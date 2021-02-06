В ОП прокомментировали поправки к законопроекту о тайне связи

Минцифры подготовило поправки в законопроект «О связи», которые смогут изменить ситуацию и сделать поиск людей, имеющих при себе мобильные устройства, более оперативным, рассказал журналистам член ОП России, член Общественного совета при МЧС, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев.

Благодаря этим поправкам, по его словам, значительно сократится время поиска человека с включенным телефоном, потому что теперь операторы связи по запросу специальных служб могут в кратчайшие сроки предоставить геолокацию пропавших граждан, предварительно убедившись, что человек на самом деле пропал.

«Случаи, когда остро стоит вопрос о жизни и смерти человека, происходят каждый день, счет идет на часы и мы, спасатели, не можем помочь так быстро, как хотелось бы. Территория поиска огромная, мы можем просто-напросто не успеть найти живого человека. К сожалению, порой случается именно так», – сказал он.

Как отметил Козеев, согласно статистике, примерно 90% пропавших на момент исчезновения имеют при себе мобильный телефон, который остается включенным в первые дни с момента начала поисков. Однако позвонить в службу спасения и попросить о помощи человек не может попросту из-за отсутствия сотовой связи в труднодоступных местах, подчеркнул общесвенный деятель.

«При принятии соответствующих поправок, спасатели смогут оперативно получить координаты местонахождения пропавшего человека, выдвинуться к нему и оказать помощь. Жизнь и здоровье людей – всегда будут приоритетом в нашей деятельности!», – заключил он.

Ранее в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лизе Алерт» призвали отдать приоритет праву на жизнь перед правом на тайну связи при разработке поправок в законопроект «О связи». Председатель отряда Григорий Сергеев сообщил, что «Лиза Алерт» активно обсуждает профильный закон в Минцифры, в рамках рабочей группы, в которой есть и представители силовых ведомств.

Напомним, Минцифры России доработало законопроект, ранее принятый Госдумой в первом чтении в целях оперативного поиска пропавших без вести людей. Доработанный законопроект напрямую запрещает передачу содержания переговоров или сообщений, передаваемых с использованием мобильных устройств, без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения. Также исключены полномочия Правительства России по установлению порядка предоставления данных о геолокации. При этом для ранее включенной в текст законопроекта нормы, предусматривающей возможность получения по запросу правоохранительных органов сведений о геолокации мобильных устройств, введено уточнение, что данные сведения могут предоставляться только с оборудования операторов связи.

Ранее координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов заявил, что в организации поддерживают предложение Минцифры исключить информацию о местоположении мобильных телефонов из категории закрытых сведений в законе «О связи». Он пояснил, что сейчас такие сведения могут быть раскрыты только с согласия самого абонента, что невозможно сделать, если человек пропал.