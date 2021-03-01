Адвокат назвал политически мотивированным решение ЕСПЧ по делу Навального

Европейский суд по правам человека злоупотребил правилом 39 при рассмотрении дела Алексея Навального, Россия не станет освобождать блогера в рамках обеспечительных мер по требованию ЕСПЧ, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы, заявил российский адвокат и английский солиситор Дмитрий Гололобов.

Гололобов в колонке для газеты «Ведомости» указал, что для знакомых с практикой ЕСПЧ указание «срочно освободить» Навального выглядит как необдуманное и политически мотивированное решение. Адвокат предложил посмотреть на разъяснения самого ЕСПЧ и его практику непредвзятым взглядом, без учета самого уголовного дела Навального.

«Итак, Европейский суд на своем сайте разъясняет: «Суд в соответствии с правилом 39 регламента суда может указать на временные меры любой договаривающейся стороне конвенции. Временные меры – это срочные меры, которые в соответствии с устоявшейся практикой суда применяются только там, где есть неизбежный риск нанесения непоправимого вреда». И далее: «В большинстве случаев заявитель просит о приостановлении высылки или выдачи. Суд удовлетворяет такие просьбы о принятии временных мер только в порядке исключения, когда в противном случае заявитель столкнется с реальной опасностью серьезного и необратимого вреда». Какой «серьезный и необратимый вред» может быть нанесен Навальному? Он не жаловался на пытки, на плохие условия, на отсутствие питания. Мало того, государство сейчас несет повышенную ответственность за его жизнь и здоровье», – указал Гололобов.

Он напомнил, что вся история применения правила 39 регламента Европейского суда была почти всегда связана с временным запретом экстрадиций, как в деле Babar Ahmad and Others v. United Kingdom или в деле Nivette v. France. В последнем случае заявителя, гражданина США, подозревали в убийстве своей подруги. Он утверждал, что его экстрадиция в США противоречила бы статье 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, так как за такого рода преступление ему угрожала смертная казнь либо пожизненное заключение. Европейский суд по правам человека постановил в порядке правила 39 остановить экстрадицию в США. Также срочные меры применялись по целой группе дел, связанных с необходимостью обеспечения лечения, как, например, в деле Paladi v. Moldova, когда суд потребовал от правительства Молдовы не передавать заявителя из специализированной больницы, куда он был принят, обратно в тюремную больницу, где он ранее содержался, пока суд не рассмотрит это дело. «Но и эти дела и близко не имеют ничего общего с требованием «взять и выпустить в интересах сторон», – подчеркнул юрист.

Он также напомнил, что в одном из самых известных российских дел, связанных с применением правила 39 регламента Европейского суда, – Aleksanyan v. Russia – суд не потребовал «немедленно выпустить» человека, страдавшего ВИЧ и онкологией, а указал лишь на необходимость его лечения в подходящих условиях. «И на этом примере очень хорошо видно, насколько неожиданно и беспрецедентно решение ЕСПЧ в случае с Навальным», – добавил Гололобов.

Как заметил российский Минюст, Россия не сможет освободить Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕСПЧ, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, «определенным переходом за красную линию.

«Из позиции Минюста и направленных им в Европейский суд письменных возражений, требующих пересмотреть его решение относительного Навального, очевидно, что Россия даже и не подумает исполнять подобное предписание. Даже Европейский суд не может заставить независимый суд независимого государства рассмотреть дело, как он того желает. Указать на необходимость и целесообразность пересмотра может, а обязать принять определенное решение – нет. И неоднократные прецеденты неисполнения указаний ЕСПЧ по правилу 39 известны. Ничего экстраординарного в тех случаях не случилось», –заключил адвокат.

Ранее иностранные эксперты также указали на двойные стандарты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) после принятия решения о немедленном освобождении блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше».

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 17 февраля призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному является недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕСПЧ, требуя освободить Алексея Навального, разрушает международно-правовую основу, которую сам и создал.