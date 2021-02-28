В Сирии заявили о вывозе США боевиков ИГ с незаконной базы

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28 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:15  |  vz.ru
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Подходит ли России китайский путь борьбы с бедностью

Китай разгадал секрет борьбы с бедностью Zhou Zhiyong/Keystone Press Agency/
Global Look Press
Китай заявил об очередном историческом чуде: Пекин искоренил бедность. В заявлении Пекина есть доля лукавства. Речь идет, конечно, об абсолютной нищете. Только за последние восемь лет над чертой бедности смогли подняться почти 100 млн китайцев. Как победить бедность по-китайски и стоит ли России перенимать такие методы борьбы?  Подробности...
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Евродепутат: Западные либералы не в курсе выходок Навального

Ирландский депутат Клэр Дейли решила защитить Россию от потока нелепых обвинений Brian Lawless/Reuters
«Если бы либералы Европы удосужились прочесть хотя бы несколько националистических и расистских высказываний Навального, их энтузиазм насчет этого человека сразу же бы угас», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Клэр Дейли. По ее мнению, Запад совершенно напрасно делает ставку на этого российского блогера. Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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Германия спасает грузин от кризиса и нищеты

Трудолюбивый грузинский народ с радостью готов работать в Германии Сергей Кузнецов/РИА Новости
Колоссальный ажиотаж возник в Грузии вокруг щедрого предложения, поступившего из ФРГ. Берлин готов принять грузинских граждан в качестве гастарбайтеров для сезонных работ в сельском хозяйстве. Десятки тысяч грузин пожелали покинуть родину ради такой возможности. А все потому, что коронавирус и русофобия ввергли Грузию в крупнейший экономический кризис. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Миллениалы лучше приспособлены к выживанию, чем работяги 90-х

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Эти «революционеры» сами не понимают, чего накликивают. Если сейчас снова все сломать, то вернутся те годы и все эти тиктокари шестого разряда просто передохнут от голода прямо у ларьков с шаурмой, потому что работать не способны. Подробности...

Кто заменит Пашиняна

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сейчас Пашинян пытается сохранить власть. Но не исключено, что генералы, поддерживаемые львиной долей населения, все-таки добьются его отрешения от власти. Вопрос в том, кто заменит Пашиняна? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Что помешало Гитлеру прийти к власти на 10 лет раньше

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
26 февраля 1924 года Адольф Гитлер получил свои пять лет за «Пивной путч» – попытку прийти к власти на десяток лет раньше, чем это случилось в реальности. Но она с треском провалилась практически в самом начале. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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У Украины нет сердца

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Как Красная армия выиграла «битву с велосипедами»

Байден бомбит Сирию

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
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    В Сирии заявили о вывозе США боевиков ИГ с незаконной базы

    28 февраля 2021, 14:53

    Текст: Абдулла Шакиров

    Соединенные Штаты вывезли со своей незаконной базы Аш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке в Сирии десять боевиков террористической организации «Исламское государство*» (группировка запрещена в РФ), сообщили сирийские СМИ.

    Боевиков вывезли на двух вертолетах в направлении пустыни Дейр-эз-Зора, пишет агентство SANA.

    Источники агентства утверждают, боевики были переброшены на базу Аш-Шаддади 26 февраля из из тюрьмы Санавия Ас-Синаия. «Это красноречиво свидетельствует, что оккупанты используют террористическую организацию для реализации своих проектов», – отмечается в сообщении.

    Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями «Сирийских демократических сил» незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

    Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.


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    Эксперт сказал, почему Байден решил нанести авиаудар по Сирии
       26 февраля 2021, 12:12
    Фото: ZUMA/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    «Это попытка успокоить Израиль и страны Персидского залива, которые боятся проиранской позиции США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя нанесенный американцами авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии.

    «Возможно, этот авиаудар является сигналом, адресованным не столько Тегерану, сколько партнерам и союзникам США в регионе, поскольку сейчас многие и в Израиле, и в странах Персидского залива нервничают», – полагает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

    По его словам, «есть опасение, что Джо Байден займет проиранские позиции и ради договоренности с Тегераном пойдет на слишком большие уступки, в том числе и по таким вопросам, как сирийский».

    Как убежден эксперт, этот удар можно расценивать как подтверждение лидером США того, что «мы не намерены терпеть иранскую активность в Сирии и будем продолжать линию наших предшественников, хотя мы серьезно расходимся в нашем видении ситуации с Дональдом Трампом».

    «Это попытка сбалансировать протягивание оливковой ветви иранскому руководству с готовностью все же жестко реагировать на те действия Ирана вне границ этой страны, которые вызывают озабоченность США», – резюмировал собеседник.

    Ранее США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным СМИ, в результате авиаудара США погибли не менее 17 человек

    При этом Москва осудила удар Вашингтона по Сирии, поскольку действия США являются недопустимым нарушением норм международного права. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российском МИД.

    По его словам, Иран в Сирии «вместе с регулярной армией борется против боевиков ИГИЛ* (группировка запрещена в РФ)». «Они там находятся за тем, чтобы помогать легитимному правительству и народу Сирии бороться с террористами», – подчеркнул он.

    Между тем власти Сирии выпустили официальное заявление по поводу атаки со стороны США. Так, государственный телеканал «Ас-Сурия» сообщает, что «США совершили агрессивную акцию против Сирии, атаковав наземные объекты в восточной провинции Дейр-эз-Зор», передает ТАСС.

    Напомним, бывший президент США Дональд Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», сокращал численность войск США в ИракеСирииАфганистане. Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Как пояснил сделавший это депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон, Трамп – первый американский лидер за 30 лет, который во время президентства не начал ни одной войны.

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    Коментарии (16)
    Россия осудила удар США по Сирии
       26 февраля 2021, 09:40
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Москва осуждает удар Вашингтона по Сирии, действия США являются недопустимым нарушением норм международного права, сообщил источник в российском МИД.

    «Удар был нанесен по территории суверенного государства – члена ООН. Это недопустимое нарушение норм международного права. Надо разбираться, по кому они там били», – сказал источник РИА «Новости».

    По его словам, Иран в Сирии «вместе с регулярной армией борется против боевиков ИГИЛ* (группировка запрещена в РФ)». «Они там находятся за тем, чтобы помогать легитимному правительству и народу Сирии бороться с террористами», – подчеркнул он.

    Между тем власти Сирии выпустили официальное заявление по поводу атаки со стороны США. Так, государственный телеканал «Ас-Сурия» сообщает, что «США совершили агрессивную акцию против Сирии, атаковав наземные объекты в восточной провинции Дейр-эз-Зор», передает ТАСС.

    Сведений о потерях среди сирийских войск и материальном уроне не приводится.

    Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным СМИ, в результате авиаудара США несколько человек погибли

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (15)
    Лавров заявил о нежелании США уходить из Сирии

    26 февраля 2021, 14:42

    Текст: Алина Назарова

    Москва напрямую поинтересуется у американских коллег насчет их планов о постоянном присутствии в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя сообщения о планах США «вообще никогда из Сирии не уходить».

    «Слышим в последнее время разные сведения из разных источников, пока мы их не можем подтвердить, хотим напрямую у американцев поинтересоваться, якобы они принимают решение вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить. Мы имеем каналы общения с американцами, по линии военных это деконфликтинг. Они там присутствуют, это реальность, и деконфликтинг нужен, чтобы избежать столкновений, но по политико-дипломатической линии нам очень важно возобновить контакты. Надеемся, что новая администрация вскоре сформирует свои команды для этой цели», – сказал министр.

    Лавров также уточнил, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе по Сирии за четыре или пять минут до его нанесения. «Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не дает такого рода уведомление, когда уже удар наносится», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права, включая резолюцию СБ ООН по сирийскому урегулированию.

    Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.

    Коментарии (34)
    Стало известно о погибших после авиаудара США по объектам в Сирии

    26 февраля 2021, 06:46

    Текст: Наталья Ануфриева

    Несколько человек погибли в результате авиаудара США по объектам проиранского ополчения в Сирии у иракской границы, сообщают СМИ.

    Газета The Washington Post сообщает со ссылкой на источник в американской администрации, что, предположительно, удар привел к гибели «горстки людей», передает РИА «Новости».

    В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американская сторона нанесла удар в САР, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, а потому в Пентагоне уверены в его точности: «Мы позволили иракцам разрабатывать разведданные для нас, поощряли их в этом, и это очень помогло нам уточнить цели».

    «Мы уверены, что цель использовалась тем же шиитским ополчением, которое осуществило удары (по американским военнослужащим)», – добавил он.

    При этом Остин отметил, что не может сказать большего, ограничившись тем, что американские военные «точно знают, куда ударили».

    Вместе с тем агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источник из числа официальных лиц, что удар был нанесен по нескольким зданиям в том месте, которое американская сторона считает «перевалочным пунктом», используемым при переброске членов вооруженных формирований в Ирак, передает ТАСС.

    При этом военные США полагали, что там находятся несколько человек.

    По словам источников газеты The New York Times, американская сторона исходит из того, что несколько участников указанных формирований были убиты при авиаударе. Официальные подтверждения этого не приводятся.

    Сообщается также, что американские военные задействовали истребитель F-15 для нанесения удара по территории САР.

    Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на обстрел своих сил.

    22 февраля « зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу. Всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две ракеты упали внутри зоны, третья – за ее пределами. Пострадавших не было.

    Также на минувшей неделе район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.

    Коментарии (7)
    США нанесли авиаудар по проиранскому ополчению в Сирии

    26 февраля 2021, 03:24

    Текст: Евгения Шестак

    США нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на обстрел своих сил, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

    «По распоряжению президента Байдена вооруженные силы США сегодня вечером нанесли авиаудары против инфраструктуры, используемой поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в Восточной Сирии. Эти удары было разрешено провести в ответ на недавние атаки против американских военнослужащих и военнослужащих коалиции в Ираке, и на продолжающуюся угрозу этим военнослужащим», – цитирует РИА «Новости» Кирби.

    По его словам, удары разрушили ряд объектов, расположенных на контрольно-пограничном пункте, который использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок. 

    Представитель Пентагона заявил, что этот «соразмерный военный ответ» был осуществлен вместе с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции. Также он добавил, что удар был направлен на деэскалацию ситуации на востоке Сирии и в Ираке.

    «Эта операция посылает ясный сигнал: президент Байден будет защищать военнослужащих США и коалиции. В то же время мы действовали в решительном стиле, направленном на деэскалацию общей ситуации как в Восточной Сирии, так и в Ираке», – заключил Кирби.

    Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что новый президент США Джо Байден собирается «ответственным образом» прекратить длительные зарубежные военные операции. 

    Напомним, бывший президент США Дональд Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», сокращал численность войск США в Ираке, СирииАфганистане. Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Как пояснил сделавший это депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон, Трамп – первый американский лидер за 30 лет, который во время президентства не начал ни одной войны.

    Коментарии (5)
    Россия обвинила США в насильственном удержании беженцев в Сирии

    27 февраля 2021, 00:54

    Текст: Евгения Шестак

    Замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник обвинил США в насильственном удержании беженцев в лагере «Рукбан».

    По словам Сытника, гуманитарная ситуация в лагере продолжает ухудшаться, а американское командование препятствует разрешению этой проблемы, «принимая дополнительные меры по насильственному удержанию в нем беженцев», сообщает РИА «Новости».

    Он отметил, что нежелание США обеспечить вывод незаконных вооруженных формирований из зоны «Эт-Танф» свидетельствует о заинтересованности Вашингтона в сохранении «конвейера» по подготовке экстремистов с целью поддержания очагов напряженности в Сирии.

    Сытник добавил, что власти Сирии готовы принять всех беженцев, содержащихся в лагере «Эр-Рукбан», обеспечить им безопасность и достойные условия жизни.

    Ранее Сытник заявил, что военные Турции не могут обеспечить безопасность беженцев в коридорах выхода в Идлибе. 

    Коментарии (0)
    США сочли надлежащим уведомление об ударе по Сирии за несколько минут

    26 февраля 2021, 23:54

    Текст: Евгения Шестак

    В США считают, что надлежащим образом уведомили российскую сторону о готовящемся авиаударе в Сирии, которое было сделано за несколько минут до атаки, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

    Так в ведомстве прокомментировали слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что российскую сторону предупредили «за четыре или пять минут» до нанесения удара, передает ТАСС

    «Они по сути были уведомлены по каналам механизма предотвращения конфликтов, так что я благодарен ему [Лаврову] за то, что он готов это подтвердить. Мы сделали, как мы считаем, надлежащее уведомление», – сказал Кирби.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва напрямую поинтересуется у американских коллег насчет их планов о постоянном присутствии в Сирии. Лавров также уточнил, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе по Сирии за четыре или пять минут до его нанесения.

    Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.

    Коментарии (1)
    Сирия потребовала от ООН остановить агрессию США

    27 февраля 2021, 20:25

    Текст: Абдулла Шакиров

    Дамаск призывает Совет безопасности ООН принять меры к прекращению агрессии со стороны Соединенных Штатов, говорится в заявлении министерства иностранных дел Сирии.

    «Министерство вновь призвало Совет безопасности взять на себя ответственность за поддержание мира и безопасности и незамедлительно принять меры, чтобы помешать его постоянному члену (США) продолжать свою агрессию и преступления против суверенного государства», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В письме, отправленном на имя генерального секретаря ООН и председателя Совета безопасности организации заявляется, что авиаудары США по территории Сирии являются «неприкрытой агрессией и очередным эпизодом в серии повторяющихся атак американских войск под надуманными предлогами».

    Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва напрямую поинтересуется у американских коллег насчет их планов о постоянном присутствии в Сирии. Лавров также уточнил, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе по Сирии за четыре или пять минут до его нанесения.

    Коментарии (3)
    Иран назвал удары США по Сирии нарушением международного права

    26 февраля 2021, 23:00

    Текст: Евгения Шестак

    Министерство иностранных дел Ирана назвало удары США по Сирии агрессией и нарушением территориальной целостности страны, а также международного права, сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

    «Это нападение является продолжением непрекращающейся агрессии <...> в отношении территории Сирии <...> это действие нового правительства США служит явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии», – цитирует ТАСС Хатибзаде.

    Напомним, США по распоряжению президента страны Джо Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек.

    Москва осудила авиаудар Вашингтона по объекту в Сирии и призывала США уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики.

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    Ирак назвал фейком заявление США о передаче разведданных для удара по Сирии

    26 февраля 2021, 20:19

    Текст: Абдулла Шакиров

    Багдад не передавал Вашингтону разведывательную информацию, якобы опираясь на которую США нанесли авиаудары по территории Сирии, заявили в министерстве обороны Ирака.

    «Минобороны Ирака выражает свое удивление в связи с заявлениями министра обороны США о получении разведывательных данных от Ирака перед ударом по объектам на сирийской территории. Мы отрицаем подобное», – передает сообщение иракского минобороны РИА «Новости».

    Как подчеркнули в ведомстве, сотрудничество Багдада с международной коалицией укладывается исключительно в рамки «борьбы с терроризмом, угрожающим Ираку, в той форме, которая позволяет сохранить суверенитет и безопасность страны».

    Напомним, США по распоряжению президента страны Джо Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек.

    Москва осудила авиаудар Вашингтона по объекту в Сирии и призывала США уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики.

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    Жертвами удара США по Сирии стали не менее 17 человек

    26 февраля 2021, 11:58

    Текст: Алина Назарова

    Ракетные удары ВВС США по нескольким районам вблизи сирийско-иракской границы привели к гибели не менее 17 бойцов проиранских шиитских формирований, которые воюют на стороне правительственной армии в Сирии, сообщает саудовский телеканал «Аль-Хадас».

    При атаке США задействовали истребитель F-15. По данным Bloomberg, воздушной атаке подверглись здания возле перевалочного пункта через границу, который используется при переброске шиитских бойцов из Ирака в Сирию. 

    Названия отрядов, к которым принадлежали погибшие, не уточняются, передает ТАСС.

    Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Россия осудила удар США по Сирии.

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    США проконсультировались с коалицией перед ударами по проиранским группам в САР

    26 февраля 2021, 04:53

    Текст: Наталья Ануфриева

    США выверено наносили удары по объектам проиранских сил Сирии, стремясь к деэскалации ситуации в регионе, «военный ответ» был проведен вместе с дипломатическими мерами, включая консультации с коалицией, заявил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джона Кирби.

    Кирби сообщил, что «это соразмерный военный ответ был проведен вместе с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции», передает ТАСС.

    «В то же время мы действовали в выверенной манере, стремясь к деэскалации ситуации на Севере Сирии и Ираке», – добавил он.

    Ранее стало известно, что США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на обстрел своих сил.

    22 февраля так называемая зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу. По информации телеканала «Аль-Арабия», всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две ракеты упали внутри зоны, третья - за ее пределами. Пострадавших нет.

    На минувшей неделе район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.

    До этого глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что Байден собирается «ответственным образом» прекратить длительные зарубежные военные операции. 

    Напомним, бывший президент США Дональд Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», сокращал численность войск США в ИракеСирииАфганистане. Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Как пояснил сделавший это депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон, Трамп – первый американский лидер за 30 лет, который во время президентства не начал ни одной войны.

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    Российский вертолет совершил вынужденную посадку в Сирии

    28 февраля 2021, 12:03

    Текст: Ксения Панькова

    Российский вертолет Ми-35 во время патрулирования совершил вынужденную посадку в Сирии по техническим причинам, экипаж доставлен на аэродром, сообщили в Минобороны России.

    «28 февраля 2021 г. при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории провинции Хасеке (Сирийская Арабская Республика) совершил вынужденную посадку по техническим причинам вертолет Ми-35», – приводит ТАСС сообщение.

    Как уточнили в ведомстве, экипаж вертолета Ми-35 поисково-спасательной службой был оперативно доставлен на аэродром. «Жизни летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа, огневого воздействия по вертолету не было», – добавили в Минобороны.

    Ранее вертолет Ми-8, на борту которого находилось три члена экипажа и 16 пассажиров, совершил вынужденную посадку на севере Красноярского края.

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    США заранее предупредили Израиль об атаке на Сирию

    26 февраля 2021, 15:54

    Текст: Абдулла Шакиров

    Администрация президента США заранее уведомила власти Израиля об авиаударах по зданиям, которые использовались проиранскими группировками в Сирии на границе с Ираком, сообщили официальные лица Израиля.

    Вашингтон уведомил Тель-Авив о планируемой атаке в четверг утром в ходе разговора между должностными лицами Пентагона и министерством обороны Израиля, пишет Axios.

    Израильские чиновники подчеркнули, что это стандартная процедура, которая проводится каждый раз, когда военная операция США может затронуть Израиль и наоборот.

    Напомним, США по распоряжению Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии.

    Москва осудила авиаудар Вашингтона по объекту в Сирии и призывала США уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики.

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    В Кремле прокомментировали удар США по Сирии

    26 февраля 2021, 12:58

    Текст: Алина Назарова

    В Кремле внимательно следят за ситуацией авиаударом США по Сирии, находятся в постоянном контакте с сирийскими коллегами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Могу только сказать, что мы очень внимательно мониторим ситуацию на месте, находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами», – завил Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что не располагает информацией, уведомляли ли США Россию о планируемом ударе по Сирии.

    Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии.

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