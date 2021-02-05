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Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана
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Мировой суд столичного района Южное Медведково отложил на 12 февраля заседание по уголовному делу блогера Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
С просьбой отложить заседание выступила прокурор. «Прошу отложить судебное заседание из-за окончания рабочего дня», – цитирует слова гособвинителя РИА «Новости». В итоге, судья назначила заседание на 12 февраля.
Ранее в ходе заседания в пятницу ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить свои показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Навальный в суде несколько раз допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана.
Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов не исключил, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
В МИД сыронизировали по поводу присутствия дипломатов на суде по делу Навального
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Министерство иностранных дел сыронизировало по поводу присутствия иностранных дипломатов в Бабушкинском суде Москвы на процессе против Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
«Приветствуем стремление британского, французского и других посольств поддержать на заседании суда ветерана Второй мировой войны», – заявили в МИД, передает ТАСС.
В пятницу утром представитель посольства Великобритании прибыл в Бабушкинский суд Москвы, где будет рассмотрено дело Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает.
Симоньян ответила Навальному на обвинения в продажности журналистов RT
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила сотрудникам телеканала обратиться к юристам после обвинений в продажности со стороны блогера Алексея Навального.
В ходе заседания суда Навальный заявил, что дело о клевете на ветерана Игната Артеменко якобы было сфабриковано «пиарщиками RT». Кроме того, он оскорбил сотрудников телеканала RT, заявив: «Когда я говорю, что на RT работают продажные люди, я что, соврал?»
Этот комментарий не остался без внимания главреда RT Маргариты Симоньян. «Конечно, соврал. Соврал и оклеветал. Тысячи достойных людей. Звоните юристам, коллектив. Прямо руки чешутся еще чего-нибудь сфабриковать», – написала она в Telegram.
В комментарии стриму «Прекрасная Россия бу-бу-бу» она сыронизировала относительно внимания Навального к ее персоне. «Мне, как сорокалетней женщине с тремя детьми, даже лестно, что такой симпатичный, почти еще не старый почти блондин уже десять лет так зафиксирован моей особой. Я рожаю, я старею, то толстею, то худею, а он все больше фиксируется и фиксируется. Я даже не могла себе представить в юности, что буду пользоваться таким колоссальным успехом, мне очень лестно», – заявила главред RT.
«Мы, как вы помните, сделали просто ролик, в котором был этот ветеран, и ветерану никто не платил. Навальный увидел этот ролик. А он вообще все, что видит с таким зелененьким логотипчиком RT... у него начинается внутренний мандраж», – добавила Симоньян.
В ходе заседания в пятницу ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Навальный в суде несколько раз допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана.
Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов не исключил, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
В Европе заговорили об опасности поддержки Навального
Международному сообществу необходимо задаться вопросом, действительно ли следует делать ставку на Алексея Навального, так как он исповедует отвергаемые Брюсселем и Вашингтоном расизм и ксенофобию, считает журналист популярной в Италии газеты La Serenissima, издаваемой в Сан-Марино, Джулиано Бифольки.
«Его (Навального – прим. ВЗГЛЯД) политика может дестабилизировать Россию изнутри, поощряя рост межэтнических и межконфессиональных конфликтов (православные русские и мигранты/этнические меньшинства, исповедующие ислам), тем самым давая превосходную почву для распространения пропаганды джихадистов, что приведет к политическому и социально-экономическому кризису, который в эпоху глобализации может стать угрозой международной безопасности на всей евразийской геополитической арене», – уверен Бифольки.
Журналист в своем материале описал биографию и политическую карьеру блогера. Она, по словам автора, началась в 2000 году в партии «Яблоко», на тот момент в адрес Навального выдвигались обвинения в национализме. В 2006 году он высказался за организацию «Русского марша» в Москве, в котором принимали участие несколько экстремистских и ксенофобских группировок.
В 2007 году, продолжает Бифольки, Навальный основал движение «Народ», вдохновленное национал-демократическими идеями в поддержку прав этнических русских, оно образовало альянс с движениями, выступающими против иммиграции из бывших советских республик, таких как Азербейджан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.
«В настоящее время Алексей Навальный является лидером партии «Россия будущего», которая среди своих задач называет децентрализацию власти, сокращение числа государственных чиновников, сокращение полномочий президента и возможный переход к парламентской республике, приватизацию экономики и средств массовой информации, в то время как в области внешней политики партия ратует за введение визового режима со странами Центральной Азии, чтобы способствовать разрыву с советским прошлым в пользу большей открытости в сторону Европы», – описал журналист программу блогера.
По мнению Бифольки, Навальный поддерживает антиимиграционную политику, результатом которой могут стать серьезные социальные потрясения. «Сильная антииммиграционная политика, проводимая Навальным и его партией в стране, где проживают около 6 млн мигрантов, и общество которой полиэтнично и многоконфессионально, может не только вызвать и разжечь социальные волнения, а также отвергаемые Брюсселем и Вашингтоном расизм и ксенофобию, но и дать жизнь тем сепаратистским движениям, которые в прошлом вызвали Первую чеченскую войну (1994-1996 гг.) на Северном Кавказе и последовавшее усиление вооруженных боевиков, со временем превратившееся в терроризм», – указал автор.
Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
В Кремле прокомментировали окончание незаконных акций
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В Кремле решительно осуждают любые незаконные акции и считают, что отсутствие таковых должно являться нормой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы решительно осуждаем любые незаконные, нелегитимные акции. Из этого надо исходить. Мы решительно осуждаем любые незаконные акции», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
На вопрос, удовлетворены ли в Кремле заявлением об их окончании, Песков напомнил, что отсутствие незаконных акций должно являться нормой. «Отсутствие таковых собственно должно являться нормой. А не предметом каких-то анонсов», – сказал он.
Песков добавил, что анонсирование нелегитимных акций не коррелируется с законом. «Вы знаете, не применительно к конкретно взятому заявлению, а в целом, наша позиция хорошо известна. Анонсирование каких-либо противоправных действий, анонсирование нелегитимных акций само по себе уже не коррелируется с законом», – сказал Песков.
Он также напомнил, что есть определенные процедуры согласования различных акций, к которым можно прибегнуть, оставаясь в правовом поле, в этом и заключается позиция Кремля.
Комментируя заявление об использовании внешнеполитических методов, чтобы «доставать из тюрьмы Навального» и оказывать давление на российское руководство, Песков отметил, что были и более ранние заявления, где адресатом выступали зарубежные государства. «Полная демонстрация статуса иноагента... собственно, тут даже не нуждается в каких-то разъяснениях. Поэтому я, наверное, оставлю без каких-либо дальнейших комментариев эту тему», – заявил он.
Песков добавил, что в Кремле не видят необходимости в специальных режимах согласования акций на период COVID-19. «В большинстве стран вообще все запретили в связи с ковидными ограничениями. Поэтому, конечно, какие-то специальные режимы выдумывать для ковида нет смысла. Здесь нужно принимать решительные меры, чтобы не допускать расползания инфекции. Люди же не могут выражать собственное мнение таким образом, чтобы ставить под угрозу жизнь и здоровье целых городов. Наверное, так не должно быть», – сказал он.
Комментируя замечание журналиста о том, что другие массовые мероприятия (в частности, парад Победы) проводились в период пандемии, Песков подчеркнул, что «это более упорядоченное мероприятие». «Здесь опять же может быть разная практика от региона к региону. Подаются заявки на проведение акций, согласовываются, какие-то регионы в соответствии с эпидемиологической обстановкой дают на это разрешение, какие-то нет. Опять же не забывайте, что здесь действуют и особые полномочия, от региона к региону ситуация разнится», – добавил Песков.
Ранее в пятницу руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной.
Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Боррель: Ни одна страна ЕС не предложила новые санкции против России из-за Навального
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Ни одна страна – член Евросоюза пока не внесла предложений о новых санкциях в отношении Москвы из-за ареста Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«На данный момент ни одно государство – член Евросоюза не внесло своих предложений, но обсуждение будет продолжаться на Совете министров иностранных дел, а также на заседании в марте, где состоится общее обсуждение отношений между Евросоюзом и Россией», – сказал он, передает ТАСС.
Со своей стороны, Лавров, комментируя возможные санкции Евросоюза по делу Навального, заявил, что это внутреннее дело ЕС, но для России альянс является ненадежным партнером, передает РИА «Новости».
«Мы к этому относимся, как к внутреннему делу Европейского союза. Мы привыкли к тому, что ЕС, как я уже упоминал, все чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания. Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере, на данном этапе. Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве», – сказал Лавров.
Министр также заявил, что если страны Евросоюза считают, что Россия не заслуживает предъявления доказательств «отравления» Алексея Навального, это останется на их совести.
«Многочисленные наши заходы насчет того, чтобы получить все-таки результаты этих анализов (Навального), ни Германия, ни Франция, ни Швеция, ни ставший уже таким ручным и послушным технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нам не дают ответов. Просто не дают: «Вы сами все знаете». Ну это же невежливо, мягко говоря», – сказал министр.
По его словам, такая аррогантность со стороны культурной Европы абсолютно неприемлема и категорически недопустима. «Но если наши партнеры считают, что мы не заслуживаем информации, которая подтверждала бы их обвинения в адрес российского руководства, то это пускай остается на их совести. Поэтому мы за честность, за транспарентность. Не будем эти принципы пересчитывать», – добавил Лавров.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
Оскорбленному Навальным ветерану стало плохо во время суда
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Ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко, который является потерпевшим по делу в отношении Алексея Навального о клевете, стало плохо во время судебного заседания, ему вызвали скорую.
Ветеран участвует в заседании по видеосвязи, рядом с ним находятся судья и родственники. «Потерпевшему стало плохо, ему вызвана скорая помощь», – сообщила судья, передает РИА «Новости».
После этого суд объявил перерыв.
Ранее ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Навальный в суде несколько раз допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана.
Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов не исключил, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
NYT познакомила читателей с Юлией Навальной
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Американская газета The New York Times опубликовала статью, посвященную супруге Алексея Навального – Юлии, которая, по мнению автора материала, после изменения наказания блогеру оказалась в центре общественного внимания, привлекая поклонников и «нападки госпропаганды».
«После вынесения приговора Алексею Навальному его жена Юлия Навальная неохотно оказалась в центре внимания общественности, привлекая восхищенных поклонников и нападки госпропаганды. … Теперь, когда ее мужу грозит двухлетний тюремный срок, многие задаются вопросом, займет ли женщина, которую иногда называют первой леди оппозиции, более заметную роль и войдет ли она в политику», пишет The New York Times.
Издание также приписывает супруге Навального «заслуги» в насмешках над главой Росгвардии Виктором Золотовым в 2018 году. Тогда Юлия Навальная раскритиковала внешний вид Золотова в ответ на видеообращение главы Росгвардии, вызвавшего блогера на поединок после обвинений в коррупции. Кроме того, газета выражает Навальной сочувствие за «сексистские нападки» от государственных медиа, которые якобы называют Навальную «властной женой».
NYT также обратило внимание на распространенные в СМИ сообщения, согласно которым Юлия Навальная «возьмет на себя руководство оппозицией, как это произошло в Белоруссии в прошлом году, когда Светлана Тихановская решила баллотироваться на пост президента вместо арестованного мужа».
Такую версию поддерживают сразу несколько экспертов. Так, политолог Анна Федорова в комментарии газете ВЗГЛЯД также заявила, что Запад использует Юлию Навальную в качестве Тихановской. «Ситуацию с Навальным корректно сравнивать с белорусским сценарием. Его заключение под стражу в России даст возможность использовать в качестве Тихановской его жену Юлию», – сказала эксперт.
Политолог Андрей Манойло предположил, что после прихода к власти президента США Джо Байдена Навальный больше не понадобится западным спецслужбам для проведения антироссийской политики. «Но свою роль он сыграет, станет сакральной жертвой, а затем ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – добавил Манойло, сравнив супругу Навального со Светланой Тихановской, лидером белорусской оппозиции.
Лидер движения «Патриоты Великого Отечества», публицист Николай Стариков выразил мнение, что Навальный осознанно возвращается в Россию, чтобы его задержали в аэропорту, а его супруга Юлия на этом фоне объявила о приходе в политику по принципу Светланы Тихановской.
Изначально о планах Запада заменить Навального женой сообщил автор немецкого издания Abendlich Hamburg со ссылкой на источники. По его словам, западные спецслужбы после провала истории с отравлением Алексея Навального якобы решили заменить блогера его супругой Юлией, выдвинув ее кандидатом в Госдуму от Москвы. Однако такие перемены могут вызвать недовольство среди российской оппозиции.
Сторонники Навального отложили несанкционированные акции до весны
Соратники блогера Алексея Навального в ближайшие несколько недель не будут организовывать несанкционированные акции протеста в России, заявил руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков.
«Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список иноагентов –прим. ВЗГЛЯД), точнее сеть штабов Навального не будет в ближайшие несколько недель организовывать новые всероссийские акции, но обязательно будет это делать весной», – цитирует РИА «Новости» Волкова.
Он отметил, что добиваться освобождения Навального его сторонники намереваются внешнеполитическими методами. По словам Волкова, они планируют оказывать давление на Кремль через зарубежных лидеров.
Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Политолог назвала «саморазоблачением» отказ сторонников Навального от протестов
«После этих слов многие сторонники Навального сильно разочаровались. Фактически им сказали: «Спасибо, мы в ваших услугах больше не нуждаемся», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя отказ соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова от новых протестов вплоть до весны.
«Это заявление Волкова очень показательное и в некотором смысле саморазоблачительное. Первые выходные после суда над Навальным – это идеальное время для призыва людей выходить на митинг. Но тот факт, что его соратникам пришлось отказаться от своей идеи собирать протестные акции регулярно, доказывает очевидную вещь – у них не получилось сделать то, что они планировали изначально», – уверена политолог Анна Федорова.
По мнению собеседницы, для Леонида Волкова и всего Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список иноагентов – прим. ВЗГЛЯД) будет «неутешительной» ситуация, если численность митингов с каждым разом будет падать вдвое. «Поэтому они предприняли попытку сделать хорошую мину при плохой игре и сказать: «Ой, а у нас тут поменялись планы». Конечно, после такого заявления большое количество их сторонников испытали неприятные чувства и фрустрацию от понимания того, что ими просто манипулируют в каких-то непонятных целях. Ведь те, кто искренне хотели выходить на протесты, были готовы делать это и дальше, но тут им сказали: «Спасибо, мы в ваших услугах больше не нуждаемся», – сказала политолог.
«Конечно, во время этого перерыва Волков и вся их компания будут прилагать максимальные усилия для того, чтобы у людей не терялся интерес к теме протестов. Но уже сейчас можно с осторожностью заявлять, что планы с массовыми протестами, особенно в регионах, у них провалились», – заключила Федорова.
Ранее руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков заявил, что соратники блогера Алексея Навального в ближайшие несколько недель не будут организовывать несанкционированные акции протеста в России.
Он отметил, что добиваться освобождения Навального его сторонники намереваются внешнеполитическими методами. По словам Волкова, они планируют оказывать давление на Кремль через зарубежных лидеров.
Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Ветеран в суде потребовал от Навального публичных извинений
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Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко потребовал в суде публичных извинений от блогера Алексея Навального за клевету в свой адрес.
«Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения», – сказал он по видеосвязи в ходе заседания Бабушкинского районного суда Москвы, передает ТАСС.
В свою очередь прокурор в Бабушкинском суде Москвы зачитала обвинение Навальному в рамках дела о клевете на ветерана. Это заняло у прокурора не более 10 минут. В обвинении указано, что Навальный, имея на то умысел, распространил сведения, порочащие честь и достоинство ветерана, передает РИА «Новости».
Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов не исключил, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
В ЕК заявили о невозможности помешать строительству «Северного потока – 2»
Строительство «Северного потока – 2» ведется группой частных компаний, и Евросоюз не может помешать им, если на это согласна Германия, заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано, комментируя заявления о том, что реакцию ЕС на ситуацию с Алексеем Навальным можно увязать с «Северным потоком – 2».
«Северный поток – 2» – это проект группы частных фирм, и мы не можем помешать компаниям строить его, если с этим согласно правительство Германии. Если эти компании завершат создание трубопровода, они должны знать, что им необходимо будет действовать (газопровод должен будет работать) в соответствии с законодательством Европейского союза. Это максимум, что мы можем сделать на уровне Европейского союза», – сказал Стано, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что Еврокомиссия стремится сделать так, чтобы этот газопровод, если будет построен, работал в соответствии с ключевыми принципами европейского законодательства в области энергетики.
Ранее немецкая оппозиция призвала отказаться от проекта «Северный поток – 2». В частности, о невозможности продолжать строительство газопровода на фоне насилия в отношении демонстрантов в России заявили представители немецких «зеленых» и либералов. Кроме того, госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон заявил, что Париж призывает Берлин отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации вокруг Навального.
Однако официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что позиция правительства Германии по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2» остается неизменной.
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Эксперт оценил поведение Навального в отношении ветерана Артеменко
«Если Навальному в семье не привили уважение к ветеранам, то пусть это сделает суд, потому что его действия – это планомерная программа по разделению нашего общества», – сказал газете ВДГЛЯД общественник Сергей Воропаев, комментируя рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны со стороны блогера Алексея Навального.
«Для меня неприемлемо, когда кто-то пытается разделить ветеранов на нужных и ненужных. Такие действия – это планомерная программа по разделению нашего общества», – убежден председатель центрального совета Общероссийского общественного объединения граждан «Гражданская аварийная связь» Сергей Воропаев.
Собеседник рассказал, что он обращался в Центральный архив Минобороны и получил там официальный документ по поводу ветерана Игната Артеменко. «Этот человек – не фиктивный ветеран, он реально принимал участие в боевых действиях и обладает заслуженными наградами, в том числе медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», – отметил общественник.
«Потому моя позиция в этом отношении твердая – никто, кроме суда, не имеет права давать оценку и разделять ветеранов на настоящих и ненастоящих. Тем более это касается тех, кто получил награды в период Великой Отечественной войны. Они просто так не давались», – подчеркнул Воропаев.
«К тому же Навальный не является профильным специалистом или военным историком. Он не проверял биографию этого гражданина, но при этом он его оскорбил. Судя по всему, в семье Навальному не привили уважение к ветеранам, значит, пусть это сделает суд», – резюмировал Воропаев.
Напомним, блогер Алексей Навальный в пятницу утром доставлен в Бабушкинский суд Москвы для рассмотрения уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
Юрист: Навальный мог бы извиниться перед ветераном для примирения сторон
Если блогер Навальный извинится, и этого для ветерана Игната Артеменко будет достаточно, то стороны смогут завершить производство примирением, заявила в комментарии газете ВЗГЛЯД член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
«Одним из способов реализации альтернативного разрешения споров в уголовном процессе является прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. Данное действие закреплено ст. 76 Уголовного кодекса РФ и ст. 20 и 25 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Инициатором примирения всегда выступает лицо, стремящееся к освобождению от уголовной ответственности», – пояснила Спиридонова.
Юрист заявила, что прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон возможно на любой стадии уголовного процесса, а точнее до удаления суда в совещательную комнату. «Поэтому если Навальный извинится и этого для ветерана будет достаточно, то стороны смогут завершить производство примирением, но инициатива должна исходить от Навального», – считает Спиридонова.
Ранее в ходе заседания в пятницу Игнат Артеменко потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Навальный в суде несколько раз допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана.
Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
Джазмен из Санкт-Петербурга лишился работы из-за травли сторонниками Навального
Джазовый гитарист Артем Крикунов из Санкт-Петербурга, сообщивший в полицию о подозрительной группе координаторов незаконной акции 23 января в парадной дома на набережной Грибоедова, лишился работы.
На рассказ об этом случае, опубликованный на странице музыканта в Facebook, обратили внимание активисты и разместили в тематических группах ссылку на пост и все аккаунты Артема в соцсетях. Когда команда «фас» была дана, у гитариста просто не оставалось шансов. Сообщения с нелестными эпитетами «стукач», «доносчик» и «предатель» полились на него нескончаемым потоком. Более агрессивные пользователи начали угрожать ему расправой. Чтобы прекратить травлю, молодой человек удалил пост и написал, что это было шуткой, сообщает Life.
Сообщается также, что Артема и его джаз-банд уволили из клуба Kuznya House с формулировкой «мы против политики в любом ее проявлении». Оказалось, что рестораном напрямую и через британское юридическое лицо владеет известный в Петербурге адвокат и инвестор французского происхождения Александр Гарез.
«Я не вижу никакого проявления политики в своих действиях. Наоборот, я вижу проявление политических репрессий со стороны руководства», – рассказал музыкант Life.
Напомним, что из-за нарушений условий испытательного срока Алексея Навального ещё в декабре 2020-го объявили в федеральный розыск, а 17 января его задержали, на следующий день арестовали на 30 суток. После этого в Москве, Санкт-Петербурге и других городах прошли несогласованные акции протеста.
Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
Навального доставили в суд для рассмотрения дела о клевете
Блогер Алексей Навальный в пятницу утром доставлен в Бабушкинский суд Москвы для рассмотрения уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Автозак с Навальным из СИЗО «Матросская тишина» прибыл в Бабушкинский суд. Блогер будет дожидаться начала суда в конвойном помещении, передает ТАСС.
Сотрудник полиции из оцепления также подтвердил, что Алексея Навального уже увезли из СИЗО в суд, передает РИА «Новости».
Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.