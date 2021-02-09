Политолог: Вместо беглых олигархов теперь Запад использует Навального Журналист Попова рассказала о съёмках на вилле Навального в Германии 9 февраля 2021, 02:25 Текст: Антон Никитин

Шеф европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова рассказала о съемках на вилле, в которой жил Алексей Навальный во время нахождения в Германии. Попова отвергла утверждение владельца виллы, в которой жил Навальный в Германии, о том, что съемочная группа «России 1» якобы снимала его скрытой камерой, а сам он якобы не знал, что говорит с российскими журналистами. «Ага, скрытой камерой, которую оператор держал как обычно в руке перед лицом говорящего она, которого, в свою очередь, на тот момент не заинтересовала бумага на немецком о том, что мы – журналисты телеканала «Россия» в рабочей командировке», – написала Попова в своем Telegram-канале. Ранее Анастасия Попова была специальным корреспондентом «Вестей» на Ближнем Востоке, освещала военные действия в Сирии, удостоена редкой в мирное время государственной награды – медали «За отвагу». Репортаж Анастасии Поповой о пребывании Навального в Германии вышел в программе «Вести недели» на «России 1» в воскресенье, 7 февраля. Шеф европейского бюро ВГТРК показала виллу в престижнейшем районе Фрайбурга, которую арендовал Навальный, а также подсчитала, что на проживание в течение двух месяцев блогер потратил почти 30 тыс. евро. Телеведущий Дмитрий Киселев оценил репортаж Поповой о вилле Навального в Германии как блестящую работу. «Репортаж, который делала Настя Попова, – блестящий совершенно – стал самодостаточным событием», – отметил телеведущий. Саму виллу, в которой жил Навальный во время нахождения в Германии, Киселев назвал чрезмерной роскошью.

Явлинский резко раскритиковал Навального 7 февраля 2021, 13:00

Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский опубликовал на личном сайте программную статью с резкой критикой блогера Алексея Навального. Он осудил методы политической борьбы блогера, отметив, что они ориентированы на «разжигание примитивной социальной розни», а демократическая Россия несовместима с политикой Навального. «Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой (достаточно вспомнить обещания денежных компенсаций через ЕСПЧ за задержания)», – говорится в публикации Явлинского. По его словам, блогер и его окружение сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях. «Навальный, как единоличный вождь, ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции», – отметил он. Явлинский считает, что поддерживать Навального, как политика, или нет, каждый может решать сам. «Но надо понимать: демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления», – подчеркнул политический деятель. Расследования Навального, по словам Явлинского, к сожалению, не имели и не могут иметь практических результатов для общества. «Поэтому главный общественно значимый эффект, на который ориентирована стилистика «разоблачительных» фильмов Навального – это разжигание примитивной социальной розни», – добавил он. Осенью 2013 года СКР предъявил братьям Навальным окончательное обвинение по делу о хищении более 26 млн рублей у компании «Ив Роше». В декабре 2014 года Алексей и Олег Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея Навального – к трем с половиной годам условно. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по этому делу сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении Навальным 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжиться в конце следующей недели. Боррель подвел итоги визита в Москву 6 февраля 2021, 21:47

Фото: European Union/XinHua/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

Отношения России и Евросоюза нельзя назвать удовлетворительными, однако дипломатические связи должны всегда поддерживаться, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита в Москву. «Дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных», – передает слова Боррреля РИА «Новости». Представитель ЕС отметил, что в Европе озабочены ситуацией с правами человека в России, а также осудил арест блогера Алексея Навального, призвав к его освобождению. Кроме того, он осудил решение Москвы выслать трех европейских дипломатов, отвергнув обвинения в их адрес и предложив России пересмотреть свое решение. По словам Борреля, 22 февраля он обсудит итоги визита в Москву с главами министерств иностранных дел стран ЕС. Он сообщил, что на этой встрече будут рассматриваться и арест Навального и «дальнейшие действия ЕС» в связи с этой ситуацией. Боррель находился с визитом в России 4-6 февраля. Он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым и представителями российских общественных организаций. На встрече с Боррелем Лавров заявил, что ЕС на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь сообщил, что ни одна страна Евросоюза не предложила новые санкции против России из-за Навального, а также выразил надежду на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС. Германия отреагировала на высылку европейских дипломатов из России 6 февраля 2021, 09:19

Фото: Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

ФРГ выступает за хорошие отношения с Россией, при этом Германия «очень подробно» обсудит с партнерами по ЕС решение Москвы о высылке нескольких европейских дипломатов, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас. «Россия сама выбирает, какие отношения она хочет иметь с остальной Европой. <...> Мы всегда подчеркивали, что не хотим, чтобы нить разговора с Россией оборвалась, и несмотря на все трудности, хотим хороших, по крайней мере разумных отношений», – сказал министр в интервью медиагруппе Funke, передает РИА «Новости». При этом он отметил, что Германия после высылки из России дипломатов «очень подробно» обсудит с партнерами по ЕС свои дальнейшие шаги. Маас также назвал «важным сигналом» заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон собирается согласовать подход к России с европейскими союзниками. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти осуждают высылку из России европейских дипломатов. В пятницу в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы. На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Тихановская предложила Навальной занять место мужа 7 февраля 2021, 15:33

Фото: Damian Burzykowski/mago-images/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью France Presse обратилась к супруге блогера Алексея Навального, предложив ей занять место мужа. «Когда они бросают за решетку наших мужчин за агитацию и желание улучшить жизнь в наших странах, нам, женам, остается только встать на их место и поддержать их», – цитирует Тихановскую Comments.ua. На этой неделе газета The New York Times опубликовала статью, посвященную Юлии Навальной, в которой обратило внимание на распространенные в СМИ сообщения, согласно которым Навальная «возьмет на себя руководство оппозицией» по аналогии с Тихановской, «решившей баллотироваться в президенты Белоруссии вместо арестованного мужа». Политолог Анна Федорова в комментарии газете ВЗГЛЯД заявила, что Запад использует Навальную в качестве Тихановской. «Ситуацию с Навальным корректно сравнивать с белорусским сценарием. Его заключение под стражу в России даст возможность использовать в качестве Тихановской его жену Юлию», – сказала эксперт. Политолог Андрей Манойло предположил, что после прихода к власти президента США Джо Байдена Навальный больше не понадобится западным спецслужбам для проведения антироссийской политики. «Но свою роль он сыграет, станет сакральной жертвой, а затем ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – добавил Манойло, сравнив супругу Навального со Тихановской. Изначально о планах Запада заменить Навального женой сообщил автор немецкого издания Abendlich Hamburg со ссылкой на источники. По его словам, западные спецслужбы после провала истории с отравлением Навального якобы решили заменить блогера его супругой Юлией, выдвинув ее кандидатом в Госдуму от Москвы. YouTube заблокировал видео звонка Навального «отравителю» 8 февраля 2021, 12:46

Фото: Alexander Pohl/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Видеохостинг YouTube из-за нарушения авторских прав заблокировал ролик блогера Алексея Навального, в котором он звонил своему якобы «отравителю». «Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав», – говорится на странице ролика в YouTube. У ролика было более 27,6 млн просмотров, передает РИА «Новости». Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный. Эксперт: Рисуемый Навальным образ расходится с его реальной биографией 6 февраля 2021, 17:49 Текст: Андрей Резчиков

В уголовных делах против Алексея Навального был экономический состав, но окружение блогера устраивает нагнетание на политической почве. Однако любым комментаторам всегда важно смотреть в суть и называть вещи своими именами, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук ЭИСИ Дарья Кислицына. «Навальный отыгрывает линию, что возбужденные против него уголовные дела были политическими. Для него такая линия единственно выгодная и возможная, чтобы не только «отмазаться», но и прогреметь. Исключительно на экономическом деле так не прогремишь. А придав всему этому политический окрас, он хочет хайпануть. А если посмотреть на суть его уголовных дел, то они лежат не в политической плоскости, а в экономической», – считает руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук ЭИСИ Дарья Кислицына. Эксперт напомнила, что по делу «Кировлеса» Навальный организовал схему, благодаря которой заработал денег, а регион – Кировская область – потерял существенную часть бюджетных средств. «Учитывая, что регион небогатый, это ощутимо отразилось на ситуации в отрасли. Навальный похитил порядка 10 тыс. кубометров леса за счет организации компании-прослойки, на которую оформлялись контракты и которая покупала лес по заниженным ценам», – напомнила эксперт. Когда Навальный утверждал, что дело «Кировлеса» политическое, то его состав говорил обратное – оно лежит в плоскости экономических взаимоотношений, «потому что когда причиняется ущерб бюджету конкретного региона – это коррупция», подчеркивает эксперт. Навальный и бизнесмен Петр Офицеров организовали в 2009 году заключение договора поставки лесопродукции с унитарным предприятием «Кировлес» на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего, по данным следствия, растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 млн рублей. Дело «Кировлеса» рассматривалось судом дважды. В ходе первого процесса Навальный получил пятилетний условный срок, Офицеров – четыре года колонии. Приговор был отменен Верховным судом России после постановления Европейского суда по правам человека, обнаружившего нарушения прав подсудимых. При этом ЕСПЧ не нашел политической мотивации в судебном разбирательстве. В итоге Навальный получил пять лет условно, в мае 2017-го этот приговор был признан законным. Офицерову реальный срок был заменен на условный. В 2018 году Офицеров скоропостижно скончался. Что касается дела «Ив Роше», то сама косметическая компания недавно напомнила о том, подчеркнула Кислицына, что оно находится в совершенно аполитической логике и касается экономических интересов. «Навальный вместе с братом Олегом создал коррупционную схему, при которой обогатилась семья Навального, а компании был причинен ущерб порядка 26 млн рублей», – напомнила эксперт. Дело в отношении братьев Алексея и Олега Навальных было заведено в декабре 2012 года по заявлению гендиректора российского подразделения «Ив Роше» Бруно Лепру. Их обвинили в мошенничестве при заключении договора ООО «Главное подписное агентство» (ГПА) с «Автоматизированными сортировочными центрами», филиалом ФГУП «Почта России», где Олег Навальный возглавлял департамент внутренних почтовых отправлений. По версии следствия, ООО «Главное подписное агентство», учрежденное братьями через кипрскую фирму Alortag Management Ltd, совершило в 2008-2011 годах хищение 55 млн руб. у ООО «Ив Роше Восток», с которым заключило договор на пересылку товаров. По версии следствия, услуги «Ив Роше» оказывались по завышенной стоимости и через посредника, так как ГПА не имело для этого материальной базы. Осенью 2013 года СКР предъявил братьям Навальным окончательное обвинение по делу о хищении более 26 млн руб. у компании «Ив Роше». В декабре 2014 года Алексей и Олег Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея Навального – к трем с половиной годам условно. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по этому делу сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Ройзман передумал идти в ГД от «Яблока» после слов Явлинского о Навальном 7 февраля 2021, 16:15 Текст: Абдулла Шакиров

Бывший мэр Екатеринбурга и экс-депутат Государственной думы Евгений Ройзман заявил, что больше не рассматривает партию «Яблоко» в качестве платформы для выдвижения в нижнюю палату парламента. Причиной такого решения стало заявление основателя партии Григория Явлинского о блогере Алексее Навальном. «Я видел это заявление. Для меня исчезла последняя возможность выдвижения от «Яблока» в Госдуму», – сказал Ройзман екатеринбургскому порталу It’s My City. Ранее Явлинский опубликовал на личном сайте программную статью с резкой критикой Навального. Он осудил методы политической борьбы блогера, отметив, что они ориентированы на «разжигание примитивной социальной розни», а демократическая Россия несовместима с политикой Навального. Президент ФРГ выступил против разрушения сотрудничества России и ЕС 6 февраля 2021, 12:41

Фото: Andreas Gora/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Энергетические отношения являются «чуть ли не последним» мостом между Россией и Европой, который не следует разрушать, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, комментируя призывы к прекращению строительства «Северного потока – 2». «После устойчивого ухудшения отношений в последние годы энергетические отношения стали чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься о том, стоит ли полностью и безвозвратно разрушать этот мост. Я считаю, что разрушение мостов - не признак силы. Как нам оказывать влияние на ситуацию, которую мы считаем неприемлемой, если мы разрубим последние связи?» – сказал Штайнмайер в интервью газете Rheinische Post, передает РИА «Новости». Штайнмайер добавил, что в германо-российских отношениях были как периоды «плодотворного партнерства», так и периоды «ужасного кровопролития». В этой связи он указал, что, несмотря на «сложные отношения» между странами в настоящем, «есть прошлое до этого и будущее после». Президент ФРГ заявил также, что арест и осуждение Алексея Навального «не имеют ничего общего с правовым государством». Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что расхождения позиций разных стран Запада по проекту газопровода «Северный поток – 2» не такие большие, как кажется. Она также сообщила, что Германия и ЕС оставляют за собой право расширить санкции против России на фоне последних событий, но подчеркнула, что Европа и Россия должны и далее оставаться в диалоге из «стратегической необходимости». В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу газопровода «Северный поток – 2» и подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы. Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Боррель заявил о возможности введения новых санкций против России 7 февраля 2021, 23:48

Фото: Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Евросоюз может ввести очередные ограничительные меры в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Москву. «Мы обсудим эти вопросы с моими коллегами – министрами иностранных дел ЕС [22 февраля]. Как всегда, именно государства-члены должны будут принять решение о следующих шагах, и да – они могут включать санкции. И у нас есть еще один инструмент для этого – недавно утвержденный режим санкций в области прав человека», – приводит слова Борреля ТАСС. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что «вопросы прав человека и основных свобод были в центре повестки визита» в Москву. «Временами дискуссия с моим российским коллегой (главой МИД Сергеем Лавровым) достигала высокого уровня напряженности, поскольку я призывал к немедленному и безоговорочному освобождению господина Навального, а также к полному и беспристрастному расследованию покушения на его жизнь, – сообщил Боррель. – Я напомнил министру Лаврову, что обязательства России в области прав человека вытекают из международных обязательств, которые она добровольно взяла на себя (т. е. Европейской конвенции по правам человека Совета Европы), и поэтому не может быть отброшены как вмешательство во внутренние дела». Боррель также сообщил, что его команда связывалась «с близким окружением Навального». «Моя команда имела контакты с близким окружением господина Навального, чтобы выразить нашу поддержку. К сожалению, я не смог встретиться с ним, так как во время моего визита он предстал перед судом. Я также выразил поддержку ЕС правам человека и политическим свободам, отдав дань уважения Борису Немцову, ведущему оппозиционному деятелю, на мосту, где он был убит шесть лет назад», – добавил европейский чиновник. Напомним, 5 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что ни одна страна – член Евросоюза пока не внесла предложений о новых санкциях в отношении Москвы из-за ареста Алексея Навального. Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь заметил, что Евросоюз не является надежным партнером России. Напомним также, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела России. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Лавров: Фильм Навального снят в сотрудничестве с западными спецслужбами 8 февраля 2021, 18:59

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Фильм о «дворце» в Геленджике блогер Алексей Навальный не смог бы сделать без сотрудничества с западными спецслужбами, Германия подтвердила, что предоставила блогеру доступ к архивам, касающимся президента Владимира Путина, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Отмечу один конкретный момент. В этом фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как «личное дело Путина». Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ – скорее всего, с их спецслужбами. Одно это говорит достаточно о подоплеке всей этой истории и о той роли, которую играл и играет Запад на всем протяжении ее раскрутки в международном медийном пространстве», – приводятся на сайте МИД слова Лаврова. Лавров отметил, что есть конкретный вопрос, на который Москва хотела бы получить ответ: «Если в Германии так пекутся о праве А.А.Навального распоряжаться своими персональными данными, то каким образом досье из немецких архивов, касающееся, как утверждают авторы фильма, В.В.Путина, могло быть передано для публичной презентации без его согласия?» «Мы обратились за разъяснениями на сей счет к МИД ФРГ, откуда нам через несколько дней сообщили, что допуск Навального к упомянутым архивным материалам был согласован соответствующим германским ведомством, а в самих переданных ему материалах «не было ничего секретного». Комментарии излишни», – сказал министр. Глава МИД подчеркнул, что оставляет в стороне «вопросы о том, какова цена содержащимся в фильме утверждениям и компьютерной графике, кто за этим стоит, как и кем все это кино оплачивалось». «На сей счет уже представлено множество фактов, хотя официальные лица и большинство СМИ на Западе их стыдливо не замечают», – добавил он. Напомним немецкие СМИ сообщали, что над фильмом Навального о «дворце» в Геленджике работала немецкая кинокомпания Blackforest Studios. Предложение сотрудничать с российским блогером поступило руководству компании из США. А сам фильм был снят продюсерской компанией из Лос-Анджелеса. В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. Перед этим президент Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика. Эксперт: Глумящиеся над ветеранами хотят отбить у молодежи историческую память 7 февраля 2021, 19:12 Текст: Андрей Самохин

«Навальнисты» хотели бы вытеснить из сознания молодежи все знаковые авторитеты, на которых стоит наша страна, сказала газете ВЗГЛЯД ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, комментируя оскорбления ветерана Игната Артеменко, транслируемые в соцсетях сторонниками Алексея Навального. «Наверное, таким образом они хотят поддержать своего «вождя», хотя, на мой взгляд лишь усугубляют негативное отношение, которое он вызвал у большинства соотечественников оскорблениями ветерана в своем ролике и вторично – во время суда», – считает сопредседатель Центрального штаба Общероссийского движения «Бессмертный полк России» Цунаева. «Но, думаю главная задача у них другая: заставить молодежь усомниться вообще во всех общепризнанных авторитетах, которые есть у нашего государства. Ведь в видеоролике Навального оскорблением подвергся не только Игнат Сергеевич, но и вообще все уважаемые люди, сделавшие что-то полезное для нашей страны. По их задумке, мы должны сначала перестать гордится нашими авторитетами, а потом и страной в целом. А когда ты испытываешь сомнения, стыд за свою Родину, то тебе в этом состоянии можно навязать другие авторитеты, другие – альтернативные идеалы. Это известная и давно опробованная практика идеологической войны», – говорит собеседница. Она подчеркивает, что в нашем национальном менталитете совершенно особую роль играют именно люди, судьба которых была тесно переплетена с Великой Отечественной войной: которые не только воевали и защитили нашу страну, но и трудились для победы в тылу, восстанавливали ее после победы. «Я лично и многие наши поколения, включая нынешнюю молодежь, воспитывались на этих авторитетах, именно их и хотят подорвать у тех, кто плохо знает историю, – сказала Цунаева – Начинается манипуляция сознанием, рассчитанная на невежество и доверчивость: «он не так и не столько воевал» и так далее. По ее словам, делается расчет как раз на молодую аудиторию, в целом патриотически настроенную, но знающую войну по нескольким военным блокбастерам, герои которых подбивают в одиночку десятки танков, проходят всю войну с сорок первого до сорок пятого. «У членов нашего сообщества, погруженных в военную тему не через эффектные киношные сцены, а через собственноручный поиск останков погибших, через архивы и личные судьбы людей, представление героизма совсем иное. Дело не в том, сколько именно и где человек воевал, сколько орденов получил за яркие подвиги, а в том – что он там просто был, не согнулся, не бежал, не предал. Когда отрываешь бывший окоп и выгребаешь оттуда ведрами осколки, которыми покрыты останки бойцов, то понимаешь – все равно сколько этих ведер, просто преклоняешься перед предками, которым довелось сидеть здесь в том аду. Есть немало примеров бойцов, погибших в первом же бою, возможно не успев даже убить ни одного врага, летчиков, совершивших всего один боевой вылет: что же, нам не стоит о них помнить и склонять перед ними голову?!», – задает вопрос Цунаева. Она сообщила, что ее знакомые молодые поисковики остро-негативно отреагировали на анти-ветеранские выпады «навальнистов», но не всегда могут оперативно возвышать свой голос, поскольку не сидят столько в соцсетях, как последние. «Многие из них уже поддержали мою точку зрения, высказанную в Instagram. Для нас это серьезный урок: на наших встречах с молодыми ребятами обязательно будем разговаривать о природе героизма, о цене даже одного военного дня. Важно научиться давать спокойный и аргументированный отпор манипуляторам. Поверьте, молодежи, разделяющей наши, а не их ценности в стране неизмеримо больше. Надо, чтобы она обрела свой полный голос», – резюмирует Цунаева. Напомним, сторонники Навального в след за ним продолжили издеваться над ветераном Игнатом Артеменко в соцсетях. Так блогер Божена Рынска написала о том, что 94-летний Артеменко «судя по документам, обычная «штафирка», интендант», а «пошел воевать» только весной 45-го.«Воевал он не так, как настоящие герои. Он в основном на теплом месте отсиделся», – пишет Рынска в своем Telegram-канале. Ранее газета ВЗГЛЯД изучила архивные документы. В них говорится, что Артеменко был принят в 810-й партизанский полк, где сразу стал бойцом. Более того, чтобы его взяли, ему пришлось прибавить себе два года, хотя на тот момент ему было еще только 15, то есть вместо 1928-го он указал годом рождения 1926-й. Помогать подполью в захваченной родной деревне Артеменко начал еще в 1942-м. К моменту, когда Игнат Артеменко стал бойцом 810-го партизанского полка, освобождение его родной Могилевской области уже шло полным ходом. При этом партизанские отряды действовали совместно с регулярными соединениями РККА, а затем вливались в ее состав. По присланной в конце 1944 года повестке Артеменко явился в военкомат и был зачислен в действующую армию в январе 1945 года. В апреле 1945 года Артеменко участвовал в форсировании Одера. Во время этой операции он вместе с группой разведчиков попал под вражеский обстрел и был ранен в позвоночник и ногу. Осенью 1945 года он был выписан из госпиталя и служил в санитарно-эпидемиологическом отряде. В отставку ветеран вышел только в 1982-м в звании инженера-полковника. За свои подвиги Артеменко награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени. Политолог объяснил зацикленность Навального лично на Путине 7 февраля 2021, 16:44 Текст: Андрей Самохин

Англосаксонские кураторы научили Алексея Навального, как создать в России квазирелигиозную секту адептов, которая будет верить даже непроверенной и грубо сфальсифицированной информации, вроде ролика о «дворце Путина», заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. «Из совокупности всех последних событий, связанных с этим человеком, даже самым наивным и неискушенным в политике людям, стало понятно, что Навальный – это не какая-то самостоятельная персона, а инструмент в руках Запада. А целью последнего является не мифическая «свободная, демократическая Россия», а ее разрушение: взаимное озлобление разных страт общества, гражданская война, голод, распад страны на части – как было в 1917-м и 1991-м. Для такой цели не подходят системные либералы, подобные основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому, выступающему за перемены в рамках выборного процесса, нужны фигуры типа Навального», – уверен профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. Он напомнил, что от Навального за все время не слышно было ни одного доброго слова о России и ее народе – ни про какие ее периоды: царский или советский. «При этом ни разу он не сказал ничего плохого про Запад, где у него учится дочь, да и сам он стажировался в Йельском университете, и, видимо, там же и прошел начальную подготовку в качестве «мины замедленного действия». Позже уже в 2012-м его контакты были «активированы» и модернизированы через Браудера, Сороса и всей этой компании», – полагает политолог. «Человек он – резко коммерчески ориентированный, что показывают его махинаторские опыты с «Кировлесом», потом с «Ив Роше», за что он и получил сроки. Чтобы как-то себя обелить – пошел в политику, объясняя проблемы с законом политическими преследованиями. Там его и подобрали враги России, поставив на финансирование», – поясняет Матвейчев. То, что через Навального Запад старается ударить лично по президенту России Владимиру Путину, собеседник объясняет шахматной метафорой: у противника может оставаться на доске много влиятельных фигур, целая армия пешек, но если королю поставлен мат, то игра заканчивается. «В революцию 1917 года многим казалось: вот уберем царя и справимся со страной еще лучше силами Временного правительства, думцев там разных, профессоров, генералов. А вместо этого все пошло вразнос. Так же и с ГКЧП в 1991-м. В любом государстве все держится на первом лице, потому что это живая функция, принимающая конечное решение. И как только ты эту функцию вынимаешь из властной пирамиды – она рассыпается: каждый начинает идти в свою сторону, играть в свою игру», – говорит политолог. По его мнению, именно такой тактикой – стрельбы по «королю» – Навального вооружили его англосаксонские кураторы, обладающие большим опытом в этой сфере. Они же, согласно Матвейчеву, и научили его, как создать в России квазирелигиозную секту адептов, которая будет верить даже непроверенной и даже грубо сфальсифицированной информации, вроде ролика о «дворце Путина». Эти навыки англосаксы наработали, начав изучать опыт создания многочисленных протестантских сект в США, считает эксперт. «Создай доверие к торговой марке, убери критическую оценку лидера секты – и ты продашь под этим брендом любой дрянной товар», – свидетельствует Матвейчев. Собеседник отметил, что саморазоблачение Навального как «человека Запада», махинатора, который по инструкции кураторов вовлекает в свои игры детей, да еще и оскорбляет ветеранов войны, не смутят его адептов, но оттолкнут тех, кто желает сохранить лицо на российском политическом поле. Например, Григория Явлинского, который на личном сайте опубликовал программную статью с резкой критикой методов Навального. «Думаю, что ему невозможно было смолчать: после оскорбления подсудимым блогером ветерана, затронуты такие вещи, которые взбудоражили уже весь народ. Григорию Алексеевичу не хотелось бы, чтобы его заподозрили хоть в какой-то солидарности с этим человеком, перешедшим все границы. Наверное, это как-то укрепит моральный авторитет Явлинского во вменяемой части либеральной среды», – заключил Матвейчев. Напомним, в пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжиться в конце следующей недели. Ранее ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Внук Артеменко Игорь Колесников заявил в суде, что в адрес его семьи поступают угрозы от сторонников Навального. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог: Запад вложил в Навального устаревшую «фактуру» 6 февраля 2021, 18:59 Текст: Андрей Резчиков

Блогер Алексей Навальный превратился в средство Запада для атаки на президента России Владимира Путина. Навальный повторяет фейки и чернуху как заведенный болванчик, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Так он объяснил, почему в последнее время Навальный критикует исключительно Владимира Путина. «Последний год показал, что Запад деградирует, застопорился. А Россия, наоборот, на фоне всего этого выглядит маяком и островком стабильности. В этом контексте очевидно, что сдерживать Россию можно только через атаку на президента Владимира Путина. Подорвать веру народа в Путина – значит подорвать целеустремленность России, подорвать ее перспективы», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Политолог подчеркивает, что в этом контексте президент России стал главной мишенью для удара, для чего используются все средства, «особенно наработки старых либералов». «Про «дворец Путина» мы услышали еще в 2011 году. Используется риторика, которую демонстрировал нам в 2007-2009 годах Станислав Белковский с Владимиром Голышевым. Просто все это собрали и снова выкладывают. На Западе думают, что люди этого не помнят. Просто у кого-то память короткая, а у кого-то длинная. То есть они ничего нового не говорят и технологии новые не используют. Сейчас Запад нашел нового человека, которому вложили в уста всю эту недостоверную «фактуру». Навальный повторяет все эти фейки и чернуху как заведенный болванчик. Он просто играет эту роль немного покреативней. Но все они бьют по самой важной мишени, по самому важному звену, сцепляющему всю Россию – по Путину», – подытожил Данилин. На прошлой неделе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждал, что близ Геленджика построен роскошный дворец, предназначенный якобы для Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и нет никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. Сам Путин уже назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Как выяснилось, «бенефициаром» этого объекта оказался бизнесмен Аркадий Ротенберг. В разговоре с Mash он сообщил, что «там был достаточно сложный объект, было много кредиторов». «Мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное», – заявил бизнесмен. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. На этой неделе Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении Навальным 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжится в конце следующей недели. РВИО отреагировало на травлю сторонниками Навального ветерана Артеменко 7 февраля 2021, 14:41 Текст: Ксения Панькова

Российское военно-историческое общество (РВИО) заявило, что оставляет за собой право попросить Генпрокуратуру и СК России привлечь к ответу тех, кто оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны и память погибших героев. РВИО отметило, что против 94-летнего фронтовика разворачивается настоящая травля, тон которой задало поведение Навального в суде. «Вместо того чтобы… просто принести извинения немолодому, заслуженному человеку, А. Навальный продолжил оскорблять И.С. Артеменко и его родных. Он заявил, что ветераном «торгуют» как «куклой», на которую «нацепили медали», позволил себе уничижительные и недопустимые выпады в адрес фронтовика. Ветерану стало плохо прямо во время заседания, которое пришлось прервать…», – говорится в заявлении общества, опубликованном на сайте РВИО. Как отмечает общество, вслед за Навальным «линию на уничижение И.С. Артеменко» продолжили его сторонники в соцсетях и некоторые СМИ. РВИО «не просто осуждает, но и глубоко презирает поведение А. Навального и его последователей по отношению к фронтовику», подчеркивается в заявлении. «Их действия мало чем отличаются от мерзких выпадов А. Невзорова… против Зои Космодемьянской, против защитников Москвы в 1941 году, которым, надеемся, также будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка», – заявляет РВИО. Общество также заявило о готовности оказать ветерану правовую помощь, в том числе предоставить помощь адвоката. «Тем самым 94-летний инвалид войны будет избавлен от необходимости лично присутствовать на заседаниях, выслушивая новые оскорбления», – поясняется в заявлении. «Мы требуем прекратить травлю, развязанную в интернете в отношении И.С. Артеменко и его родных и близких. Особое возмущение вызывают попытки очернить биографию Игната Сергеевича, обвинив его в том, что в силу возраста он якобы не мог принимать участия в Великой Отечественной, да и вообще «отсиделся» на «теплом месте», – указывает общество. РВИО подчеркнуло, что оставляет за собой право попросить Генпрокуратуру и СК России привлечь к ответу тех, кто оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны. Как отмечает общество, судьбой Артеменко можно гордиться: в 14 лет он ушел к партизанам, воевал в отряде, с 17 лет на фронте, был определен в войсковую разведку. В апреле 1945 года Игнат Артеменко был тяжело ранен у берегов Одера. После Победы он окончил офицерскую школу, служил на разных должностях в ВВС и был уволен в запас в 1982 году с выслугой почти в 40 лет. Артеменко – полковник в отставке, награжден орденом «Отечественная война» второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», многочисленными наградами Министерства обороны. «В ближайшее время нами будут опубликованы архивные документы и исследование о биографии полковника И.С. Артеменко – одного из многих миллионов «рабочих» войны, или, как говорили тогда, в 1945-м, – простых, но таких бесценно важных «винтиков» советской военной машины, без которых Великая Победа никогда бы не состоялась», – говорится в заявлении РВИО. На травлю сторонниками Навального Артеменко также отреагировал член Общественной палаты Артем Кирьянов, призвав каждого извиниться перед ветеранами. «Это, конечно, за пределами добра и зла... Казалось бы, единственное, что надо сделать – это извиниться нам, всем и каждому, перед ветеранами. Да, за чужое оскорбление. Потому что, если это происходит, в этом есть вина каждого. Но нет – находятся же ищущие оправдания этим оскорблениям. И это позиция; очернить подвиг, мужество и самоотверженность воевавших, тружеников тыла, детей войны, да что там, всего нашего старшего поколения просто для того, чтобы оправдать собственную мелочность и несостоятельность», – написал Кирьянов на своей странице в Facebook. Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич назвал ситуацию с травлей недопустимой. «Угрозы, с позволения сказать, «соратников» Навального в адрес ветерана и его внука не просто недопустимы, они неприемлемы. Такое в цивилизованном обществе, а Россия именно такое государство, может и будет иметь последствия, о которых, к его сожалению, он не задумывается», – приводятся его слова в Instagram Российского Союза ветеранов Афганистана в Свердловской области. В свою очередь ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев призвал защитить ветеранов от нападок. «Для нашего народа особое значение имеет память о подвиге в годы Великой Отечественной войны. Нам повезло, что среди нас ещё живут непосредственные участники тех грозных событий. Это наши ветераны!!! Сам факт общения с ними представляет возможность неповторимого прикосновения к подвигу! Крайне важно каждому из нас воспитать в детях уважение к ветеранам, защищать ветеранов от нападок стремящихся стереть нашу историческую память!!!», – написал он на своей странице в Facebook. В пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении Навальным 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжиться в конце следующей недели. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что сторонники Навального начали травлю ветерана Артеменко. Украина выразила солидарность с высланными из России дипломатами 6 февраля 2021, 12:31 Текст: Ксения Панькова

Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с послами ФРГ, Польши и Швеции на фоне их высылки из России. «Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам», – говорится в сообщении МИД Украины в Twitter. По мнению Киева, «решение России противоречит Венской конвенции». Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что ФРГ выступает за хорошие отношения с Россией, при этом Германия «очень подробно» обсудит с партнерами по ЕС решение Москвы о высылке нескольких европейских дипломатов. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти осуждают высылку из России европейских дипломатов. В пятницу в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы. На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.