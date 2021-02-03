Волонтеры «Мы вместе» начали помогать на пунктах вакцинации

Добровольцы в рамках всероссийской акции «Мы вместе с заботой», стартовавшей в конце января, объясняют гражданам, где можно пройти вакцинацию, а также оказывают помощь на пунктах вакцинации.

Волонтеры помогают медицинскому персоналу ускорить процесс проведения вакцинации в специально оборудованных пунктах, информируют обращавшихся ранее за помощью пожилых граждан о возможности прохождения вакцинации, сообщили организаторы акции в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Также добровольцы оказывают помощь в записи на вакцинацию при передаче продуктов питания и товаров первой необходимости. Если такая помощь необходима, волонтеры уточняют номера полисов ОМС и желаемый пункт вакцинации, производят запись по телефону или помогают записаться через электронную систему, действующую в регионе.

С начала февраля на горячей линии «Мы вместе» доступна отдельная функция «Помощь в записи на вакцинацию». Позвонив по номеру 8-800-200-34-11, оператор поможет в записи на вакцинацию любому желающему россиянину.

Участие в акции «Мы вместе c заботой» принимают не только волонтеры с медицинским образованием, но и добровольцы общего профиля. Вовлечение волонтеров в такого рода деятельность организовано с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Помимо помощи в организации вакцинации населения, добровольцы акции «Мы вместе» продолжают работать в региональных штабах и колл-центрах поликлиник, проводят санитарную обработку социально-значимых объектов, бесконтактно доставляют гражданам продукты, лекарства и товары первой необходимости, а также работают автоволонтерами – довозят коллег до мест выполнения заявок, помогают медикам добраться до работы и пациентов «на дому».

В Ленинградской области волонтеры взяли шефство над одинокой пенсионеркой-блокадницей. В прошлом женщина была программистом и сейчас осталась совсем одна. Живет в очень скромных условиях. Добровольцы регулярно навещают Людмилу, приносят ей продукты, лекарства, а также лакомства для большого количества кошек, помогают по дому. Недавно она рассказала волонтерам о своей мечте – ноутбук, для возможности дистанционного общения с ребятами в интернете. Скоро ее мечта исполнится, а волонтеры помогут освоить новый компьютер.