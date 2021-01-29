Собянин заявил, что больше половины жителей Москвы переболели COVID-19 Зеленский счел поставки вакцины от коронавируса вопросом геополитики 29 января 2021, 22:40 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики. Зеленский поблагодарил Европейский союз за инициативу по созданию механизма передачи вакцины странам-партнерам. «Поставка вакцины – это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и вопрос политики и геополитики», – сказал президент Украины, передает РИА «Новости». Он также проинформировал президента Еврокомиссии о том, что выделенных в рамках фонда COVAX препаратов не хватит для прививки в 2021 году критически необходимой прослойки населения. В связи с этим Зеленский призвал Европейскую комиссию к более активному участию в переговорном процессе между Украиной и производителями вакцин для ускорения поставок препарата в страну. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года. Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось. 13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В ДНР предсказали «революцию» в отношениях с Украиной 29 января 2021, 11:46

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Текст: Ирина Яровая

«Намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области – это маленькая революция в самой постановке вопросов о будущем Донбасса и наших отношениях с Украиной», – заявил газете ВЗГЛЯД военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский, комментируя первые итоги интеграционного форума «Русский Донбасс», открывшегося в Донецке. «На форуме прозвучали два основополагающих тезиса, которые могут привести к очень значительным политическим последствиям. Во-первых, стало понятно, что в Донецке взят однозначный курс не просто на интеграцию с Россией, а на присоединение к ней. С учетом того, что на встрече присутствовали российские политические деятели и медийные персоны, это не просто наше желание, а большая двусторонняя работа», – уверен командир бригады «Восток» ополчения ДНР, экс-глава совета безопасности республики Александр Ходаковский. Вторым важным моментом, озвученным на форуме, собеседник назвал намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области, значительная часть которой в настоящий момент контролируется вооруженными силами Украины. «На форуме произошла маленькая революция в постановке этого вопроса. Вплоть до вчерашнего дня мы продолжали на официальном уровне повторять мантру о необходимости выполнения Минских соглашений, которые в конечном итоге должны были привести нас к возвращению в состав Украины на каких-то автономных правах», – напомнил Ходаковский. «Но вчера произошел поворот всей доктрины в диаметрально противоположную сторону. Мы ясно дали понять, что «Минску», о котором не было сказано ни слова за шесть часов бесед, мы больше не верим. И если раньше мы виляли, петляли, ходили вокруг этой наряженной елки под названием «Минские договоренности», то теперь мы наконец обсудили отход от них, и этот факт сложно переоценить», – подчеркнул собеседник. Ходаковский предположил, что вероятный отказ от дальнейшего исполнения Минских договоренностей будет использован «противниками для выдвижения новых обвинений против России». «Конечно, форум будет использован для того, чтобы обвинить и Москву, и нас в том, что мы похоронили Минские соглашения. Но они были настолько никчемны, что и хоронить там нечего», – констатировал он. Однако, по мнению Ходаковского, скорому присоединению Донбасса к России мешает достаточно много факторов. «Мы понимаем, что такой шаг спровоцирует большое давление Запада на Россию. Кроме того, вокруг России и внутри нее сейчас сложились такие обстоятельства, с которыми сложно не считаться, поэтому надо понимать – одними желаниями горы не сдвинуть. Мы говорим о возвращении Донбасса домой, как о сложном и долгом процессе, который не может быть совершен в одночасье. Пока мы можем сделать только так, чтобы де-факто ДНР стала частью России уже сейчас, а де-юре тогда, когда для этого сложится благоприятная обстановка», – заключил собеседник. Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила Симоньян. Интеграционный форум «Русский Донбасс» начался в четверг в Донецке с целью обсудить и принять доктрину идеологических основ политики Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Форум проходит в Центре славянской культуры при участии общественных деятелей, ученых, журналистов из республик Донбасса и России, глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, депутатов Госдумы, передает ТАСС. Обсуждение доктрины пройдет в течение двух дней. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России заявили о последствиях санкций Киева для украинских граждан 29 января 2021, 10:36 Текст: Евгения Шестак

Украинские санкции в отношении России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и граждан, заявил российский информированный источник. «Любые украинские санкции против России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и ее граждан», – сказал источник РИА «Новости». По его словам, решение СНБО носит закрытый характер, о каких физических и юридических лицах идет речь, неизвестно. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении персональных санкций в отношении юридических и физических лиц из России. Сам санкционный список на сайте не опубликовали. Одно из решений СНБО засекречено. В среду правительство Украины ввело санкции сроком на три года против российских компаний в сфере авиации за полеты в Крым, который Киев считает украинским. Зеленскому посоветовали не возлагать цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве 29 января 2021, 18:08

Фото: president.gov.ua

Текст: Алексей Дегтярев

Правительство Украины предложило президенту Владимиру Зеленскому больше не возлагать цветы к памятнику Неизвестному солдату в Киеве во время государственных визитов иностранных лидеров. В украинском кабмине предложили во время официального или государственного визита предусмотреть церемонию возложения главой иностранного государства, парламента или правительства цветов к одному из памятников защитникам Украины, а не венка к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что речь идет о памятниках воинам, погибшим во Второй мировой, во время проведения международных операций по поддержанию мира и безопасности, участия в силовой операции в Донбассе или мерах по обеспечению национальной безопасности и обороны. Также в кабмине предложили предусмотреть изменения в церемонии инаугурации президента страны таким образом, чтобы она включала возложение венка к вышеуказанным памятникам, а не к Могиле Неизвестного Солдата. С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. Минздрав Украины исключил регистрацию российской вакцины 29 января 2021, 11:44 Текст: Евгения Шестак

Никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, украинские политики, которые говорят о регистрации «Спутника V», стремятся «поднимать свой рейтинг на каком-то хайпе и фейковой информации», передает РИА «Новости». «У нас сейчас есть две крайности – одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины «Спутник V». Сразу могу сказать - можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», – добавил Степанов. Он добавил, что со второй стороны происходит запугивание украинских граждан тем, что вакцинация населения страны не начнется в обещанные сроки. Глава ведомства подчеркнул, что население сможет сделать прививку от коронавируса с февраля 2021 года, как «говорилось еще с сентября». Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось. 13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В Крыму потребовали от Зеленского прекратить обман насчет «возвращения» полуострова 29 января 2021, 07:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель призвал президента Украины прекратить обманывать свой народ насчет якобы возможного возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию. «Во-первых, относительно ошибки, господин Зеленский, она как раз в 2014 году была исправлена. Причем исправлена окончательно – Крым вернулся обратно на свою историческую родину, ибо по досадной ошибке находился долгие годы на чужбине в составе украинского государства. Во-вторых, Зеленскому пора прекратить обманывать свой народ насчет возвращения полуострова. Все это пустословия, которые отнюдь не красят лидера государства», – передает РИА «Новости» слова Гемпеля. По его словам, созываемый Киевом саммит «крымской платформы» – не более чем политический мираж. «Им пора понять, что единственный партнер, на кого может рассчитывать Украина – это Россия. Пора уже перестать обманывать себя и многонациональный народ Украины и начать курс на сближение с братской Россией», – сказал Гемпель. Ранее Зеленский заявил, что Украина не сдаст своих территорий, назвав уход Крыма из состава Украины страшной ошибкой, которую нужно исправить, и для этого последуют четкие действия. По его словам, инициируемый украинской стороной международный саммит по «возвращению контроля над Крымом «крымская платформа» станет площадкой, которая сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины». Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что международный саммит «крымской платформы», связанный с попыткой вернуть Крым под юрисдикцию Киева, рискует превратиться в сборище прозаседавшихся «пикейных жилетов». Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей России приехать на саммит «крымской платформы», который планируется провести в мае в Киеве. Он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что саммит «крымской платформы» состоится 23 августа. Названы сроки окончания доклинических испытаний вакцины от COVID в виде йогурта 29 января 2021, 18:16

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Доклинические испытания российской вакцины от коронавируса в виде йогурта должны быть завершены к концу 2021 года, сообщил директор Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24». «Сейчас стадия у нас проходит доклинических исследований, мы готовы в этом году доклинические исследования завершить», – передает ТАСС сообщение Дмитриева. Как отметил директор ИЭМ, клинические исследования вакцины потребуют дополнительного финансирования. По его словам, вакцина будет представлять собой кисломолочный продукт на основе штамма пробиотика, полученного путем клонирования фрагментов генов патогенных микроорганизмов – бактерий или вирусов. Вакцина разрабатывается петербуржским НЦМУ «Центр персонализированной медицины», кроме того, в разработке участвуют Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова и Институт экспериментальной медицины Министерства науки и высшего образования. Вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин рассказал, что ученые петербургского Института экспериментальной медицины разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции, которая может вводиться в организм в виде кисломолочного продукта. Данный препарат относится к типу мукозальных вакцин, вводящихся в организм через рот, в виде аэрозолей или инстилляций. Грузия ослабила ограничения для въезда в страну иностранцев 29 января 2021, 12:31 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Граждане любой страны, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса любой вакциной, смогут беспрепятственно посещать Грузию с 1 февраля, заявила министр экономики Натиа Турнава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Грузия начинает поэтапно ослаблять ограничения, введенные ранее. «Это будет значительно для туризма», – сказала она. По словам Натии Турнава, на границе Грузии будет необходимо предоставлять соответствующий документ о вакцинации – первой и второй. Она объяснила решение ростом численности вакцинированных граждан в мире. С 1 февраля Грузия начинает частично открывать торговые центры, заработает транспорт в некоторых городах. Министр также отметила, что рост экономики Грузии из-за пандемии сократится на 6%, что больше прежних прогнозов. В Грузии около 257 тыс. человек заболели коронавирусом, скончалось 3148 человек. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Разработчики назвали сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» 29 января 2021, 17:08 Текст: Абдулла Шакиров

Однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» появится в феврале, рассказали разработчики препарата. «В феврале мы запустим однокомпонентную вакцину – мы назвали ее Sputnik Light», – сказано в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины. В январе Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований вакцины «Спутник Лайт». В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что специалисты Центра имени Гамалеи хотят создать «лайт-вакцину» с одним уколом и более коротким периодом выработки антител. В РФПИ рассказали подробности о вакцине «Спутник V лайт». Препарат «позволяет предложить некоторый компромисс между продолжительностью действия и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости, даже не столько заболеваемости, сколько смертности от данного заболевания». Также «лайт-вакцина» исключит тяжелое течение COVID-19, если человек все же заболеет после вакцинации. Президент Боливии сообщил о начале вакцинации препаратом «Спутник V» в стране 29 января 2021, 06:15 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Боливии Луис Арсе сообщил о прибытии в страну первой партии российской вакцины «Спутник V» и начале кампании иммунизации от коронавируса. Арсе заявил перед прибытием самолета с препаратом в столичный аэропорт Эль-Альто, что «мы собираемся начать вакцинацию завтра в девяти департаментах, разумеется, постепенно, по мере того, как вакцины доставляют в места, где обеспечена холодовая цепь», передает РИА «Новости». Он принял личное участие в процессе разгрузки контейнеров с вакциной, которую доставили из Буэнос-Айреса. Напомним, договоренность о поставках «Спутника V» в Боливию была достигнута в декабре, а разрешение на экстренное использование местный регулятор выдал 6 января. Ранее в центре Гамалеи заявили о близкой к стопроцентной эффективности «Спутник V». В ЛНР объяснили цель проведения форума «Русский Донбасс» 29 января 2021, 12:22

Фото: Сергей Аверин/РИА Новост

Текст: Наталья Макарова

«Сейчас наступил тот момент, когда найдена идеологическая основа для декларации нашей позиции. До 80% населения региона не приемлют никакой украинский проект и видят свое будущее только с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, комментируя первые итоги интеграционного форума «Русский Донбасс». «Идея проведения форума созрела в условиях, когда Украина продолжает совершать неадекватные действия и демонстрирует полное нежелание следовать Минским соглашениям. Что касается проекта доктрины «Русский Донбасс» – она обсуждалась полгода с огромным количеством людей, которые разработали идеологические и научные основы для существования республик Донбасса», – рассказал советник главы ЛНР и представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник. «Сейчас наступил тот момент, когда найдена историческая и научная основа для декларации нашей позиции, которая соответствует основным убеждениям жителей Донбасса. Согласно социологии, до 80% населения региона не приемлют никакой украинский проект и видят свое будущее только с Россией», – отметил собеседник. Что касается вопроса присоединения Донбасса к России, то «здесь все зависит от позиции Москвы», считает представитель ЛНР. «На данный момент Россия официально придерживается выполнения Минских соглашений. Но многие прекрасно понимают, что они невыполнимы из-за поведения Украины», – продолжил Мирошник. «Потому России нужно учесть все за и против такого решения. Также большую роль в этом вопросе играет Запад, потому что Россия не существует в вакууме, проблема санкций никуда не делась. Тем не менее республики Донбасса уже сейчас декларируют свою позицию абсолютно однозначно», – заключил Мирошник. Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила Симоньян. Интеграционный форум «Русский Донбасс» начался в четверг в Донецке с целью обсудить и принять доктрину идеологических основ политики Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Форум проходит в Центре славянской культуры при участии общественных деятелей, ученых, журналистов из республик Донбасса и России, глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, депутатов Госдумы, передает ТАСС. Обсуждение доктрины пройдет в течение двух дней. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о возможной заморозке экспорта вакцины от COVID-19 в Британию 29 января 2021, 08:27 Текст: Евгения Шестак

Евросоюз может заблокировать экспортные поставки вакцин от коронавируса в Великобританию из-за дефицита препарата, сообщил в письме глава Евросовета Шарль Мишель. По информации газеты The Independent, глава Евросовета указал, что Брюссель изучает экстренные меры для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата компании Pfizer и BioNTech. Соответствующее предложение он направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает РИА «Новости». «Я предложил это председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, таким образом мы обязательно изучим эту возможность», – заявил Мишель. По данным издания, поводом для этого стала «вакцинная война», которую спровоцировала британско-шведская фармкомпания AstraZeneca. Она откладывает сроки поставок в ЕС, но при этом продолжает обеспечивать вакциной Великобританию. Компания объясняет это разницей по времени подписания контракта. Как сообщает издание Politico, Брюссель уже согласовал механизм блокирования вывоза вакцины: таможенные власти ЕС будут запрещать экспорт препаратов без соответствующего разрешения. В свою очередь европейские страны будут выдавать их лишь при условии, что производители вакцин исполнили обязательства по заказам внутри Евросоюза. Ранее еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес по итогам переговоров с главой AstraZeneca Паскалем Сорио заявила, что Еврокомиссия (ЕК) не достигла соглашения с компанией AstraZeneca о календаре поставок вакцины против коронавируса на первый квартал 2021 года в предусмотренных контрактом объемах. В минувшую пятницу президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза. Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. Грузия подтвердила открытие границ для привитых от коронавируса россиян 29 января 2021, 16:18 Текст: Евгения Шестак

Грузия с 1 февраля открывает границы для иностранцев, в том числе россиян, которые смогут предъявить подтверждение о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава. «Граждане зарубежных стран, в том числе россияне, которые предъявят справку о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, с 1 февраля смогут попасть в Грузию», – сообщил ТАСС источник в правительстве Грузии. По его словам, россиян будут впускать и в случае, если они будут привиты вакциной российского производства. В свою очередь министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава подтвердила, что прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса смогут попасть в Грузию с 1 февраля. «При проведении полного курса любой вакцинации, что подразумевает две полные дозы, и при предъявлении на границе соответствующей документации граждане всех стран смогут въехать в страну без условий», – приводит ее слова РИА «Новости». Также министр добавила, что жители стран ЕС, Израиля, Швейцарии, ОАЭ, Саудовской Аравии смогут въехать в Грузию без прививок, однако они должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и сделать тест на третий день пребывания в стране. Ранее учредитель Федерации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил о «смерти туризма» в стране в связи с падемией коронавируса. На сегодняшний день около 257 тыс. человек в Грузии заболели коронавирусом, скончалось 3148 человек. Януковичу предъявили новое обвинение в госизмене 29 января 2021, 08:57 Текст: Евгения Шестак

Бывшего президента Украины заподозрили в государственной измене в связи с заключением в 2010 году с Россией «харьковских соглашений», сообщили в пресс-службе государственного бюро расследований Украины (ГБР). Следователи ГБР считают, что Янукович в 2010 году подписал так называемые харьковские соглашения, по которым Украина получила скидку на газ в обмен на продление размещения российской военной базы в Крыму до 2025 года, сообщается на сайте ГБР. «Следователями ГБР по согласованию с прокурорами офиса генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему президенту Украины в государственной измене», – говорится в сообщении. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. В частности, Янукович подозревается в том, что он предоставил иностранному государству (России) и ее представителю (президенту Дмитрию Медведеву) помощь в «проведении подрывной деятельности против Украины». Напомним, это не первое обвинение в отношении Януковича, касающееся госизмены. Летом 2020 года бывшего президента и двух экс-министров обороны Украины обвинили в том, что они якобы целенаправленно подрывали обороноспособность страны. В 2017 году Януковичу сообщили о подозрении по делу о «конституционном перевороте» 2010 года, его обвинили в «захвате власти» путем якобы незаконного изменения конституции Украины. Генсек ООН сделал прививку от COVID 29 января 2021, 05:33 Текст: Наталья Ануфриева

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что сделал прививку от нового коронавируса. Гутерриш сообщил в Twitter, что он благодарен «за получение сегодня первой дозы вакцины от (вызываемого коронавирусом заболевания) COVID-19». «Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ к вакцине всем и повсюду. Во время этой пандемии никто из нас не может чувствовать себя в безопасности, пока в безопасности не будут все», – подчеркнул он. Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес получил первую дозу российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Экс-президента Чехии оштрафовали за отказ носить маску 29 января 2021, 02:26 Текст: Алина Назарова

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус (занимал пост в 2003-2013 годах) оштрафован управлением гигиенической службы Праги на 10 тыс. крон (около 465 долларов) за отказ от ношения противоэпидемической маски во время празднования годовщины образования республики, сообщило Чешское ТВ. «Экс-президент Вацлав Клаус оштрафован за то, что во время возложения цветов в честь Дня образования республики (28 октября 2020 года) и во время последующего выступления не имел на себе противоэпидемической маски и принципиально отказывался надеть ее», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Ранее за отказ от ношения маски во время митинга на Староместской площади в сентябре 2020 года Клаус уже был оштрафован на 3 тыс. крон (около 140 долларов). Возможно, его ждут дальнейшие денежные штрафы, поскольку он появлялся без маски на торжествах в честь годовщины «бархатной революции» в ноябре и во время демонстрации противников правительственных мер против коронавируса, которая состоялась в декабре 2020 года на Староместской площади. По словам помощника экс-президента, Клаус намерен опротестовать уже наложенные на него штрафы. При этом Клаус неоднократно заявлял, что кабмин Чехии своими мерами нарушает гражданские свободы и ликвидирует национальную экономику. В то же время ряд местных СМИ полагает, что действия экс-президента, который в августе будет отмечать 80-летний юбилей, возможно, вызваны его стремлением лишний раз напомнить о себе. С октября 2020 года в Чехии действует режим ЧС, в рамках которого до минимума ограничена общественная жизнь. 21 октября власти Чехии решили закрыть все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. С 28 октября власти Чехии запретили свободное передвижение граждан ночью. В Чехии, население которой составляет 10,71 млн граждан, общее число заразившихся коронавирусом достигло 956 155. С диагнозом COVID-19 умер 15 791 житель республики. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД