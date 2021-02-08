Глава ЕК призвала пожертвовать Украине вакцины от COVID-19

«Боррель был сильно озадачен, ведь никто в России не позволил ему стоять на амвоне и читать нам проповедь», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал критическую оценку прошедших в Москве переговоров со стороны главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, озвученную лишь после возвращения в Брюссель.

«Очевидно, что Боррель был сильно озадачен. Он продемонстрировал, что такое «ум на лестнице» (l'esprit d'escalier – популярная во Франции фраза, аналогичная по смыслу русской поговорке «задним умом крепок» – прим. ВЗГЛЯД), найдя точные и остроумные ответы лишь после возращения в Брюссель. Или, как некоторые зло шутили, он получил инструкции с правильными комментариями итогов переговорного процесса от более крупных игроков», – полагает журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

По мнению собеседника, в Европе представление о том, что происходит в России, не имеет ничего общего с реальной картиной. «Уже шесть лет европейцы не посещали Москву. Они думали, что сейчас Боррель приедет и услышит, как вокруг все говорят: «Как же мы могли! Простите, пожалуйста, сейчас всех отпустим и все поменяем. Что еще нам сделать, чего изволите? Поправки к Конституции отменить? Конечно-конечно, сейчас все исправим!». Они ждали этого, но ничего подобного не произошло. Никто не позволил им стоять на амвоне и читать нам проповедь», – констатировал телеведущий.

«После того, как Россия показала видео расправы над протестующими в Европе и поведение российских якобы мирных демонстрантов по отношению к правоохранителям, у Борреля появилась проблема – он и посмотреть это не может, и слов для ответа не находит. Его даже можно пожалеть. Теперь Боррель пытается восстановить свое реноме и объяснить европейцам, почему у него не получилось реализовать те планы, с которыми он ехал в Москву», – уверен журналист.

«Таким образом, заявление Борреля было сделано больше для внутренних критиков, которые встретили своего дипломата вовсе не аплодисментами. Оказалось, что Россия совсем другая. Они думают, что экономика России разорвана в клочья, на улицах бродят нищие замерзающие люди, с надеждой смотрящие на Европу и кричащие: «Приди, помоги!». А этого нет», – заключил Соловьев.

Ранее в российском МИДе заявили, что «с удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита [в Россию]». «Они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», – приводит комментарий российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

На Смоленской площади отметили, что Боррель «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД Сергеем Лавровым, что и было сделано. Российская сторона, напомнили в дипведомстве, прокомментировала итоги переговоров в присутствии Борреля.

Накануне Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России.

Напомним, 5 февраля глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми.