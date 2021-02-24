Меркель выступила против привилегий для привитых от COVID В ЮНЕСКО назвали число не получивших ни одной дозы вакцины стран 24 февраля 2021, 19:10 Текст: Алексей Дегтярев

Более 130 государств по всему миру еще не получили ни одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19), заявил генеральный директор ЮНЕСКО Одоэ Азуле. «Когда кампании по вакцинации были объявлены по всему миру, мировое сообщество вздохнуло с облегчением. Без солидарности мы далеки от достижения этой цели, поскольку более 130 стран еще не получили ни одной дозы вакцины», – цитирует Азуле сайт ЮНЕСКО. Он добавил, что наиболее уязвимые слои населения по всему миру до сих пор не защищены от этого вируса. В ЮНЕСКО отметили, что некоторые развитые государства законтрактовали столько доз вакцины, что могут позволить себе привить население своих стран два, три или даже пять раз, при этом страны Глобального Юга остаются позади. Также в сообщении приводятся слова главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса. Он отметил, что с пандемией в мире нельзя покончить в одном месте, пока с ней не будет покончено в другом. «В конечном итоге справедливость вакцинации – это не просто правильный выбор, это лучший способ контролировать пандемию, восстановить доверие и возродить мировую экономику», – указал он. Отмечается, что Международный комитет ЮНЕСКО по биоэтике (МКБ) и Всемирная комиссия по этике научных знаний и технологий (КОМЕСТ) призвали сменить курс действующих стратегий вакцинации от COVID-19. Организации призывают к тому, чтобы вакцины рассматривались как глобальное общественное достояние, доступное на справедливой основе во всех странах, «а не только для тех, кто предлагает самые высокие цены на эти вакцины. Ранее глава ВОЗ Гебрейесус заявлял, что странам с высокими доходами на душу населения необходимо выделить часть вакцин от COVID-19 механизму COVAX для облегчения доступа к вакцинации жителей небогатых стран.

В Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали экспортным хитом 24 февраля 2021, 09:40

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» благодаря своей эффективности стала настоящим экспортным хитом, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung. В материале говорится об очевидных преимуществах российской вакцины перед аналогичными продуктами компаний Biontech/Pfizer и Moderna. В частности, издание обращает внимание на подтвержденную эффективность и ее разработку на основе хорошо изученной аденовирусной платформы, передает РИА «Новости». За счет того, что в двух дозах вакцины используются разные носители вируса, ее эффективность выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca, указывает автор статьи. Кроме того, издание констатирует доступность вакцины – порядка 10 долларов за дозу. Все эти преимущества делают российскую вакцину «экспортным хитом», – заключает автор публикации. В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Киргизии и Гайане. Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что добавление компонента препарата «Спутник V» к вакцинам Moderna и Pfizer поможет им более эффективно бороться с мутациями коронавируса. Россиянам разрешили въезд в Грузию 24 февраля 2021, 13:55

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Грузинское правительство приняло решение с 1 марта расширить список стран, граждане которых могут прибывать в республику при отрицательном результате теста на коронавирус, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Кроме россиян с отрицательными тестами в страну смогут прибывать граждане Азербайджана, Армении, Украины, Казахстана и Белоруссии. В то же время сухопутные границы Грузии остаются закрыты, их могут пересекать только граждане Грузии или члены их семей. Также с 1 марта в Грузии постепенно начнут работать рестораны, театры и кинотеатр, а также отели на горных курортах. При этом комендантский час сохраняется, он действует с 21.00 (20.00 мск) до 5.00 (4.00 мск). Ранее грузинские рестораторы заявили о почти полном банкротстве из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В Грузии коронавирусом заболели около 270 тыс. человек, скончалось 3463. Между тем ранее грузинские рестораторы заявили о почти полном банкротстве из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В Грузии почти 267 тыс. человек заболели коронавирусом, 3390 скончались. Франция выступила за одобрение в ЕС вакцины «Спутник V» 24 февраля 2021, 17:03

Фото: Магда Гибелли/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Франция положительно относится к тому, чтобы как можно больше надежных и эффективных вакцин были одобрены в Европе, это относится и к «Спутнику V», а также другим вакцинам, которые разработаны в других странах, заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь. Атталь назвал пандемию глобальным вызовом, он считает, что современный мир мобилизуется для того, чтобы ответить на него, в частности, посредством вакцин. «Естественно, мы положительно относимся к тому, чтобы как можно больше надежных и эффективных вакцин могли быть предложены гражданам во всем мире и, в частности, в Европе и во Франции. Поэтому, естественно, мы положительно относимся к тому, чтобы вакцины, которые доказали свою эффективность и надежность, могли быть предложены Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) для одобрения. Конечно, это относится и к вакцине «Спутник V», а также другим вакцинам, которые разработаны в других странах», – передает РИА «Новости» слова Атталя. Ранее в Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали экспортным хитом. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане и Киргизии. Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии 23 февраля 2021, 21:25 Текст: Алексей Дегтярев

В Германии началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время заседания в бундестаге. «Мы не можем скрывать того факта, что сейчас имеем дело с третьей волной», – сказала Меркель, передает ТАСС со ссылкой на канал RTL. Меркель отметила, что рабочая группа под начальством федерального канцлера Хельге Брауна должна продолжать разрабатывать стратегию постепенной отмены действующих ограничений. В январе канцлер Германии Ангела Меркель объявляла о продлении карантина в стране до середины февраля. До этого она в обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы. В Финляндии выявлен новый штамм COVID с 15 отличиями от предыдущих видов вируса 24 февраля 2021, 16:43

Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H. Его выявили у двух человек, сообщила местная лаборатория Vita Laboratoriot. Впервые об однаружении нового штамма финские специалисты сообщили 17 февраля, передает РИА «Новости». «Сейчас есть два пациента, у которых вариант Fin-796H был подтвержден. Оба принадлежат к одной цепи заражения в Финляндии. В той же цепи инфекции есть еще четыре пациента, которым был поставлен диагноз (коронавирус). Таким образом, вариант, вероятно, будет иметь место как минимум у четырех других пациентов в дополнение к двум подтвержденным», – говорится в сообщении. Был определен весь геном нового штамма Fin-796H, исследования подтвердили, что это уникальный вариант вируса SARS-CoV-2, который ранее не был идентифицирован в мире, он отличается от всех предыдущих вариантов по крайней мере 15 различными участками вирусного генома. Всего в Финляндии обнаружено более 450 случаев заражения штаммами коронавируса, большинство из которых представляют британский вариант (427), южноафриканский (22) и бразильский. Ранее в ВОЗ сообщили, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше. Вместе с тем, согласно ВОЗ, новые штаммы коронавируса продолжают распространяться. Согласно приведенным данным, «британский» штамм был обнаружен уже в 101 стране (больше на семь, чем на предыдущей неделе), «южноафриканский» в 51 стране (+5), а «бразильский» штамм – в 29 (+8). Глава ВОЗ призвал богатые страны поделиться вакциной с бедными 23 февраля 2021, 21:45 Текст: Алексей Дегтярев

Странам с высокими доходами на душу населения необходимо выделить часть вакцин от COVID-19 механизму COVAX для облегчения доступа к вакцинации жителей небогатых стран, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. «В мире сделано 210 млн прививок вакцинами от COVID-19, однако половина из них приходится всего на две страны, а 80% – на 10 стран. При этом более 200 государств еще не использовали ни одной дозы вакцины», – цитирует Гебрейесуса ТАСС. Также руководитель ВОЗ отметил, что 7 апреля на Всемирном дне здоровья планируется обсудить «построение более здорового и справедливого мира». «Но чтобы эта тема стала реальностью, а не просто лозунгом, нам нужны срочные действия стран с высокими доходами и производителей [вакцины]», – добавил Гебрейесус. Пандемия показала, что человеческое здоровье не существует в вакууме, а вакцины против коронавируса могут взять заболевание под контроль. В январе глава ВОЗ заявлял, что вакцин от коронавируса хватит на всех, однако необходимо добиться равного распределения существующих препаратов для вакцинации групп риска во всех странах мира, иначе пандемия может затянуться. Также Гебрейесус заявил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа. В России выявили 11,7 тыс. новых случаев коронавируса 24 февраля 2021, 11:05

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 11 749 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 11 749 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1417, Санкт-Петербурге – 909, Московской области – 695. Всего в стране выявлено 4 200 902 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 751 562 человек, из них 12 218 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 383 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 84 430 человек. Накануне, 23 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 823. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 74. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Вакцинация от коронавируса стартовала на Украине 24 февраля 2021, 14:48 Текст: Алина Назарова

Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию от коронавируса, первую дозу получил врач-реаниматолог в Черкасской области, сообщил глава областной администрации Александр Скичко. «У нас есть первый вакцинированный», – сообщил Скичко, уточнив, что им оказался врач-реаниматолог местной больницы. Медик был привит поступившей накануне из Индии вакциной Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, передает ТАСС. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин заявил о ведении за рубежом информационной кампании против достижений России 24 февраля 2021, 15:10 Текст: Алина Назарова

За рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России, в том числе в медицине, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. «Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Попытки поставить, например, в последнее время под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент указал, что «недружественное отношение к России и к ряду других самостоятельных суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать». «Но дело далеко не в такой агрессивной риторике, а в реальных практических действиях. Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов», – сказал Путин. Он добавил, что в ход идут абсурдные, «анекдотичные теории заговора», попытки поставить под сомнение достижения России в сфере медицины и в борьбе с коронавирусом. При этом, по его словам, многие партнеры Москвы весьма доброжелательно относятся к результатам России в сфере борьбы с COVID-19 и готовы к сотрудничеству, и Москва приветствует такой настрой. «Мы понимаем, что решить задачи глобального уровня можно, только объединяя усилия. Тем не менее, вы знаете, очень много попыток предпринималось, предпринимается и, благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны, по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере», – добавил Путин. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды. Корреспондент CNN привился «Спутником V» 24 февраля 2021, 07:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Корреспондент американского телеканала CNN в Москве Мэттью Чэнс сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Этот момент запечатлен в репортаже, опубликованном на сайте телеканала во вторник. «Я не слишком переживаю по поводу прививки российской вакциной, потому что были проведены ее масштабные клинические испытания, они были рецензированы в ведущем журнале. Было установлено, что она вполне безопасна, а ее эффективность составляет 91,6%. Это очень хорошо», - отметил журналист перед вакцинацией. «Так или иначе, теперь уже слишком поздно, поскольку это уже сделано», – передает ТАСС слова Чэнса после прививки. «Примечательно, что я могу получить прививку здесь в России, хотя я совсем не отношусь к категории тех, кто уязвим», – добавил Чэнс. В материале (видео доступно по ссылке) отмечается, что съемочная группа CNN была приглашена для вакцинации представителями Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Журналисты американского телеканала посетили также предприятие «Генериум» в поселке Вольгинский Владимирской области, где производят вакцину. Главный научный сотрудник предприятия сообщил, что на нем выпускают «несколько миллионов» доз вакцины в месяц. Он отметил, что объем производства вскоре рассчитывают увеличить до примерно 10 млн или 20 млн доз вакцины в месяц. В репортаже констатируется, что «спрос на «Спутник V» в мире продолжает расти». Напомним, во вторник министерство здравоохранения Гайаны зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», теперь он зарегистрирован уже в 33 странах. Китайский эксперт заявил об усилении влияния России на мировой арене 24 февраля 2021, 10:00 Текст: Алина Назарова

Москва во время пандемии нового коронавируса смогла усилить влияние на международной арене, укрепив отношения с партнерскими государствами, считает глава Центра по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Сунь Чжуанчжи. «В 2020 году РФ и восточноевропейские страны ощутили большое негативное воздействие пандемии. Однако в целом Россия смогла сохранить стабильность. И, несмотря на давление, которое испытала российская экономика, Россия смогла добиться заметных успехов в дипломатической сфере, сохранив стабильные отношения с партнерскими государствами и усилив свое влияние (на международной арене)», – заявил Сунь Чжуанчжи, передает ТАСС. В то же время, уточнил эксперт, «возросли издержки», которые Москва вынуждена нести при реализации своей внешнеполитической стратегии. Сунь Чжуанчжи отметил, что обстановка во взаимодействии России «с Европой и США остается прежней». По мнению главы центра, отношения между Москвой и Вашингтоном по-прежнему крайне напряжены, а при взаимодействии России с Евросоюзом «не наблюдается каких-либо положительных изменений». В то же время он подчеркнул, что Москва одновременно продолжает укреплять отношения с Пекином, оказывая ему ценную поддержку и «выступая против клеветы США в адрес Китая». «Таким образом, китайско-российские отношения выдержали испытание пандемией и демонстрируют позитивную тенденцию в своем развитии», – подытожил Сунь Чжуанчжи. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды. Мясников предсказал эволюцию в восприятии COVID-19 24 февраля 2021, 10:21

Фото: Владимир Песня/РИА «Новости»

Текст: Алина Назарова

Коронавирусную инфекцию ждет такая же эволюция, как испанский и гонконгский грипп: вирус будет мутировать, а регулярные вакцинации станут привычными, считает врач и ведущий Александр Мясников. «Мутации вирусов – естественное для них состояние. Коронавирус – не исключение. Хорошая новость – коронавирус далеко не самый охотно мутирующий вирус, но тем не менее он мутировал, мутирует и будет мутировать», – написал Мясников в Telegram, подчеркнув при этом, что современные вакцины пока покрывают все эти мутации. Он указал, что сейчас «не только общая смертность, по данным ВОЗ, снизилась на 20%, но и (…) смертность крайне тяжелых больных в реанимациях сегодня снизилась вдвое по сравнению с первой волной». «Была испанка, был гонконгский грипп, однако сегодня грипп особо никого не пугает (зря, кстати). COVID-19 ждет такая же эволюция, как в реальности, так и в нашем восприятии. Теперь это часть нашего бытия, и, конечно, станут привычными регулярные вакцинации», – добавил Мясников. Ранее Мясников объяснил необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции групп риска по этому заболеванию. В Чехии пожаловались на не успевающий сжигать тела умерших от COVID-19 крематорий в Карловых Варах 24 февраля 2021, 13:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Крематорий в Карловых Варах, единственный в крае, работает на пределе мощностей и не успевает вовремя сжигать тела умерших от коронавируса, сообщил гейтман (глава) Карловарского края Петр Кулганек. «За неполные два месяца этого года в нашем крае умерли от коронавируса 650 человек, всего с начала пандемии – около 1,1 тыс. человек. Вчера к нам обратилась руководитель крематория, сообщив, что он работает на 113% своей мощности и не успевает вовремя сжигать тела умерших от коронавируса, число которых постоянно растет. Поэтому мы решили взять в аренду мобильный автохолодильник для перевозки тел умерших в крематории в других краях республики», – передает РИА «Новости» слова Кулганека. За последние сутки в Чехии зафиксировали 15 672 новых больных коронавирусом, это второй показатель после 6 января. Общее число больных в стране составляет 127 240 человек, из которых 6817 госпитализированы. Напомним, 14 февраля премьер-министр республики Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии вскоре обратится в нижнюю палату парламента с предложением продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса на период после 28 февраля. Врачи назвали сроки появления «симбиоза» коронавируса и гриппа 24 февраля 2021, 08:59 Текст: Дмитрий Зубарев

В России до конца марта будет сохраняться высокая вероятность сочетания эпидемий коронавируса и гриппа, рассказал академик РАН, иммунолог, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев. Пик активности вируса гриппа в России традиционно приходится на январь, февраль и март. В нынешнем году этот период совпадает с продолжающейся эпидемией COVID-19, что создает определенные риски, но мы пока этого не замечаем, потому что сейчас идет легкий штамм гриппа, отметил ученый. «Будем надеяться, что не присоединится еще какой-нибудь патогенный штамм, которые у нас бывают периодически через два-три года. А если «симбиоз» коронавирусной инфекции и гриппа? Дай Бог, чтобы этого не случилось, но время сейчас такое – январь, февраль и март. Только в конце марта вздохнем свободно», – рассказал Черешнев в интервью радио Sputnik. Снизить шанс наслоения одной эпидемии на другую можно лишь при условии использования средств индивидуальной защиты, подчеркнул он. «Сейчас рано прекращать носить маски. Коронавирус чуть-чуть отошел, но о другом вирусе забывать не надо. Грипп тоже не дремлет. Сейчас маски спасают нас от эпидемии гриппа. Этой вирусной волны пока нет из-за масок», – объяснил Черешнев. Ранее главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников предупредил, что грипп может оказаться опаснее для человечества, чем коронавирус. ВОЗ заявила об увеличении числа стран с мутациями коронавируса 24 февраля 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше, сообщает Всемирная организация здравоохранения. «Число зарегистрированных новых случаев заражения в мире продолжает падать шестую неделю подряд: на прошлой неделе было 2,4 млн новых случаев, что на 11% меньше, чем на предыдущей неделе. Число новых смертей также продолжало снижаться в течение последних трех недель: на прошлой неделе было зарегистрировано почти 66 тыс. новых смертей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущей неделей», – передает РИА «Новости» сообщение ВОЗ. В мире, по данным организации, за неделю с 15 по 21 февраля было зафиксировано 2457026 новых случаев и 66 359 летальных исходов. Вместе с тем, согласно ВОЗ, новые штаммы коронавируса продолжают распространяться. Согласно приведенным данным, «британский» штамм был обнаружен уже в 101 стране (больше на семь, чем на предыдущей неделе), «южноафриканский» в 51 стране (+5), а «бразильский» штамм – в 29 (+8). Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что странам с высокими доходами на душу населения необходимо выделить часть вакцин от COVID-19 механизму COVAX для облегчения доступа к вакцинации жителей небогатых стран.