Эксперт оценил перспективы оштрафовать Twitter на 20% годовой выручки

«В случае приостановки работы Twitter мы сможем создать его аналог. Но я не верю в то, что нам удастся взыскать штрафы с этой компании», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Александр Малькевич, комментируя указания Роскомназдора на «злостные нарушения российского законодательства» со стороны Twitter из-за неудаления почти трех тысяч материалов с запрещенной информацией.

«Принципиальная позиция Twitter – игнорировать россиян в самом широком смысле этого слова. Этот сервис не исполняет наше законодательство и не платит штрафы. Поэтому я не верю, что России удастся взыскать с компании штраф в размере одной пятой от суммы ее годовой выручки», – считает первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич. Речь идет о сумме примерно в 692 млн долларов.

Собеседник напомнил, что Общественная палата составила антирейтинг интернет-площадок, которые недружелюбны по отношению к пользователям и размещают деструктивный контент. Первое место в нем с большим отрывом занял именно Twitter.

«Поэтому, – продолжил Малькевич, – пришло время переходить к решительным действиям. Мы должны потребовать от Twitter соблюдения нашего законодательства. Если этого не произойдет, тогда необходимо лишить площадку возможности зарабатывать деньги в нашей стране, а затем и вообще работать, потому что они все равно не хотят это делать цивилизованным путем».

«Причем эта сеть давно не пользуется популярностью в России. Сейчас есть огромное количество альтернатив. Если будет запрос со стороны общества, то аналог Twitter мы вполне сможет создать», – подытожил Малькевич.

Напомним, социальную сеть Twitter обвинили в злостном нарушении российского законодательства. «Сообщаем, что с 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещенной информацией: про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению самоубийства – 2336 материалов; с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 352 материала; про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств – 174 материала», – говорится в сообщении ведомства.

В общей сложности в отношении информации, признанной запрещенной, Роскомнадзор направил в компанию более 28 тыс. требований об удалении.

Роскомнадзор напомнил, что согласно российскому законодательству, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса на юридические лица налагается штраф от 800 тыс. до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

В комментарии газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко сказал, что «Twitter практически не зарабатывает денег в России, поэтому для него не очень важно присутствие здесь».

Ранее инициативная группа членов Общественной палаты (ОП) России и Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) представила рейтинг интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента. Первое место в антирейтинге соцсетей занял Twitter, вторую позицию – Facebook, а третьим стал Instagram. Далее расположились YouTube, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники».