Дипломат исключил взаимную высылку послов России и стран ЕС

Эксперт объяснил заявления о выгоде США от обострения конфликта России и ЕС

«Не стоит переоценивать ситуацию, которая развернулась вокруг Навального. Этот случай – несущественный элемент в общем контексте тех проблем, которые стоят перед Америкой и Европой в отношениях с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя предположения американских СМИ о выгоде, полученной США после неудачного визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву.

«Рассуждения о выгоде, которую получит США от обострения конфликта между Евросоюзом и Россией, имеют исключительно внутриполитические причины. Вопрос, сможет ли Байден восполнить ущерб, нанесенный Трампом отношениям с европейцами, очень волнует американскую политизированную общественность. Америка потеряла авторитет в Евросоюзе, а такой конфликт может показать Европе – Россия ей точно не друг», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Однако, по мнению собеседника, эти предположения «не имеют ничего общего с реальностью». «Напряжение между Россией и ЕС существует уже давно: совместная политическая повестка либо сузилась, либо вообще исчезла, а понимание вопросов, требующих обсуждения, стало совершенно разным. Европа проводит линию, согласно которой залогом сотрудничества и партнерства может быть только соответствие российской политики европейским стандартам. Россия же, наоборот, полагает, что внутренние дела страны не имеют отношения к внешнему курсу. Это глубокое расхождение между Москвой и Брюсселем в понимании устройства государственной политики является продуктом последних 30 лет, и задачи администрации Байдена с ним никак не связаны», – уверен политолог.

Лукьянов отметил, что в начале 2000-х годов существовали предположения о том, что политические расхождения с Америкой могут подтолкнуть Европу к повороту в сторону России. «Это было связано с иракской размолвкой между США и ЕС, после это повторилось при Трампе. Но практика показала, что это не так: Европа никогда не имела выбора между Россией и Америкой. Европа боится Россию независимо от того, вместе она с Соединенными Штатами или отдельно. Она просто ищет способы гарантировать свою безопасность», – полагает собеседник.

«Не стоит также переоценивать и ситуацию, которая развернулась вокруг Навального. Этот случай – несущественный элемент в общем контексте тех проблем, которые стоят перед Америкой и Европой в отношениях с Россией. С нашей стороны это выглядит как некоторое преувеличение собственной значимости», – заключил Лукьянов.

Ранее американское издание Wall Street Journal опубликовало статью с предположением, что конфликт Евросоюза и России после поездки главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву может облегчить сотрудничество Брюсселя и администрации США Джо Байдена.

«Последний конфликт Европейского союза с Россией предоставил США возможность отстаивать совместную позицию в отношении Москвы, поскольку официальные лица по обе стороны Атлантики рассматривают вопрос, как привлечь Кремль к ответственности за ситуацию с Алексеем Навальным», – сообщает издание.

Газета также отмечает, что в последние годы Москва якобы пыталась разделить США и ЕС, «но события прошлой недели предоставили администрации Байдена новые возможности». «Госсекретарь Энтони Блинкен заявил на прошлой неделе, что Вашингтон хочет тесно координировать со своими европейскими союзниками действия Москвы в отношении Навального», добавляет издание.

Тем временем глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.

5 февраля Лавров по итогам переговоров с Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми.