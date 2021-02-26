Собянин заявил о преодолении самого страшного этапа пандемии В Москве ищут на работу специалистов по подсчету котиков 26 февраля 2021, 16:48 Текст: Елизавета Булкина

Благотворительный Фонд защиты городских животных начал поиски специалистов по подсчету бездомных котов в Москве в рамках проекта Зоомониторинг, вакансия размещена на одном их популярных сайтов по поиску работы. «Москве нужны считатели котиков! (…) Проект Зоомониторинг – победитель грантов мэра Москвы, совместно с Институтом экологии и эволюции им. Северцова запускает подсчет городских кошек! Все лето 2021 мы будем считать московских котиков по всем округам Москвы!» – говорится в сообщении, размещенном на сайте HeadHunter. Волонтерам предстоит опрашивать бабушек, подкармливающих кошек во дворах. За каждым волонтером будет закреплена своя территория площадью до 1 кв км. В рамках проекта планируется выяснить, сколько кошек обитает в московских дворах, а также какой типичный окрас столичной кошки, какова плотность популяции в разных районах города, в зависимости от типа среды обитания. Отмечается, что волонтеры ловить котов не будут, а только будут обозначать точное местообитание на карте, все данные будут только в виде графических материалов, плотности популяции и общей средней численности. Для счета котиков будут использоваться также фотоловушки. От кандидата в волонтеры требуется быть ответственным, коммуникабельным и внимательным к деталям. Ранее руководство города Зеленоградск в Калининградской области объявило конкурс на звание «котоболита» – ветеринара, который начнет заниматься здоровьем уличных котов.

Москвичам предложили два варианта на выбор, кому поставить памятник на Лубянке 25 февраля 2021, 10:41

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Жителям российской столицы предложили выбрать, кому поставить памятник на Лубянской площади. Варианта два – полководец, святой Русской православной церкви Александр Невский или революционер, политический деятель Феликс Дзержинский, следует из голосования, опубликованного на портале «Активный гражданин». «Общественная палата Москвы вышла с инициативой провести голосование о возможной установке монумента на Лубянской площади. Ранее вопрос об уместности какой-либо крупной архитектурной доминанты в центре площади обсуждался на заседании палаты. Жителям столицы предлагается выбрать, кому из двух исторических деятелей можно поставить памятник: полководцу, великому князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому», – говорится в сообщении на портале. Далее представлены два варианта для голосования. На данный момент выбор сделали 6 тыс. 796 человек. Чтобы отдать свой голос, необходимо зарегистрироваться на портале или войти через сайт mos.ru. Ранее вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов. На ваш взгляд Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше? Александру Невскому

Ивану III

Феликсу Дзержинскому

Юрию Андропову

Восстановить фонтан

Оставить площадь свободной

Напомним, возможность возвращения памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно. Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской. Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, указав, что подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х. Летом 2015 года Лубянская площадь вновь стала предметом активного обсуждения москвичей после предложения КПРФ вернуть на нее памятник Дзержинскому. Соответствующее предложение поддержала Мосгордума. Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже появились опасения, что восстановление монумента спровоцирует раскол в обществе. В то же время начали поступать предложения восстановить на Лубянской площади фонтан или организовать пешеходную зону. По данным социологического опроса ВЦИОМ, за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади высказалось 37% москвичей, в то время как предложенный «Единой Россией» проект пешеходной зоны с фонтаном поддержало 56%. Архитектор Андрей Баталов, комментируя газете ВЗГЛЯД итоги заседания Общественной палаты Москвы, посвященного судьбе памятника Дзержинскому, отметил, что вместо памятника революционеру на площади мог бы появиться монумент в честь полководца Александра Невского, князя Дмитрия Пожарского или князя Ивана III. Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был поставлен в 1958 году на бывшей и будущей Лубянской площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского. Внучка скульптора Вучетича: Дзержинский не должен вернуться на Лубянку 25 февраля 2021, 22:06 Текст: Елизавета Булкина

Внучка скульптора Евгения Вучетича, являющегося автором монумента Феликсу Дзержинскому, заявила, что этот памятник не должен вернуться на Лубянскую площадь. «Этот злосчастный памятник не должен вернуться на Лубянку. Никогда. Он – порождение времени и должен в том времени остаться», – написала внучка Евгения Вучетича Татьяна Валериус в своем Facebook. По словам Татьяны, ее дед, скорее всего, ни секунды не верил в праведность своего героя. «Работая над памятником, он исходил из конъюнктуры и наличия заказа. Если ты сын дворянина, белого офицера в советской России и при этом, почему-то, до сих пор жив, единственный твой путь — изо всех сил верно служить. Что он и делал. Каждый раз, когда заходит речь о возвращении Дзержинского, мне кажется, что дедова душа на том свете страдает и мается от грехов своих», – добавила внучка скульптора.



Говоря об установке памятника на Лубянке она заявила, что лучше там установить «фонтан какой-нибудь или дерево». Евгений Вучетич в 1958 году стал автором известного монумента Феликсу Дзержинскому, который более 30 лет находился на одноименной площади (ныне – Лубянская площадь). Железного Феликса воздвигли под окнами здания бывшего страхового общества «Россия», в котором с 1918-го размещалась штаб-квартира ВЧК (позднее – ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Несмотря на несомненную художественную ценность, памятник был низвергнут с пьедестала 22 августа 1991 года как один из главных символов рухнувшего коммунистического режима. Напомним, голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей. На ваш взгляд Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше? Александру Невскому

Ивану III

Феликсу Дзержинскому

Юрию Андропову

Восстановить фонтан

Оставить площадь свободной

Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов. В голосовании по памятнику на Лубянке Александр Невский лидирует с небольшим перевесом 25 февраля 2021, 15:52

Фото: Художник Юрий Пантюхин

Текст: Елизавета Булкина

За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей, в голосовании с небольшим отрывом пока лидирует Александр Невский, свидетельствуют данные портала «Активный гражданин». По данным на 15.15 мск, в голосовании приняли участие 101 714 человек. Лидирует вариант с памятником Александру Невскому, свой голос за него отдали 52 055 человек (51%), за памятник Феликсу Дзержинскому – 49 659 (49%), передает РИА «Новости». Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. На ваш взгляд Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше? Александру Невскому

Ивану III

Феликсу Дзержинскому

Юрию Андропову

Восстановить фонтан

Оставить площадь свободной

Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов. Угрожавшего взорвать гранату в московском метро задержали 24 февраля 2021, 20:40

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Мужчину, угрожавшего взорвать гранату на станции «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии метро столичного метрополитена, задержали, сообщили в экстренных службах Москвы. Источник РИА «Новости» рассказал, что полицейские задержали мужчину с гранатой, проходила проверка. Он также отметил, что граната оказалась муляжом, станция открыта. Кроме того, по данным источника, угрожавший себя взорвать был нетрезв и вел себя неадекватно. У него не найдено представляющих опасность предметов. Вагон метро, в котором он ехал, был отогнан в тупик на станцию «Киевская», где его проверяют. Ранее станцию «Славянский бульвар» временно закрыли из-за мужчины, который угрожал взорвать гранату. Выяснилось, на кого нацелена новая система слежки в метро Москвы 25 февраля 2021, 12:15 Текст: Алексей Дегтярев

Новая система видеонаблюдения в метро Москвы нацелена на определение «праздношатающихся» людей, на обычных пассажиров система не будет обращать внимания, заявил директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин. «Сами мониторы здесь ни при чем. На них будут показывать рекламу, объявления. А вот встроенные в эти мониторы камеры – это и есть центр системы интеллектуального видеонаблюдения. Фактически это система видеоаналитики, распознающая различные угрозы, которые нужно предотвратить или отреагировать на них», – пояснил Душкин каналу 360. Система работает таким образом, что распознает лица только тех, кто находится в федеральном розыске. После распознания человека аппаратура отправляет сигнал в соответствующие органы, также камера реагирует на бегающих людей, оставленные предметы, драки и «праздношатание». «Праздношатание» – это не совсем то, что могут подумать обычные люди. Обывательский смысл слова и специальный отличаются. В данном случае это поведение человека с преступными намерениями. Если вы пять минут будете ходить по станции в ожидании кого-то, то видеоаналитика не обратит на это внимание. Но если человек достаточно долгое время бесцельно находится в метро, то система привлечет внимание оператора», – указал эксперт. Общественности важно понимать, что видеокамеры устанавливают в метро для повышения качества жизни и увеличения безопасности. «Система интеллектуальной видеоаналитики внедряется уже давно. Например, мы в 2015 году проектировали трансконтинентальный транспортный коридор, где 2 тыс. километров покрыты видеоаналитикой. Это сделано для того, чтобы там, где практически нет людей, если что-то случится, можно было оперативно помочь пострадавшим», – указал он. Душкин заверил, что видеокамеры не собирают личную информацию о людях, но следят за теми, кто совершает правонарушения. Ранее стало известно, что на 85 станциях московского метрополитена установят специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, которые смогут распознавать быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания». В пресс-службе метро внедрение системы объяснили необходимостью дополнительного информирования пассажиров и трансляции рекламы. Собянин указал возможные сроки снятия некоторых ограничений в Москве 25 февраля 2021, 17:33

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Московское правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы видим устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500–600 человек укладывается в больницы каждый день. Но тем не менее их было еще недавно 1700 [в сутки]. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», – заявил мэр в эфире «России 1», передает ТАСС. В середине февраля Сергей Собянин отмечал, что пандемия коронавируса идет на спад, система здравоохранения города выдержала экстремальную нагрузку. В начале прошлого месяца губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение об отмене ограничений на посещение ночных клубов. В Подмосковье сняты почти все ограничения. Станцию метро «Славянский бульвар» в Москве закрыли из-за мужчины с гранатой 24 февраля 2021, 20:18

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Мужчина угрожает взорвать гранату на станции «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, сообщил источник в экстренных службах. «Мужчина сообщил, что у него граната, он угрожает взорвать себя на станции «Славянский бульвар». Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры», – сказал источник ТАСС. Ранее сообщалось, что в поезде на синей ветке найден предмет, похожий на гранату. Станцию временно закрыли. По данным источника, в московском метро, около 19.25 на станции «Славянский бульвар», был «обнаружен бесхозный предмет». «По требованию сотрудников полиции эвакуированы пассажиры, станцию закрыли на вход и выход», – сказал источник. Он добавил, что около 19.00 мск поезд, следующий в сторону станции «Киевская», высадил пассажиров на станции «Славянский бульвар», так как в его последнем вагоне был обнаружен предмет, похожий на гранату. В РПЦ высказались за памятник святому на Лубянской площади 25 февраля 2021, 20:02 Текст: Алексей Дегтярев

На Лубянской площади в Москве необходимо установить памятник святому князю Александру Невскому, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. «В ситуации выбора между святым князем Александром Невским и железным Феликсом [Дзержинским] никакого выбора, конечно, нет. Страница истории с ФЭ (Феликсом Эдмундовичем - прим. ВЗГЛЯД) должна быть перевернута (но не забыта). А на Лубянке должен появиться памятник святому благоверному князю», – заявил Легойда в своем Telegram-канале. Между тем заместитель главы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов заявил, что на Лубянской площади можно было бы поставить скульптурную композицию, отражающую «что-то среднее» между тем, что символизируют Александр Невский и Феликс Дзержинский. На ваш взгляд Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше? Александру Невскому

Ивану III

Феликсу Дзержинскому

Юрию Андропову

Восстановить фонтан

Оставить площадь свободной

«Первая позиция – Александр Невский, враг внешней угрозы, вторая позиция – Дзержинский, враг внутренней «пятой колонны». Вот я бы думал, что должно быть что-то среднее, что их объединяет. А это щит и меч», – цитирует депутата РИА «Новости». Он отметил, что не участвовал в голосовании по этому вопросу, поскольку его «варианта не было». Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей. Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов. По делу о растрате 1 млрд рублей задержаны два экс-руководителя банка в Москве 25 февраля 2021, 13:53 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве по подозрению в растрате свыше 1 млрд рублей задержали двух руководителей одного из банков, сообщили в пресс-центре МВД. «Они подозреваются в растрате активов кредитной организации, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Предварительно установлено, что в 2016 году фигуранты организовали передачу подконтрольным структурам прав собственности на принадлежащие банку здания и земельные участки. Ущерб от незаконного отчуждения недвижимости составил более 1 млрд рублей», – цитирует ТАСС сообщение ведомства. В МВД пояснили, что в офисных и жилых помещениях в Москве и в Татарстане оперативники провели свыше 40 обысков, была изъята компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Присвоение или растрата». Задержанным предъявлено обвинение, Тверским районным судом города Москвы им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в ведомстве. Позднее стало известно, что задержаны трое, а не двое бывших руководителей. «Задержаны трое бывших руководителей ООО «РАМ Банк». Они подозреваются в хищении денежных средств, полученных по кредитным договорам», – цитирует сообщение МВД РИА «Новости». Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в московском отделении «Алеф Банк» неизвестные похитили валюту и драгоценности почти на 30 млн рублей. Станцию метро «Славянский бульвар» в Москве временно закрыли 24 февраля 2021, 19:58 Текст: Алексей Дегтярев

Станцию Арбатско-Покровской линии метро «Славянский бульвар» временно закрыли, сообщил департамент транспорта Москвы. «Станция временно закрыта для входа и выхода. Пожалуйста, пользуйтесь МЦД и наземным транспортом», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости». До этого сообщалось, что поезда проезжают станцию «Славянский бульвар» без остановки по требованию полиции, причина ограничений не сообщалась. Ранее в феврале за одни сутки в московском метро произошло два случая падения людей на рельсы. Один из упавших погиб. Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 февраля 2021, 06:49 Текст: Наталья Ануфриева

Облачная погода, мокрый снег с дождем, гололедица и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в столице составит от одного до трех градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс одного градуса, передает ТАСС. Ветер западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба. В Подмосковье температура будет колебаться от минус одного до плюс четырех градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус один градус. В связи со снегопадом и гололедом 25 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 февраля 2021, 06:34 Текст: Наталья Ануфриева

Облачная погода, дождь, мокрый снег, гололедица и до плюс пяти градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в Москве составит три-пять градусов тепла, в ночь на субботу она может опуститься до плюс одного градуса, передает ТАСС. Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 26 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба. В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс один – шесть градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус двух градусов. Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках в пятницу 26 февраля 2021, 07:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в пятницу в Москве, сообщил департамент транспорта столицы. Утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Отмечается, что утром пятницы движение затруднено на шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе и Рязанском проспекте. «Кроме того, затруднения зафиксированы на внутренней стороне 28 километра МКАД, на внешней стороне 86 километра МКАД, на ТТК в районе Лужнецкой эстакады (внутренняя сторона)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Длина заторов составляет 137 километров. Напомним, 16 февраля пробки в Москве достигли десяти баллов. Власти Москвы допустили использование «Спутника Лайт» для ревакцинации 26 февраля 2021, 12:53 Текст: Елизавета Булкина

После завершения исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» ее могут начать применять для ревакцинации, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V», по своему составу они идентичны. «Существует достаточно уверенная гипотеза, что уже после первой репликации вакцинации у человека может выработаться достаточный уровень антител для его защиты. Вот в рамках этого исследования мы и проверим, действительно ли вырабатывается достаточный уровень антител и можно ли уже не ставить прививку. Если эта гипотеза подтвердится, то «Спутник Лайт» можно использовать со «Спутником V» для чего – для ревакцинации тех, кто уже вакцинировался, либо для тех, кто переболел, и у них снижается уровень антител, или изначальный уровень антител был выработан небольшой», – передает слова Раковой в эфире «Первого канала» РИА «Новости». Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» стартовали в Москве. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина против коронавируса «Спутник V лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения заболевания. Отмечается, что срок действия «лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Данный препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины других стран, не на территории России. Собянин заявил о преодолении самого страшного этапа пандемии 26 февраля 2021, 14:27 Текст: Елизавета Булкина

Самый страшный этап пандемии коронавируса в Москве пройден, столица готова к новым вызовам, если они будут, заявил мэр города Сергей Собянин. «Значительная часть (жизни города) и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать. И, не дай бог, конечно, развитие других эпидемиологических ситуаций, каких-то других вызовов, – мы уже другие, мы готовы к борьбе в значительной части гораздо больше, чем были год тому назад», – передает слова градоначальника на коллегии «Итоги деятельности управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в 2020 году и задачи на 2021 год» РИА «Новости». Собянин вручил сотрудникам столичного управления Роспотребнадзора. «С большим удовольствием принял приглашение поучаствовать в вашей коллегии. Мы действительно в этот период времени стали одной большой командой, которая работает над одними целями и решает одни и те же проблемы. Это было всегда, но не так очевидно, как за этот год», – сказал мэр.



Роль сотрудников столичного управления ведомства в борьбе с эпидемией коронавируса огромна, подчеркнул Собянин. Он отметил, что они находились на самых сложных участках с первых дней этой борьбы – в аэропорту, городском транспорте, торговых объектах, в домах заболевших.



«Это огромные риски, сложность, и некоторые из вас просто изолировали себя от семей на этот период. (...) Я не знаю ни одного случая, чтобы из вашей службы отказались идти на передовую, бороться и защищать москвичей. Можете гордиться, что вы своей работой и самоотверженным трудом спасли многих и многих людей. От имени горожан хочу вам сказать спасибо, поблагодарить вас», – сказал мэр. Благодарность сотрудникам управления выразил также председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он отметил, что 2020 год «не обещал» быть политическим, но коронавирус изменил жизнь общества и государственных институтов. Шапошников добавил, что благодаря совместной работе всех органов власти Москва движется к победе над распространением вируса. «Вы для москвичей стали ангелами спасения, которые предостерегали от ошибок, которые они могли совершить», – сказал он.



Собянин признался, что при встрече юбилейного года 2020 он думал, что это будет «самый хороший год – никаких выборов, никаких политических мероприятий, все спокойно, и с бюджетом все хорошо, и экономическая ситуация управляется, все отлично». Он отметил, что количество гулявших в новогоднюю ночь 2020 года было рекордным за историю Москвы.



«О катастрофах мы слышали, смотрели фильмы, о пандемиях и эпидемиях знали плохо. (...) Самое страшное, что мы видели в этих фильмах, мы начали наблюдать в отдельных странах – потеря контроля за ситуацией, хаос, смятение, страх, и ощущение людей, что они брошены и остались один на один с проблемой, эпидемией, что нет возможности их положить в больницу и оказать медицинскую помощь. Это было бы самым страшным исходом событий, но у нас этого не произошло благодаря нашей совместной работе», – сказал мэр столицы.



Москва, по словам Собянина, была на передовой в борьбе с коронавирусом в силу ряда объективных причин.



Градоначальник отметил, что выйти из данной ситуации достойно было непростой задачей для столицы. В Москве за несколько недель были реорганизованы системы здравоохранения, контроля работы городских служб и так далее. «Если бы не были приняты жесткие ограничительные меры, не был бы принят соответствующий контроль за их выполнением, если бы при вашей помощи мы быстро и эффективно не стали бы переводить в новый режим работы московское здравоохранение, я думаю, что жертв было бы гораздо больше», – сказал Собянин. Ранее Собянин заявил, что московское правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.