заявил Ura.ru Чепурнов. Эксперт отметил, что в РФ не публикуется четкая информация о количестве привитых граждан. Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медпрофилактике УрФО Сергей Токарев также считает, что низкие темпы вакцинации могут привести к печальным последствиям. «В тех темпах, в которых вакцинация сейчас идет, мы очень сильно рискуем. Плетемся, отставая от многих стран. Тем самым даем вирусу простор для размножения и появления новых мутаций. Из-за низкой информированности люди не доверяют медикам и прививке. Коронавируса боятся меньше, чем вакцины от него, думают, что лучше переболеть. Но это не так. Последствия могут быть печальными», – сказал Токарев. В России зарегистрированы три вакцины от COVID-19. Россияне могут выбирать между препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Также в марте ученые обещают выпустить «облегченную» вакцину «Спутник Лайт». Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета. В ВОЗ дали советы отказавшимся вакцинироваться от COVID россиянам 1 марта 2021, 15:04 Текст: Абдулла Шакиров

Отказавшимся от вакцинации от новой коронавирусной инфекции лучше оставаться дома и никуда не выходить, посоветовала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Коронавирус – очень тяжелое заболевание, дающее серьезные осложнения, поэтому отказ от прививки также может иметь большие последствия, предупредила специалист. «Первое – вы сами рискуете, второе – вы рискуете перенести инфекцию другим людям», – передает слова Вуйнович РИА «Новости». По словам представителя ВОЗ, каких-то конкретных рекомендаций для отказавшихся от вакцинации нет, поскольку существуют инфекции, при которых «любой уровень иммунитета не может помочь» – например натуральная оспа или корь. Также Вуйнович отметила, что здоровый человек с непораженными клетками будет легче переносить любой вирус. Вакцинация в России началась в декабре, а с 18 января проходит массовая вакцинация. В Москве сделать прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, а также в частных медицинских учреждениях. Кроме того, в столице с 18 января работают выездные бригады вакцинации. Ученые призвали нарастить темпы вакцинации от COVID-19 в России. Напомним, в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Также в марте ученые обещают выпустить «облегченную» вакцину «Спутник Лайт». Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета. Скворцова рассказала о разработке вакцины от COVID-19 с иммунитетом на 13-17 лет 1 марта 2021, 14:15 Текст: Алина Назарова

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разрабатывает вакцину от коронавируса с иммунитетом на клеточном уровне, который держится годами, рассказала глава ведомства Вероника Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным. «И второй момент, если вы позволите, это разработка новой технологической платформы для создания вакцин против COVID-19 следующего уже поколения. В том случае, если изменчивость вируса будет такова, что накопившаяся мутация в S-белке в рецепторном домене не позволит связываться антителам, мы разрабатываем вакцину, которая отличается тем, что воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и прежде всего вызывает развитие не гуморального иммунитета, то есть через активацию антител, а развитие клеточного иммунитета, цитотоксического иммунитета, преимуществом которого является длительность», – сказала Скворцова. По ее словам, «если антительный иммунитет, как правило, держится месяцами, то клеточный иммунитет – годами, и в экспериментальных определенных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13-17 лет», передает РИА «Новости». Кроме того, Скворцова заявила, что в России проводят клинические исследования препарата, блокирующего определенные части COVID-19, к середине марта закончат первую фазу. «Уникальный препарат, основанный на применении микро-РНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса – это так называемый РНК-полимеразный сайт», – сказала она. По ее словам, препарат получил название «Мир-19». Он абсолютно безопасен для человека, но с высокой эффективностью поражает вирус, предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, пояснила глава ФМБА. «С учетом того, что это новая молекула (она новая, запатентованная и аналогов не имеет), мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей. Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже к работе с пациентами, переходим ко второй фазе», – добавила Скворцова. Она также сообщила, что ФМБА России планирует завершить первую фазу клинических исследований препарата «Мир-19» к середине марта. «30 декабря мы получили разрешение на клинические исследования – все уже закончено было, вся доклиника. Сразу после Нового года эти клинические исследования начаты». Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета. ВОЗ вычислила процент имеющих антитела к коронавирусу жителей Земли 1 марта 2021, 09:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. Сваминатан отметила, что ВОЗ следит за исследованиями, в которых анализируют очаги заражения в некоторых городах мира. Хотя результаты исследований показывают, что подчас не менее половины населения города имеют антитела к коронавирусу, это не позволяет говорить о достижении коллективного иммунитета. «ВОЗ следит за этими сероэпидемиологическими исследованиями, по последним подсчетам, их было около 500. И если рассматривать их вместе, получается, что менее 10% населения мира имеют антитела к этому вирусу», – передает РИА «Новости» слова Сваминатан. «Безусловно, местами, например, в густонаселенных городских районах, есть очаги, в которых 50-60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Однако из этого не следует, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета», – отметила эксперт, пояснив, что когда не имеющие антител жители такого населенного пункта выезжают за его пределы, они по-прежнему подвергаются риску заражения. Единственный способ достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах – вакцинация, заявила Сваминатан. Ранее глава разработавшего вакцину от коронавируса Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что при первичном инфицировании коронавирусом могут образоваться антитела, которые при повторном заболевании усиливают эффект заражения. Горбачев призвал одолеть пандемию без политических игр и интриг 1 марта 2021, 09:56 Текст: Алина Назарова

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев призвал работать сообща, «без политических игр и интриг», чтобы совместными усилиями одолеть пандемию коронавируса. «Сейчас надо в первую очередь общими усилиями одолеть пандемию. Без каких-то политических игр, интриг и так далее», – заявил Горбачев в комментарии РИА «Новости». Горбачев также считает, что российская наука показала свой потенциал в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. «Хорошо, что российская наука показала свой потенциал. Это меня очень обрадовало», – отметил бывший советский лидер, продолжая тему борьбы с пандемией. Ранее Горбачев заявил, что военные расходы государств непомерны, особенно в условиях пандемии, также следует обратить внимание на экологические проблемы, но без наращивания контактов между странами эти вопросы не решить. На Украине заявили о начале третьей волны пандемии коронавируса 1 марта 2021, 13:49 Текст: Елизавета Булкина

Украина вступает в третью волну пандемии коронавируса, темпы заболеваемости в стране растут, заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк. «Темпы распространения коронавируса в стране растут. Никакого самоуспокоения. Украина вступает в третью волну пандемии», – цтирует ее ТАСС. При этом, по словам Кондратюк, «правительство делает вид, что все под контролем». «И это на фоне мизерных темпов вакцинации, которая началась с опозданием и не остановит темпы распространения вируса», – заявила вице-спикер. Она потребовала, чтобы минздрав отчитался по ситуации. «Требую немедленного отчета министра Максима Степанова на часе вопросов к правительству», – сказала Кондратюк. Вице-спикер также назвала провальной подготовку системы здравоохранения к вакцинации населения от коронавируса. Напомним, 24 февраля Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» президент Украины Владимир Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. На Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 4 285 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в стране достигло 1 352 134, умерли 26 050 человек. Крым ослабил коронавирусные ограничения 1 марта 2021, 10:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава Крыма Сергей Аксенов снял часть ограничений из-за COVID-19 изменениями в указ о повышенной готовности, сохранив обязательный масочный режим, а также ограничения по работе общепитов и развлекательных центров, следует из его нового указа. Изменения коснулись проведения корпоративов, банкетов, торжественных мероприятий и свадеб – запрет на их проведение снят указом главы республики, передает РИА «Новости». Ослаблены ограничения по работе кинотеатров и театров. Теперь в залах смогут располагаться до 75% зрителей от полного числа мест, говорится в опубликованных изменениях в указ главы Крыма от 17 марта 2020 года. Остались ограничения по работе ресторанов, кафе, баров и столовых – в них можно обслуживать до 50% от всех посадочных мест. Продлены запреты на работу хостелов, а также развлекательных центров, в том числе детских, в выходные дни. Эти ограничения продлены до 1 апреля. Масочный режим, а также соблюдение дистанции в полтора метра сохранены до особого распоряжения, говорится в указе главы Крыма от 1 марта. Напомним, в ноябре Аксенов заявил, что в Крыму из-за эпидемиологической обстановки власти приняли решение отменить новогодние корпоративы. 15 января новогодние ограничения сняли. Эпидемиолог оценил необходимость масочного режима для привитых от COVID-19 1 марта 2021, 15:49 Текст: Елизавета Булкина

Масочный режим остается обязательным в условиях пандемии, поскольку даже привитые от коронавируса люди могут быть источниками инфекции, заявил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в рамках круглого стола «Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?». «Пандемия, к сожалению, продолжается, и как-то внимание нельзя снижать к обычным, таким проверенным уже мерам профилактики, как физическое дистанцирование и маски. Это очень важная вещь. И даже привитые, они тоже могут быть в какой-то мере источником инфекции», – передает его слова РИА «Новости». Брико добавил, что случаи коронавируса в России по-прежнему фиксируются, по Москве в последние дни снижения нет вовсе. «Нужно проявлять внимание и настороженность к себе и к своим близким. Да, вакцинация очень важна, но обычные проверенные меры нужно продолжать использовать», – отметил эпидемиолог. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит. Акция «Оранжевая нить» стартовала в России 1 марта 2021, 14:52 Текст: Алина Назарова

Масштабное празднование годовщины всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе началось в России 1 марта. Главным атрибутом акции стала оранжевая нить – символ объединения и победы над пандемией. Присоединиться к всероссийскому флешмобу #ГодКакМыВместе можно, повязав оранжевую нить на правое запястье. Кроме того, любой желающий самостоятельно может изготовить значок «Сердце добра» из ниток и бумаги и прикрепить его на лацкан как символ отзывчивости, неравнодушия и общей победы над пандемией, говорится в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Также с 1 по 6 марта россияне могут принять участие в онлайн-челленжде «Оранжевая нить» в социальной сети TikTok. В рамках акции в коротком видеоролике волонтеры, члены региональных штабов #МыВместе и жители регионов передают друг другу оранжевый клубок ниток. Кроме того, россияне могут присоединиться к всероссийскому оффлайн-флешмобу #МыВместе. Участники во всех регионах страны выстраиваются вместе и передают друг другу цельный клубок оранжевых ниток. В момент передачи клубка каждый произносит слово, которое у него ассоциируется с годом пандемии, акцией #МыВместе и добровольчеством. Во втором формате флешмоба участники во всех уголках России становятся в круг, каждый берет в руку клубок оранжевых ниток и перекидывает его любому другому участнику, ухватившись за свою нить. Спустя несколько секунд в центре круга образуется множественное переплетение нитей, что является визуализацией связи участников и символом причастности к акции #МыВместе. В завершение флешмоба каждый берет кусочек нити и повязывает себе на запястье. «Совсем не верится, что прошел уже год с тех пор, как вся страна объединилась перед лицом настоящего врага, и что мы вместе смогли выстоять в этой тяжелой борьбе. Символ акции – оранжевая нить – представляет собой часть большого единого клубка. Он показывает, что любые невзгоды и трудности будут преодолимы, если мы будем вместе. Нам всем пришлось нелегко в прошлом году, но именно взаимопомощь и неравнодушие каждого помогли нам справиться с пандемией», – рассказал руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МыВместе, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук. Кроме того, в рамках акции «Спасибо» россияне могут поблагодарить каждого человека за помощь, проявление ответственности и сохранение самоизоляции в этот тяжелый год. Для этого необходимо записать видео со словами благодарности и разместить его в социальных сетях с хештегом #МыВместеСпасибо. 6 марта волонтеры «Мы вместе» дадут старт акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню. Добровольцы предложат всем мужчинам страны присоединиться и подарить цветы девушкам на главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха, передает ТАСС. Также добровольцы подарят апельсины пациентам и врачам в больницах, пожилым людям. «Сетевые магазины будут бесплатно дарить апельсины и мандарины посетителям, а в регионах России на территории оранжерей, ботанических садов и теплиц школьники посадят апельсиновые деревья», – отмечается в сообщении. По случаю празднования года с момента старта акции «Мы вместе» в интернете пройдет большой юбилейный концерт «Бабушки-онлайн». Его зрителями станут жители 200 домов престарелых. В Clubhouse создадут клуб «Мы вместе». Это предоставит участникам возможность присоединиться к комнате с живой беседой лидеров общественного мнения, представителей всероссийской и международных добровольческих организаций. 5-6 марта в Москве состоится встреча всероссийской команды «Мы вместе». Руководители региональных штабов, волонтеры и представители ресурсных центров добровольчества из 85 регионов России впервые после самоизоляции соберутся вместе на очном мероприятии. В ходе встречи участники обсудят постпандемийные инициативы, проекты участников акции и обменяются накопленным за это время опытом, сказали в пресс-службе. #МыВместе – Общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Организаторами акции выступают платформа Dobro.ru, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики». Финляндия повторно ввела режим ЧП из-за коронавируса 1 марта 2021, 14:38 Текст: Абдулла Шакиров

Финляндия вновь ввела режим чрезвычайного положения в связи с ростом распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила премьер-министр республики Санна Марин. «Чрезвычайное положение вводится на тех же основаниях, что и год назад», – передает слова премьера ТАСС. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 был введен Хельсинки в марте прошлого года. Тогда были закрыты школы и ограничено число участников общественных мероприятий. Кроме того, Финляндия ограничила движение через границу. Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса 1 марта 2021, 14:00 Текст: Елизавета Булкина

Испытания российских вакцин от коронавируса доказывают их эффективность против новых штаммов COVID-19, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой. «Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе», – передает слова главы государства ТАСС. «Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов», – подчеркнул Путин. Ранее специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердили эффективность российских вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» в отношении британской мутации коронавируса.