Елизавета II рассказала о вакцинации от коронавируса Попова сравнила ситуацию с COVID-19 в России и мире Собянин заявил о преодолении самого страшного этапа пандемии 26 февраля 2021, 14:27 Текст: Елизавета Булкина

Самый страшный этап пандемии коронавируса в Москве пройден, столица готова к новым вызовам, если они будут, заявил мэр города Сергей Собянин. «Значительная часть (жизни города) и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать. И, не дай бог, конечно, развитие других эпидемиологических ситуаций, каких-то других вызовов, – мы уже другие, мы готовы к борьбе в значительной части гораздо больше, чем были год тому назад», – передает слова градоначальника на коллегии «Итоги деятельности управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в 2020 году и задачи на 2021 год» РИА «Новости». Собянин вручил сотрудникам столичного управления Роспотребнадзора. «С большим удовольствием принял приглашение поучаствовать в вашей коллегии. Мы действительно в этот период времени стали одной большой командой, которая работает над одними целями и решает одни и те же проблемы. Это было всегда, но не так очевидно, как за этот год», – сказал мэр.



Роль сотрудников столичного управления ведомства в борьбе с эпидемией коронавируса огромна, подчеркнул Собянин. Он отметил, что они находились на самых сложных участках с первых дней этой борьбы – в аэропорту, городском транспорте, торговых объектах, в домах заболевших.



«Это огромные риски, сложность, и некоторые из вас просто изолировали себя от семей на этот период. (...) Я не знаю ни одного случая, чтобы из вашей службы отказались идти на передовую, бороться и защищать москвичей. Можете гордиться, что вы своей работой и самоотверженным трудом спасли многих и многих людей. От имени горожан хочу вам сказать спасибо, поблагодарить вас», – сказал мэр. Благодарность сотрудникам управления выразил также председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он отметил, что 2020 год «не обещал» быть политическим, но коронавирус изменил жизнь общества и государственных институтов. Шапошников добавил, что благодаря совместной работе всех органов власти Москва движется к победе над распространением вируса. «Вы для москвичей стали ангелами спасения, которые предостерегали от ошибок, которые они могли совершить», – сказал он.



Собянин признался, что при встрече юбилейного года 2020 он думал, что это будет «самый хороший год – никаких выборов, никаких политических мероприятий, все спокойно, и с бюджетом все хорошо, и экономическая ситуация управляется, все отлично». Он отметил, что количество гулявших в новогоднюю ночь 2020 года было рекордным за историю Москвы.



«О катастрофах мы слышали, смотрели фильмы, о пандемиях и эпидемиях знали плохо. (...) Самое страшное, что мы видели в этих фильмах, мы начали наблюдать в отдельных странах – потеря контроля за ситуацией, хаос, смятение, страх, и ощущение людей, что они брошены и остались один на один с проблемой, эпидемией, что нет возможности их положить в больницу и оказать медицинскую помощь. Это было бы самым страшным исходом событий, но у нас этого не произошло благодаря нашей совместной работе», – сказал мэр столицы.



Москва, по словам Собянина, была на передовой в борьбе с коронавирусом в силу ряда объективных причин.



Градоначальник отметил, что выйти из данной ситуации достойно было непростой задачей для столицы. В Москве за несколько недель были реорганизованы системы здравоохранения, контроля работы городских служб и так далее. «Если бы не были приняты жесткие ограничительные меры, не был бы принят соответствующий контроль за их выполнением, если бы при вашей помощи мы быстро и эффективно не стали бы переводить в новый режим работы московское здравоохранение, я думаю, что жертв было бы гораздо больше», – сказал Собянин. Ранее Собянин заявил, что московское правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.

Вакцинацию итальянской певицы «Спутником V» сочли «позором Евросоюза» 26 февраля 2021, 05:52

Фото: Corriere Altomilanese/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Журналист Тим Макналти в статье для британской газеты Express назвал позором Евросоюза (ЕС) вакцинацию итальянской певицы Анны Марии Кьюри российской вакциной «Спутник V». Макналти указал, что артистка сделала прививку во время гастролей в России и раскритиковала в беседе с телеканалом RT работу ЕС по проведению вакцинации. Журналист счел этот факт унизительным для европейских чиновников, передает РИА «Новости». «В Европе существует огромная проблема, поскольку здесь не удается вакцинировать население как можно быстрее. Это мешает возвращению к нормальной жизни, а здесь, в Москве, все работает более или менее в привычном режиме: магазины, театры – все открыто. Мы, музыканты, шокированы тем, что у нас все театры, как и другие учреждения культуры, закрыты. Я не могу понять, почему в Европе с этим медлят», – заявила тогда Кьюри. Она также предложила начать поставки российской вакцины в европейские страны, чтобы восполнить дефицит необходимых для прививки препаратов и начать всеобщую вакцинацию. Макналти отметил, что Хорватия уже готовит почву для приобретения «Спутника V». Аналогичные переговоры с представителями из России ведет Словакия. Ранее стало известно, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек. Между тем в постпредство России при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке начали поступать запросы на российские вакцины от коронавируса от стран-членов ООН, которые буквально выстроились за ними в очередь. Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале. Российские дипломаты вернулись в Россию из КНДР на дрезине 25 февраля 2021, 20:51

Фото: МИД России/Telegram

Текст: Елизавета Булкина

Сотрудникам российского посольства в КНДР из-за закрытых границ пришлось возвращаться на родину на несамоходной дрезине, которую дипломаты толкали сами, видео возвращения группы опубликовал МИД России. «Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем. Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута – пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей – и в путь», – говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства. Единственным мужчиной в отряде был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, который и толкал дрезину. Самой юной путешественницей стала его трехлетняя дочь Варя. Дипломаты толкали конструкцию больше километра по железной дороге и по мосту через реку Туманная. «И наконец дома, российская погранстанция Хасан, где наших людей встречали коллеги из Представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус, который доставил вернувшихся на Родину соотечественников в Владивостокский аэропорт», – добавили в МИДе. Напомним, КНДР временно закрыла пассажирское железнодорожное сообщение с Россией 3 февраля 2020 года в качестве меры против распространения коронавируса. Внучка скульптора Вучетича: Дзержинский не должен вернуться на Лубянку 25 февраля 2021, 22:06 Текст: Елизавета Булкина

Внучка скульптора Евгения Вучетича, являющегося автором монумента Феликсу Дзержинскому, заявила, что этот памятник не должен вернуться на Лубянскую площадь. «Этот злосчастный памятник не должен вернуться на Лубянку. Никогда. Он – порождение времени и должен в том времени остаться», – написала внучка Евгения Вучетича Татьяна Валериус в своем Facebook. По словам Татьяны, ее дед, скорее всего, ни секунды не верил в праведность своего героя. «Работая над памятником, он исходил из конъюнктуры и наличия заказа. Если ты сын дворянина, белого офицера в советской России и при этом, почему-то, до сих пор жив, единственный твой путь — изо всех сил верно служить. Что он и делал. Каждый раз, когда заходит речь о возвращении Дзержинского, мне кажется, что дедова душа на том свете страдает и мается от грехов своих», – добавила внучка скульптора.



Говоря об установке памятника на Лубянке она заявила, что лучше там установить «фонтан какой-нибудь или дерево». Евгений Вучетич в 1958 году стал автором известного монумента Феликсу Дзержинскому, который более 30 лет находился на одноименной площади (ныне – Лубянская площадь). Железного Феликса воздвигли под окнами здания бывшего страхового общества «Россия», в котором с 1918-го размещалась штаб-квартира ВЧК (позднее – ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Несмотря на несомненную художественную ценность, памятник был низвергнут с пьедестала 22 августа 1991 года как один из главных символов рухнувшего коммунистического режима. Напомним, голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей. На ваш взгляд Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше? Александру Невскому

Ивану III

Феликсу Дзержинскому

Юрию Андропову

Восстановить фонтан

Оставить площадь свободной

Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов. Страны ЕС договорились ввести сертификаты вакцинации 25 февраля 2021, 22:24

Фото: CHRISTIAN MARQUARDT/POOL/ЕРА

Текст: Евгения Шестак

Лидеры стран Евросоюза согласны с необходимостью введения в будущем электронных сертификатов вакцинации, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС. «Важным пунктом [на переговорах] было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое», – цитирует ТАСС Меркель. По ее словам, начало работе над решением данного вопроса положено, теперь важно претворить его в жизнь. «В Германии мы приняли решение разработать такой национальный сертификат вакцинации», – сообщила канцлер. Меркель уточнила, что Еврокомиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы. Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах, передает РИА «Новости». «Таким образом, с дополнительной информацией (о гражданах) поездки внутри ЕС будут возможны, а также, возможно, это станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран», – пояснила Меркель. По ее словам, Еврокомиссия также создаст рабочую группу, которая будет заниматься изучением мутации коронавируса. Кроме того, Меркель отметила, что страны ЕС намерены увеличивать поддержку стран Африки в вакцинации. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что саммит глав государств и правительств ЕС не принял практических решений о введении и использовании сертификатов о вакцинации. «Нам нужно еще как минимум три месяца для обработки всей технической информации, которую необходимо согласовать, для создания и использования подобных паспортов», – заявила она. Тем временем глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что пока не ясно, как могут использоваться такие документы и как будет обеспечиваться их взаимное признание в ЕС. Ранее в ЕК сообщали, что страны Евросоюза продолжают консультации по поводу будущего сертификата вакцинации от COVID-19, но договоренностей по деталям пока нет. Напомним, глава СПЧ заявил, что введение ковид-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала введение «антиковидных паспортов» своевременной и необходимой мерой в борьбе с пандемией. Тем не менее она отметила, что в таком случае возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут привиться по состоянию здоровья. Зампостпреда России рассказал об очереди за российскими вакцинами от COVID-19 в ООН 25 февраля 2021, 21:47 Текст: Елизавета Булкина

В постпредство России при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке поступает много запросов на российские вакцины от коронавируса от стран-членов ООН, которые буквально выстроились за ними в очередь, сообщил заместитель постпреда Дмитрий Чумаков. Также в постпредство приходят подобные обращения от представителей других стран, которые иногда дублируются по двусторонним каналам. «Существует уже определенная очередь за нашими вакцинами. Мы стараемся по максимуму учесть всех, кто их запрашивает. Но мы понимаем, что для государства первоочередной задачей является обеспечение иммунизацией нашего населения. Оказание международной помощи – это также большая задача», – передает слова Чумакова ТАСС. Также сейчас активно ведутся переговоры с Сент-Винсентом и Гренадинами, где недавно российской вакциной привился премьер-министр страны Ральф Гонсалвес. «Запросы приходят. Есть и другие обращения», – отметил дипломат. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек. «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале. Онищенко оценил планы ЕС ввести сертификаты ковид-вакцинации 26 февраля 2021, 10:38

Фото: Анна Исакова/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Европе давно пора было ввести такие сертификаты. В России же эпидемиологическая ситуация гораздо лучше, а значит, мы можем обойтись без этого», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о согласии лидеров стран Евросоюза с необходимостью введения электронных сертификатов вакцинации. «Евросоюз должен был ввести такие сертификаты уже давно и имеет на это полное право – их эпидемиологическая ситуация гораздо хуже, а показатели заболеваемости значительно выше, чем у нас. Россия же имеет свою реальность: мы активно ведем вакцинацию, собираем данные об иммунной прослойке в крупных городах», – считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Кроме того, запрет на пересечение границ внутри Евросоюза обусловлен единой шенгенской зоной, которая позволяет пересекать границы стран-членов множество раз. «Этот фактор делает риск заболеваемости выше, а проверку сертификатов о вакцинации – сложнее. Россия же пока не полностью открыла воздушное сообщение, значит, и рисков у нас меньше», – считает собеседник. «При этом если российский гражданин захочет въехать на территорию Евросоюза, ему не понадобится какое-то особое разрешение. Когда человек делает прививку, ему при необходимости выдают международный документ, который утвержден Всемирной организацией здравоохранения. Такой сертификат могут выдать даже после прививки от гриппа. Эти документы признаются во всем мире, наша вакцина не ставится под сомнение. Поэтому если действительно появится такой запрос, то наши дипломаты этот механизм отработают», – заключил Онищенко. Ранее лидеры стран Евросоюза признали необходимость введения в будущем электронных сертификатов вакцинации. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС. Такие сертификаты станут основанием для перемещения граждан внутри Евросоюза, а также, возможно, для въезда на его территорию из третьих стран. Меркель уточнила, что Еврокомиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы. Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах, передает РИА «Новости». Ранее в ЕК сообщали, что страны Евросоюза продолжают консультации по поводу будущего сертификата вакцинации от COVID-19, но договоренностей по деталям пока нет. Напомним, глава СПЧ заявил, что введение ковид-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса. В то же время уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала введение «антиковидных паспортов» своевременной и необходимой мерой в борьбе с пандемией. Тем не менее она отметила, что в таком случае возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут привиться по состоянию здоровья. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Собянин указал возможные сроки снятия некоторых ограничений в Москве 25 февраля 2021, 17:33

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Московское правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы видим устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500–600 человек укладывается в больницы каждый день. Но тем не менее их было еще недавно 1700 [в сутки]. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», – заявил мэр в эфире «России 1», передает ТАСС. В середине февраля Сергей Собянин отмечал, что пандемия коронавируса идет на спад, система здравоохранения города выдержала экстремальную нагрузку. В начале прошлого месяца губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение об отмене ограничений на посещение ночных клубов. В Подмосковье сняты почти все ограничения. В Чехии начали проверку сообщений о связанных с вакцинацией смертях 25 февраля 2021, 16:12 Текст: Алексей Дегтярев

В Чехии работники Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) проверяют сообщения о смерти людей, якобы связанные с прививками от коронавирусной инфекции, сообщили в институте. «ГИКЛ зарегистрировал к вечеру среды восемь сообщений о смерти людей, которые могли бы быть связаны с вакцинацией против коронавируса. Все данные случаи проверяются. В целом от граждан получено 996 сообщений о возможных нежелательных последствиях (вакцинации), что составляет примерно две промилле от общего количества проведенных прививок», – цитирует сообщение учреждения РИА «Новости». Согласно данным института, все полученные от граждан сообщения – это пока подозрения, а не доказанные нежелательные последствия вакцинации. «Между сделанными прививками и реакциями на них может существовать лишь взаимосвязь во времени без взаимосвязи в причинах», – отметили в ГИКЛ. Институт отправляет сообщения с подозрениями на возможную смерть, связанную с вакцинацией, в европейскую базу данных нежелательных последствий. В Чехии вакцинация стартовала 27 декабря. К утру 25 февраля привиты 600 тыс. 400 человек. «На сегодняшний день мы в целом получили 797 460 вакцин, в частности, на этой неделе пришли 93 тысячи вакцин от фирм Pfizer/BioNTech, 80 400 от фирм Modernа и AstraZeneca. Astra сократила свою поставку нам на 20 тыс.», – заявил премьер страны Андрей Бабиш. Ранее в Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания. После этого греческие врачи установили пять случаев серьезных побочных эффектов после вакцинации от коронавируса. В РПЦ высказались за памятник святому на Лубянской площади 25 февраля 2021, 20:02 Текст: Алексей Дегтярев

На Лубянской площади в Москве необходимо установить памятник святому князю Александру Невскому, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. «В ситуации выбора между святым князем Александром Невским и железным Феликсом [Дзержинским] никакого выбора, конечно, нет. Страница истории с ФЭ (Феликсом Эдмундовичем - прим. ВЗГЛЯД) должна быть перевернута (но не забыта). А на Лубянке должен появиться памятник святому благоверному князю», – заявил Легойда в своем Telegram-канале. Между тем заместитель главы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов заявил, что на Лубянской площади можно было бы поставить скульптурную композицию, отражающую «что-то среднее» между тем, что символизируют Александр Невский и Феликс Дзержинский. На ваш взгляд Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше? Александру Невскому

Ивану III

Феликсу Дзержинскому

Юрию Андропову

Восстановить фонтан

Оставить площадь свободной

«Первая позиция – Александр Невский, враг внешней угрозы, вторая позиция – Дзержинский, враг внутренней «пятой колонны». Вот я бы думал, что должно быть что-то среднее, что их объединяет. А это щит и меч», – цитирует депутата РИА «Новости». Он отметил, что не участвовал в голосовании по этому вопросу, поскольку его «варианта не было». Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей. Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов. Кремль опроверг дефицит вакцины от коронавируса в России 26 февраля 2021, 13:14

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Нет какой-то информации о том, что спрос на прививки от коронавируса в России превышает предложение, со временем темпы вакцинации от COVID еще повысятся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Сейчас мы нигде не наблюдаем дефицита, нету какой-то информации о том, что спрос на прививки превышает предложение. Очевидно, что со временем темпы вакцинации будут повышаться и как раз по мере того, как темпы вакцинации будут повышаться, будут также увеличиваться производственные мощности. Пока в этом плане процесс достаточно гармонично идет и никакого дефицита не возникает», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, считают ли в Кремле достаточными темпы вакцинации или нужно их усилить. Песков отметил, что темпы вакцинации «соответствуют периоду» и ожидается, что они будут увеличены. Ранее академик РАН Николай Брико спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом к лету. Украинцы пожаловались на побочные эффекты от вакцины AstraZeneca 26 февраля 2021, 12:10 Текст: Алина Назарова

Несколько сообщений о неблагоприятных последствиях после прививки от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca зарегистрированы на Украине, заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. «По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас семь, они все несерьезные», – сказал Ляшко, передает РИА «Новости». Один случай зафиксировали в Черниговской области и шесть – в Черкасской. В вторник утром в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Первым укол сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. Всего за два дня привились 1338 человек. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в странах с населением 1,1 млрд человек 25 февраля 2021, 17:19 Текст: Вера Басилая

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Сегодня мы преодолели важный рубеж: общая численность населения 37 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,1 млрд человек. Мы продолжим сотрудничество с Латинской Америкой, Северной Америкой, Европой, Африкой, Ближним Востоком и Азией для спасения жизней и восстановления экономик. Вместе мы сильнее!» – цитирует главу РФПИ РИА «Новости». Ранее финны объяснили выбор вакцины «Спутник V» ее высокой эффективностью, а также доступностью в России. «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале. Минздрав Турции рассказал о подготовке к производству вакцины «Спутник V» 25 февраля 2021, 21:28 Текст: Елизавета Булкина

Турция готовится к совместному производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сейчас проводятся токсикологические исследования, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. «В Турции идет подготовка к производству вакцины «Спутник V». Но сначала нужно закончить токсикологические исследования, которые уже начались», – передает его слова РИА «Новости». В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V». Председатель совета директоров турецкой фармацевтической компании VisCoran Ilac Sanayii A.S. Озтюрк Оран заявил, что компания готова производить миллионы доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после получения технологии. Минздрав Вьетнама одобрил использование российской вакцины «Спутник V» 26 февраля 2021, 05:01 Текст: Наталья Ануфриева

Министерство здравоохранения Вьетнама разрешило использование на территории страны российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил портал официальной правительственной информации. В сообщении на портале указывается, что «совет по регистрации лекарственных препаратов министерства здравоохранения согласился с использованием вакцины «Спутник V», передает ТАСС. Одновременно Минздрав согласовал применение во Вьетнаме американской вакцины Moderna. До этого единственной вакциной, одобренной министерством здравоохранения Вьетнама, являлся препарат британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Ранее сообщалось, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек. Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале. ЕС призвал ускорить авторизацию и производство вакцин от коронавируса 25 февраля 2021, 23:19 Текст: Евгения Шестак

Руководство ЕС в связи с ситуацией вокруг коронавируса выступает за сохранение в силе жестких ограничительных мер, вместе с тем ставя задачей ускорить авторизацию, производство и распространение вакцин от коронавируса, говорится в итоговом заявлении. «Вакцинация уже началась во всех наших странах, наша стратегия вакцинации обеспечила всем государствам-членам доступ к вакцинам. Несмотря на это, нам необходимо срочно ускорить авторизацию, производство и распространение вакцин», – говорится в итоговом документе, передает РИА «Новости». Также главы ЕС подчеркнули, что компании-производители должны гарантировать предсказуемость производства и поставок вакцин. Европейские лидеры высказались за необходимость расширять возможности по раннему выявлению новых вариантов коронавируса и их контролированию. Лидеры стран ЕС договорились продолжить работу над общим подходом к сертификатам по вакцинации и затем вернуться к этому вопросу. Также страны ЕС договорились работать над международным договором по пандемиям и собираются обсудить эту тему на саммите G20 по здравоохранению в Риме. «Мы привержены делу продвижения вперед глобальной безопасности в области здравоохранения, включая укрепление Всемирной организации здравоохранения и работу над международным договором по пандемиям под эгидой ВОЗ. В этом контексте лидеры ЕС с нетерпением ждут глобальный саммит G20 в Риме по здравоохранению», – говорится в документе. По мнению лидеров ЕС, эпидемиологическая ситуация остается сложной и требует сохранять соразмерные ограничения на передвижения внутри союза. «В настоящее время необходимо ограничить необязательные поездки в соответствии с принципами соразмерности и недискриминации... Необходимо в то же время обеспечить беспрепятственный поток товаров и услуг в рамках единого европейского рынка», – говорится в итоговом заявлении. Отмечается, что к июню 2021 года Еврокомиссия планирует представить доклад об уроках, извлеченных из пандемии коронавируса. В докладе должны быть рассмотрены вопросы обмена информацией, координации, коммуникации и совместных государственных закупок, а также способы обеспечения производственного потенциала в ЕС и создания стратегических резервов, передает ТАСС. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на сегодняшний день Евросоюз вакцинировал от коронавируса одной из двух необходимых доз около 6,4% своего населения. «На данный момент мы получили около 50 млн доз вакцины, из них использованы 29 млн доз, то есть мы вакцинировали [одной дозой] порядка 6,4% нашего населения», – заявила она. В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС призвал к повышению степени прозрачности и предсказуемости со стороны компаний, производящих вакцины от коронавируса. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза согласны с необходимостью введения в будущем электронных сертификатов вакцинации.