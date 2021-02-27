В Воронеже женщина убила своих детей и покончила с собой Мать школьницы заявила о групповом изнасиловании дочери в квартире в Петербурге 27 февраля 2021, 16:48 Текст: Вера Басилая

Несовершеннолетнюю жительницу Санкт-Петербурга изнасиловали трое мужчин на Морском проспекте. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об изнасиловании в Центральный аппарат ведомства из-за поступающих угроз в адрес пострадавшей. Об изнасиловании девушки сообщила мать пострадавшей. Женщина рассказала, что ночью 22 февраля трое мужчин изнасиловали ее дочь в собственной квартире, после чего она была госпитализирована с серьезными травмами и ссадинами, сообщается на сайте СК России. «В связи с недавно появившейся в СМИ информацией о том, что после случившегося пострадавшей стали поступать угрозы, Александр Бастрыкин поручил передать материалы уголовного дела в центральный аппарат ведомства. Также поручено руководителю управления кадров СК России провести служебную проверку в отношении следователя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в производстве которого находится данное уголовное дело, в связи с тем, что подозреваемым в изнасиловании девушки не была избрана мера пресечения», – говорится в сообщении. Ранее в СК возбудил дело после изнасилования школьницы пятью ровесниками в Москве на так называемой «вписке». Происходящее фиксировали на видео, а после того как опубликовали запись в соцсетях, мама девочки обратилась в правоохранительные органы.

Пригожин рассказал о своих страхах в связи с будущими концертами Валерии 26 февраля 2021, 19:23

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Артисты в надежде на отмену запретов на массовые мероприятия уже планируют концерты на весну. Однако есть риск, что зрители пока могут опасаться посещать места с большим количеством людей, сказал газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин. Из-за распространения коронавирусной инфекции в России были введены ограничения на проведение массовых мероприятий, из-за чего артисты не могут выступать перед полным залом фанатов. Тем не менее в связи с улучшением эпидемиологической ситуации россияне не теряют надежду, что вскоре смогут вернуться к прежней жизни. «У нас с певицей Валерией стоит концерт на 17 апреля, в день ее рождения. Мы пока планируем зал «Крокус Сити Холл» всего на три тысячи человек. Это первый концерт-тур, и больше мы пока не делаем, потому что должно совпасть несколько вещей: благополучие у людей, материальная возможность и желание пойти на мероприятие», – говорит Пригожин. Он подчеркивает, что может без проблем организовать концерт «хоть сегодня, хоть завтра», но есть определенный страх, что желание зрителей может не совпасть с желанием артистов и концертных площадок, поскольку ограничительные меры и страх заразиться парализовали россиян, и они какое-то время могут бояться ходить в места, где много людей. «Я очень надеюсь, что спрос будет высокий. Но если все все-таки не совпадет, то будет грустно, потому что когда ты вкладываешь деньги в организацию концертов, то у тебя есть определенный поток, это как предприятие. А когда ты, например, год не делал концерты, то ты рискуешь», – рассказывает собеседник. Продюсер также выразил уверенность, что люди соскучились по обычной нормальной жизни, и понадеялся, что это подтолкнет граждан к посещению концертов. Ранее из-за санитарных ограничений российский поп-певец Филипп Киркоров на год отказался от концертов на площадках для выступлений. В начале февраля мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пока рано разрешать в столице проведение массовых мероприятий, однако в четверг сообщил, что в течение одного–двух месяцев московское правительство может снять несколько ограничений. Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и потребовала вознаграждение 27 февраля 2021, 02:52 Текст: Евгения Шестак

Компания «Конкорд», принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину, выдала его адрес Федеральному бюро расследований США (ФБР) и попросила за это вознаграждение. «Пресс-служба компании «Конкорд» готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб. Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7», – сообщила компания в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе напомнили, что за сведения, которые приведут к аресту Пригожина, предлагается вознаграждение в размере до 250 тыс. долларов. Ранее ФБР опубликовало данные о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, в том числе Пригожина. В качестве вознаграждения за информацию, которая будет способствовать его задержанию, предлагается 250 тыс. долларов. При этом комитет сената США по разведке не нашел свидетельств того, что избирательный штаб президента Дональда Трампа перед выборами 2016 года вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход голосования. ВВС США получат 400 «достающих до России» стелс-ракет 27 февраля 2021, 10:37

Фото: wikipedia.org

Текст: Ксения Панькова

ВВС США к середине 2025 года получат 400 «способных достать до России» крылатых стелс-ракет AGM-158B JASSM-ER, сообщило американское издание Janes. Отмечается, что контракт, заключенный с компанией Lockheed Martin, предусматривает производство ракет к середине 2025 года, передает РИА «Новости». Летом 2020 года украинская консалтинговая компания Defense Express заявила, что ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress американских ВВС может «нанести удар» по России без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 «Триумф» область воздушного пространства. Военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что наиболее короткое расстояние между США и Россией находится над Северным полюсом, американские военные более 70 лет отрабатывают нанесение ударов через него. Между тем военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко уверен, что у России есть надежная защита от ударов стратегической авиации США через Северный полюс. Голосование по памятнику на Лубянской площади завершили досрочно 26 февраля 2021, 21:00 Текст: Алексей Дегтярев

Онлайн-голосование по установке памятника на Лубянской площади в Москве завершено, 55% проголосовавших выбрали установку монумента Александру Невскому. Всего на сайте «Активный гражданин» в этом голосовании приняли участие 319 897 человек, за Александра Невского отдали свои голоса 176 954 человек, за Феликса Дзержинского – 142 943. Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, предполагалось, что оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей. Между тем мэр столицы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в том виде, в котором она находится сейчас. «Очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо», – пояснил глава города. Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов. Дети пропали в 40-градусный мороз в Красноярском крае 27 февраля 2021, 07:04 Текст: Наталья Ануфриева

Полиция Таймыра поднята по тревоге на поиски двух 11-летних девочек, которые не вернулись домой с прогулки в Дудинке, сообщили в ГУ МВД Красноярского края. При этом в городе прогнозируется мороз до минус 41 градуса. В сообщении на сайте ведомства указывается, что в ОМВД России по Таймырскому району «обратилась 30-летняя жительница города Дудинка с сообщением о том, что ее дочь 2009 года рождения ушла из дома и до настоящего времени не вернулась». Также в полицию обратился «35-летний местный житель, который сообщил полицейским о том, что его 11-летняя дочь также не вернулась домой после прогулки». По данным краевого ГУ МВД, на поиски ориентирован практически весь личный состав полиции Таймыра. Отмечается, что в субботу в Дудинке 41 градус мороза, передает ТАСС. Полиция просит всех владеющих информацией о местонахождении детей позвонить по телефону 8 (39191) 5-12-65, 8 (39191)5-12-40 или 102. Аксенов рассказал о недвижимости супруги Зеленского в Крыму 27 февраля 2021, 00:35

Фото: yalta.ugbn.ru

Текст: Евгения Шестак

Оплата коммунальных услуг за недвижимость в Крыму супруги президента Украины Владимира Зеленского производится регулярно, сообщил глава республики Сергей Аксенов. «Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит (недвижимость) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас», – сказал Аксенов в эфире канала «Россия 24». На вопрос журналиста, есть ли у супруги украинского лидера и его самого преимущество для получения российского гражданства, как владельцев недвижимости в Крыму, глава республики заявил, что вряд ли. «Только если обратится к Владимиру Владимировичу (Путину). Обратиться может, да», – уточнил он. Напомним, Елена Зеленская купила квартиру в Крыму в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. В штабе отметили, что семья Зеленских намерена «пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину». Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что «Зеленскому придется признать полуостров частью России» и оставить «боевую и агрессивную риторику» на границе с Украиной». В Томске ребенку отказали в присвоении разряда по шахматам из-за возраста 26 февраля 2021, 20:44

Фото: Global Look Press

В Томске пятилетний мальчик Дима Крымский сдал норматив на третий юношеский спортивный разряд в первенстве региона по шахматам среди мальчиков и девочек до девяти лет, но ему отказались выдавать документ, подтверждающий разряд. Мальчику отказали в выдаче документа из-за его возраста, передают «Аргументы и Факты» со ссылкой на местные соцсети. Отмечается, что одаренного мальчика воспитывает известный титулованный томский гроссмейстер Андрей Белозеров. Пятилетний Дима записал обращение министру спорта России с просьбой отменить этот возрастной ценз. Подобные инциденты в России не редкость. К примеру, в соседней Иркутской области пятилетний ребенок из Братска тоже выполнил разряд, но заслуженно получил запись в аттестат. В Италии начали расследование о посреднических поставках «Спутника V» из Болгарии 27 февраля 2021, 13:14

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

В Риме начали расследование в отношении посреднических предложений из Болгарии о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила газета Messaggero. Отмечается, что расследованием занимается прокуратура Рима и специальное подразделение карабинеров, расследующие дела в области здравоохранения, передает ТАСС. Как уточняет газета, предложение о поставке 50 млн доз российской вакцины поступило по электронной почте от посредника в Болгарии в офис чрезвычайного комиссара по противодействию пандемии Доменико Аркури. Ведомство сразу передало информацию в компетентные органы, которые начали расследование. В спецподразделение карабинеров поступил уже не один сигнал по этой теме. В частности, главы ряда итальянских регионов сигнализировали, что они получают предложения от посредников на рынке вакцин о покупке препаратов разных фармацевтических компаний. В случае со «Спутником» цена не указывалась, ее предлагалось обсудить в ходе возможного переговорного процесса в случае заинтересованности потенциального заказчика. Однако чаще посредники предлагают вакцины по завышенной цене, которая в два-три раза превышает ту, что согласовала Еврокомиссия с производителями. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия видит поддержку вакцины «Спутник V» со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии. Напомним, Европейская комиссия призвала государства-члены проявлять бдительность при закупке препаратов от COVID-19 в связи с участившимися случаями мошенничества с вакцинами на фоне задержек с поставками от авторизованных производителей. Экс-координатор по теме крушения MH17 назначен послом Нидерландов в России 26 февраля 2021, 18:38

Фото: twitter.com/NLinBelgrade

Текст: Елизавета Булкина

Новым послом Нидерландов в России стал Хиллес Плух, который в 2014–2015 годах был координатором по теме авиакатастрофы рейса MH17, сообщили в посольстве королевства в Москве. «Нидерланды назначили нового посла в Российской Федерации. Это господин Хиллес Бесхор Плух. Он еще не приехал в страну», – передает сообщение дипмиссии РИА «Новости». Плух ранее работал послом Нидерландов в Сербии, в 2015–2019 годах – послом королевства в Израиле, в 2014–2015 годах он занимал пост временного поверенного по особым поручениям, временного представителя Нидерландов в Палестинской автономии, главы восточноевропейского департамента Европейского управления МИД страны и координатора по вопросам последствий авиакатастрофы MH17.



Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. 8 июня прошлого года в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета. 6 февраля 2021 года Нидерланды отказались привлекать к ответу Киев по делу о крушении MH17. Суд Нидерландов постановил приобщить к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году отчеты российской компании «Алмаз – Антей», в которых говорится, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. Сообщалось, что представителей компании могут допустить к месту реконструкции крушения MH17. «Самого богатого депутата России» задержали в Хабаровске 27 февраля 2021, 06:47 Текст: Наталья Ануфриева

Депутата сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, который в 2019 году задекларировал доход в 6,2 млрд рублей, задержали в Хабаровске, сообщил источник в региональном парламенте. Источник сообщил, что Пашов был задержан во время командировки, «по какому делу – пока не понятно», передает РИА «Новости». Вице-спикер областной думы Александр Ивашов сообщил, что узнал о задержании коллеги из СМИ, отметив, что прокомментировать ситуацию не может, так как не знает, с чем связано задержание. Местные СМИ предполагают, что задержание Пашова связано с делами против Олега Кана, которого называют «крабовым королем». Кан находится в международном розыске. В декабре 2018 года в эфире федерального телеканала вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации в Южной Корее и Японии камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес был организован, в частности, Олегом Каном. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему они приостановили расследование. Было установлено, что организовал убийство Кан. Пособника преступления Дмитрия Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы. Дмитрий Пашов является депутатом сахалинского парламента с 2017 года. Также он является председателем правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области и владельцем рыбодобывающей компании «Монерон». В 2019 году Forbes назвал Пашова самым богатым депутатом России – его задекларированный доход в 2019 году составил 6,2 млрд рублей. Немецкая газета: Зеленский разочаровал нежеланием проводить реформы 26 февраля 2021, 18:37

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президентский срок украинского лидера Владимира Зеленского сравним со временем правления его предшественника Петра Порошенко из-за нежелания действующего главы государства проводить реформы, полагает немецкое издание Suddeutsche Zeitung. Журналист издания Флориан Хассель в своем материале заявил, что мало кто так терял поддержку избирателей, «как Владимир Зеленский на Украине», передает ТАСС. По последним опросам, президента сейчас поддерживает лишь пятая часть жителей страны, а половина выступает за его немедленную отставку и новые выборы, отметил автор. Хассель отметил, что «скромные итоги [президентства] Зеленского не являются тайной и для Европы». Он добавил, что «быстрое разочарование политиками» стало отличительной чертой украинской политики, многие украинцы верили, что Зеленский способен урегулировать конфликт в Донбассе, но этого не произошло. «Но основной причиной падения Зеленского стало его нежелание проводить настоящие реформы», – указал Хассель. По его мнению, Зеленский терпит коррупцию и бесправие в стране «в обмен на сохранение контроля». Единственным успехом украинского лидера, по мнению немецкого журналиста, стали санкции в отношении главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. «Функционирующее государство нуждается в независимых институтах. При Зеленском их по-прежнему нет. Наоборот, в 2020 году он де-факто подчинил себе мало-мальски независимые до сих пор центральный банк и генпрокуратуру, а практически все авторитетные реформаторы были уволены», – добавил автор. Зеленский, по его словам, реагирует на снижение рейтинга созданием рабочих групп, которые должны разработать новые законы с целью доказать «предполагаемое желание Зеленского провести реформы». «То же самое он делал уже перед выборами в 2019 году, но когда заступил на пост президента, ничего из этого не было реализовано», – пояснил Хассель. Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Украина в союзе с Польшей пытается спровоцировать конфликты с Россией, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток – 2». По мнению эксперта, это громадная ошибка Киева. Принц Гарри назвал причины отказа от жизни в королевской семье 27 февраля 2021, 00:12 Текст: Евгения Шестак

Британский принц Гарри дал интервью телеведущему Джеймсу Кордену и рассказал, что ему пришлось уехать в США, чтобы спасти психику. Причиной отъезда была травля в таблоидах. «Обстановка была очень тяжелой, это было многим заметно. Все мы знаем, какой бывает британская пресса. И это разрушало мое психическое здоровье. Я понимал, что это токсичная атмосфера», – признался Гарри, передает «Би-би-си». Он отметил, что так на его месте сделал бы любой муж и отец. «Но я всегда буду вносить какой-то вклад. Моя жизнь в служении обществу, и Меган принимает это», – сказал принц Гарри. Ранее британский принц Гарри и его жена Меган приняли окончательное решение не возвращаться к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи. Напомним, в январе Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля они официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США. Королева Елизавета II дала супругам год на принятие окончательного решения. Накануне стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка. Напомним, в ноябре 2020 года Маркл рассказала в, что в июле потеряла второго ребенка и поделилась переживаниями от пережитого выкидыша. США ввели санкции против 76 саудовцев по делу Хашогджи 26 февраля 2021, 22:43

Фото: ALI HAIDER/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Американская администрация ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогджи в 2018 году, заявил госсекретарь США Энтони Блинкена. «Для начала Госдепартамент США предпринял действия, чтобы ввести визовые ограничения против 76 саудовских подданных, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашогджи, но не только в нем», – цитирует ТАСС документ. Также Блинкен подчеркнул, что администрация США «объявляет о дополнительных мерах, чтобы подкрепить осуждение мировым сообществом данного преступления и дать отпор тем правительствам, которые действуют за пределами границ» своих стран, чтобы угрожать журналистам и предполагаемым диссидентам и нападать на них. В черный список министерства финансов США попал бывший заместитель главы Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири, который является ближайшим помощником наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда. Также в санкционном списке элитное подразделение национальной гвардии, которое охраняет и подчиняется напрямую наследному принцу. Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Хашогджи к 20 годам тюрьмы, еще одного – к 10, еще двое получили по семь лет тюрьмы. Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено. Сенат США возложил ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. В Швейцарии после вакцинации от COVID-19 умерли 16 человек 27 февраля 2021, 03:58 Текст: Евгения Шестак

В Швейцарии после вакцинации от коронавируса были зарегистрированы по меньшей мере 16 смертельных исходов, сообщил надзорный орган страны за рынком лекарств Swissmedic. Регулятор изучил 364 сообщения о предполагаемых побочных реакциях после вакцинации, большинство этих уведомлений – 199 и 154 соответственно – касались вакцины Comirnaty, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, и вакцины компании из США Moderna, передает РИА «Новости». В 95 случаях после прививки потребовалась госпитализация вакцинированных. У них наблюдались головная боль, аллергические реакции, включая анафилактический шок, и собственно само заболевание COVID-19. «В 16 серьезных случаях люди умерли с разным интервалом после вакцинации. Их средний возраст составлял 86 лет, и у большинства из них уже были серьезные заболевания», – отмечается в заявлении. При этом в Swissmedic пояснили, что несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает, что эти смерти были вызваны вакцинацией. В этой связи агентство пока не намерено что-либо менять в своей оценке «позитивного профиля риска и пользы вакцин от коронавируса». Ранее в Голландии после вакцинации от коронавирусной инфекции скончались 15 пожилых людей. В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Бомбардировщики США выполнили первое задание над Баренцевым морем после прибытия в Норвегию 26 февраля 2021, 20:40

Фото: US Air Force

Текст: Вера Басилая

Два американских бомбардировщика B-1, прибывшие в Норвегию для проведения совместных миссий, выполнили первое учебное задание вместе с норвежскими ВВС в восточной части Баренцева моря, говорится в заявлении Пентагона. «Два B-1 осуществили тактическую интеграцию с норвежскими F-35 и норвежскими ВМС в восточной части Баренцева моря. Сотрудничество Минобороны США с союзниками и партнерами в Арктике укрепляет наш общий подход к региональной безопасности и помогает сдерживать стратегических конкурентов от стремления в одностороннем порядке изменить основанный на правилах существующий порядок»,– передает ТАСС сообщение американского военного ведомства. Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан подчеркнул важность проведения совместных учений в Арктике.Ранее три американских бомбардировщика B-1 отработали совместно с шведскими ВВС и армейскими подразделениями бомбометание в воздушном пространстве Швеции. Ранее сообщалось, что американские стратегические бомбардировщики В-1B Lancer впервые прибыли в Норвегию для проведения совместных миссий. 3 февраля порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии, куда впервые будет переброшена для выполнения заданий группа стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer. МИД России резко отреагировал на новости о будущем развертывании в Норвегии бомбардировщиков ВВС США. Газета ВЗГЛЯД анализировала, как бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки.