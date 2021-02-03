Регулятор назвал условие использования вакцины «Спутник V» в Финляндии

Российская вакцина «Спутник V» может использоваться в Финляндии в случае одобрения ЕС, рассказали представители Агентства безопасности и развития в области фармацевтики Fimea и министерства социальных дел и здравоохранения страны.

«Вакцина «Спутник V» может получить разрешение на продажу, если будет ясно, что она соответствует требованиям качества. Вакцина также может продаваться через EMA (Европейское медицинское агентство)», – передает РИА «Новости» слова представителя Fimea Юкки Саллинен.

Представитель минсоцздрава также допустила использование российской вакцины.

«В принципе это возможно, но уже используемые вакцины в Финляндии прошли оценку ЕС. Результаты испытаний «Спутник» также нуждаются в оценке, что является медленным процессом», –отметила представитель минсоздрава Сари Экхольм.

Финляндия в настоящее время получает вакцины исключительно по квотам ЕС от двух производителей – Pfizer-BioNTechin и Moderna.

В соответствии с численностью населения, Финляндия получает 1,23% вакцин, совместно закупаемых Европейским Союзом, уточняли ранее медицинские власти страны.

Применение вакцины «Спутник V» ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Мексике и Армении.

Кроме того, научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.